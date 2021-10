A rischio il futuro di Room Mate? Si aggrava la crisi finanziaria del gruppo

Nubi nere si addensano sulla compagnia alberghiera spagnola fondata da Kike Sarasola, che in Italia gestisce un portfolio di sei alberghi per un totale di circa 300 camere. Secondo quanto riporta il quotidiano iberico El Confidencial, Sandra Ortega, una dei principali azionisti del gruppo con il 30% delle quote, starebbe infatti negoziando, tramite la società Rosp Corunna, la vendita della propria partecipazione con il fondo Texas Pacific Group.

La mossa sarebbe dettata dal fatto che la stessa Rosp Corunna è garante del debito di Room Mate. La cessione delle quote sarebbe quindi propedeutica alla capitalizzazione del debito medesimo, che altrimenti diventerebbe difficilmente sostenibile. Room Mate aveva infatti già chiuso il 2019 con i conti in rosso per 7,4 milioni di euro, a fronte di un fatturato pari a 40 milioni. La pandemia non ha fatto altro che peggiorare la situazione, costringendo Kike Sarasola a chiedere il sostegno della Sociedad estatal de participaciones industriales (Sepi), una sorta di Cdp spagnola, al fine di attivare un’operazione di salvataggio da 50 milioni di euro.

La concessione degli aiuti starebbe tuttavia procedendo a rilento, mentre i problemi di liquidità della compagnia alberghiera starebbero al contempo peggiorando sempre di più. Da qui la decisione di Sandra Ortega, che tuttavia rischia di acuire ulteriormente la crisi finanziaria e mediatica di Room Mate.