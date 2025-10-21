Tirone, Controvento: «Il cliente italiano non è più lo stesso» Una grande passione per l’hotellerie e per le destinazioni di oceano Indiano, Africa australe e Oman: Ferruccio Tirone, founder di Controvento, riconferma l’apprezzamento del mercato italiano per un’area del mondo che attira una clientela sempre più alto spendente. Clientela che la sua società di rappresentanza turistica riesce ad indirizzare su soluzioni di grande prestigio. «Per quanto riguarda ad esempio il Sudafrica – precisa il manager – il 2025 è stato un anno di consolidamento dei volumi. In particolare, il mercato italiano ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Meno passeggeri, ma un valore medio pratica più elevato e, soprattutto, un modo di viaggiare profondamente cambiato nel corso degli anni. Oggi il cliente non vuole vedere tutto in una volta, ma preferisce concentrarsi su una piccola parte del territorio, da vivere anche attraverso le esperienze e il contatto con la cultura locale». Inoltre, la stagionalità va progressivamente scomparendo a vantaggio di viaggi effettuati in ogni periodo dell’anno. «Non esiste più il cliente tipico del mese di agosto, il modo di viaggiare è mutato, destinazioni in precedenza vissute come “stagionali” ora vengono richieste tutto l’anno». Quello della clientela di fascia alta è poi un segmento che non condiziona la prenotazione alle offerte last minute, per cui Tirone ha potuto notare anche un positivo andamento dell’advance booking, con ottimi riscontri ad esempio sulla Namibia. I prodotti di punta Fra i prodotti con i migliori atout di vendita per il comparto trade, Tirone cita l’Ananea Madivaru Maldives: 109 ville con piscina per una struttura 5 stelle lusso dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, che dispone fra l’altro di 9 diversi ristoranti fra i quali scegliere. All’Ananea si affiancano le altre rappresentanze di Controvento – Ft Collection, che comprendono sia dmc sia strutture alberghiere: Al Baleed Resort Salalah by Anantara, Anantara Al Jabal Al Akhdar, Anantara Maia Seychelles Villas, Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls hotel, Avani+Barbarons Seychelles, Avani Victoria Falls resort, Paradise Sun, Sense of Africa, Southernn Sun, The Royal Livingstone Victoria Falls Zambia hotel by Anantara. Fra le ultime novità segnalate da Tirone per quanto riguarda il brand Anantara, l‘Anantara Kafue River Tented Camp, lussuoso campo tendato in Zambia, situato nel parco nazionale di Kafue. Il campo è stato aperto all’inizio del 2025 e offre un’esperienza di safari esclusiva con 12 tende di lusso. Venendo al futuro, per il 2026 Tirone non ha in serbo novità sul fronte di new business, ma sarà pronto a sostenere progetti di sviluppo in Oman, dove Anantara aprirà la terza struttura e in Arabia Saudita, dove sempre la stessa catena ha in pipeline un nuovo resort a Trojena, parte del progetto Neom Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499653 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499674" align="alignleft" width="300"] Damien Tamburo[/caption] America World amplia l'offerta Flexy. Dopo Flexy New York, Flexy Miami e Flexy Caraibi, il t.o. di Quality Group presenta Flexy Usa: l'America a portata di click. Si tratta del nuovo portale b2b2c dove agenti di viaggio e clienti costruiscono insieme il viaggio ideale negli Stati Uniti. Strutture ricettive selezionate, esperienze indimenticabili ed itinerari personalizzati si incontrano sulla piattaforma collegata al sistema di dynamic packaging Aladyn. Da settembre gli Usa stanno registrando una crescita significativa, confermandosi la destinazione long haul numero uno. Oltre 70 tour «Il cuore di Flexy Usa è nella varietà dell'offerta - spiega Damien Tamburo, product manager e titolare di America World -. Abbiamo raccolto circa 70 tour accompagnati e soggiorni nelle principali metropoli americane, ma la vera novità sono i fly & drive: libertà su quattro ruote, sicurezza da tour operator. Quasi 60 percorsi che abbiamo progettato personalmente per chi vuole esplorare il continente in autonomia. Ma con la garanzia della nostra esperienza pluriennale». Gli itinerari fly & drive sono descritti nei minimi dettagli e abbinati ad allotment di camere in tre categorie - turistica, standard e deluxe. Flexy Usa non è solo uno strumento di prenotazione: è ispirazione. Oltre ai grandi parchi, il portale guida alla scoperta dei territori più autentici: il Texas con il suo spirito avventuroso, gli spazi naturali dell'Oregon, le propaggini nord-orientali del New England. Ogni luogo è raccontato con ricchezza di informazioni e dettagli, trasformando il sito in un vero strumento formativo. «Chi già utilizza i nostri portali Flexy si troverà immediatamente a proprio agio - aggiunge Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group -. Stesse funzionalità, stessa velocità, stessa affidabilità. Ma ora per gli interi States. La qualità parte dalla selezione: i 50 hotel su Flexy New York, come quelli di Miami, sono filtrati dal nostro esperto Stefano Raspolini. E' lui a valorizzarne ubicazione, quartiere ed esperienze connesse». Perché la scelta dell'hotel dipende dal quartiere. E le esperienze? Non liste infinite, ma il meglio del meglio: circa 60 attività selezionate, molte ideate direttamente da America World con il supporto di chi vive la destinazione ogni giorno. Nei prossimi due mesi, i portali Flexy diventeranno ancora più potenti: sarà possibile combinare fly & drive, bus tour ed estensioni mare per creare pacchetti di viaggio illimitati. Il cliente naviga, si ispira e compone il proprio viaggio, ma la finalizzazione resta sempre nelle mani dell'agente di viaggio, che mantiene il controllo su commissioni e dettagli commerciali. Un modello per vendere meglio «È un modello di programmazione che fa vendere di più - spiega Peci -. Stimola l'acquisto anticipato di esperienze normalmente prenotate solo in loco: escursioni a cavallo, tour in bicicletta, rafting, sorvoli. Foto suggestive e informazioni dettagliate su disponibilità e orari rendono tutto chiaro e semplice. Più valore al pacchetto, più margine per l'agenzia». Per le richieste complesse, gli uffici Quality Group restano a disposizione per prodotti tailor made evoluti, dove l'esperienza del team garantisce l'ottimizzazione perfetta di ogni idea. «Gli Stati Uniti stanno tornando a essere la top destination di sempre - dichiara Marco Peci -. Il rallentamento di luglio e agosto è stato una parentesi tra l'ottima performance di inizio anno e l'attuale grande ripresa. Il Paese resta imbattibile sul lungo raggio, e con Flexy Usa lo sarà ancora di più». Il 2026 sarà un anno straordinario per gli Usa: 250° anniversario della fondazione, 100 anni di Route 66, Mondiali Fifa di calcio. Una serie di eventi promozionali farà conoscere Flexy Usa al mercato agenziale: alcuni incontri avranno taglio tecnico per illustrare l'interfaccia con Aladyn e la strategia di prezzi agevolati pensata per incentivare vendite ed esperienze. «Grazie alla sua semplicità, Flexy Usa conquista soprattutto i clienti giovani, più inclini ad acquistare online rispetto al catalogo cartaceo tradizionale" aggiunge Peci. [post_title] => America World amplia l'offerta con Flexy Usa: gli States a portata di click [post_date] => 2025-10-21T12:20:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761049222000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_203837" align="alignleft" width="300"] Gabriel Escarrer[/caption] Il presidente e ceo di Meliá, Gabriel Escarrer, mette in guardia dall'impatto negativo dell'aumento dell'ecotassa lche diventerà più cara a partire dall'estate del 2026. In una dichiarazione rilasciata a Preferente, il leader della catena alberghiera ha dichiarato di essere «contrario perché riduce la nostra competitività e non ha alcun effetto utile». Escarrer critica anche quelle «correnti che sostengono di interrompere la promozione della destinazione - sottolineando che l'approccio più sensato sarebbe quello di concentrare gli sforzi su - segmenti e mercati che ci aiutano a prolungare la stagione». Saper gestire la crescita «La facile regola che a volte i politici applicano è il puro proibizionismo, ma la cosa difficile è riuscire a capire come gestire la crescita. Misure come l'eco tassa o il blocco della promozione sono soluzioni populiste che non fruttano alcun risultato utile» sottolinea Escarrer. Seguendo questo filone, Escarrer sottolinea che «viviamo di turismo, che rappresenta oltre il 14% del Pil spagnolo, e dobbiamo saperlo gestire. Se gli ospiti non si sentono benvenuti, cercheranno altre destinazioni dove si sentiranno meglio. Invece di imporre divieti, dobbiamo saper gestire la situazione affinché il turismo dia i suoi frutti nei prossimi decenni». Escarrer ha voluto chiarire di non essere «contrario agli affitti turistici, ma di esserlo agli affitti illegali, che è la prima questione che deve essere affrontata». «Non mi riferisco solo agli affitti, ma anche alle feste illegali in ville, ai taxi pirata, agli hotel che accolgono più ospiti di quanti ne possano ospitare o alle pseudo-guide. Tutto questo ci rende meno competitivi rispetto ad altre località più affidabili». «Ciò che conta davvero è contrastare l'illegalità e decidere il modello turistico che vogliamo. L'impatto che gli hotel generano in termini di ricchezza e posti di lavoro è molto diverso da quello degli affitti per le vacanze, la cui crescita ha messo a dura prova la capacità di accoglienza di alcune destinazioni e ha reso questo modello insostenibile». [post_title] => Escarrer, Melià: «Guerra all'illegalità. Ci rende poco competitivi» [post_date] => 2025-10-21T11:46:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761047185000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499434 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499436" align="alignleft" width="300"] Luigi Porro[/caption] Doppio risultato per Travel Expert, che ai dieci anni di attività raggiunge quota 100 Personal Travel Expert attivi sul territorio nazionale. Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert, ha commentato: «Siamo felici di condividere con tutta la nostra squadra questi due risultati, che vanno oltre la dimensione quantitativa e riflettono la coerenza di una strategia imprenditoriale in grado di coniugare innovazione, valorizzazione del capitale umano e interpretazione proattiva delle dinamiche del mercato turistico». Anche quest’anno la diversificazione si conferma un driver di crescita, con l’ingresso e il progressivo consolidamento nel segmento Mice. Le sinergie operative e il know how condiviso con il gruppo Frigerio hanno infatti permesso di trasformare un’area di business complementare in un vero motore di crescita: nel corso degli ultimi 12 mesi, l’azienda ha registrato un incremento strutturale delle collaborazioni con il mondo corporate e, per la prima volta, nel 2025 sono entrati nel network Personal Travel Expert specializzati esclusivamente nel Mice. Una scelta che non solo amplia il perimetro di attività del brand, ma ne rafforza la capacità di posizionarsi come interlocutore qualificato e competitivo nei segmenti a più alto valore aggiunto del turismo organizzato. Elemento cardine di questa traiettoria resta la tecnologia, un fattore imprescindibile di competitività per Travel Expert. Gli strumenti di nuova generazione messi a disposizione dei Pte, basati sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, permettono di offrire esperienze di viaggio sempre più personalizzate, rafforzare la relazione consulente-cliente e incrementare l’efficienza operativa. «Guardiamo ai prossimi dieci anni con un progetto chiaro: consolidare il posizionamento nel settore, ampliare la gamma di competenze e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di diversificare il business. Continueremo a investire su innovazione e formazione, con l’obiettivo di garantire ai nostri consulenti gli strumenti per esprimere pienamente il loro potenziale e offrire al mercato un modello di riferimento in termini di qualità, sostenibilità e valore” ha concluso Porro. [post_title] => Travel Expert cresce e strizza l'occhio al segmento Mice [post_date] => 2025-10-17T12:12:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760703122000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499391 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenilitalia e SkyTeam rinsaldano la loro partnership che mira a garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio intermodale, fluida e digitale. In questi giorni i vertici delle due realtà hanno condiviso i prossimi step per l’evoluzione del progetto intermodale. Grazie a una piattaforma digitale integrata, i viaggiatori potranno acquistare in un’unica soluzione il biglietto dell’aereo e del treno, da e per l’Italia, direttamente dal sito della compagnia aerea partner di SkyTeam - che riunisce 18 compagnie aeree - con un solo pagamento e una gestione semplificata dell’intero itinerario. Il sistema consentirà di prenotare il viaggio completo – dalla città di partenza alla destinazione finale – con un’esperienza di viaggio fluida. La soluzione tecnologica sviluppata permetterà inoltre al cliente di inserire, al momento dell’acquisto, il codice del programma fedeltà a cui è iscritto. In questo modo, i soci CartaFreccia potranno accumulare punti premio sui voli delle compagnie aeree che fanno parte dell’alleanza SkyTeam che avranno sottoscritto l’accordo con Trenitalia sul biglietto intermodale e i soci SkyTeam potranno accumulare miglia viaggiando con le Frecce Trenitalia in connessione con le Compagnie Aeree. Inoltre, Trenitalia e SkyTeam offrono benefici esclusivi per i soci Platino e Oro di CartaFreccia e i clienti Elite ed Elite Plus di SkyTeam, tra cui l’accesso alle lounge aeroportuali e ferroviarie e potranno accedere a una gamma di benefici esclusivi lungo tutto il viaggio intermodale. Trenitalia conferma il proprio impegno verso l’intermodalità e la sostenibilità, offrendo collegamenti con 26 aeroporti italiani e oltre 130 destinazioni nazionali grazie ai 270 collegamenti giornalieri di Frecciarossa, presente anche in Spagna e Francia. [post_title] => Trenitalia e SkyTeam rinsaldano la partnership nel segno dell'intermodalità [post_date] => 2025-10-17T10:15:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760696109000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499420" align="alignleft" width="300"] Arianna Savona[/caption] The Begin Hotels entra nel suo secondo decennio di attività con una riorganizzazione del top management: Guido Guidi, fondatore e presidente, ha scelto come group general manager Arianna Savona, professionista dell’hospitality con alle spalle una lunga esperienza internazionale. «Ci conosciamo e stimiamo da molti anni, anche perché condividiamo una certa visione dell’ospitalità, e finalmente è arrivato il momento giusto per lavorare insieme» dichiara Guidi, ribadendo che «The Begin Hotels non è una catena, ma una collezione di strutture dalla spiccata personalità individuale. Lavoriamo in modo sartoriale, valorizzando la specificità dei luoghi, e sempre mettendo al primo posto il servizio al cliente». Le strutture in portfolio Il portafoglio attuale è composto da 9 strutture (distribuite fra Ancona e il Conero, Ferrara, Trieste, Basso Salento, e Dolomiti), con una decima in apertura a Catania a inizio 2026, per un totale di circa 400 camere. Ma l’ingresso in azienda di Arianna Savona segna una nuova fase per la collezione, che nei prossimi anni punta a crescere con decisione, anche se sempre in modo mirato, e a sviluppare le prenotazioni dall’estero. Travel Quotidiano ha approfondito con lei progetti e strategie per il futuro: «Stiamo elaborando un nuovo piano marketing e sales, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista dei principali indicatori: occupazione, average daily rate e revPar. Fino a oggi, la crescita organica del gruppo non aveva valorizzato l’aspetto dell’internazionalizzazione, perché l’obiettivo prioritario era arrivare a offrire più destinazioni. Oggi abbiamo un portfolio articolato e quindi è arrivato il momento giusto per farlo». Le strategie di promozione e commercializzazione sui mercati esteri saranno differenziate a seconda delle destinazioni in portfolio, che avendo caratteristiche diverse si prestano ad attrarre clientela di nazionalità diverse: «Sarà un lavoro di cesello. Per gli hotel di Ferrara, nelle Dolomiti e soprattutto per le strutture triestine guardiamo in primo luogo ai loro mercati esteri di prossimità. Per il nostro resort in Puglia, ricavato da una vecchia masseria salentina circondata da un un bel parco, e per il 5 stelle in apertura a Catania c'interessa molto il mercato scandinavo, che è ancora poco intermediato, dove agiremo sia con operazioni specifiche, lavorando con club che raggruppano clienti diretti, sia passando dalle Ota». Per accelerare il processo di apertura ai mercati internazionali, si punterà sulle affiliazioni a soft brand: «Stiamo analizzando e selezionando chi ci potrà accompagnare in modo efficace, consentendoci però di mantenere indipedenza e individualità. Non intendiamo abdicare ai nostri valori e vogliamo continuare a essere percepiti come una collezione di strutture che offrono una ospitalità calda, accogliente e molto italiana». Anche da questo punto di vista, la parola chiave è diversificazione: «Per valorizzare l’individualità delle singole strutture e sviluppare al meglio le loro potenzialità, non pensiamo di allearci con un unico brand, ma piuttosto a trovare soluzioni differenziate, tenendo conto dei target potenziali di clientela estera». Un segmento valutato come promettente è quello del wedding: «Il Seabay hotel a Portonovo, nel Conero, e il resort Giardino dei Pini a Marina di Alliste, nel Basso Salento, che ha anche una bellissima spa, offrono spazi comuni ed esterni adatti a ospitare matrimoni. In Salento, in particolare, il mercato del wedding è molto avviato, e molto competitivo: per noi la sfida sarà elaborare una proposta capace di distinguerci». In Salento, il periodo di apertura dipenderà dalla stagionalità dei voli sullo scalo di Brindisi; il Seabay hotel è aperto 10/11 mesi l'anno, con una pausa invernale. In generale, per favorire le prenotazioni dall’estero, The Begin Hotels lancerà prossimamente anche un nuovo sito web di gruppo. (Vannina Patanè) [post_title] => The Begin Hotels, Savona: «Al via una nuova fase di sviluppo» [post_date] => 2025-10-17T09:42:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760694160000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499388 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai migliora l'esperienza di viaggio dei passeggeri: dal prossimo novembre infatti tutte le tariffe di classe economy includeranno pasti e intrattenimento a bordo. «Ridefinire l’offerta della classe economy su tutti i voli rappresenta un’evoluzione significativa del nostro modello di business, offrendo ai clienti un viaggio più comodo e di qualità - commenta il ceo della compagnia aerea, Ghaith Al Ghaith -. Il nostro obiettivo resta quello di investire nel miglioramento dell’esperienza del cliente e offrire valore aggiunto in ogni fase del viaggio, attraverso servizi, tecnologie e sviluppo del prodotto. Ascoltando i feedback dei clienti e rispondendo alle dinamiche di mercato, flydubai continua a rafforzare la sua posizione come attore chiave nel settore dell’aviazione degli Emirati e come contributore fondamentale alla visione di Dubai come hub globale per il commercio e il turismo». Diversi, negli ultimi anni, gli investimenti del vettore per ogni fase del viaggio: tra questi, l’introduzione di un’area check-in dedicata alla business class, per un inizio di viaggio personalizzato e fluido, e l’apertura della nuova Business Class Lounge al Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Dubai. In parallelo flydubai continua ad ampliare e modernizzare la propria flotta: la compagnia ha già ricevuto nove nuovi aeromobili quest’anno, portando la flotta a 95 Boeing 737. Altri tre velivoli sono attesi entro la fine del 2025. Allo stesso tempo è in corso un programma di retrofit completo per i Boeing 737-800 Next-Generation, introducendo i sedili Business Class reclinabili e nuovi sedili Economy più comodi e stilosi, in linea con le aspettative dei clienti. Con l'arrivo dei Boeing 787 Dreamliner, dal 2027, la compagnia darà vita a una nuova fase di crescita, migliorndo le capacità sul lungo raggio e offrendo un livello superiore di comfort e servizio, oltre ad aumentare anche la capacità sulle rotte esistenti Dall'Italia, flydubai opera collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa; oltre che voli stagionali estivi da Olbia. [post_title] => Flydubai: da novembre pasti e intrattenimento a bordo per tutte le tariffe economy [post_date] => 2025-10-17T09:25:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760693119000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Le agenzie di viaggio necessitavano di semplificazione e di una tecnologia al passo con i tempi»: Miguel de Alvarado, business development manager di Heymondo, sintetizza mission e obiettivi di crescita della insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali in Italia, a ridosso del lancio della nuova piattaforma dedicata al trade. «In un mondo spesso 'grigio' come quello delle assicurazioni, la piattaforma b2b di Heymondo porta con sè massima trasparenza unita alla facilità di utilizzo: con pochissimi click l'agente di viaggio è in grado di stipulare polizze e gestire eventuali comunicazioni dei sinistri. Non solo, quello che viene proposto è un prodotto personalizzabile ed estremamente modulabile in base alle esigenze del cliente». Alla base del lancio, «un significativo investimento da parte della società in tecnologia e in assistenza, che ha portato anche all'apertura di una sede a Milano, con customer care dedicato». Con un 2024 chiuso a livello globale con 40 milioni di euro di premi assicurativi, «per il 2025 il nostro obiettivo punta al milione di viaggiatori assicurati, andando a sfiorare i 70 milioni di euro di premi, con l'Italia che copre il 35% del volume globale della compagnia». Il primo riscontro all'attivazione di Heymondo Business, «in occasione dell'ultimo Ttg di Rimini è stato oltremodo positivo. Ma i nostri appuntamenti con gli adv sono appena iniziati: parteciperemo ad alcuni Travel Open Day in località del Nord Italia, alla Bit 2026 e in parallelo continueremo a visitare le agenzie direttamente sul territorio, a cominciare da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, per poi andare oltre». Il lancio del canale b2b in Italia, darà ulteriore impulso alla crescita di Heymondo, che punta a un incremento annuo superiore al 60%. [post_title] => Heymondo Business piace agli adv: «Riscontro oltre le aspettative» [post_date] => 2025-10-16T14:47:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760626035000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499326 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499348" align="alignleft" width="300"] Luca Manchi[/caption] Si chiama Free sale booking engine e offre la possibilità di prenotare in pochi click tour in lingua italiana in diverse destinazioni del mondo. A presentarlo è Luca Manchi, titolare di Karisma Travelnet, che sottolinea i punti forti di un sistema semplice, efficiente e dinamico. Inverno al sole «Proponiamo partenze garantite con voli dall'Italia per Egitto, Marocco, Giordania, Giappone, Thailandia, Stati Uniti, Turchia. Tutte destinazioni che programmiamo da anni e che rappresentano mete ideali per la prossima stagione invernale». Fra le altre proposte, anche i pacchetti volo più hotel ai Caraibi, un'area anch'essa sulla quale Karisma vanta una grande esperienza. «Agli agenti di viaggio proponiamo prezzi e partenze garantiti e un sistema immediato ed efficiente per la prenotazione, voli compresi. L'obiettivo è quello di sgravare gli adv da tutta quella mole di lavoro che può essere gestita dal free sale booking engine, riservando tempo ed energie alla consulenza al cliente per i viaggi tailor made». [post_title] => Karisma Travelnet, prenotazioni invernali più semplici con il Free sale booking engine [post_date] => 2025-10-16T11:24:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760613884000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro anni intensi, che hanno portato Creo a un valore di circa 20 milioni di euro di ordini nel bilancio chiuso al 30 settembre. «Un risultato che premia la nostra vocazione tailor made e l'attenzione al cliente garantita dal nostro staff. Fin dall'inizio di questa avventura, quando eravamo in pochissimi, abbiamo creduto nel valore delle persone, sulle quali abbiamo investito. Oggi siamo in 39 e stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro capillare». Anya Bracci, direttore commerciale, parla di una «crescita organica e sana in un anno stimolante ma molto complesso. I clienti che entrano in agenzia cercano sempre più personalizzazione. Ognuno desidera costruire il "suo" viaggio e in questo Creo può esprimere un importante valore aggiunto. Inoltre, "ci mettiamo la faccia", come recita il nostro slogan diffuso sui canali social e siamo pronti a consigliare e supportare il lavoro degli agenti grazie al know how maturato in anni di esperienza "sul campo"». Un'esperienza che ha consentito di ricostruire a Pesaro un'importante opportunità di lavoro nel mondo del turismo e che sta ottenendo un numero elevato di clientela repeater. Le mete al top Le destinazioni che hanno registrato i risultati migliori al momento si concentrano in Asia e Sudamerica, con in evidenza l'ottima performance di India, Indocina e Cina, quest'ultima aperta di recente. Bene anche di mete ancor più di nicchia come Alaska, Qatar, Arabia Saudita. «Gli Stati Uniti - prodotto rilevante nella programmazione di Creo - sono ripartiti da poco, ma grazie a una buona dose di prevendita stanno comunque performando bene». In futuro, il t.o. prevede di organizzare tour accompagnati in Europa, con una selezione di proposte fra Polonia, Spagna, Portogallo, Francia e Malta attualmente in fase di studio. [post_title] => Creo e la rivincita del tailor made [post_date] => 2025-10-16T09:21:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760606506000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "controvento tirone il cliente italiano non e piu lo stesso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":491,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499674\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Damien Tamburo[/caption]\r

America World amplia l'offerta Flexy. Dopo Flexy New York, Flexy Miami e Flexy Caraibi, il t.o. di Quality Group presenta Flexy Usa: l'America a portata di click. Si tratta del nuovo portale b2b2c dove agenti di viaggio e clienti costruiscono insieme il viaggio ideale negli Stati Uniti. Strutture ricettive selezionate, esperienze indimenticabili ed itinerari personalizzati si incontrano sulla piattaforma collegata al sistema di dynamic packaging Aladyn. Da settembre gli Usa stanno registrando una crescita significativa, confermandosi la destinazione long haul numero uno.\r

\r

Oltre 70 tour\r

«Il cuore di Flexy Usa è nella varietà dell'offerta - spiega Damien Tamburo, product manager e titolare di America World -. Abbiamo raccolto circa 70 tour accompagnati e soggiorni nelle principali metropoli americane, ma la vera novità sono i fly & drive: libertà su quattro ruote, sicurezza da tour operator. Quasi 60 percorsi che abbiamo progettato personalmente per chi vuole esplorare il continente in autonomia. Ma con la garanzia della nostra esperienza pluriennale».\r

Gli itinerari fly & drive sono descritti nei minimi dettagli e abbinati ad allotment di camere in tre categorie - turistica, standard e deluxe.\r

Flexy Usa non è solo uno strumento di prenotazione: è ispirazione. Oltre ai grandi parchi, il portale guida alla scoperta dei territori più autentici: il Texas con il suo spirito avventuroso, gli spazi naturali dell'Oregon, le propaggini nord-orientali del New England. Ogni luogo è raccontato con ricchezza di informazioni e dettagli, trasformando il sito in un vero strumento formativo.\r

«Chi già utilizza i nostri portali Flexy si troverà immediatamente a proprio agio - aggiunge Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group -. Stesse funzionalità, stessa velocità, stessa affidabilità. Ma ora per gli interi States. La qualità parte dalla selezione: i 50 hotel su Flexy New York, come quelli di Miami, sono filtrati dal nostro esperto Stefano Raspolini. E' lui a valorizzarne ubicazione, quartiere ed esperienze connesse». Perché la scelta dell'hotel dipende dal quartiere. E le esperienze? Non liste infinite, ma il meglio del meglio: circa 60 attività selezionate, molte ideate direttamente da America World con il supporto di chi vive la destinazione ogni giorno. Nei prossimi due mesi, i portali Flexy diventeranno ancora più potenti: sarà possibile combinare fly & drive, bus tour ed estensioni mare per creare pacchetti di viaggio illimitati. Il cliente naviga, si ispira e compone il proprio viaggio, ma la finalizzazione resta sempre nelle mani dell'agente di viaggio, che mantiene il controllo su commissioni e dettagli commerciali.\r

\r

Un modello per vendere meglio\r

«È un modello di programmazione che fa vendere di più - spiega Peci -. Stimola l'acquisto anticipato di esperienze normalmente prenotate solo in loco: escursioni a cavallo, tour in bicicletta, rafting, sorvoli. Foto suggestive e informazioni dettagliate su disponibilità e orari rendono tutto chiaro e semplice. Più valore al pacchetto, più margine per l'agenzia».\r

Per le richieste complesse, gli uffici Quality Group restano a disposizione per prodotti tailor made evoluti, dove l'esperienza del team garantisce l'ottimizzazione perfetta di ogni idea.\r

«Gli Stati Uniti stanno tornando a essere la top destination di sempre - dichiara Marco Peci -. Il rallentamento di luglio e agosto è stato una parentesi tra l'ottima performance di inizio anno e l'attuale grande ripresa. Il Paese resta imbattibile sul lungo raggio, e con Flexy Usa lo sarà ancora di più». Il 2026 sarà un anno straordinario per gli Usa: 250° anniversario della fondazione, 100 anni di Route 66, Mondiali Fifa di calcio.\r

Una serie di eventi promozionali farà conoscere Flexy Usa al mercato agenziale: alcuni incontri avranno taglio tecnico per illustrare l'interfaccia con Aladyn e la strategia di prezzi agevolati pensata per incentivare vendite ed esperienze.\r

«Grazie alla sua semplicità, Flexy Usa conquista soprattutto i clienti giovani, più inclini ad acquistare online rispetto al catalogo cartaceo tradizionale\" aggiunge Peci.\r

","post_title":"America World amplia l'offerta con Flexy Usa: gli States a portata di click","post_date":"2025-10-21T12:20:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761049222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_203837\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriel Escarrer[/caption]\r

\r

Il presidente e ceo di Meliá, Gabriel Escarrer, mette in guardia dall'impatto negativo dell'aumento dell'ecotassa lche diventerà più cara a partire dall'estate del 2026.\r

\r

In una dichiarazione rilasciata a Preferente, il leader della catena alberghiera ha dichiarato di essere «contrario perché riduce la nostra competitività e non ha alcun effetto utile».\r

\r

Escarrer critica anche quelle «correnti che sostengono di interrompere la promozione della destinazione - sottolineando che l'approccio più sensato sarebbe quello di concentrare gli sforzi su - segmenti e mercati che ci aiutano a prolungare la stagione».\r

Saper gestire la crescita\r

«La facile regola che a volte i politici applicano è il puro proibizionismo, ma la cosa difficile è riuscire a capire come gestire la crescita. Misure come l'eco tassa o il blocco della promozione sono soluzioni populiste che non fruttano alcun risultato utile» sottolinea Escarrer.\r

\r

Seguendo questo filone, Escarrer sottolinea che «viviamo di turismo, che rappresenta oltre il 14% del Pil spagnolo, e dobbiamo saperlo gestire. Se gli ospiti non si sentono benvenuti, cercheranno altre destinazioni dove si sentiranno meglio. Invece di imporre divieti, dobbiamo saper gestire la situazione affinché il turismo dia i suoi frutti nei prossimi decenni».\r

\r

Escarrer ha voluto chiarire di non essere «contrario agli affitti turistici, ma di esserlo agli affitti illegali, che è la prima questione che deve essere affrontata». \r

\r

«Non mi riferisco solo agli affitti, ma anche alle feste illegali in ville, ai taxi pirata, agli hotel che accolgono più ospiti di quanti ne possano ospitare o alle pseudo-guide. Tutto questo ci rende meno competitivi rispetto ad altre località più affidabili».\r

\r

«Ciò che conta davvero è contrastare l'illegalità e decidere il modello turistico che vogliamo. L'impatto che gli hotel generano in termini di ricchezza e posti di lavoro è molto diverso da quello degli affitti per le vacanze, la cui crescita ha messo a dura prova la capacità di accoglienza di alcune destinazioni e ha reso questo modello insostenibile».\r

\r

","post_title":"Escarrer, Melià: «Guerra all'illegalità. Ci rende poco competitivi»","post_date":"2025-10-21T11:46:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761047185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499436\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Porro[/caption]\r

\r

Doppio risultato per Travel Expert, che ai dieci anni di attività raggiunge quota 100 Personal Travel Expert attivi sul territorio nazionale.\r

\r

Luigi Porro, ceo e founder di Travel Expert, ha commentato: «Siamo felici di condividere con tutta la nostra squadra questi due risultati, che vanno oltre la dimensione quantitativa e riflettono la coerenza di una strategia imprenditoriale in grado di coniugare innovazione, valorizzazione del capitale umano e interpretazione proattiva delle dinamiche del mercato turistico».\r

\r

Anche quest’anno la diversificazione si conferma un driver di crescita, con l’ingresso e il progressivo consolidamento nel segmento Mice. Le sinergie operative e il know how condiviso con il gruppo Frigerio hanno infatti permesso di trasformare un’area di business complementare in un vero motore di crescita: nel corso degli ultimi 12 mesi, l’azienda ha registrato un incremento strutturale delle collaborazioni con il mondo corporate e, per la prima volta, nel 2025 sono entrati nel network Personal Travel Expert specializzati esclusivamente nel Mice. Una scelta che non solo amplia il perimetro di attività del brand, ma ne rafforza la capacità di posizionarsi come interlocutore qualificato e competitivo nei segmenti a più alto valore aggiunto del turismo organizzato.\r

\r

Elemento cardine di questa traiettoria resta la tecnologia, un fattore imprescindibile di competitività per Travel Expert. Gli strumenti di nuova generazione messi a disposizione dei Pte, basati sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, permettono di offrire esperienze di viaggio sempre più personalizzate, rafforzare la relazione consulente-cliente e incrementare l’efficienza operativa.\r

\r

«Guardiamo ai prossimi dieci anni con un progetto chiaro: consolidare il posizionamento nel settore, ampliare la gamma di competenze e rafforzare ulteriormente la nostra capacità di diversificare il business. Continueremo a investire su innovazione e formazione, con l’obiettivo di garantire ai nostri consulenti gli strumenti per esprimere pienamente il loro potenziale e offrire al mercato un modello di riferimento in termini di qualità, sostenibilità e valore” ha concluso Porro.","post_title":"Travel Expert cresce e strizza l'occhio al segmento Mice","post_date":"2025-10-17T12:12:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760703122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499391","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenilitalia e SkyTeam rinsaldano la loro partnership che mira a garantire ai passeggeri un’esperienza di viaggio intermodale, fluida e digitale.\r

\r

In questi giorni i vertici delle due realtà hanno condiviso i prossimi step per l’evoluzione del progetto intermodale. Grazie a una piattaforma digitale integrata, i viaggiatori potranno acquistare in un’unica soluzione il biglietto dell’aereo e del treno, da e per l’Italia, direttamente dal sito della compagnia aerea partner di SkyTeam - che riunisce 18 compagnie aeree - con un solo pagamento e una gestione semplificata dell’intero itinerario.\r

\r

Il sistema consentirà di prenotare il viaggio completo – dalla città di partenza alla destinazione finale – con un’esperienza di viaggio fluida.\r

\r

La soluzione tecnologica sviluppata permetterà inoltre al cliente di inserire, al momento dell’acquisto, il codice del programma fedeltà a cui è iscritto. In questo modo, i soci CartaFreccia potranno accumulare punti premio sui voli delle compagnie aeree che fanno parte dell’alleanza SkyTeam che avranno sottoscritto l’accordo con Trenitalia sul biglietto intermodale e i soci SkyTeam potranno accumulare miglia viaggiando con le Frecce Trenitalia in connessione con le Compagnie Aeree.\r

\r

Inoltre, Trenitalia e SkyTeam offrono benefici esclusivi per i soci Platino e Oro di CartaFreccia e i clienti Elite ed Elite Plus di SkyTeam, tra cui l’accesso alle lounge aeroportuali e ferroviarie e potranno accedere a una gamma di benefici esclusivi lungo tutto il viaggio intermodale.\r

\r

Trenitalia conferma il proprio impegno verso l’intermodalità e la sostenibilità, offrendo collegamenti con 26 aeroporti italiani e oltre 130 destinazioni nazionali grazie ai 270 collegamenti giornalieri di Frecciarossa, presente anche in Spagna e Francia.\r

\r

","post_title":"Trenitalia e SkyTeam rinsaldano la partnership nel segno dell'intermodalità","post_date":"2025-10-17T10:15:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760696109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_499420\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Arianna Savona[/caption]\r

\r

The Begin Hotels entra nel suo secondo decennio di attività con una riorganizzazione del top management: Guido Guidi, fondatore e presidente, ha scelto come group general manager Arianna Savona, professionista dell’hospitality con alle spalle una lunga esperienza internazionale.\r

\r

\r

«Ci conosciamo e stimiamo da molti anni, anche perché condividiamo una certa visione dell’ospitalità, e finalmente è arrivato il momento giusto per lavorare insieme» dichiara Guidi, ribadendo che «The Begin Hotels non è una catena, ma una collezione di strutture dalla spiccata personalità individuale. Lavoriamo in modo sartoriale, valorizzando la specificità dei luoghi, e sempre mettendo al primo posto il servizio al cliente».\r

Le strutture in portfolio\r

Il portafoglio attuale è composto da 9 strutture (distribuite fra Ancona e il Conero, Ferrara, Trieste, Basso Salento, e Dolomiti), con una decima in apertura a Catania a inizio 2026, per un totale di circa 400 camere. Ma l’ingresso in azienda di Arianna Savona segna una nuova fase per la collezione, che nei prossimi anni punta a crescere con decisione, anche se sempre in modo mirato, e a sviluppare le prenotazioni dall’estero.\r

Travel Quotidiano ha approfondito con lei progetti e strategie per il futuro: «Stiamo elaborando un nuovo piano marketing e sales, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista dei principali indicatori: occupazione, average daily rate e revPar. Fino a oggi, la crescita organica del gruppo non aveva valorizzato l’aspetto dell’internazionalizzazione, perché l’obiettivo prioritario era arrivare a offrire più destinazioni. Oggi abbiamo un portfolio articolato e quindi è arrivato il momento giusto per farlo».\r

\r

Le strategie di promozione e commercializzazione sui mercati esteri saranno differenziate a seconda delle destinazioni in portfolio, che avendo caratteristiche diverse si prestano ad attrarre clientela di nazionalità diverse: «Sarà un lavoro di cesello. Per gli hotel di Ferrara, nelle Dolomiti e soprattutto per le strutture triestine guardiamo in primo luogo ai loro mercati esteri di prossimità. Per il nostro resort in Puglia, ricavato da una vecchia masseria salentina circondata da un un bel parco, e per il 5 stelle in apertura a Catania c'interessa molto il mercato scandinavo, che è ancora poco intermediato, dove agiremo sia con operazioni specifiche, lavorando con club che raggruppano clienti diretti, sia passando dalle Ota».\r

Per accelerare il processo di apertura ai mercati internazionali, si punterà sulle affiliazioni a soft brand: «Stiamo analizzando e selezionando chi ci potrà accompagnare in modo efficace, consentendoci però di mantenere indipedenza e individualità. Non intendiamo abdicare ai nostri valori e vogliamo continuare a essere percepiti come una collezione di strutture che offrono una ospitalità calda, accogliente e molto italiana».\r

Anche da questo punto di vista, la parola chiave è diversificazione: «Per valorizzare l’individualità delle singole strutture e sviluppare al meglio le loro potenzialità, non pensiamo di allearci con un unico brand, ma piuttosto a trovare soluzioni differenziate, tenendo conto dei target potenziali di clientela estera».\r

Un segmento valutato come promettente è quello del wedding: «Il Seabay hotel a Portonovo, nel Conero, e il resort Giardino dei Pini a Marina di Alliste, nel Basso Salento, che ha anche una bellissima spa, offrono spazi comuni ed esterni adatti a ospitare matrimoni. In Salento, in particolare, il mercato del wedding è molto avviato, e molto competitivo: per noi la sfida sarà elaborare una proposta capace di distinguerci». In Salento, il periodo di apertura dipenderà dalla stagionalità dei voli sullo scalo di Brindisi; il Seabay hotel è aperto 10/11 mesi l'anno, con una pausa invernale.\r

In generale, per favorire le prenotazioni dall’estero, The Begin Hotels lancerà prossimamente anche un nuovo sito web di gruppo.\r

(Vannina Patanè)","post_title":"The Begin Hotels, Savona: «Al via una nuova fase di sviluppo»","post_date":"2025-10-17T09:42:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760694160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499388","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai migliora l'esperienza di viaggio dei passeggeri: dal prossimo novembre infatti tutte le tariffe di classe economy includeranno pasti e intrattenimento a bordo.\r

\r

«Ridefinire l’offerta della classe economy su tutti i voli rappresenta un’evoluzione significativa del nostro modello di business, offrendo ai clienti un viaggio più comodo e di qualità - commenta il ceo della compagnia aerea, Ghaith Al Ghaith -. Il nostro obiettivo resta quello di investire nel miglioramento dell’esperienza del cliente e offrire valore aggiunto in ogni fase del viaggio, attraverso servizi, tecnologie e sviluppo del prodotto. Ascoltando i feedback dei clienti e rispondendo alle dinamiche di mercato, flydubai continua a rafforzare la sua posizione come attore chiave nel settore dell’aviazione degli Emirati e come contributore fondamentale alla visione di Dubai come hub globale per il commercio e il turismo».\r

Diversi, negli ultimi anni, gli investimenti del vettore per ogni fase del viaggio: tra questi, l’introduzione di un’area check-in dedicata alla business class, per un inizio di viaggio personalizzato e fluido, e l’apertura della nuova Business Class Lounge al Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Dubai.\r

\r

In parallelo flydubai continua ad ampliare e modernizzare la propria flotta: la compagnia ha già ricevuto nove nuovi aeromobili quest’anno, portando la flotta a 95 Boeing 737. Altri tre velivoli sono attesi entro la fine del 2025. Allo stesso tempo è in corso un programma di retrofit completo per i Boeing 737-800 Next-Generation, introducendo i sedili Business Class reclinabili e nuovi sedili Economy più comodi e stilosi, in linea con le aspettative dei clienti.\r

\r

Con l'arrivo dei Boeing 787 Dreamliner, dal 2027, la compagnia darà vita a una nuova fase di crescita, migliorndo le capacità sul lungo raggio e offrendo un livello superiore di comfort e servizio, oltre ad aumentare anche la capacità sulle rotte esistenti\r

Dall'Italia, flydubai opera collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa; oltre che voli stagionali estivi da Olbia.","post_title":"Flydubai: da novembre pasti e intrattenimento a bordo per tutte le tariffe economy","post_date":"2025-10-17T09:25:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760693119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Le agenzie di viaggio necessitavano di semplificazione e di una tecnologia al passo con i tempi»: Miguel de Alvarado, business development manager di Heymondo, sintetizza mission e obiettivi di crescita della insurtech specializzata nelle assicurazioni di viaggio digitali in Italia, a ridosso del lancio della nuova piattaforma dedicata al trade.\r

\r

«In un mondo spesso 'grigio' come quello delle assicurazioni, la piattaforma b2b di Heymondo porta con sè massima trasparenza unita alla facilità di utilizzo: con pochissimi click l'agente di viaggio è in grado di stipulare polizze e gestire eventuali comunicazioni dei sinistri. Non solo, quello che viene proposto è un prodotto personalizzabile ed estremamente modulabile in base alle esigenze del cliente».\r

\r

Alla base del lancio, «un significativo investimento da parte della società in tecnologia e in assistenza, che ha portato anche all'apertura di una sede a Milano, con customer care dedicato». Con un 2024 chiuso a livello globale con 40 milioni di euro di premi assicurativi, «per il 2025 il nostro obiettivo punta al milione di viaggiatori assicurati, andando a sfiorare i 70 milioni di euro di premi, con l'Italia che copre il 35% del volume globale della compagnia».\r

\r

Il primo riscontro all'attivazione di Heymondo Business, «in occasione dell'ultimo Ttg di Rimini è stato oltremodo positivo. Ma i nostri appuntamenti con gli adv sono appena iniziati: parteciperemo ad alcuni Travel Open Day in località del Nord Italia, alla Bit 2026 e in parallelo continueremo a visitare le agenzie direttamente sul territorio, a cominciare da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, per poi andare oltre».\r

\r

Il lancio del canale b2b in Italia, darà ulteriore impulso alla crescita di Heymondo, che punta a un incremento annuo superiore al 60%.\r

\r

","post_title":"Heymondo Business piace agli adv: «Riscontro oltre le aspettative»","post_date":"2025-10-16T14:47:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760626035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499348\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Manchi[/caption]\r

\r

Si chiama Free sale booking engine e offre la possibilità di prenotare in pochi click tour in lingua italiana in diverse destinazioni del mondo. A presentarlo è Luca Manchi, titolare di Karisma Travelnet, che sottolinea i punti forti di un sistema semplice, efficiente e dinamico.\r

Inverno al sole\r

«Proponiamo partenze garantite con voli dall'Italia per Egitto, Marocco, Giordania, Giappone, Thailandia, Stati Uniti, Turchia. Tutte destinazioni che programmiamo da anni e che rappresentano mete ideali per la prossima stagione invernale».\r

\r

Fra le altre proposte, anche i pacchetti volo più hotel ai Caraibi, un'area anch'essa sulla quale Karisma vanta una grande esperienza. «Agli agenti di viaggio proponiamo prezzi e partenze garantiti e un sistema immediato ed efficiente per la prenotazione, voli compresi. L'obiettivo è quello di sgravare gli adv da tutta quella mole di lavoro che può essere gestita dal free sale booking engine, riservando tempo ed energie alla consulenza al cliente per i viaggi tailor made».","post_title":"Karisma Travelnet, prenotazioni invernali più semplici con il Free sale booking engine","post_date":"2025-10-16T11:24:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760613884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro anni intensi, che hanno portato Creo a un valore di circa 20 milioni di euro di ordini nel bilancio chiuso al 30 settembre. «Un risultato che premia la nostra vocazione tailor made e l'attenzione al cliente garantita dal nostro staff. Fin dall'inizio di questa avventura, quando eravamo in pochissimi, abbiamo creduto nel valore delle persone, sulle quali abbiamo investito. Oggi siamo in 39 e stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro capillare».\r

\r

Anya Bracci, direttore commerciale, parla di una «crescita organica e sana in un anno stimolante ma molto complesso. I clienti che entrano in agenzia cercano sempre più personalizzazione. Ognuno desidera costruire il \"suo\" viaggio e in questo Creo può esprimere un importante valore aggiunto. Inoltre, \"ci mettiamo la faccia\", come recita il nostro slogan diffuso sui canali social e siamo pronti a consigliare e supportare il lavoro degli agenti grazie al know how maturato in anni di esperienza \"sul campo\"».\r

\r

Un'esperienza che ha consentito di ricostruire a Pesaro un'importante opportunità di lavoro nel mondo del turismo e che sta ottenendo un numero elevato di clientela repeater.\r

Le mete al top\r

Le destinazioni che hanno registrato i risultati migliori al momento si concentrano in Asia e Sudamerica, con in evidenza l'ottima performance di India, Indocina e Cina, quest'ultima aperta di recente. Bene anche di mete ancor più di nicchia come Alaska, Qatar, Arabia Saudita. «Gli Stati Uniti - prodotto rilevante nella programmazione di Creo - sono ripartiti da poco, ma grazie a una buona dose di prevendita stanno comunque performando bene».\r

\r

In futuro, il t.o. prevede di organizzare tour accompagnati in Europa, con una selezione di proposte fra Polonia, Spagna, Portogallo, Francia e Malta attualmente in fase di studio.","post_title":"Creo e la rivincita del tailor made","post_date":"2025-10-16T09:21:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760606506000]}]}}