Cresce il fatturato Slh in Italia: nel 2023 ricavi a +65% rispetto all’anno scorso

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prove tecniche di distensione fra Aeroitalia e l'aeroporto di Ancona. Forse. La compagnia aerea, in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa sapere che verrà ripristinata la rotta per Barcellona, cancellata nei giorni scorsi insieme a quelle per Vienna e Bucarest. «Considerato lo sforzo di questi giorni prodotto dal management dell'aeroporto di Ancona - si legge nella nota - il board di Aeroitalia, con l'intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio, ha deliberato di continuare a operare la rotta Ancona-Barcellona, che verrà ripristinata a far data dal 1° dicembre 2023. Resta inteso che rimangono tali i diritti maturati verso Atim per via dell'accordo siglato in data 31/07/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi». [post_title] => Aeroitalia ci ripensa: confermata la rotta da Ancona a Barcellona, dal 1° dicembre [post_date] => 2023-11-03T09:35:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699004141000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fastjet ha scelto AirlinePros International come rappresentante in oltre dieci paesi, inclusa l’Italia. Il vettore è già cliente sul mercato statunitense dell'azienda di distribuzione e rappresentanza di compagnie aeree. Il team italiano di AirlinePros supporterà l’incremento delle vendite e del network sul mercato locale, così come si occuperà di tutte le attività promozionali. Fastjet collega le tre principali città dello Zimbabwe a Johannesburg e Kruger Nelspruit Mpumalanga in Sud Africa e Maun in Botswana. «AirlinePros ha un rapporto di lungo corso con Fastjet negli Stati Uniti – commenta Achma Asokan Foster, group ceo AirlinePros International – siamo molto felici di allargare il nostro rapporto con il vettore sudafricano, il cui obiettivo è diventare la linea aerea panafricana di maggior successo». [post_title] => La sudafricana Fastjet si affida ad AirlinePros per la rappresentanza in Italia [post_date] => 2023-11-03T09:15:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699002903000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine. E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche. Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori. Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto? La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%. I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: negozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti portali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze; siti di biglietti per concerti e tour; noleggio auto e parcheggi; fornitori di energia e telefonia; arredamento per la casa, l’ufficio e il giardino; profumi, make-up, cosmetici; farmacie online; prodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech… … e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora. Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti. I coupon sconto quali vantaggi offrono? Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative. Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine. Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato. [post_title] => Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping [post_date] => 2023-11-03T08:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => bravosconto [1] => bravosconto-it [2] => couponing-sconti-viaggi-online [3] => gruppo-bravo-saving-network [4] => hotel [5] => sconti-hotel-black-friday [6] => sconti-hotel-cyber-monday [7] => sconti-hotel-online [8] => sconti-prenotazione-viaggi [9] => sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour [10] => sconti-viaggi-online [11] => sconti-viaggi-online-black-friday [12] => sconti-viaggi-online-natale [13] => shopping-viaggi-online [14] => voli-e-vacanze ) [post_tag_name] => Array ( [0] => BravoSconto [1] => bravosconto.it [2] => couponing sconti viaggi online [3] => Gruppo Bravo Saving Network [4] => hotel [5] => sconti hotel Black Friday [6] => sconti hotel cyber monday [7] => sconti hotel online [8] => sconti prenotazione viaggi [9] => sconti siti di biglietti per concerti e tour [10] => sconti viaggi online [11] => sconti viaggi online Black Friday [12] => sconti viaggi online natale [13] => shopping viaggi online [14] => voli e vacanze ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698998454000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ras Al Khaimah conta nuovamente su un collegamento diretto dall'aeroporto di Doha, operato da Qatar Airways. Nell'ambito della strategia di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) volta a migliorare i collegamenti da tutto il mondo verso l'Emirato, la partnership con Qatar Airways segna il rafforzamento dei viaggi internazionali. I voli offriranno maggiore scelta, flessibilità e opportunità ai viaggiatori che desiderano esplorare le bellezze naturalistiche dell'Emirato, sfruttando l'ampia rete globale di Qatar Airways con oltre 160 destinazioni, compresi i collegamenti con un solo scalo dalle città europee che rappresentano i principali mercati per il turismo di Ras Al Khaimah. «Abbiamo annunciato a marzo di quest’anno all'Itb la partnership tra Qatar Airways e l'aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah: questo accordo segna un passo importante nella crescita continua di Ras Al Khaimah come destinazione del futuro - ha commentato Raki Phillips, chief executive officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Qatar Airways è una delle compagnie aeree leader a livello mondiale e questa partnership riveste un ruolo fondamentale nell'aumento della competitività complessiva del nostro ecosistema turistico, contribuendo a sostenere la crescente domanda di viaggi nell'Emirato. Siamo entusiasti di questa collaborazione, finalizzata a una crescita della destinazione in linea con il nostro obiettivo di attrarre tre milioni di visitatori all'anno entro il 2030 e all’incremento del contributo del turismo sul Pil». [post_title] => Ras Al Khaimah rafforza i collegamenti internazionali con il volo di Qatar Airways da Doha [post_date] => 2023-11-02T14:48:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698936498000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455324 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È tempo di bilanci per l’hotel Catinaccio di Vigo di Fassa che guarda all’ultima estate forte di ottimi numeri. Le presenze fanno infatti registrare un incremento del 10% rispetto all’anno precedente con un periodo di soggiorno medio di 5,5 giorni, dato che soddisfa pienamente le indicazioni del piano strategico. In linea con le aspettative le percentuali espresse dal target di riferimento, che si conferma la coppia in cerca di esperienze ad alto valore aggiunto da vivere a stretto contatto con la particolarità di un territorio unico come la val di Fassa e, in particolare, come l’area del gruppo del Catinaccio. Fattore determinante, infatti, per l’appeal della struttura è il ventaglio di attività proposte agli ospiti, che hanno la possibilità di praticare trekking, sport all’aria aperta (in primis mountain bike ed e-bike), escursioni e arrampicata, sia in compagnia di una guida professionale sia in autonomia, godendo della completezza delle informazioni reperibili in struttura. Importante per intercettare la clientela, che conta un elevato numero di repeaters, l’offerta wellness e la proposta eno-gastronomica incentrata su un’interpretazione creativa della cucina ladina e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un focus particolare sul patrimonio enologico locale. Osservando le percentuali relative all’inverno le cifre prospettano risultati in linea con le attese già per il periodo prenatalizio, con tassi superiori all’ottimo bilancio del 2022 nelle settimane di Natale e Capodanno. “Siamo molto soddisfatti dell’andamento dell’estate con ottimi numeri che hanno superato le attese - sottolinea il proprietario della struttura, Giorgio Lorenz -. Guardiamo ora all’inverno con fiducia e con alcune interessanti novità per ciò che concerne la gastronomia e le attività da far vivere ai nostri ospiti, anche in chiave slow. La sinergia con tutti gli attori del territorio, elemento in grado di fare la differenza, anche per i mesi invernali sarà centrale per la costruzione della nostra offerta". [post_title] => Presenze a +10% per l'estate dell'hotel Catinaccio di Vigo di Fassa [post_date] => 2023-11-02T13:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698933150000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455321" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Aruba[/caption] Viaggi pied dans l’eau per celebrare le vacanze di Capodanno nel migliore dei modi. Comprende Maldive, Mauritius, Aruba e Zanzibar la selezione di proposte Idee per Viaggiare, per trascorrere le prossime festività tra le onde di lagune esotiche. Alle Maldive, in particolare, tra le numerose proposte di IpV spicca la nuova esclusiva a 5 stelle per il mercato italiano: il Sun Siyam Iru Veli, sull’isola di Aluvifushi, nell’atollo di Nilandhe (o atollo di Dhaalu). Il resort è raggiungibile con 45 minuti di sorvolo panoramico in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé. Sistemazione top nelle ville sulla spiaggia, con piscina privata e un servizio di ristorazione che, insieme alle molte attività sportive, rientra in una formula che comprende tutto. Soggiorno di sette notti, trattamento all inclusive in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Partenza il 27 da Milano, Bologna e Napoli, quote a partire da 9.580 euro (con questa combinazione il soggiorno è di otto notti); partenza il 29 da Milano e Roma, quote per persona partire da 8.370 euro; partenza il 30 da Roma, quote per persona a partire da 8.790 euro. Alle Mauritius la Pirogue è il resort progettato dalla designer locale Virginie Koenig con tetti di paglia, rocce vulcaniche e ambienti inondati di luce. Incastonato sulla costa ovest dell'isola, la lunga Flic En Flac, la struttura è immersa in un giardino tropicale con vista sul monte Le Morne. Partenza il 29 dicembre da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 5.280 euro. Molte le proposte anche ad Aruba, tra le quali il to consiglia un pit stop a Eagle Beach, considerata tra le più belle spiagge dei Caraibi. L’indirizzo conduce al Bucuti & Tara Beach: un romantico boutique resort dallo stile moderno che non tradisce l'atmosfera intima. Il complesso include due strutture che condividono i servizi: il Bucuti Beach Resort e il Tara Beach Suites & Spa, ideale per le coppie che cercano tranquillità e pace in un ambiente dedicato agli adulti. Partenze il 29 dicembre da Roma e Milano. Soggiorno di sette notti, trattamento di pernottamento e prima colazione, in camera doppia. Quote per persona a partire da 4.980 euro. Adagiato lungo la costa sud-orientale dell'isola, distribuito sui dolci pendii di un promontorio che affaccia sull'oceano con tre spiagge private di sabbia bianchissima, a Zanzibar il Pearl Beach Resort & Spa interpreta in chiave contemporanea le tradizioni dell'architettura locale, integrandosi nella lussureggiante vegetazione tropicale. Un resort intimo e raccolto, là dove la foresta si tuffa nell'oceano. Partenze il 26 e 27 dicembre da Roma. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 3.020 euro. [post_title] => Quattro proposte IpV per trascorrere un Capodanno esotico pied dans l’eau [post_date] => 2023-11-02T13:42:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698932568000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_364310" align="alignleft" width="300"] Eddie Wilson[/caption] Ryanair chiede al Governo italiano di eliminare il disegno di legge che consentirebbe ai comuni italiani di aumentare l’addizionale comunale negli aeroporti quasi del 50% ( 3 euro per passeggero in partenza) dal 2024. Mentre il Governo italiano sta valutando proposte per incrementare la connettività nazionale e abbassare le tariffe, questo progetto di legge si tradurrebbe contraddittoriamente in tariffe più alte, minore connettività e meno scelta sia per i cittadini italiani che per i turisti che viaggiano da/per l’Italia. «Questa proposta di consentire un ulteriore aumento dell’addizionale comunale (tassa sul turismo) quasi del 50% avrà conseguenze negative a lungo termine per la connettività e l’industria del turismo in Italia – motivo per cui è stata categoricamente respinta sia dagli aeroporti, sia dalle compagnie aeree», ha commentato il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson. Ripercussioni Il Governo italiano dovrebbe invece concentrarsi sulla riduzione dei costi di accesso, eliminando l’addizionale comunale: ciò darebbe un impulso al settore del turismo in Italia e fornirebbe un incremento in termini di posti di lavoro e PIL, in particolare in quei comuni che ne hanno più bisogno. Ryanair è nella posizione migliore per fornire la capacità, il traffico e gli investimenti necessari per rilanciare la connettività e l'industria del turismo in Italia, e all'inizio di quest'anno la compagnia ha condiviso con il Governo italiano proposte per fornire 5 milioni di posti extra su Sardegna e Sicilia nei prossimi 5 anni, se l’addizionale comunale, che si applica sia ai cittadini italiani che ai turisti in viaggio da/per le Isole, verrà abolita. «Gli aumenti delle tasse da parte dei comuni hanno già portato Ryanair a rimuovere un aereo basato (investimento di 100 milioni di dollari) e a cancellare/ridurre le frequenze su 12 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia - continua Wilson -. Se questa misura regressiva verrà messa in atto, saremo costretti a rivedere la nostra capacità sull’Italia per la prossima estate. Purtroppo, i cittadini saranno i soggetti più colpiti, poiché una capacità ridotta significherà inevitabilmente tariffe più alte e meno scelta». [post_title] => Ryanair: il Governo italiano elimini l'aumento dell'addizionale sugli aeroporti [post_date] => 2023-11-02T13:39:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698932348000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455316 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455317" align="alignleft" width="300"] La tavola apparecchiata a Casa San Grato[/caption] Sono il Casa Gallo, il Casa San Grato e il Casa Clara, tutte localizzate a Monteu Roero, le tre dimore di charme commercializzate in esclusiva da Italyscape che il to incoming di casa Quality Group consiglia per un'esperienza a contatto con la natura e la storia di un territorio Patrimonio mondiale dell'Unesco. Il Roero è un gioiello incastonato tra dolci pendii collinari, sulla sinistra del fiume Tanaro, adiacente alle Langhe e al Monferrato. La Storia parla attraverso i 24 comuni di cui è composto, dove convivono centri ricchi di tradizioni accanto ad affascinanti castelli da scoprire, sentieri da percorrere a piedi tra le rocche del Roero, costellate di rocce aguzze uniche nel loro genere, e filari di vigneti. Il vino è tra i grandi protagonisti di questa zona, che può vantare la prestigiosa Docg Roero declinata in due vitigni: il Nebbiolo e l'Arneis. Situata nella frazione di San Gallo, Casa Gallo è in particolare un’ampia dimora di campagna capace di ospitare fino a 26 posti letto grazie alla presenza di dieci camere, ognuna dotata di bagno privato. Un’accurata ristrutturazione del 2023 permette a elementi moderni e del passato di convivere in armonia. L’impianto fotovoltaico da oltre 50 kW riesce a fornire l’energia necessaria per tutta l’abitazione con una grande attenzione alla sostenibilità. La vista panoramica, l’ampio giardino e la pergola di 100 metri quadrati sotto cui condividere momenti conviviali rendono il soggiorno unico. Con le sue otto camere dotate ciascuna di bagno interno, Casa San Grato può ospitare invece fino a 18 posti letto. La tradizione si fonde con la contemporaneità negli arredi e nei colori naturali. La ristrutturazione del 2020 la rende adatta a famiglie che vogliano trascorrere momenti sereni e rilassanti. Contribuiscono a creare questa atmosfera una tettoia con tavolo da ping-pong e calcio balilla, un forno a legna in cui sfornare pizze, un barbecue per gustose grigliate in compagnia e una cantina che può ospitare degustazioni private. Rinnovata nel 2022, Casa Clara è infine realizzata su due piani e ospita a piano terra la zona giorno con un ampio soggiorno, sala da pranzo e cucina, mentre la zona notte al primo piano offre tre camere da letto, con a disposizione quattro bagni. La vista sulle colline del Roero, un patio e un giardino con frutteto completano la zona esterna. Presente pure una spa privata con mini-piscina idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale e bagno turco. [post_title] => Alla scoperta del Roero con le dimore di charme griffate Italyscape [post_date] => 2023-11-02T13:28:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698931703000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_414226" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Torino[/caption] Già annunciato qualche mese fa, arriva ora la conferma ufficiale: il gruppo Ihg aprirà un hotel Indigo a Torino. L'inaugurazione è prevista per il 2024, nell'ex Grand Hotel Venezia. Al momento, la struttura di via XX settembre 70 è operata col nome di Chc Torino Castello: un 4 stelle da 48 camere. InterContinental ha infatti siglato un accordo di franchising con la proprietà, il gruppo riminese City Hotels Company (Chc) Holding, che proseguirà nella gestione dell'albergo. Questi è attualmente in fase di ristrutturazione, con l'offerta che dovrebbe essere estesa a 50 camere. Il portfolio del marcio Indigo comprende in Italia attualmente quattro hotel. Oltre a Torino, sono in calendario ulteriori due espansioni: a febbraio 2024 è prevista l'inaugurazione del 4 stelle hotel Florence da 160 camere, in collaborazione con Grape Hospitality Group, mentre per il 2025 si pensa a Trieste (ex palazzo Kallister), un altro 4 stelle da 109 stanze. Sempre Ihg ha in programma nei prossimi mesi l'apertura dell'Holiday Inn Express Rome Airport da 224 camere, in collaborazione con il gruppo Borealis Hotels, mentre per il prossimo anno è già in calendario il debutto del 5 stelle Six Senses Antognolla da 150 stanze, in provincia di Perugia, e nel 2026 del Six Senses Milano in via Brera. Infine, nella prima metà del 2025 farà il suo ingresso in Italia il nuovo brand Vignette Collection, con il 5 stelle hotel Alexandra da 81 camere a Roma. Al momento la compagnia vanta nel nostro Paese un portfolio di 28 strutture, per 4.300 camere totali, appartenenti a sei marchi differenti dei segmenti midscale, upscale e luxury. [post_title] => Ihg: il brand Indigo sbarca a Torino nel 2024 con un hotel da 50 camere [post_date] => 2023-11-02T13:13:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698930834000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cresce fatturato slh italia nel 2023 ricavi 65 rispetto allanno scorso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":82,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5893,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Prove tecniche di distensione fra Aeroitalia e l'aeroporto di Ancona. Forse. La compagnia aerea, in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa sapere che verrà ripristinata la rotta per Barcellona, cancellata nei giorni scorsi insieme a quelle per Vienna e Bucarest.\r

\r

«Considerato lo sforzo di questi giorni prodotto dal management dell'aeroporto di Ancona - si legge nella nota - il board di Aeroitalia, con l'intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio, ha deliberato di continuare a operare la rotta Ancona-Barcellona, che verrà ripristinata a far data dal 1° dicembre 2023. Resta inteso che rimangono tali i diritti maturati verso Atim per via dell'accordo siglato in data 31/07/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi».\r

\r

","post_title":"Aeroitalia ci ripensa: confermata la rotta da Ancona a Barcellona, dal 1° dicembre","post_date":"2023-11-03T09:35:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699004141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Fastjet ha scelto AirlinePros International come rappresentante in oltre dieci paesi, inclusa l’Italia. Il vettore è già cliente sul mercato statunitense dell'azienda di distribuzione e rappresentanza di compagnie aeree.\r

Il team italiano di AirlinePros supporterà l’incremento delle vendite e del network sul mercato locale, così come si occuperà di tutte le attività promozionali.\r

Fastjet collega le tre principali città dello Zimbabwe a Johannesburg e Kruger Nelspruit Mpumalanga in Sud Africa e Maun in Botswana.\r

«AirlinePros ha un rapporto di lungo corso con Fastjet negli Stati Uniti – commenta Achma Asokan Foster, group ceo AirlinePros International – siamo molto felici di allargare il nostro rapporto con il vettore sudafricano, il cui obiettivo è diventare la linea aerea panafricana di maggior successo».","post_title":"La sudafricana Fastjet si affida ad AirlinePros per la rappresentanza in Italia","post_date":"2023-11-03T09:15:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699002903000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Finalmente è possibile fare uno shopping online conveniente, sicuro e anche emozionante. Grazie all’ampia presenza di e-shop che offrono i più svariati articoli, beni e servizi, chiunque può comprare tutto ciò che serve risparmiando tantissimo ad ogni ordine.\r

\r

E grazie ad alcune iniziative, oggi trovare codici sconto online è davvero facilissimo e tutti possono sperimentare nuove esperienze d’acquisto, all’insegna del risparmio e della convenienza ma anche della comodità e della totale sicurezza per quanto riguarda le transazioni economiche.\r

\r

Naturalmente è opportuno affidarsi a esperti del settore, in modo da poter fare shopping davvero senza pensieri. Uno dei portai più accreditati in questo senso è BravoSconto, che da anni opera nel comparto del couponing e degli sconti online. \r

\r

BravoSconto Italia fa parte del Gruppo Bravo Saving Network, nato in Italia e che oggi opera in tantissimi Paesi, offrendo ogni giorno tantissime opportunità per risparmiare, in migliaia di negozi online, dai brand più noti alle tantissime alternative, e in tutti i settori.\r

Su cosa posso risparmiare tramite BravoSconto?\r

La piattaforma di couponing vanta numeri importanti, e in continua crescita: 4 milioni di utenti attivi, più di 6mila boutiques e negozi online, più di 150 mila codici sconto, verificati al 98%.\r

\r

I coupon sono selezionati e testati ogni giorno dal team di BravoSconto in modo che siano utilizzabili da tutti coloro che vogliono risparmiare acquistando negli e-shop che si trovano nella piattaforma. Ovviamente non è tutto qui, perché sul portale si trovano anche coupon esclusivi che non ci sono da altre parti o in altri siti, e questo è possibile grazie alle partnership strette coi migliori brand. \r

\r

Le occasioni di risparmio sono presenti in tutte le categorie di prodotti e servizi che puoi immaginare: \r

\r

\tnegozi di abbigliamento, scarpe e accessori dei marchi più noti\r

\tportali di prenotazione viaggi, hotel, voli e vacanze;\r

\tsiti di biglietti per concerti e tour;\r

\tnoleggio auto e parcheggi;\r

\tfornitori di energia e telefonia;\r

\tarredamento per la casa, l’ufficio e il giardino;\r

\tprofumi, make-up, cosmetici;\r

\tfarmacie online;\r

\tprodotti di elettronica di consumo, elettrodomestici e hi-tech…\r

\r

… e ancora libri, gioielli, articoli per mamme e bambini, giocattoli, ricambi moto, e tanto altro ancora.\r

\r

Un mondo di risparmio, dunque, a portata di clic e che permette di fare acquisti a prezzi decisamente convenienti.\r

I coupon sconto quali vantaggi offrono?\r

Finora abbiamo compreso che grazie ai portali come BravoSconto abbiamo migliaia di negozi online a disposizione per cui attivare le offerte e usare i coupon. Le belle notizie non sono finite perché i codici sconto non offrono solamente uno sconto sul totale dell’acquisto, ma molto, molto di più. \r

\r

A seconda del tipo di promozione in corso, inserendo un coupon a carrello durante il check-out si può ottenere uno sconto fisso, oppure la spedizione gratuita col corriere espresso anche senza dover fare un ordine minimo (come spesso richiesto negli e-shop), o ancora, il coupon può garantire un reso esteso, ovvero per più giorni rispetto alle politiche dello shop online, e poi ci sono anche tantissime altre iniziative.\r

\r

Spesso si ricevono coupon direttamente dagli store in cui si è effettuata la registrazione gratuita alla newsletter, e anche quando si invita un amico: in questo caso a guadagnare possono essere tantissimi utenti, perché l’amico riceve un codice sconto al primo ordine mentre il primo utente riceve un coupon ogni volta che un amico fa un ordine.\r

\r

Infine, non dimentichiamo che ci sono alcuni momenti dell’anno in cui offerte, sconti e coupon aumentano a dismisura, e naturalmente parliamo di sconti per il Black Friday, per il Natale, per il Cyber Monday e per tutte le festività più note. Su BravoSconto potrai usare i codici più gettonati e fare i regali a chi ami, sempre all’insegna del risparmio assicurato.","post_title":"Sconti a portata di clic: il miglior modo per fare shopping","post_date":"2023-11-03T08:00:54+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["bravosconto","bravosconto-it","couponing-sconti-viaggi-online","gruppo-bravo-saving-network","hotel","sconti-hotel-black-friday","sconti-hotel-cyber-monday","sconti-hotel-online","sconti-prenotazione-viaggi","sconti-siti-di-biglietti-per-concerti-e-tour","sconti-viaggi-online","sconti-viaggi-online-black-friday","sconti-viaggi-online-natale","shopping-viaggi-online","voli-e-vacanze"],"post_tag_name":["BravoSconto","bravosconto.it","couponing sconti viaggi online","Gruppo Bravo Saving Network","hotel","sconti hotel Black Friday","sconti hotel cyber monday","sconti hotel online","sconti prenotazione viaggi","sconti siti di biglietti per concerti e tour","sconti viaggi online","sconti viaggi online Black Friday","sconti viaggi online natale","shopping viaggi online","voli e vacanze"]},"sort":[1698998454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ras Al Khaimah conta nuovamente su un collegamento diretto dall'aeroporto di Doha, operato da Qatar Airways. Nell'ambito della strategia di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (Raktda) volta a migliorare i collegamenti da tutto il mondo verso l'Emirato, la partnership con Qatar Airways segna il rafforzamento dei viaggi internazionali.\r

\r

I voli offriranno maggiore scelta, flessibilità e opportunità ai viaggiatori che desiderano esplorare le bellezze naturalistiche dell'Emirato, sfruttando l'ampia rete globale di Qatar Airways con oltre 160 destinazioni, compresi i collegamenti con un solo scalo dalle città europee che rappresentano i principali mercati per il turismo di Ras Al Khaimah.\r

\r

«Abbiamo annunciato a marzo di quest’anno all'Itb la partnership tra Qatar Airways e l'aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah: questo accordo segna un passo importante nella crescita continua di Ras Al Khaimah come destinazione del futuro - ha commentato Raki Phillips, chief executive officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Qatar Airways è una delle compagnie aeree leader a livello mondiale e questa partnership riveste un ruolo fondamentale nell'aumento della competitività complessiva del nostro ecosistema turistico, contribuendo a sostenere la crescente domanda di viaggi nell'Emirato. Siamo entusiasti di questa collaborazione, finalizzata a una crescita della destinazione in linea con il nostro obiettivo di attrarre tre milioni di visitatori all'anno entro il 2030 e all’incremento del contributo del turismo sul Pil».","post_title":"Ras Al Khaimah rafforza i collegamenti internazionali con il volo di Qatar Airways da Doha","post_date":"2023-11-02T14:48:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698936498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455324","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È tempo di bilanci per l’hotel Catinaccio di Vigo di Fassa che guarda all’ultima estate forte di ottimi numeri. Le presenze fanno infatti registrare un incremento del 10% rispetto all’anno precedente con un periodo di soggiorno medio di 5,5 giorni, dato che soddisfa pienamente le indicazioni del piano strategico.\r

\r

In linea con le aspettative le percentuali espresse dal target di riferimento, che si conferma la coppia in cerca di esperienze ad alto valore aggiunto da vivere a stretto contatto con la particolarità di un territorio unico come la val di Fassa e, in particolare, come l’area del gruppo del Catinaccio. Fattore determinante, infatti, per l’appeal della struttura è il ventaglio di attività proposte agli ospiti, che hanno la possibilità di praticare trekking, sport all’aria aperta (in primis mountain bike ed e-bike), escursioni e arrampicata, sia in compagnia di una guida professionale sia in autonomia, godendo della completezza delle informazioni reperibili in struttura.\r

\r

Importante per intercettare la clientela, che conta un elevato numero di repeaters, l’offerta wellness e la proposta eno-gastronomica incentrata su un’interpretazione creativa della cucina ladina e sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, con un focus particolare sul patrimonio enologico locale. Osservando le percentuali relative all’inverno le cifre prospettano risultati in linea con le attese già per il periodo prenatalizio, con tassi superiori all’ottimo bilancio del 2022 nelle settimane di Natale e Capodanno.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento dell’estate con ottimi numeri che hanno superato le attese - sottolinea il proprietario della struttura, Giorgio Lorenz -. Guardiamo ora all’inverno con fiducia e con alcune interessanti novità per ciò che concerne la gastronomia e le attività da far vivere ai nostri ospiti, anche in chiave slow. La sinergia con tutti gli attori del territorio, elemento in grado di fare la differenza, anche per i mesi invernali sarà centrale per la costruzione della nostra offerta\".","post_title":"Presenze a +10% per l'estate dell'hotel Catinaccio di Vigo di Fassa","post_date":"2023-11-02T13:52:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698933150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455321\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Aruba[/caption]\r

\r

Viaggi pied dans l’eau per celebrare le vacanze di Capodanno nel migliore dei modi. Comprende Maldive, Mauritius, Aruba e Zanzibar la selezione di proposte Idee per Viaggiare, per trascorrere le prossime festività tra le onde di lagune esotiche.\r

\r

Alle Maldive, in particolare, tra le numerose proposte di IpV spicca la nuova esclusiva a 5 stelle per il mercato italiano: il Sun Siyam Iru Veli, sull’isola di Aluvifushi, nell’atollo di Nilandhe (o atollo di Dhaalu). Il resort è raggiungibile con 45 minuti di sorvolo panoramico in idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé. Sistemazione top nelle ville sulla spiaggia, con piscina privata e un servizio di ristorazione che, insieme alle molte attività sportive, rientra in una formula che comprende tutto. Soggiorno di sette notti, trattamento all inclusive in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Partenza il 27 da Milano, Bologna e Napoli, quote a partire da 9.580 euro (con questa combinazione il soggiorno è di otto notti); partenza il 29 da Milano e Roma, quote per persona partire da 8.370 euro; partenza il 30 da Roma, quote per persona a partire da 8.790 euro.\r

\r

Alle Mauritius la Pirogue è il resort progettato dalla designer locale Virginie Koenig con tetti di paglia, rocce vulcaniche e ambienti inondati di luce. Incastonato sulla costa ovest dell'isola, la lunga Flic En Flac, la struttura è immersa in un giardino tropicale con vista sul monte Le Morne. Partenza il 29 dicembre da Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 5.280 euro.\r

\r

Molte le proposte anche ad Aruba, tra le quali il to consiglia un pit stop a Eagle Beach, considerata tra le più belle spiagge dei Caraibi. L’indirizzo conduce al Bucuti & Tara Beach: un romantico boutique resort dallo stile moderno che non tradisce l'atmosfera intima. Il complesso include due strutture che condividono i servizi: il Bucuti Beach Resort e il Tara Beach Suites & Spa, ideale per le coppie che cercano tranquillità e pace in un ambiente dedicato agli adulti. Partenze il 29 dicembre da Roma e Milano. Soggiorno di sette notti, trattamento di pernottamento e prima colazione, in camera doppia. Quote per persona a partire da 4.980 euro.\r

\r

Adagiato lungo la costa sud-orientale dell'isola, distribuito sui dolci pendii di un promontorio che affaccia sull'oceano con tre spiagge private di sabbia bianchissima, a Zanzibar il Pearl Beach Resort & Spa interpreta in chiave contemporanea le tradizioni dell'architettura locale, integrandosi nella lussureggiante vegetazione tropicale. Un resort intimo e raccolto, là dove la foresta si tuffa nell'oceano. Partenze il 26 e 27 dicembre da Roma. Soggiorno di otto notti, trattamento mezza pensione in camera doppia, cenone di fine anno incluso. Quote per persona a partire da 3.020 euro.","post_title":"Quattro proposte IpV per trascorrere un Capodanno esotico pied dans l’eau","post_date":"2023-11-02T13:42:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698932568000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_364310\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Eddie Wilson[/caption]\r

\r

Ryanair chiede al Governo italiano di eliminare il disegno di legge che consentirebbe ai comuni italiani di aumentare l’addizionale comunale negli aeroporti quasi del 50% ( 3 euro per passeggero in partenza) dal 2024. \r

Mentre il Governo italiano sta valutando proposte per incrementare la connettività nazionale e abbassare le tariffe, questo progetto di legge si tradurrebbe contraddittoriamente in tariffe più alte, minore connettività e meno scelta sia per i cittadini italiani che per i turisti che viaggiano da/per l’Italia. \r

«Questa proposta di consentire un ulteriore aumento dell’addizionale comunale (tassa sul turismo) quasi del 50% avrà conseguenze negative a lungo termine per la connettività e l’industria del turismo in Italia – motivo per cui è stata categoricamente respinta sia dagli aeroporti, sia dalle compagnie aeree», ha commentato il ceo di Ryanair Dac, Eddie Wilson. \r

Ripercussioni\r

Il Governo italiano dovrebbe invece concentrarsi sulla riduzione dei costi di accesso, eliminando l’addizionale comunale: ciò darebbe un impulso al settore del turismo in Italia e fornirebbe un incremento in termini di posti di lavoro e PIL, in particolare in quei comuni che ne hanno più bisogno.\r

Ryanair è nella posizione migliore per fornire la capacità, il traffico e gli investimenti necessari per rilanciare la connettività e l'industria del turismo in Italia, e all'inizio di quest'anno la compagnia ha condiviso con il Governo italiano proposte per fornire 5 milioni di posti extra su Sardegna e Sicilia nei prossimi 5 anni, se l’addizionale comunale, che si applica sia ai cittadini italiani che ai turisti in viaggio da/per le Isole, verrà abolita.\r

«Gli aumenti delle tasse da parte dei comuni hanno già portato Ryanair a rimuovere un aereo basato (investimento di 100 milioni di dollari) e a cancellare/ridurre le frequenze su 12 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia - continua Wilson -. Se questa misura regressiva verrà messa in atto, saremo costretti a rivedere la nostra capacità sull’Italia per la prossima estate. Purtroppo, i cittadini saranno i soggetti più colpiti, poiché una capacità ridotta significherà inevitabilmente tariffe più alte e meno scelta». \r

\r

\r

","post_title":"Ryanair: il Governo italiano elimini l'aumento dell'addizionale sugli aeroporti","post_date":"2023-11-02T13:39:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698932348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455317\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La tavola apparecchiata a Casa San Grato[/caption]\r

\r

Sono il Casa Gallo, il Casa San Grato e il Casa Clara, tutte localizzate a Monteu Roero, le tre dimore di charme commercializzate in esclusiva da Italyscape che il to incoming di casa Quality Group consiglia per un'esperienza a contatto con la natura e la storia di un territorio Patrimonio mondiale dell'Unesco. Il Roero è un gioiello incastonato tra dolci pendii collinari, sulla sinistra del fiume Tanaro, adiacente alle Langhe e al Monferrato.\r

\r

La Storia parla attraverso i 24 comuni di cui è composto, dove convivono centri ricchi di tradizioni accanto ad affascinanti castelli da scoprire, sentieri da percorrere a piedi tra le rocche del Roero, costellate di rocce aguzze uniche nel loro genere, e filari di vigneti. Il vino è tra i grandi protagonisti di questa zona, che può vantare la prestigiosa Docg Roero declinata in due vitigni: il Nebbiolo e l'Arneis.\r

\r

Situata nella frazione di San Gallo, Casa Gallo è in particolare un’ampia dimora di campagna capace di ospitare fino a 26 posti letto grazie alla presenza di dieci camere, ognuna dotata di bagno privato. Un’accurata ristrutturazione del 2023 permette a elementi moderni e del passato di convivere in armonia. L’impianto fotovoltaico da oltre 50 kW riesce a fornire l’energia necessaria per tutta l’abitazione con una grande attenzione alla sostenibilità. La vista panoramica, l’ampio giardino e la pergola di 100 metri quadrati sotto cui condividere momenti conviviali rendono il soggiorno unico.\r

\r

Con le sue otto camere dotate ciascuna di bagno interno, Casa San Grato può ospitare invece fino a 18 posti letto. La tradizione si fonde con la contemporaneità negli arredi e nei colori naturali. La ristrutturazione del 2020 la rende adatta a famiglie che vogliano trascorrere momenti sereni e rilassanti. Contribuiscono a creare questa atmosfera una tettoia con tavolo da ping-pong e calcio balilla, un forno a legna in cui sfornare pizze, un barbecue per gustose grigliate in compagnia e una cantina che può ospitare degustazioni private.\r

\r

Rinnovata nel 2022, Casa Clara è infine realizzata su due piani e ospita a piano terra la zona giorno con un ampio soggiorno, sala da pranzo e cucina, mentre la zona notte al primo piano offre tre camere da letto, con a disposizione quattro bagni. La vista sulle colline del Roero, un patio e un giardino con frutteto completano la zona esterna. Presente pure una spa privata con mini-piscina idromassaggio, sauna finlandese, doccia emozionale e bagno turco.","post_title":"Alla scoperta del Roero con le dimore di charme griffate Italyscape","post_date":"2023-11-02T13:28:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698931703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_414226\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Torino[/caption]\r

\r

Già annunciato qualche mese fa, arriva ora la conferma ufficiale: il gruppo Ihg aprirà un hotel Indigo a Torino. L'inaugurazione è prevista per il 2024, nell'ex Grand Hotel Venezia. Al momento, la struttura di via XX settembre 70 è operata col nome di Chc Torino Castello: un 4 stelle da 48 camere. InterContinental ha infatti siglato un accordo di franchising con la proprietà, il gruppo riminese City Hotels Company (Chc) Holding, che proseguirà nella gestione dell'albergo. Questi è attualmente in fase di ristrutturazione, con l'offerta che dovrebbe essere estesa a 50 camere.\r

\r

Il portfolio del marcio Indigo comprende in Italia attualmente quattro hotel. Oltre a Torino, sono in calendario ulteriori due espansioni: a febbraio 2024 è prevista l'inaugurazione del 4 stelle hotel Florence da 160 camere, in collaborazione con Grape Hospitality Group, mentre per il 2025 si pensa a Trieste (ex palazzo Kallister), un altro 4 stelle da 109 stanze.\r

\r

Sempre Ihg ha in programma nei prossimi mesi l'apertura dell'Holiday Inn Express Rome Airport da 224 camere, in collaborazione con il gruppo Borealis Hotels, mentre per il prossimo anno è già in calendario il debutto del 5 stelle Six Senses Antognolla da 150 stanze, in provincia di Perugia, e nel 2026 del Six Senses Milano in via Brera. Infine, nella prima metà del 2025 farà il suo ingresso in Italia il nuovo brand Vignette Collection, con il 5 stelle hotel Alexandra da 81 camere a Roma. Al momento la compagnia vanta nel nostro Paese un portfolio di 28 strutture, per 4.300 camere totali, appartenenti a sei marchi differenti dei segmenti midscale, upscale e luxury.","post_title":"Ihg: il brand Indigo sbarca a Torino nel 2024 con un hotel da 50 camere","post_date":"2023-11-02T13:13:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698930834000]}]}}