Ita-Lh: la scelta di easyJet come remedy taker piace all’Ue. Closing a novembre La scelta di easyJet come vettore che rileverà i trenta slot giornalieri che Ita Airways e Lufthansa devono cedere all’aeroporto di Milano Linate raccoglie i favori della Commissione Ue. Secondo quanto riferito dall’Ansa, che cita fonti della stassa Ue, la low cost britannica è vista come un buon vettore per tutelare la concorrenza, con un profilo migliore rispetto alla concorrente Volotea. Il closing definitivo all’operazione Ita-Lufthansa potrebbe quindi arrivare entro fine novembre. Nell’hub lombardo le parti si sono impegnate a cedere 192 slot settimanali nella stagione invernale e 204 in quella estiva (pari a circa 15 coppie di slot giornaliere, ovvero 30 voli tra andata e ritorno), garantendo che almeno un altro vettore possa subentrare e stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo, operando anche nuovi voli. Per assicurarsi gli slot, easyJet deve presentare a Bruxelles un business plan “solido”. La compagnie potrebbe poi prendere il posto della di Ita-Lufthansa anche sulle rotte di corto raggio considerate a rischio verso l’Europa centrale per un periodo minimo di tre anni, sempre per evitare il monopolio o duopolio. La questione lungo raggio da Roma Fiumicino In parallelo le trattative con l’antitrust Ue proseguono poi anche sul fronte dei voli di lungo raggio da Roma Fiumicino con destinazione Nord America – Washington, San Francisco e Toronto -, al centro di un lungo braccio di ferro durante la primavera scorsa. In questo caso è richiesto l’ingresso di una concorrente capace di offrire voli diretti o, in alternativa, di due di vettori già presenti in grado di operare collegamenti indiretti con uno scalo nei loro hub europei (come Parigi, Madrid, Amsterdam, Lisbona), garantendo però prezzi competitivi, un tempo di coincidenza di non più di due ore e una durata totale di volo di non oltre tre ore più lungo delle traversate dirette. I nomi più accreditati sono quelli di British Airways ed Air France. Con l’ingresso dei tedeschi nel capitale di Ita, ci sarà poi il passaggio in Star Alliance e nella joint venture A++ che da anni vede collaborare Lufthansa con United Airlines ed Air Canada. Condividi

Secondo quanto riferito dall'Ansa, che cita fonti della stassa Ue, la low cost britannica è vista come un buon vettore per tutelare la concorrenza, con un profilo migliore rispetto alla concorrente Volotea.\r

\r

Il closing definitivo all'operazione Ita-Lufthansa potrebbe quindi arrivare entro fine novembre.\r

\r

Nell'hub lombardo le parti si sono impegnate a cedere 192 slot settimanali nella stagione invernale e 204 in quella estiva (pari a circa 15 coppie di slot giornaliere, ovvero 30 voli tra andata e ritorno), garantendo che almeno un altro vettore possa subentrare e stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo, operando anche nuovi voli. Per assicurarsi gli slot, easyJet deve presentare a Bruxelles un business plan \"solido\".\r

\r

La compagnie potrebbe poi prendere il posto della di Ita-Lufthansa anche sulle rotte di corto raggio considerate a rischio verso l'Europa centrale per un periodo minimo di tre anni, sempre per evitare il monopolio o duopolio.\r

\r

La questione lungo raggio da Roma Fiumicino\r

\r

In parallelo le trattative con l'antitrust Ue proseguono poi anche sul fronte dei voli di lungo raggio da Roma Fiumicino con destinazione Nord America - Washington, San Francisco e Toronto -, al centro di un lungo braccio di ferro durante la primavera scorsa. In questo caso è richiesto l'ingresso di una concorrente capace di offrire voli diretti o, in alternativa, di due di vettori già presenti in grado di operare collegamenti indiretti con uno scalo nei loro hub europei (come Parigi, Madrid, Amsterdam, Lisbona), garantendo però prezzi competitivi, un tempo di coincidenza di non più di due ore e una durata totale di volo di non oltre tre ore più lungo delle traversate dirette. I nomi più accreditati sono quelli di British Airways ed Air France.\r

\r

Con l'ingresso dei tedeschi nel capitale di Ita, ci sarà poi il passaggio in Star Alliance e nella joint venture A++ che da anni vede collaborare Lufthansa con United Airlines ed Air Canada.\r

\r

","post_title":"Ita-Lh: la scelta di easyJet come remedy taker piace all'Ue. Closing a novembre","post_date":"2024-10-16T10:35:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1729074945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Workshop, enogastronomia, visite guidate alle meraviglie del territorio: si è appena concluso il Familiarisation Trip organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, per promuovere il territorio ligure presso tour operator e media giapponesi. L'iniziativa, frutto della collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Giappone, ha visto la partecipazione di 9 tour operator e 5 rappresentanti dei media.\r

\r

All'evento, a cui hanno partecipato 30 seller liguri e i 9 buyer giapponesi, si è registrata grande soddisfazione per la qualità dei contatti e l’organizzazione. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno visitato i Palazzi dei Rolli (Palazzo Lomellino e Palazzo Rosso) e le Botteghe Storiche di Genova. La giornata si è conclusa con una cena presso il ristorante dello chef stellato Ivano Ricchebono, già rappresentate dell’Italia e della Liguria a 'Italia, Amore mio!', il più grande festival italiano in Giappone tenutosi lo scorso maggio a Tokyo.\r

\r

Successivamente il gruppo ha esplorato il levante genovese, con una prima tappa a Camogli, dove i partecipanti hanno preso parte alla preparazione della Focaccia di Recco col formaggio in collaborazione con il Consorzio della Focaccia di Recco. La giornata è proseguita con la visita a Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure, affacciata sul Golfo del Tigullio, e successivamente a Portofino e Sestri Levante, dove il gruppo è stato coinvolto in una cooking experience.\r

\r

L'ultima giornata è iniziata a Portovenere, per poi proseguire con un tour in treno tra i borghi delle Cinque Terre, dove il gruppo ha potuto ammirare la Via dell’Amore, da pochi mesi riaperta al pubblico. Nel pomeriggio, i partecipanti hanno esplorato La Spezia e visitato il Museo Civico Amedeo Lia. Il tour si è concluso a Lerici.","post_title":"In Liguria e Genova, visite guidate e workshop per tour operator e media giapponesi","post_date":"2024-10-16T09:00:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729069240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha messo in vendita i voli sulla nuova rotta tra Roma Fiumicino e Bangkok anche per l'estate 2025: il collegamento, che decollerà il prossimo 16 novembre, verrà quindi mantenuto anche durante la summer.\r

Lo schedule della winter 2024-2025 prevede 5 frequenze settimanali, da Roma Fiumicino ogni lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica e da Bangkok ogni lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica.\r

Per l'estate invece (dal 30 marzo 2025) il volo sarà operato con 3 frequenze settimanali, da Roma Fiumicino ogni martedì, giovedì e domenica, e da Bangkok ogni lunedì, mercoledì e venerdì.","post_title":"Ita Airways: in vendita i voli sulla Roma-Bangkok per l'estate 2025","post_date":"2024-10-15T09:40:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728985252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarebbe Armando Varricchio, attuale ambasciatore italiano a Berlino, il successore di Antonino Turicchi alla presidenza di Ita Airways: all'indiscrezione pubblicata nei giorni scorsi dal quotidiano Il Foglio, è seguita una nota del Mef che \"conferma piena fiducia nell'operato dell'attuale presidenza di Ita Airways.\r

\r

Il potenziale cambio alla presidenza arriverebbe in vista dell'attuazione dell'accordo con Lufthansa, una mossa del governo che si inserisce nel contesto di un orientamento più marcatamente “tedesco” per la compagnia.\r

\r

La scelta di Varricchio, con l’esperienza diplomatica e le solidali relazioni italo-tedesche, è vista infatti - secondo alcuni osservatori - come un punto di forza per facilitare la transizione e per potenziare ulteriormente la posizione di Ita Airways nel mercato globale.","post_title":"Ita e i rumors sul nuovo presidente: il Mef conferma \"piena fiducia\" in Turicchi","post_date":"2024-10-14T11:29:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1728905356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jan De Raeymaeker è il nuovo chief financial officer di easyJet: De Raeymaeker subentra a Kenton Jarvis che, come già annunciato, assumerà il ruolo di chief executive dal 1° gennaio 2025, raccogliendo il testimone da Johan Lundgren.\r

Attualmente, Jan De Raeymaeker è cfo di Lineas, il più grande operatore privato di trasporto ferroviario merci in Europa, dove è responsabile dei team Finance, Legal e Purchasing.\r

In precedenza, ha ricoperto il ruolo di cfo presso Brussels Airlines, dove ha giocato un ruolo chiave nella trasformazione della funzione finanziaria dell’azienda, contribuendo alla crescita significativa del numero di passeggeri nell'ambito del riposizionamento strategico della compagnia aerea.\r

«Jan De Raeymaeker porta con sé una vasta esperienza nei settori delle compagnie aeree e dei trasporti, oltre a un'ottima conoscenza del mercato europeo continentale - ha commentato Stephen Hester, presidente di easyJet -. Sono impaziente di lavorare con Jan e Kenton per realizzare la nostra ambizione di diventare la prima compagnia aerea in Europa, con benefici per i nostri clienti, stakeholder e dipendenti».\r

«La profonda conoscenza di Jan del settore dei trasporti e delle compagnie aeree sarà di grande valore per easyJet e la sua competenza finanziaria e commerciale sarà essenziale mentre continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi e perseguire la nostra missione di rendere i viaggi low-cost più semplici per tutti» ha aggiunto Jarvis».","post_title":"EasyJet ha scelto Jan De Raeymaeker come nuovo chief financial officer","post_date":"2024-10-14T11:16:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728904615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways si è aggiudicata il bando della Regione Sardegna per operare le rotte in continuità territoriale da Alghero per Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

La compagnia aerea, che torna così sull'isola dopo aver disertato i bandi per i collegamenti da Olbia e Cagliari, è stata tra l'altro l'unica a presentare un'offerta per la rotta tra lo scalo \"Riviera del Corallo\" e il city airport milanese, presentando un ribasso dell'1% sulla base d'asta per un importo di 3.425.758,15 euro.\r

\r

Secondo quanto riporta l'Ansa, su Fiumicino Ita ha invece proposto un'offerta con un ribasso del 2,5% per un importo di 7.050.660,80 euro.\r

\r

«Nutrivamo molta fiducia sul fatto che l’aumento della base d’asta, reso possibile dalla nostra decisione di procedere con una nuova gara aperta, avrebbe reso più appetibile la partecipazione al bando di gara per lo svolgimento del servizio in continuità territoriale su Alghero - fa sapere l’assessora dei trasporti Barbara Manca -. Con la prossima assegnazione di queste due rotte, il cui iter sarà portato avanti rapidamente in modo da garantire l’inizio del servizio per la data prefissata, tutti i collegamenti saranno garantiti fino a ottobre del 2025».","post_title":"Ita conquista la continuità territoriale sulle rotte da Alghero per Milano Linate e Roma","post_date":"2024-10-14T10:20:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728901214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Danilo Curzi, ceo di IpV, e Maurizio Di Marco, direzione ACT IpV lab, presentano al Ttg Travel Experience, nella Sala Conferenze del Villaggio Astoi, la programmazione di Accademia Creativa Turismo per l’anno a venire.\r

Nella conferenza viene presentato il programma di ACT con particolare riferimento alla sostenibilità, sempre più ricercata nelle esperienze dei viaggiatori, e all’innovazione.\r

“La partnership di ACT con IpV è una partnership strategica” afferma Di Marco: “Ci piace sposare una realtà che è disponibile a sperimentare queste tecnologie non solo a parole ma concretamente con investimenti anche nella formazione del personale”. Questa la chiave del successo di ACT by IpV che si declina perfettamente nel Master in Turismo Sostenibile e Responsabile e nel Master in Tourism Management.\r

“L’esperienza è diventata il driver del viaggio” rivela Di Marco, e continua “la destinazione diventa il palcoscenico dell’esperienza”. Non è più sufficiente essere un bravo agente di viaggio se non si incontrano le passioni del viaggiatore. Anche per questo la creatività e la formazione esperienziale che propone ACT sono tra i valori centrali del binomio ACT e IpV.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"IpV e Accademia Creativa Turismo: una partnership vincente","post_date":"2024-10-11T12:11:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728648719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudi Tourism Authority ha ospitato per la prima volta un evento dedicato a una delegazione di buyer MICE in collaborazione con Xenia Events, ITA Airways e Royal Commission of AlUla. L’evento ha avuto come obiettivo quello di promuovere l’Arabia Saudita come una delle destinazioni più promettenti per il turismo d’affari, confermando il suo crescente ruolo nello scenario internazionale.\r

\r

L’incontro ha messo in risalto le numerose opportunità di business per l’organizzazione di eventi aziendali, congressi e viaggi incentive, oltre a una panoramica delle location esclusive e delle esperienze offerte dal paese.\r

\r

Tra le location iconiche, spicca la Maraya Hall ad AlUla. Anche il ricco calendario di appuntamenti della Riyadh Season, tra cui eventi sportivi di rilievo internazionale come la Supercoppa e la Formula 1, offre occasioni uniche per organizzare eventi MICE.\r

\r

L’Arabia Saudita, grazie alle sue infrastrutture in rapida evoluzione e alle iniziative ambiziose, si sta posizionando come un hub di eccellenza anche per il turismo MICE, in grado di attrarre eventi internazionali di alto profilo e gruppi incentive.\r

\r

L’evento organizzato da Saudi Tourism Authority ha rafforzato l’immagine dell’Arabia Saudita come destinazione di riferimento per il settore MICE, sottolineando il suo potenziale nel trasformarsi in uno dei principali poli turistici del futuro.","post_title":"L’Arabia Saudita, hub di eccellenza per il turismo mice","post_date":"2024-10-10T14:17:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728569833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il tour operator salernitano Travel Before punta con decisione sull’innovazione tecnologica per rafforzare la propria offerta e il supporto alle agenzie di viaggio. Al TTG Travel Experience 2024 (Pad. C7, stand 208) presenta la nuova piattaforma digitale, basata sull’intelligenza artificiale, progettata per semplificare la creazione di itinerari su misura: qui l’agente di viaggi, utilizzando il linguaggio naturale, può richiedere la realizzazione di un itinerario che l’AI provvederà a comporre sulla base delle offerte disponibili, proponendo piani di viaggio, voli, hotel e collegamenti.\r

\r

Lo strumento, che potrà essere testato durante la fiera, rappresenta un’importante risorsa per gli agenti di viaggio, consentendo loro di generare pacchetti completi, dai voli agli alloggi, fino alle attività in loco, in pochi passaggi e con un livello di personalizzazione mai visto prima, rendendo il lavoro dell'agenzia più agile e competitivo. \"Questa piattaforma rappresenta il nostro impegno verso il futuro del settore turistico - dichiara Giancarlo Vitolo, fondatore e CEO di Travel Before -. Questo è solo il primo passo di un percorso che ci porterà a sviluppare soluzioni ancora più innovative per rispondere alle esigenze del mercato.\"\r

\r

Outgoing: focus sulla Grecia\r

\r

Parallelamente all'innovazione tecnologica, Travel Before continua a espandere il proprio segmento outgoing, con particolare focus sulla Grecia, una delle destinazioni più amate dai viaggiatori italiani. Grazie a una consolidata rete di partner in loco, il tour operator offre pacchetti che coprono non solo le mete più classiche come Atene, Santorini e Creta, ma anche esperienze esclusive in destinazioni meno battute come la penisola Calcidica, meta emergente, le isole del Dodecaneso e le zone interne del Peloponneso.\r

\r

Nella strategia del tour operator salernitano, inoltre, diventa sempre più centrale il nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, che, aperto a luglio, è già certo di superare i 200.000 passeggeri entro la fine del 2024 grazie all’espansione delle rotte europee: importante quindi non solo per l’outgoing ma anche per l’incoming. Incentivato dai voli operati da compagnie come Ryanair e EasyJet, garantisce un flusso costante di viaggiatori, molti dei quali scelgono le offerte di Travel Before anche per esplorare le bellezze della Campania.\r

\r

Travel Before, sfruttando il potenziale del rinnovato scalo aeroportuale, si pone dunque come punto di riferimento per i turisti che desiderano scoprire le bellezze della Costiera Amalfitana, del Cilento e delle altre località turistiche della regione. Grazie a una rete capillare di collaborazioni con operatori locali, l’azienda offre un'ampia gamma di pacchetti personalizzati, dagli itinerari culturali alle esperienze gastronomiche, favorendo un turismo sostenibile e di qualità in una delle zone più affascinanti d'Italia.","post_title":"Travel Before lancia la piattaforma basata sull'Ai per le agenzie","post_date":"2024-10-10T13:22:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1728566574000]}]}}