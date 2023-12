Aperti a Venezia i serviced apartments Palazzo dei Fiori by Room Mate Aprono oggi ufficialmente i propri battenti i serviced apartments Palazzo dei Fiori by Room Mate. Ricavata da un edificio del sedicesimo secolo situato a pochi passi dal Canal Grande, tra piazza San Marco e il ponte dell’Accademia, già abitazione del doge Nicolò da Ponte, è la struttura di debutto della compagnia spagnola a Venezia. L’immobile si sviluppa su quattro piani e tre ammezzati; ospita 16 appartamenti con una metratura che spazia dai 65 ai 328 metri quadrati, per 33 camere da letto complessive, con accesso sia dalle calle sia via mare. Di proprietà del gruppo Generali, con il quale Room Mate ha stipulato un contratto d’affitto nove più nove, la novità è frutto di un restyling durato 26 mesi da oltre 5 milioni di euro, di cui 3,5 milioni relativi alla ristrutturazione edilizia e 1,7 alla parte ff&e. “Un vero sogno che si realizza – commenta il presidente e fondatore di Room Mate, Kike Sarasola -. Quando nel 2021 ci siamo imbattuti in questo palazzo è scoccata una scintilla. Volevamo creare un’offerta di ospitalità diversa a Venezia, coniugando moderno e antico in un edificio ricco di storia, fascino e mistero. In fondo si tratta pur sempre dell’abitazione di un doge, Nicolò da Ponte, che per di più qui usava ospitare le sue amanti in altrettante alcove, che sono ancora presenti in due dei nostri 16 appartamenti”. A dare concretezza al sogno è stata questa volta lo studio di design Teresa Sapey + Partners, che ha già collaborato con Room Mate in altri progetti, tra cui il Bruno di Amsterdam. “Il nostro obiettivo è stato quello di creare qualcosa che fosse in grado di andare oltre all’estetica, comunicando anche cultura, con un linguaggio però prettamente veneziano – racconta la stessa Teresa Sapey -. Il tutto inserito in ambienti ricchi di colore, in grado di infondere allegria, come è da sempre il dna di Room Mate”. La struttura, che sta già riscontrando un buon successo con prenotazioni crescenti tra festività e mese di gennaio, avrà un posizionamento upscale e upperupscale con tariffe che per il momento si situano in una forbice molto ampia (data l’eterogeneità delle soluzioni), compresa tra i 400 e i 2 mila euro. Se infine la permanenza media negli hotel Room Mate è di circa 2,7 giorni, al Palazzo dei Fiori è ipotizzabile che si registrino soggiorni un po’ più lunghi. Condividi

