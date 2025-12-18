Ita: in vendita i biglietti per volare nell’estate su Malaga, Valencia e Marsiglia Ita Airways ha messo in vendita i nuovi voli estivi da Roma Fiumicino per Malaga, Valencia e Marsiglia, che saranno operativi dal 1° giugno al 30 settembre 2026. Con queste nuove rotte la compagnia aerea rafforza la propria offerta nel Mediterraneo, con una maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio per i passeggeri leisure, facilitando l’accesso ad alcune delle destinazioni estive più amate d’Europa. I nuovi voli consentono inoltre comodi collegamenti verso numerose città italiane grazie all’hub di Fiumicino, da cui Ita serve 17 aeroporti sul territorio nazionale nella stagione estiva. Le nuove rotte stagionali si aggiungono alle recenti anticipazioni nel network di Ita per l’estate 2026, tra cui la ripresa dei voli verso Londra Heathrow, con due frequenze giornaliere. Da Milano Linate continueranno invece i collegamenti verso Londra City Airport, con 31 frequenze settimanali. Un’ulteriore novità è il lancio del nuovo volo intercontinentale che collegherà Roma Fiumicino a Houston, Texas: si tratta del primo volo diretto mai operato nella storia tra i due hub e sarà operativo nella prossima stagione estiva, dal 1° maggio 2026, con tre voli settimanali a maggio e cinque voli settimanali nel periodo giugno – 24 ottobre. Houston è la nona destinazione operata dal vettore sul mercato nordamericano e contribuirà ad arricchire ulteriormente il network intercontinentale, uno degli asset principali nella strategia di crescita della compagnia. Condividi

Dal 17 dicembre 2025, i viaggiatori possono quindi usufruire di voli non-stop da Boston e Baltimora per Anguilla. Il Governo di Anguilla, sotto la guida della premier Cora Richardson-Hodge, considera questa partnership un traguardo importante. L'apertura del nuovo terminal all'avanguardia presso l'aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd nel novembre 2025, unita a questo ponte aereo strategico, spinge il settore turistico di Anguilla verso nuovi sviluppi, un aumento delle visite, degli investimenti e delle opportunità economiche. I voli stagionali dalle due importanti città statunitensi aggiungono una destinazione caraibica premium alla rete in crescita della compagnia aerea e aprono preziose opportunità di vendita per i consulenti di viaggio in vista della stagione invernale 2025/2026. Tutti i voli sono operati con Embraer 190 di BermudAir, che offrono wi-fi gratuito, rinfreschi a bordo e un'ospitalità ispirata ad Anguilla. [post_title] => AnguillAir ha debuttato con i primi voli da Boston e Baltimora su Anguilla [post_date] => 2025-12-18T10:23:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766053420000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504214 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un tribunale di Berlino ha stabilito che Booking deve risarcire più di 1.000 hotel tedeschi per i "danni subiti" derivanti dall'utilizzo di clausole di parità dei prezzi, che hanno limitato la libertà delle strutture di stabilire le proprie tariffe. In una nota, la 61ª Sezione Civile della Corte ha sottolineato che tali clausole hanno generato "una significativa concentrazione del mercato e un'oligopolizzazione del settore", e ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti a partire dal 1° gennaio 2013. Secondo la sentenza, sia le clausole ampie che quelle restrittive limitavano la concorrenza, riducendo "la libertà degli operatori di determinare prezzi e condizioni per la vendita delle loro strutture ricettive". Pertanto, si ritiene che tali pratiche abbiano inciso sulla struttura del mercato e ostacolato la gestione diretta degli alberghi. La sentenza sottolinea inoltre che le clausole impedivano agli hotel di utilizzare i risparmi sulle commissioni per offrire prezzi più bassi ai clienti. Nelle parole della corte, "Agli operatori è stata negata la possibilità di includere le commissioni non pagate nei loro prezzi e quindi di attrarre direttamente i clienti". [post_title] => Tribunale di Berlino: Booking dovrà risarcire più di 1000 alberghi tedeschi [post_date] => 2025-12-18T09:37:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766050620000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mapo Travel si concetra sull'Egitto, destinazione che nel 2025 ha ottenuto un grande successo. Sull'onda di questi risultati. il t.o. ha programmato nuove partenze dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi e dai principali scali del Centro Italia. «Si tratta di una meta sulla quale abbiamo puntato e stiamo investendo molto. I riscontri da parte dei viaggiatori sono evidenti: l’Egitto è cresciuto in maniera considerevole fino a procurare il 20% del nostro fatturato complessivo, garantendosi un posto di rilievo nella programmazione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel. Il tour operator pugliese presenta il volo in esclusiva da Cuneo, che si affianca a quelli dai principali aeroporti, come Milano Malpensa, Verona e Roma Fiumicino, per viaggiare alla scoperta dell’Egitto classico tra Il Cairo e la crociera sul Nilo. «Da Cuneo, la novità è proprio una partenza esclusiva fissata il 2 aprile per rafforzare la presenza di Mapo in un’area che ci sta dando riscontri molto positivi. I nostri viaggi in Egitto, grazie a product specialist che conoscono a fondo il Paese – continua il direttore commerciale Fabrizio Celeghin - sono una continua scoperta: da Luxor a Edfu e Kom Ombo, fino alla diga di Assuan e infine alla Capitale, tra templi, musei, piramidi e tante esperienze uniche». Incontri con le adv in tutta Italia Continuano poi gli incontri in tutta Italia con le agenzie di viaggio per un confronto sempre attivo per costruire pacchetti e itinerari sulle reali esigenze del cliente finale. «Con l’Egitto, prodotto che ci ha regalato le maggiori performance di crescita quest’anno, registrano aumenti significativi le vendite su destinazioni internazionali come Thailandia, Giappone e Stati Uniti. Il Mare Italia resta comunque il nostro core business con numeri importanti soprattutto in Puglia e nelle strutture a gestione diretta. Il tratto distintivo di ogni prodotto targato Mapo è però lo stesso: viaggi tailor made, strutture selezionate, assistenza h24 per essere sempre accanto a chi viaggia con noi». [post_title] => Mapo Travel, Egitto in primo piano. Nuovo volo diretto da Cuneo [post_date] => 2025-12-18T09:22:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766049738000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ponant Explorations apre le vendite per 28 partenze per l'Antartide per l'inverno 2027-2028. Il programma include esplorazioni immersive a latitudini estreme. Si tratta, come riporta Le Quotidien du Tourisme, di un'esperienza esclusiva ai confini del mondo: scoprire un mondo di ghiaccio e silenzio che apre le sue porte solo per pochi mesi all'anno con la sua ricca fauna selvatica: balene, migliaia di pinguini, foche, leoni marini e innumerevoli uccelli marini. Quattro navi Ponant Explorations saranno posizionate in Antartide nel 2027-2028: tre navi da spedizione percorreranno le rotte della compagniae a queste si aggiungerà la nave da esplorazione polare Le Commandant Charcot. Questa nave unica, dotata di uno scafo polare, coniuga l'innovazione tecnologica con l'impegno per la sostenibilità. Il suo sistema di propulsione ibrido, alimentato a gnl, consente un'esplorazione più rispettosa degli ecosistemi polari. Due rotte attraverseranno le latitudini dell'emisfero australe accessibili all'unica nave da esplorazione polare in grado di navigare in profondità nella banchisa. Sulla scia di Jean-Baptiste Charcot Le rotte tracciate più di un secolo fa da questo eroico pioniere dell'Antartide conducono verso il Mare di Bellingshausen e l'isola di Charcot. Le partenze sono state programmate per il 2 e 28 dicembre 2027 per un itinerario di 16 giorni/14 notti. Un secondo tour è intitolato ai "Pinguini imperatore del Mare di Weddell": tra gli iceberg, sulla banchisa che si estende a perdita d'occhio, il raro incontro con i pinguini imperatore. Ushuaia-Ushuaia, partenze il 27 ottobre, 8 e 20 novembre e 16 dicembre 2027 per un viaggio di 14 giorni/12 notti. Quattro ulteriori itinerari si sviluppano tra la Penisola Antartica e la Patagonia: "L'iconica Antartide", Il grande anello meridionale", "L'essenza dei fiordi cileni", il "Viaggio nelle terre del Sud e nella penisola di Valdés". [post_title] => Ponant Explorations: 28 partenze per l'Antartide nell'inverno 2027-28 [post_date] => 2025-12-18T09:12:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1766049159000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo di bilanci per Spazio Gsa che il trend positivo delle attività sviluppate nel mercato italiano, caratterizzate da un’intensa presenza sul territorio e da un programma strutturato di eventi, iniziative trade e formazione. Un percorso che ha visto il contributo di Distal Gsa Italia, partner marketing e Pr che ha affiancato Spazio nella valorizzazione delle compagnie rappresentate. Fra le attività rivolte al trade, la società ricorda i roadshow dedicati a China Airlines per il 30° anniversario della rotta Roma-Taipei, sviluppati come momenti di incontro e approfondimento sul prodotto e sul network della compagnia. Accanto agli eventi in presenza, Spazio Gsa ha investito nella formazione continua della distribuzione attraverso webinar tematici, pensati per aggiornare il mercato sui servizi e sulle opportunità offerte dalle compagnie rappresentate. Il 2025 ha visto inoltre la realizzazione di iniziative dedicate a Bangkok Airways e Smartwings, sviluppate in collaborazione con top partner ed enti del turismo, con l’obiettivo di valorizzare i vettori e le destinazioni servite nel mercato italiano. «Il 2025 è stato un anno importante per consolidare il rapporto tra le compagnie che rappresentiamo e il mercato italiano - commenta Francesco Sgambelluri, ceo di Spazio Gsa -. Eventi e formazione restano strumenti centrali della nostra strategia, e il supporto marketing di Distal Gsa Italia ha contribuito in modo significativo al successo delle iniziative realizzate». «Siamo lieti di aver affiancato Spazio Gsa in un anno così ricco di attività - aggiunge Alessandra Pecci, board member e cmo di Distal Gsa Italia -. Nel 2026 continueremo a supportare Spazio Gsa, affiancando al contempo nuovi progetti di marketing e comunicazione per i nostri clienti e per future collaborazioni, con l’obiettivo di sviluppare iniziative sempre più mirate, efficaci e orientate alla crescita». [post_title] => Spazio Gsa archivia un 2025 di grande vicinanza al trade, fra roadshow e formazione [post_date] => 2025-12-17T10:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765967611000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allan Kilavuka, amministratore delegato di Kenya Airways, lascerà il suo incarico dopo sei anni alla guida della compagnia aerea africana, che ha dunque avviato l'iter di selezione del suo successore. In questo periodo di transizione il vettore ha nominato George Kamal, direttore operativo, come ceo ad interim, con effetto dal 16 dicembre. Kamal ha ricoperto incarichi operativi presso le compagnie aeree mediorientali Air Arabia e Iraqi Airways. Kilavuka si dimette prima della scadenza del suo contratto: la compagnia aerea gli riconosce il merito di aver guidato l'azienda «con impegno e resilienza” durante la pandemia (...) Ha successivamente supervisionato la crescita dei ricavi, del numero di passeggeri e dei volumi di merci, riaffermando la sostenibilità e la competitività della compagnia aerea». Kenya Airways, che ha registrato un utile per l'intero esercizio 2024, nonostante i risultati in rosso della prima metà di quest'anno, sta portando avanti un programma di riorganizzazione ed è alla ricerca di un investitore strategico. [post_title] => Kenya Airways seleziona un nuovo ceo; incarico ad interim a George Kamal [post_date] => 2025-12-17T09:58:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765965498000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504072 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della 30esima edizione dei Protagonisti del Mare, l’evento in cui vengono premiate le agenzie partner di Costa Crociere, la compagnia del gruppo Carnival ha focalizzato l’attenzione sulle novità, in particolare la super commissione dedicata alle adv. Dopo 10 anni di Segui-C arriva il nuovo programma CostaGold, che permette di guadagnare tutto l’anno ottenendo direttamente in estratto conto una Super Commissione fino al +5 sulle tariffe My Cruise, All Inclusive e Super All Inclusive su oltre 350 partenze. Un programma attivo tutto l’anno, senza obiettivo di vendita. «Non ci sono più i run e non ci sono più gli obiettivi – commenta Riccardo Fantoni, direttore commerciale Costa Crociere - perché l'obiettivo generava tensione. Vogliamo che tutti gli agenti siano in campagna, tutto l'anno. Non c’è uno stop, le adv sono sempre in super commissione, ma c’è solo una soglia d'ingresso di 30.000 euro di fatturato nell'anno precedente. Grazie al supporto della tecnologia le adv hanno a disposizione attraverso il filtro “Costa Gold” le partenze incentivate». Il contratto 2026 con le agenzie va in continuità perché si fonda su tre pilastri: valore, reciprocità e servizi. Generazione di Valore «Un’azienda come Costa Crociere – aggiunge Fantoni – è votata al valore per l'ospite e per il cliente dell'agenzia di viaggio. Ma affinché ciò avvenga, ci deve essere un ecosistema virtuoso di soddisfazione reciproca». Reciprocità Per Costa la parola partnership è fondamentale, significa generare valore, dare servizi, dare formazione, ma anche ricevere. «Senza la reciprocità non c'è partnership e senza la partnership non si colgono le sfide – sottolinea Fantoni - Chiediamo agli agenti di essere preparati ad accendere uno storytelling che valorizzi la sostanza del prodotto in continuo cambiamento. Se gli agenti sono preparati, diventano amplificatori sul territorio della nostra comunicazione». Servizi Costa Crociere mette a disposizione una serie di servizi che siano utili alle adv a svolgere al meglio il proprio lavoro:pacchetti già preconfezionati per produrre una comunicazione digital e social, oppure nuovi strumenti tecnologici per poter parlare alle nuove e alle future generazioni di crocieristi. Tornando all’elemento valore inteso come soddisfazione, da un punto di vista della remunerazione delle adv, Costa conferma di aver mantenuto l’impianto di commissioni ordinarie che sono crescenti al crescere del valore della tariffa venduta. «Le commissioni aumentano – commenta il direttore commerciale - all’aumentare della valore della tariffa raggiungendo il massimo con le vendite in tariffa Super All Inclusive che include il pacchetto bevande MyDrinks e il pacchetto di land experiences MyExplorations». Così come viene confermata l’ incentivazione annuale , il programma weCare, basata su due obiettivi dell'anno corrente ed un obiettivo di early booking che mette in condizione l’agenzia di potere raggiungere alla fine dell'anno un 3% di overcommission. Le novità riguardano anche l’ampliamento temporale della gamma dell’offerta. «Siamo partiti il 10 dicembre e abbiamo già richieste sulle partenze di novembre 2026 – aggiunge Fantoni – Allungando il periodo di 5 mesi andiamo incontro alle agenzie di viaggio che possono avere a che fare con un cliente che vuole partire tra due settimane oppure che sta già pianificando per il prossimo inverno». Costa Crociere ormai da un decennio ha clusterizzato le agenzie in Active, Dynamic, Energy, Top e Super Top. Una segmentazione che presuppone modelli di servizio differenti, legati al valore dell'agenzia e quindi del segmento. «Ci siamo resi conto negli anni – aggiunge Fantoni - che c'è una quota a parte: le adv codificate ma che non producono. Ai così detti “Reactive” abbiamo deciso in questo momento di mantenere i codici aperti ma di togliere a queste agenzie la proattività della forza vendite. Liberiamo la forza vendite che può concentrarsi in termini di tempo e risorse sulle agenzie “attive”». L’agenzia in “stand by” potrà tornare in Active e Costa di conseguenza tornerà a fornire i servizi. Tra i focus di Costa Crociere c’è sempre la formazione, sia digitale con il programma di e-learning CostaAcademy, che proporrà nuovi argomenti focalizzati su prodotto, qualità della vendita e nuove competenze legate soprattutto alla comunicazione sui social media e alla storytelling efficace; sia fisica, con il lancio C-Training Days. Si tratta di 30 tappe per 60 sessioni, con oltre 450 ore di formazione dedicata ad oltre 1.800 agenti, in programma nella prossima primavera. «Nei due mesi di C-Training Days ci concentreremo sul contatto diretto con le agenzie – conclude Fantoni – Crediamo nella formazione online ma anche nella relazione fisica. Abbiamo scelto di organizzare nella giornata di C-Training Days una formula al mattino più basic e una formula più evoluta al pomeriggio». Maria Carniglia [post_title] => Costa Gold, il nuovo programma della compagnia che manda in pensione Segui-C [post_date] => 2025-12-17T09:54:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765965284000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 504037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ripensare il turismo come strumento di benessere, valorizzazione e rigenerazione dei territori e delle comunità: è stato questo il filo conduttore del convegno “Nuovi sentieri del benessere: turismo lento, sostenibilità e spiritualità”, ospitato presso la Sala Italia dell’ENIT e promosso nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Università Europea di Roma. L’incontro, organizzato e coordinato da Carmen Bizzarri, professore di geografia del turismo all’Università Europea di Roma, e moderato dalla giornalista di Travel Claudiana Di Cesare, ha visto il confronto tra istituzioni, grandi player della filiera turistica e mondo accademico sulle nuove forme di viaggio orientate al benessere, alla spiritualità e alla lentezza. Ad aprire il confronto è stato il contributo di Ilenia Cardogna, responsabile Turismo dell'Assessorato al Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio, che ha posto l’accento sul ruolo delle politiche pubbliche nella gestione e redistribuzione dei flussi turistici. Le iniziative regionali sui cammini e sul turismo spirituale sono state presentate come strumenti concreti per favorire la destagionalizzazione, alleggerire la pressione sulle destinazioni mature e valorizzare borghi e aree interne attraverso esperienze lente e identitarie. Un approccio integrato che connette cultura, paesaggio, spiritualità ed enogastronomia, e che mira a costruire prodotti turistici capaci di generare valore duraturo per le comunità locali. A questo scenario si è agganciato l’intervento di Cecilia Ponzecchi, area manager Centro Italia di Booking.com, che ha offerto una lettura chiara di come le piattaforme digitali possano sostenere la transizione verso un turismo più responsabile. Grazie a un modello di distribuzione basato sulle performance e non su investimenti iniziali, Booking.com consente anche a piccole strutture e destinazioni secondarie di raggiungere una visibilità globale, stimolando nuova domanda e incoraggiando gli operatori locali a investire in qualità e autenticità. Ponzecchi ha illustrato come l’analisi dei dati e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale stiano cambiando il modo in cui i viaggiatori scoprono luoghi e costruiscono i propri itinerari. Cresce l’interesse per esperienze legate al silenzio, alla natura, al forest bathing e al turismo delle radici, mentre il 41% dei viaggiatori dichiara di utilizzare già strumenti di AI per creare itinerari connessi alle comunità locali. Un’evoluzione che rende le piattaforme non solo canali di vendita, ma attori capaci di orientare la domanda verso modelli di viaggio più consapevoli. Trenitalia: accessibilità e intermodalità come leva di sviluppo Il tema dell’accessibilità è stato approfondito da Ermanno Russo, head of services experience design di Trenitalia, che ha raccontato l’evoluzione dell’azienda da vettore di trasporto a protagonista della filiera turistica. Oggi oltre il 50% del business di Trenitalia è legato al segmento leisure, grazie soprattutto alla capillarità del network regionale, che consente di raggiungere circa 1.700 destinazioni in Italia. Accanto al trasporto ferroviario, cresce l’impegno sull’intermodalità per collegare anche i territori non serviti direttamente dal treno, in particolare quelli legati ai cammini e al turismo spirituale. In questo contesto si inserisce il progetto editoriale “Luoghi dello Spirito”, realizzato con Opera Romana Pellegrinaggi, che valorizza itinerari religiosi e culturali accessibili su rotaia, intercettando una domanda in costante crescita. Il prodotto esperienziale e la “sartorialità del viaggio” A completare la riflessione sul prodotto turistico, l’intervento di Fulvio De Bonis, founder di Imago Artis Travel, ha posto l’attenzione sulla progettazione su misura costruita intorno alle motivazioni profonde del viaggiatore e al dialogo autentico con i territori, che emerge come uno degli asset chiave del turismo rigenerativo, capace di coniugare identità culturale, relazione e qualità del tempo. La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla presentazione dei project work realizzati dagli studenti del corso di laurea in Turismo e valorizzazione del territorio dell’Università Europea di Roma. Itinerari concreti, sviluppati secondo un metodo che integra analisi del territorio, definizione del concept, accessibilità, rete degli attori locali e narrazione. Uno spazio che ha restituito il senso più profondo del progetto di Terza Missione: mettere in contatto le giovani generazioni con le istituzioni e la filiera del turismo, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con dati reali, strategie operative e modelli di governance. [post_title] => Il turismo del futuro è quello del benessere e rigenerativo: il confronto all’ENIT [post_date] => 2025-12-16T15:18:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1765898336000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways sono in vendita i" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":37,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1890,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha messo in vendita i nuovi voli estivi da Roma Fiumicino per Malaga, Valencia e Marsiglia, che saranno operativi dal 1° giugno al 30 settembre 2026.\r

Con queste nuove rotte la compagnia aerea rafforza la propria offerta nel Mediterraneo, con una maggiore flessibilità e più opzioni di viaggio per i passeggeri leisure, facilitando l’accesso ad alcune delle destinazioni estive più amate d’Europa. I nuovi voli consentono inoltre comodi collegamenti verso numerose città italiane grazie all’hub di Fiumicino, da cui Ita serve 17 aeroporti sul territorio nazionale nella stagione estiva.\r

Le nuove rotte stagionali si aggiungono alle recenti anticipazioni nel network di Ita per l’estate 2026, tra cui la ripresa dei voli verso Londra Heathrow, con due frequenze giornaliere. Da Milano Linate continueranno invece i collegamenti verso Londra City Airport, con 31 frequenze settimanali.\r

Un’ulteriore novità è il lancio del nuovo volo intercontinentale che collegherà Roma Fiumicino a Houston, Texas: si tratta del primo volo diretto mai operato nella storia tra i due hub e sarà operativo nella prossima stagione estiva, dal 1° maggio 2026, con tre voli settimanali a maggio e cinque voli settimanali nel periodo giugno - 24 ottobre. Houston è la nona destinazione operata dal vettore sul mercato nordamericano e contribuirà ad arricchire ulteriormente il network intercontinentale, uno degli asset principali nella strategia di crescita della compagnia.","post_title":"Ita: in vendita i biglietti per volare nell'estate su Malaga, Valencia e Marsiglia","post_date":"2025-12-18T10:44:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1766054683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AnguillAir ha inaugurato ieri i suoi primi voli diretti verso Anguilla. La nuova compagnia, sussidiaria di BermudAir, ha fatto il suo debutto sulle rotte da Boston e Baltimora verso il nuovo terminal Clayton J. Lloyd.\r

\r

Il nuovo ed esclusivo marchio di BermudaAir rappresenta anche la prima espansione in assoluto oltre le Bermuda, segnando una pietra miliare storica nel settore dei viaggi aerei regionali.\r

\r

Dal 17 dicembre 2025, i viaggiatori possono quindi usufruire di voli non-stop da Boston e Baltimora per Anguilla. Il Governo di Anguilla, sotto la guida della premier Cora Richardson-Hodge, considera questa partnership un traguardo importante. L'apertura del nuovo terminal all'avanguardia presso l'aeroporto internazionale Clayton J. Lloyd nel novembre 2025, unita a questo ponte aereo strategico, spinge il settore turistico di Anguilla verso nuovi sviluppi, un aumento delle visite, degli investimenti e delle opportunità economiche.\r

\r

I voli stagionali dalle due importanti città statunitensi aggiungono una destinazione caraibica premium alla rete in crescita della compagnia aerea e aprono preziose opportunità di vendita per i consulenti di viaggio in vista della stagione invernale 2025/2026. Tutti i voli sono operati con Embraer 190 di BermudAir, che offrono wi-fi gratuito, rinfreschi a bordo e un'ospitalità ispirata ad Anguilla.","post_title":"AnguillAir ha debuttato con i primi voli da Boston e Baltimora su Anguilla","post_date":"2025-12-18T10:23:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1766053420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tribunale di Berlino ha stabilito che Booking deve risarcire più di 1.000 hotel tedeschi per i \"danni subiti\" derivanti dall'utilizzo di clausole di parità dei prezzi, che hanno limitato la libertà delle strutture di stabilire le proprie tariffe.\r

\r

In una nota, la 61ª Sezione Civile della Corte ha sottolineato che tali clausole hanno generato \"una significativa concentrazione del mercato e un'oligopolizzazione del settore\", e ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti a partire dal 1° gennaio 2013.\r

\r

Secondo la sentenza, sia le clausole ampie che quelle restrittive limitavano la concorrenza, riducendo \"la libertà degli operatori di determinare prezzi e condizioni per la vendita delle loro strutture ricettive\". Pertanto, si ritiene che tali pratiche abbiano inciso sulla struttura del mercato e ostacolato la gestione diretta degli alberghi.\r

\r

La sentenza sottolinea inoltre che le clausole impedivano agli hotel di utilizzare i risparmi sulle commissioni per offrire prezzi più bassi ai clienti. Nelle parole della corte, \"Agli operatori è stata negata la possibilità di includere le commissioni non pagate nei loro prezzi e quindi di attrarre direttamente i clienti\".","post_title":"Tribunale di Berlino: Booking dovrà risarcire più di 1000 alberghi tedeschi","post_date":"2025-12-18T09:37:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1766050620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel si concetra sull'Egitto, destinazione che nel 2025 ha ottenuto un grande successo. Sull'onda di questi risultati. il t.o. ha programmato nuove partenze dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi e dai principali scali del Centro Italia.\r

«Si tratta di una meta sulla quale abbiamo puntato e stiamo investendo molto. I riscontri da parte dei viaggiatori sono evidenti: l’Egitto è cresciuto in maniera considerevole fino a procurare il 20% del nostro fatturato complessivo, garantendosi un posto di rilievo nella programmazione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.\r

Il tour operator pugliese presenta il volo in esclusiva da Cuneo, che si affianca a quelli dai principali aeroporti, come Milano Malpensa, Verona e Roma Fiumicino, per viaggiare alla scoperta dell’Egitto classico tra Il Cairo e la crociera sul Nilo.\r

«Da Cuneo, la novità è proprio una partenza esclusiva fissata il 2 aprile per rafforzare la presenza di Mapo in un’area che ci sta dando riscontri molto positivi. I nostri viaggi in Egitto, grazie a product specialist che conoscono a fondo il Paese – continua il direttore commerciale Fabrizio Celeghin - sono una continua scoperta: da Luxor a Edfu e Kom Ombo, fino alla diga di Assuan e infine alla Capitale, tra templi, musei, piramidi e tante esperienze uniche».\r

\r

Incontri con le adv in tutta Italia\r

Continuano poi gli incontri in tutta Italia con le agenzie di viaggio per un confronto sempre attivo per costruire pacchetti e itinerari sulle reali esigenze del cliente finale.\r

«Con l’Egitto, prodotto che ci ha regalato le maggiori performance di crescita quest’anno, registrano aumenti significativi le vendite su destinazioni internazionali come Thailandia, Giappone e Stati Uniti. Il Mare Italia resta comunque il nostro core business con numeri importanti soprattutto in Puglia e nelle strutture a gestione diretta. Il tratto distintivo di ogni prodotto targato Mapo è però lo stesso: viaggi tailor made, strutture selezionate, assistenza h24 per essere sempre accanto a chi viaggia con noi».","post_title":"Mapo Travel, Egitto in primo piano. Nuovo volo diretto da Cuneo","post_date":"2025-12-18T09:22:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1766049738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Ponant Explorations apre le vendite per 28 partenze per l'Antartide per l'inverno 2027-2028. Il programma include esplorazioni immersive a latitudini estreme.\r

\r

\r

Si tratta, come riporta Le Quotidien du Tourisme, di un'esperienza esclusiva ai confini del mondo: scoprire un mondo di ghiaccio e silenzio che apre le sue porte solo per pochi mesi all'anno con la sua ricca fauna selvatica: balene, migliaia di pinguini, foche, leoni marini e innumerevoli uccelli marini.\r

\r

Quattro navi Ponant Explorations saranno posizionate in Antartide nel 2027-2028: tre navi da spedizione percorreranno le rotte della compagniae a queste si aggiungerà la nave da esplorazione polare Le Commandant Charcot. Questa nave unica, dotata di uno scafo polare, coniuga l'innovazione tecnologica con l'impegno per la sostenibilità. Il suo sistema di propulsione ibrido, alimentato a gnl, consente un'esplorazione più rispettosa degli ecosistemi polari. \r

\r

Due rotte attraverseranno le latitudini dell'emisfero australe accessibili all'unica nave da esplorazione polare in grado di navigare in profondità nella banchisa.\r

Sulla scia di Jean-Baptiste Charcot\r

Le rotte tracciate più di un secolo fa da questo eroico pioniere dell'Antartide conducono verso il Mare di Bellingshausen e l'isola di Charcot. Le partenze sono state programmate per il 2 e 28 dicembre 2027 per un itinerario di 16 giorni/14 notti.\r

\r

Un secondo tour è intitolato ai \"Pinguini imperatore del Mare di Weddell\": tra gli iceberg, sulla banchisa che si estende a perdita d'occhio, il raro incontro con i pinguini imperatore.\r

\r

Ushuaia-Ushuaia, partenze il 27 ottobre, 8 e 20 novembre e 16 dicembre 2027 per un viaggio di 14 giorni/12 notti.\r

\r

Quattro ulteriori itinerari si sviluppano tra la Penisola Antartica e la Patagonia: \"L'iconica Antartide\", Il grande anello meridionale\", \"L'essenza dei fiordi cileni\", il \"Viaggio nelle terre del Sud e nella penisola di Valdés\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ponant Explorations: 28 partenze per l'Antartide nell'inverno 2027-28","post_date":"2025-12-18T09:12:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1766049159000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di bilanci per Spazio Gsa che il trend positivo delle attività sviluppate nel mercato italiano, caratterizzate da un’intensa presenza sul territorio e da un programma strutturato di eventi, iniziative trade e formazione. Un percorso che ha visto il contributo di Distal Gsa Italia, partner marketing e Pr che ha affiancato Spazio nella valorizzazione delle compagnie rappresentate.\r

\r

Fra le attività rivolte al trade, la società ricorda i roadshow dedicati a China Airlines per il 30° anniversario della rotta Roma-Taipei, sviluppati come momenti di incontro e approfondimento sul prodotto e sul network della compagnia.\r

\r

Accanto agli eventi in presenza, Spazio Gsa ha investito nella formazione continua della distribuzione attraverso webinar tematici, pensati per aggiornare il mercato sui servizi e sulle opportunità offerte dalle compagnie rappresentate.\r

\r

Il 2025 ha visto inoltre la realizzazione di iniziative dedicate a Bangkok Airways e Smartwings, sviluppate in collaborazione con top partner ed enti del turismo, con l’obiettivo di valorizzare i vettori e le destinazioni servite nel mercato italiano.\r

\r

«Il 2025 è stato un anno importante per consolidare il rapporto tra le compagnie che rappresentiamo e il mercato italiano - commenta Francesco Sgambelluri, ceo di Spazio Gsa -. Eventi e formazione restano strumenti centrali della nostra strategia, e il supporto marketing di Distal Gsa Italia ha contribuito in modo significativo al successo delle iniziative realizzate».\r

\r

«Siamo lieti di aver affiancato Spazio Gsa in un anno così ricco di attività - aggiunge Alessandra Pecci, board member e cmo di Distal Gsa Italia -. Nel 2026 continueremo a supportare Spazio Gsa, affiancando al contempo nuovi progetti di marketing e comunicazione per i nostri clienti e per future collaborazioni, con l’obiettivo di sviluppare iniziative sempre più mirate, efficaci e orientate alla crescita».","post_title":"Spazio Gsa archivia un 2025 di grande vicinanza al trade, fra roadshow e formazione","post_date":"2025-12-17T10:33:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1765967611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allan Kilavuka, amministratore delegato di Kenya Airways, lascerà il suo incarico dopo sei anni alla guida della compagnia aerea africana, che ha dunque avviato l'iter di selezione del suo successore.\r

\r

In questo periodo di transizione il vettore ha nominato George Kamal, direttore operativo, come ceo ad interim, con effetto dal 16 dicembre. Kamal ha ricoperto incarichi operativi presso le compagnie aeree mediorientali Air Arabia e Iraqi Airways.\r

\r

Kilavuka si dimette prima della scadenza del suo contratto: la compagnia aerea gli riconosce il merito di aver guidato l'azienda «con impegno e resilienza” durante la pandemia (...) Ha successivamente supervisionato la crescita dei ricavi, del numero di passeggeri e dei volumi di merci, riaffermando la sostenibilità e la competitività della compagnia aerea».\r

\r

Kenya Airways, che ha registrato un utile per l'intero esercizio 2024, nonostante i risultati in rosso della prima metà di quest'anno, sta portando avanti un programma di riorganizzazione ed è alla ricerca di un investitore strategico.","post_title":"Kenya Airways seleziona un nuovo ceo; incarico ad interim a George Kamal","post_date":"2025-12-17T09:58:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1765965498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della 30esima edizione dei Protagonisti del Mare, l’evento in cui vengono premiate le agenzie partner di Costa Crociere, la compagnia del gruppo Carnival ha focalizzato l’attenzione sulle novità, in particolare la super commissione dedicata alle adv.\r

\r

Dopo 10 anni di Segui-C arriva il nuovo programma CostaGold, che permette di guadagnare tutto l’anno ottenendo direttamente in estratto conto una Super Commissione fino al +5 sulle tariffe My Cruise, All Inclusive e Super All Inclusive su oltre 350 partenze. Un programma attivo tutto l’anno, senza obiettivo di vendita.\r

\r

«Non ci sono più i run e non ci sono più gli obiettivi – commenta Riccardo Fantoni, direttore commerciale Costa Crociere - perché l'obiettivo generava tensione. Vogliamo che tutti gli agenti siano in campagna, tutto l'anno. Non c’è uno stop, le adv sono sempre in super commissione, ma c’è solo una soglia d'ingresso di 30.000 euro di fatturato nell'anno precedente. Grazie al supporto della tecnologia le adv hanno a disposizione attraverso il filtro “Costa Gold” le partenze incentivate».\r

\r

Il contratto 2026 con le agenzie va in continuità perché si fonda su tre pilastri: valore, reciprocità e servizi.\r

\r

Generazione di Valore\r

\r

«Un’azienda come Costa Crociere – aggiunge Fantoni – è votata al valore per l'ospite e per il cliente dell'agenzia di viaggio. Ma affinché ciò avvenga, ci deve essere un ecosistema virtuoso di soddisfazione reciproca».\r

\r

Reciprocità\r

\r

Per Costa la parola partnership è fondamentale, significa generare valore, dare servizi, dare formazione, ma anche ricevere. «Senza la reciprocità non c'è partnership e senza la partnership non si colgono le sfide – sottolinea Fantoni - Chiediamo agli agenti di essere preparati ad accendere uno storytelling che valorizzi la sostanza del prodotto in continuo cambiamento. Se gli agenti sono preparati, diventano amplificatori sul territorio della nostra comunicazione».\r

\r

Servizi\r

\r

Costa Crociere mette a disposizione una serie di servizi che siano utili alle adv a svolgere al meglio il proprio lavoro:pacchetti già preconfezionati per produrre una comunicazione digital e social, oppure nuovi strumenti tecnologici per poter parlare alle nuove e alle future generazioni di crocieristi.\r

\r

Tornando all’elemento valore inteso come soddisfazione, da un punto di vista della remunerazione delle adv, Costa conferma di aver mantenuto l’impianto di commissioni ordinarie che sono crescenti al crescere del valore della tariffa venduta. «Le commissioni aumentano – commenta il direttore commerciale - all’aumentare della valore della tariffa raggiungendo il massimo con le vendite in tariffa Super All Inclusive che include il pacchetto bevande MyDrinks e il pacchetto di land experiences MyExplorations».\r

\r

Così come viene confermata l’ incentivazione annuale , il programma weCare, basata su due obiettivi dell'anno corrente ed un obiettivo di early booking che mette in condizione l’agenzia di potere raggiungere alla fine dell'anno un 3% di overcommission.\r

\r

Le novità riguardano anche l’ampliamento temporale della gamma dell’offerta.\r

\r

«Siamo partiti il 10 dicembre e abbiamo già richieste sulle partenze di novembre 2026 – aggiunge Fantoni – Allungando il periodo di 5 mesi andiamo incontro alle agenzie di viaggio che possono avere a che fare con un cliente che vuole partire tra due settimane oppure che sta già pianificando per il prossimo inverno».\r

\r

Costa Crociere ormai da un decennio ha clusterizzato le agenzie in Active, Dynamic, Energy, Top e Super Top. Una segmentazione che presuppone modelli di servizio differenti, legati al valore dell'agenzia e quindi del segmento. «Ci siamo resi conto negli anni – aggiunge Fantoni - che c'è una quota a parte: le adv codificate ma che non producono. Ai così detti “Reactive” abbiamo deciso in questo momento di mantenere i codici aperti ma di togliere a queste agenzie la proattività della forza vendite. Liberiamo la forza vendite che può concentrarsi in termini di tempo e risorse sulle agenzie “attive”». L’agenzia in “stand by” potrà tornare in Active e Costa di conseguenza tornerà a fornire i servizi.\r

\r

Tra i focus di Costa Crociere c’è sempre la formazione, sia digitale con il programma di e-learning CostaAcademy, che proporrà nuovi argomenti focalizzati su prodotto, qualità della vendita e nuove competenze legate soprattutto alla comunicazione sui social media e alla storytelling efficace; sia fisica, con il lancio C-Training Days. Si tratta di 30 tappe per 60 sessioni, con oltre 450 ore di formazione dedicata ad oltre 1.800 agenti, in programma nella prossima primavera.\r

\r

«Nei due mesi di C-Training Days ci concentreremo sul contatto diretto con le agenzie – conclude Fantoni – Crediamo nella formazione online ma anche nella relazione fisica. Abbiamo scelto di organizzare nella giornata di C-Training Days una formula al mattino più basic e una formula più evoluta al pomeriggio».\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Costa Gold, il nuovo programma della compagnia che manda in pensione Segui-C","post_date":"2025-12-17T09:54:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1765965284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"504037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripensare il turismo come strumento di benessere, valorizzazione e rigenerazione dei territori e delle comunità: è stato questo il filo conduttore del convegno “Nuovi sentieri del benessere: turismo lento, sostenibilità e spiritualità”, ospitato presso la Sala Italia dell’ENIT e promosso nell’ambito delle attività di Terza Missione dell’Università Europea di Roma.\r

\r

L’incontro, organizzato e coordinato da Carmen Bizzarri, professore di geografia del turismo all’Università Europea di Roma, e moderato dalla giornalista di Travel Claudiana Di Cesare, ha visto il confronto tra istituzioni, grandi player della filiera turistica e mondo accademico sulle nuove forme di viaggio orientate al benessere, alla spiritualità e alla lentezza.\r

\r

Ad aprire il confronto è stato il contributo di Ilenia Cardogna, responsabile Turismo dell'Assessorato al Turismo, Ambiente e Sport della Regione Lazio, che ha posto l’accento sul ruolo delle politiche pubbliche nella gestione e redistribuzione dei flussi turistici. Le iniziative regionali sui cammini e sul turismo spirituale sono state presentate come strumenti concreti per favorire la destagionalizzazione, alleggerire la pressione sulle destinazioni mature e valorizzare borghi e aree interne attraverso esperienze lente e identitarie. Un approccio integrato che connette cultura, paesaggio, spiritualità ed enogastronomia, e che mira a costruire prodotti turistici capaci di generare valore duraturo per le comunità locali.\r

\r

A questo scenario si è agganciato l’intervento di Cecilia Ponzecchi, area manager Centro Italia di Booking.com, che ha offerto una lettura chiara di come le piattaforme digitali possano sostenere la transizione verso un turismo più responsabile. Grazie a un modello di distribuzione basato sulle performance e non su investimenti iniziali, Booking.com consente anche a piccole strutture e destinazioni secondarie di raggiungere una visibilità globale, stimolando nuova domanda e incoraggiando gli operatori locali a investire in qualità e autenticità.\r

\r

Ponzecchi ha illustrato come l’analisi dei dati e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale stiano cambiando il modo in cui i viaggiatori scoprono luoghi e costruiscono i propri itinerari. Cresce l’interesse per esperienze legate al silenzio, alla natura, al forest bathing e al turismo delle radici, mentre il 41% dei viaggiatori dichiara di utilizzare già strumenti di AI per creare itinerari connessi alle comunità locali. Un’evoluzione che rende le piattaforme non solo canali di vendita, ma attori capaci di orientare la domanda verso modelli di viaggio più consapevoli.\r

\r

Trenitalia: accessibilità e intermodalità come leva di sviluppo\r

\r

Il tema dell’accessibilità è stato approfondito da Ermanno Russo, head of services experience design di Trenitalia, che ha raccontato l’evoluzione dell’azienda da vettore di trasporto a protagonista della filiera turistica. Oggi oltre il 50% del business di Trenitalia è legato al segmento leisure, grazie soprattutto alla capillarità del network regionale, che consente di raggiungere circa 1.700 destinazioni in Italia.\r

\r

Accanto al trasporto ferroviario, cresce l’impegno sull’intermodalità per collegare anche i territori non serviti direttamente dal treno, in particolare quelli legati ai cammini e al turismo spirituale. In questo contesto si inserisce il progetto editoriale “Luoghi dello Spirito”, realizzato con Opera Romana Pellegrinaggi, che valorizza itinerari religiosi e culturali accessibili su rotaia, intercettando una domanda in costante crescita.\r

\r

Il prodotto esperienziale e la “sartorialità del viaggio”\r

\r

A completare la riflessione sul prodotto turistico, l’intervento di Fulvio De Bonis, founder di Imago Artis Travel, ha posto l’attenzione sulla progettazione su misura costruita intorno alle motivazioni profonde del viaggiatore e al dialogo autentico con i territori, che emerge come uno degli asset chiave del turismo rigenerativo, capace di coniugare identità culturale, relazione e qualità del tempo.\r

\r

La seconda parte della mattinata è stata dedicata alla presentazione dei project work realizzati dagli studenti del corso di laurea in Turismo e valorizzazione del territorio dell’Università Europea di Roma. Itinerari concreti, sviluppati secondo un metodo che integra analisi del territorio, definizione del concept, accessibilità, rete degli attori locali e narrazione. Uno spazio che ha restituito il senso più profondo del progetto di Terza Missione: mettere in contatto le giovani generazioni con le istituzioni e la filiera del turismo, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con dati reali, strategie operative e modelli di governance.","post_title":"Il turismo del futuro è quello del benessere e rigenerativo: il confronto all’ENIT","post_date":"2025-12-16T15:18:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1765898336000]}]}}