Con chef Esposito al Grand Hotel et de Milan i sapori del Nord incontrano quelli del Sud La proposta gastronomica autunnale del Grand Hotel et de Milan è fatta di storicità, tradizione e ricerca, in una gustosa contaminazione tra i sapori del Nord Italia e quelli del Sud. Dal primo al 20 dicembre il panettone sartoriale realizzato dallo chef Gennaro Esposito testimonierà così lo stretto legame tra il Grand Hotel e il ristorante di Vico Equense, con i suoi sapori della costiera Amalfitana. Ogni pomeriggio, tra le 16 e le 18:30, gli ospiti interni ed esterni dell’albergo gusteranno la Merenda di Natale al Gerry’s Bar, dove un’ampia selezione di panettoni sarà accompagnata dalle proposte di dolci delle tradizioni milanese e campana: creme, struffoli e mostaccioli, abbinati a tè, tisane e cioccolata calda. «È una nuova avventura, che richiama la tradizione e la interpreta in modo nuovo. – afferma chef Esposito. – Il nostro pastry chef Carmine Di Donna è un maestro di Ampi, l’Accademia maestri pasticceri italiani: abbiamo deciso di dedicare un laboratorio al panettone per sperimentare in modo divertente». I panettoni di chef Esposito vengono preparati secondo la ricetta della tradizione meneghina, ma anche tenendo conto delle esigenze del clima costiero. Il risultato è frutto dell’utilizzo di prodotti di altissima qualità, dal miele al burro all’uvetta: «Proprio l’uvetta è un’eccellenza italiana – aggiunge Esposito -, parte di un interessante progetto avviato già da un anno con i chicchi d’uva del Vin Santo di Felsina, del Picolit di Ferluca, del Passito di Montefalco e del Sagrantino di Caprai. Raccontiamo una storia, un territorio e un abbinamento di sapori». In primo piano anche il ristorante Don Carlos, con la sua ricca proposta gastronomica: adatto a un pranzo di lavoro che richiede privacy, raffinato e allegro la sera. «L’abbiamo ridefinito con una serie di tocchi di luce e di design – prosegue Esposito -. Non abbiamo cambiato nulla perché è un luogo con un’anima milanese meravigliosa, arricchito da straordinarie memorie artistiche come foto e bozzetti di abiti. La cucina del Don Carlos è un incontro tra il luogo e i piatti che vengono offerti, dove il servizio si sviluppa in un dialogo e un racconto. Lo chef Francesco Potenza vuole che l’offerta interagisca con l’ospite, che deve portare a casa un’emozione, uno sguardo che dona valore al lavoro di un team molto affiatato». Perfetto anche l’accordo con Luigi Vitale, direttore f&b: «È un capace professionista che ha subito trovato un accordo con chef Potenza: Vitale lavora tutti i giorni sul campo con il team e sa fare tesoro di ogni informazione che riceve. Questo fa sì che tutta la squadra lavori in sintonia». La proposta natalizia del Grand Hotel et de Milan è infine parte di una ricca programmazione autunnale: come ricorda lo stesso Vitale, «nei prossimi mesi i nostri ospiti potranno partecipare a un percorso di scoperta delle micro-realtà regionali italiane. È un modo per scoprire il patrimonio di piccole aree e produttori locali prestigiosi. Facciamo tanta ricerca e poi la portiamo a tavola. Amiamo ricordare la storia del Grand Hotel. Lo facciamo anche con il menù dedicato a Verdi e con la degustazione la Forza del destino, che cita l’opera del maestro che andrà in scena alla Scala dal 4 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025. Porteremo il nostro ospite nella calda atmosfera di un salotto milanese: è questo il Grand Hotel et de Milan».

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477942 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un Capodanno in montagna classico ma arricchito di esperienze originali adatte a tutti, coppie, famiglie e amici. Valle d’Aosta Vacanze, operatore specializzato in soggiorni e itinerari nella più piccola regione d’Italia, ha creato una serie di proposte per il Capodanno all’insegna del benessere, della buona tavola, della cultura e della tradizione. Per chi ama la storia e la cultura, ideale è quindi Capodanno al Forte con pernottamento nell’albergo all’interno del complesso monumentale del forte di Bard, costruito dai Savoia in posizione strategica a dominare la valle dove scorre la Dora Baltea. L’Hotel Cavour et des Officier, dal design nordico minimalista, è stato progettato dall’architetto Vico Magistretti e occupa gli spazi che un tempo erano le sale delle caserme, offrendo una vista impagabile sulla valle. Un soggiorno che piacerà anche ai più piccoli e a tutti gli appassionati degli Avengers, visto che proprio tra le mura del forte è stata girata una scena dell’amata saga dei supereroi. La proposta di Valle d’Aosta Vacanze, che ha l’esclusiva dell’hotel per il Capodanno, prevede, oltre al soggiorno con prima colazione con prodotti locali, una visita guidata alla fortezza, i pass per tutti i musei e mostre del forte e il cenone di Capodanno. Quote da 459 euro per tre notti in camera doppia (dal 29 dicembre al 1° gennaio). Per chi opta per un’atmosfera romantica e in tipico stile montano, il to valdostano propone invece due alternative. La prima si chiama Capodanno in chalet con sistemazione in uno degli chalet dell'Hôtel Village a Torrent de Maillot, a una manciata di chilometri da Aosta: dieci strutture in legno e pietra arredate in stile minimalista ma caldo e accogliente. Questa proposta, oltre a tre pernottamenti con prima colazione, prevede un’escursione con le funivie Skyway da Courmayeur alla stazione panoramica di Punta Helbronner a quota 3.500 metri sul monte Bianco, un pranzo in stile alpino, degustazione di cinque vini biologici in una azienda vinicola valdostana, nonché il cenone di Capodanno. Quote da 635 euro a persona (dal 29 dicembre al 1° gennaio). All’insegna del benessere è invece il Capodanno Charme e relax con soggiorno al Maison Bionaz Ski & Sport Chambre d’Hôtes, in tipico stile valdostano rivisitato nel design con vasca idromassaggio e sauna direttamente in camera. La proposta per la fine dell’anno prevede quattro notti, prima colazione, aperitivo in un locale tipico in centro ad Aosta e cenone di ricercata gastronomia in ristorante ad alta quota sulle piste da sci di Pila da raggiungersi a bordo di un gatto delle nevi. Quote da 595 euro a persona (dal 28 dicembre al 1° gennaio). Chi ama la vacanza active sulla neve può infine optare per il Capodanno con il gatto, che consente di vivere le festività di fine anno da manuale, con alcune delle esperienze più classiche del periodo: a partire dalla fiaccolata dei maestri di sci sulle piste di Pila il 30 dicembre, con il tradizionale spettacolo pirotecnico, fino all’escursione a bordo di un gatto delle nevi per raggiungere in quota un elegante chalet del 1.770 restaurato con stile e un menù di specialità valdostane rilette in chiave moderna. Cenone in agriturismo per un’esperienza enogastronomica con piatti della tradizione. Quote da 587 euro a persona, sistemazione dal 28 dicembre al 1° gennaio nella casa di montagna a conduzione familiare Mon Èmile, nel centro di Saint-Christophe, vicino ad Aosta, con sole 12 camere, ognuna battezzata con il nome di un animale del bosco, più una camera benessere con sauna privata. Utilizzando i dati analitici di Visa, Tat intende sviluppare campagne turistiche mirate e ampliare in modo significativo i punti di accettazione dei pagamenti digitali, garantendo ai turisti una maggiore convenienza nelle loro spese. «La Tat si impegna costantemente a far progredire la propria strategia di marketing turistico attraverso un approccio di partnership a 360 gradi, sia a livello nazionale che internazionale - ha dichiarato Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat -. La collaborazione con Visa segna un passo significativo nell'elevare il turismo con l'innovazione dei pagamenti, consentendo ai turisti di effettuare pagamenti senza interruzioni in tutto il Paese e migliorando la loro esperienza di viaggio. Inoltre, le avanzate capacità di analisi dei dati di Visa contribuiranno a creare campagne più efficaci. Siamo certi che questa collaborazione giocherà un ruolo fondamentale nell'incrementare il potenziale turistico e la spesa dei turisti, in particolare da 23 mercati internazionali ad alto potenziale, che rappresentano oltre l'80% del totale di turisti stranieri e delle entrate”. «Con l'aumento dei viaggi globali, i visitatori internazionali richiedono sempre più un'esperienza di pagamento senza soluzione di continuità, sicura e senza contanti - ha aggiunto Punnamas Vichitkulwongsa, country manager di Visa Thailandia -. Questa collaborazione contribuirà a sostenere le imprese locali, a sbloccare nuove opportunità per il turismo e a promuovere una crescita economica sostenibile per la Thailandia». [post_title] => Thailandia: Tat e Visa collaborano per migliorare l'esperienza di viaggio dei turisti stranieri [post_date] => 2024-10-30T11:23:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730287433000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477787 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si declina in 18 tappe distribuite in 17 differenti città italiane il nuovo roadshow targato I Grandi Viaggi partito da Napoli lo scorso 15 ottobre per concludersi il 21 novembre a Brescia. Il programma della Travel Academy inizia alle 13 circa con un pranzo di benvenuto, utile anche a creare un momento di networking tra le varie agenzie e i rappresentanti dell’azienda, seguito dalla presentazione delle nostre novità. Focus dell'evento, la nuova piattaforma di prenotazione Tep (Travel easy planner) pensata e studiata per rendere facile e agevole il lavoro di preventivazione partendo dai prodotti a catalogo: dai tour di gruppo agli itinerari in libertà, fino ai combinati con gli esclusivi iGv Club: Bluebay Village, Dongwe e Cote d’or. Gli agenti avranno anche modo di simulare alcuni preventivi e capire come utilizzare il sistema in ogni fase, dalla creazione alla conclusione - conferma della pratica. Un secondo momento formativo verte invece sulle novità di prodotto, in particolare sui tour esclusivi iGv per Giappone e Cina, nonché quelli per l’estate in Indonesia a prezzo fisso e garantito, ma anche le partenze India per Capodanno, Holy Festival e Pasqua. In calendario nei prossimo giorni sono ancora previste le tappe di domani all'Nh Parma, del 5 novembre all'Nh Palazzo Verona, del giorno successivo all'Nh Padova e poi ancora del 7 dello stesso mese all'Una Hotels Bologna Centro, del 12 all'Nh Genova Centro, del 13 all'Nh Torino Centro e all'Una Hotels Varese, del 15 al Melia Milan, del 18 all'Nh Palermo, del 19 all'Nh Bergamo e infine del 21 all'Nh Parco degli Aragonesi di Catania nonché all'Nh Hotel Master di Brescia. Per iscriversi, basta cliccare sul link e segnalare la propria adesione all'indirizzo mail corrispondente. [post_title] => E' partito il nuovo roadshow iGv: 18 tappe in 17 città in tutta Italia [post_date] => 2024-10-29T11:15:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730200508000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Noto anche come "comprensorio sciistico delle 4 montagne", il territorio di Schladming-Dachstein, in Austria, rappresenta la più grande area sciistica della Stiria. Comprende 44 impianti di risalita per un totale di 123 chilometri di piste interconnesse sulle quattro maggiori montagne sciistiche della regione: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen e Reiteralm. Con “The Grand Festival 2024” dal 6 all'8 dicembre 2024, la regione turistica di Schladming-Dachstein inaugura quest'anno la stagione invernale con tre superstar internazionali e sarà nuovamente un hotspot d’intrattenimento per i 45.000 ospiti previsti. Bryan Adams, Sting e Simply Red sono le star mondiali che si esibiranno nello stadio di arrivo del Planai, dopo il grande successo dello scorso anno con il concerto di Robbie Williams. «Quest'inverno verrà inaugurata una nuova cabinovia a 10 posti tra Schladming e Rohrmoos. Sostituisce la vecchia seggiovia a 2 posti e offre il massimo comfort con 30 cabine panoramiche. Diversamente dal solito, su questo nuovo impianto gli sci vengono trasportati nella cabinovia, rendendo più facile la salita e la discesa, soprattutto per le famiglie. A questo si aggiunge la nuova seggiovia a 8 posti di Kaiblinggrat sull'Hauser Kaibling. Questa porta sull'altopiano Senderplateau con una velocità di circa 21 km/h, diventando così la seggiovia più efficiente della Stiria - ha commentato Matthias Schattleitner, responsabile di Schladming-Dachstein, alla presentazione della nuova stagione invernale -. Tra le novità della prossima stagione c’è anche il comodo accesso tramite nastro trasportatore con una piattaforma elevatrice. I bambini sotto il 1,25 m vengono automaticamente alzati di 15 centimetri e possono così sedersi comodamente e in modo sicuro». 77 impianti di risalita, 100 rifugi alpini, oltre 2070 aziende di noleggio attrezzature, circa 32.000 posti letto, e 3.9 milioni di pernottamenti registrati nell’anno: questi gli high-lights con cui la regione dello Schladming-Dachstein si affaccia alla nuova imminente stagione sciistica. Tra i principali mercati di origine dei flussi turistici ci sono Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Italia. L’evento di apertura della stagione sciistica 2024-2025 [caption id="attachment_477758" align="alignright" width="300"] Schladming Dachstein The Grand Festival 2024[/caption] Per la prima volta tre superstar internazionali si esibiranno in tre giorni consecutivi per aprire la stagione invernale a Schladming. Venerdì 6 dicembre Bryan Adams aprirà la serie di concerti eseguendo i suoi successi e le canzoni del suo nuovo album, scritto durante la pandemia. Sabato 7 dicembre sarà la volta di Sting, che si esibirà con la sua nuova band. E, Mick Hucknall dei Simply Red festeggerà i suoi 40 anni di attività con il concerto dell'8 dicembre. «Con Bryan Adams, Sting e Simply Red, quest'anno abbiamo a Schladming ben tre superstar mondiali che da generazioni sono al vertice del successo - afferma Schattleitner -. Rimanere al vertice così a lungo è possibile solo se ci si concentra sulla qualità impegnandosi in modo continuativo per raggiungere prestazioni di massimo livello. E questo è esattamente ciò a cui aspiriamo come Regione Turistica di Schladming-Dachstein e quindi, insieme ai nostri partner, ci impegneremo anche in futuro per continuare a offrire agli ospiti della nostra regione esperienze ed emozioni uniche”. In occasione del "Grand Festival 2024" sono disponibili online pacchetti speciali comprensivi di biglietti per il concerto e alloggio nella regione. Non solo sci Oltre allo sci tradizionale, la regione di Schladming-Dachstein in Austria offre numerose altre attività invernali. Ci sono infatti circa 300 chilometri di sentieri per escursioni e ciaspolate, tra cui il Bodensee stiriano e il percorso Stoderzinken con vista sulla valle dell'Enns. Cinque piste per il pattinaggio su ghiaccio, tra cui il lago Putterersee, la più grande pista naturale della Stiria. Inoltre si può esplorare la regione con romantiche gite in slitta trainata da cavalli a Ramsau am Dachstein, mentre gli amanti della bici possono affrontare i percorsi invernali con le fat bike, perfette per i terreni innevati. «Negli ultimi dieci anni siamo cresciuti fino a diventare una vera grande stazione sciistica, e una delle prime cinque destinazioni per gli sport invernali. Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità dei servizi offerti e non vediamo l’ora di dare il via alla nuova stagione invernale» ha concluso Schattleitner. A completare l'attrattività di questo territorio, contribuisce sicuramente anche l’offerta gastronomica, che punta su una cucina alpina di alta qualità. Grazie al programma "Cucina alpina by Richard Rauch”, da cinque anni lo chef stellato Richard Rauch collabora con i rifugi della regione per creare piatti che uniscono tradizione e innovazione, utilizzando prodotti locali come cacciagione, formaggio di capra e salmerino. Prima della stagione, si tengono workshop per sperimentare e perfezionare le ricette, con l’obiettivo di offrire una cucina autentica e ricercata. Questa proposta culinaria è molto apprezzata dai turisti, e arricchisce così l’esperienza l’esperienza del viaggio, sostenendo al contempo la produzione locale. [gallery ids="477755,477756,477757"] [post_title] => Austria: grand opening per la stagione sciistica di Schladming-Dachstein [post_date] => 2024-10-29T10:58:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => austria [1] => austria-turismo [2] => neve ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Austria [1] => Austria turismo [2] => neve ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730199506000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways torna al World Travel Market di Londra, a conferma della strategicità del mercato del Regno Unito, dove la compagnia opera collegamenti da e verso l’aeroporto di London City. Nel dettaglio, Ita effettua fino a 43 frequenze settimanali (86 voli) tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate e precisamente fino a 5 voli giornalieri (31 frequenze settimanali) tra London City e Linate e fino a 2 voli giornalieri (12 frequenze settimanali) tra London City e Roma. Grazie alle connessioni di Ita da Roma Fiumicino i viaggiatori britannici possono viaggiare su tutto il network domestico e internazionale della compagnia italiana, tra cui le destinazioni più richieste del Mediterraneo (come Italia, Spagna e Grecia) e le rotte a lungo raggio verso il Sud America, tra cui Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires. Tutti i voli per London City sono operati con Airbus A220-100, un aereo altamente efficiente e confortevole, dotato delle più moderne tecnologie di bordo, perfetto per le tratte di corto raggio. Quest'anno il principale evento britannico del settore leisure travel si svolgerà dal 5 al 7 novembre presso il centro espositivo ExCel: Ita Airways sarà presente nel padiglione Europa, all’interno dell’area dedicata all’Enit insieme agli enti turistici e alle agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia. Allo stand (Europe N3 210), Emiliana Limosani, chief commercial officer del vettore e ceo di Volare, insieme ai team international e local sales, accoglieranno visitatori e partner commerciali, offrendo una panoramica delle ultime novità e degli sviluppi più rilevanti della compagnia. [post_title] => Ita Airways al Wtm 2024: 43 frequenze settimanali da Roma e Linate su London City [post_date] => 2024-10-29T08:55:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730192115000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477744 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Duecento milioni di sterline nell'arco di una settimana: questa la ricaduta del sull'economia londinese della 44a edizione del World Travel Market di Londra, in calendario dal 5 al 7 novembre e dove sono attesi oltre 40.000 professionisti del settore. Numeri da record per la kermesse che registra una crescita del 7% nel numero di espositori di quest'anno, con oltre 4.000 enti turistici globali, albergatori, servizi di trasporto, marchi tecnologici, associazioni ed esperienze che si avvicenderanno nei padiglioni dell'Excel di Londra per tre giorni di affari. Si stima che quest'anno, in occasione dell'evento, verranno siglati accordi commerciali per un valore di oltre 2,2 miliardi di sterline. Secondo i dati di VisitBritain, i delegati internazionali che visitano il Regno Unito per una fiera spendono in media 352 sterline al giorno, per una spesa totale di 71.215.218 sterline. In un recente rapporto di Deloitte, è stato suggerito che per ogni 1.000 sterline spese, vengono generate altre 1.800 sterline di valore lordo turistico diretto, per un totale di ben 200 milioni di sterline immesse nell'economia dal WTM London. E ben l'82% dei partecipanti - secondo le stime del Wtm London -, è costituito da visitatori internazionali che spendono in trasporti, alloggio e intrattenimento durante il loro soggiorno in città. Il 40% dei visitatori trascorre tre giorni a Londra per l'evento, il 33% trascorre almeno sette giorni in città e il 9% dei visitatori internazionali si ferma nella capitale per almeno nove giorni. «Siamo orgogliosi che il Wtm abbia anche un impatto così significativo sulla città che ci ospita, Londra - commenta Juliette Losardo, exhibitor director del Wtm -. L'offerta di alloggi, la ristorazione di livello mondiale e la ricchezza di attrazioni che la città ha da offrire sono una vera e propria attrazione per i nostri partecipanti, molti dei quali utilizzano il Wtm come un'opportunità per taggare i giorni di svago e, così facendo, incrementare la spesa per l'economia». [post_title] => Wtm 2024: oltre 200 mln di sterline la ricaduta della fiera sull'economia di Londra [post_date] => 2024-10-29T08:45:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730191539000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Portugal is Art” è il claim della nuova campagna internazionale lanciata da VisitPortugal, che sarà diffusa attraverso i media digitali, i social media, connected tv e Digital out of home nei nove principali mercati emissori di turisti internazionali. La campagna invita a scoprire un territorio dove la vita quotidiana assurge alla condizione artistica e ogni esperienza rivela una dimensione culturale unica. Il craft e l'enoturismo rappresentano un dialogo tra il tempo e la creatività. Le tecniche artigianali, tramandate di generazione in generazione, continuano a dare vita a pezzi unici, mentre i vigneti, coltivati ​​con una sorta di rispetto rituale, producono vini che raccontano e perpetuano storie attraverso vitigni e aromi. Entrambi illustrano come tradizione e innovazione convivono in armonia, permettendo al passato di ispirare il presente con freschezza e originalità. Per le strade e lungo la costa la libertà si esprime attraverso approcci dinamici e spontanei. Come gli artisti reinterpretano gli spazi pubblici, i surfisti trovano nuovi modi di relazionarsi e cavalcare le onde, in una costante reinvenzione della connessione tra gli esseri umani e la natura. Entrambi sono riflessi dello stesso atteggiamento libero e sperimentale che caratterizza la cultura nazionale. L'architettura e le celebrazioni culturali dimostrano come la storia viene continuamente reinterpretata. Strutture antiche e contemporanee ospitano eventi e festival che celebrano la comunità e la memoria collettiva. In questo incrocio di stili ed epoche, la cultura fiorisce, creando spazi di incontro e condivisione. Per altro, l’equilibrio tra arte sacra e benessere mostra come la spiritualità si espande oltre i limiti religiosi. Luoghi di contemplazione e serenità diventano rifugi di pace interiore, mentre viaggi come il Camino de Santiago trovano nella natura e nel patrimonio culturale una cornice ideale per promuovere l’introspezione e il benessere. In questo parallelismo, l'arte è al tempo stesso al servizio della quiete e dell'armonia tra corpo e spirito. L'arte moderna e la gastronomia sono manifestazioni di una creatività che trova nella tradizione un punto di partenza per l'innovazione. Nelle mani di artisti e chef, tecniche di altri tempi si reinventano per creare opere e sapori che cercano di sorprendere. In Portogallo l'arte viene vissuta in tutta la sua pienezza, riflessa in esperienze che risvegliano i sensi e l'immaginazione. Dal vino al surf, dalla contemplazione alla celebrazione, ogni momento nel paese è un'espressione di creatività. “Portugal is Art” ti sfida a esplorare una destinazione dove la cultura, la tradizione e la contemporaneità si fondono in un modo unico. [post_title] => "Portugal is Art": al via in 9 Paesi la nuova campagna internazionale del Portogallo [post_date] => 2024-10-28T13:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730120453000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un viaggio individuale da modellare sulle proprie esigenze per vivere tutta la magia delle festività a New York. E' la nuova proposta Kibo per trascorrere il Capodanno nella Grande Mela. Le partenze sono previste il 29 o il 30 dicembre, da Milano o Bologna, con un soggiorno di cinque notti con prima colazione in un hotel a 4 stelle nel pieno centro di Manhattan. Il Voco Times Square Sud, in particolare, si trova sulla 36esima West ed è vicinissimo a Times Square e alla Penn Station (prezzi da 2.190 euro a persona con volo da Malpensa, o 1.990 con volo da Bologna); il Sanctuary Hotel New York è invece situato appena a nord di Times Square, sulla 47esima West, ed è prossimo al Rockfeller Center, al Radio City Music Hall e alla Grand Central Station (da 2.380 euro a persona con volo da Milano); il boutique relais The Pearl Hotel, infine si trova solo due strade più a nord, nel quartiere dei teatri di Broadway (da 2.360 euro a persona con volo diretto da Malpensa) [post_title] => Il Capodanno a New York è griffato Kibo con partenza da Malpensa e Bologna [post_date] => 2024-10-28T10:36:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1730111782000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "con chef esposito al grand hotel et de milan i sapori del nord incontrano quelli del sud" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1153,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477942","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un Capodanno in montagna classico ma arricchito di esperienze originali adatte a tutti, coppie, famiglie e amici. Valle d’Aosta Vacanze, operatore specializzato in soggiorni e itinerari nella più piccola regione d’Italia, ha creato una serie di proposte per il Capodanno all’insegna del benessere, della buona tavola, della cultura e della tradizione.\r

\r

Per chi ama la storia e la cultura, ideale è quindi Capodanno al Forte con pernottamento nell’albergo all’interno del complesso monumentale del forte di Bard, costruito dai Savoia in posizione strategica a dominare la valle dove scorre la Dora Baltea. L’Hotel Cavour et des Officier, dal design nordico minimalista, è stato progettato dall’architetto Vico Magistretti e occupa gli spazi che un tempo erano le sale delle caserme, offrendo una vista impagabile sulla valle. Un soggiorno che piacerà anche ai più piccoli e a tutti gli appassionati degli Avengers, visto che proprio tra le mura del forte è stata girata una scena dell’amata saga dei supereroi. La proposta di Valle d’Aosta Vacanze, che ha l’esclusiva dell’hotel per il Capodanno, prevede, oltre al soggiorno con prima colazione con prodotti locali, una visita guidata alla fortezza, i pass per tutti i musei e mostre del forte e il cenone di Capodanno. Quote da 459 euro per tre notti in camera doppia (dal 29 dicembre al 1° gennaio).\r

\r

Per chi opta per un’atmosfera romantica e in tipico stile montano, il to valdostano propone invece due alternative. La prima si chiama Capodanno in chalet con sistemazione in uno degli chalet dell'Hôtel Village a Torrent de Maillot, a una manciata di chilometri da Aosta: dieci strutture in legno e pietra arredate in stile minimalista ma caldo e accogliente. Questa proposta, oltre a tre pernottamenti con prima colazione, prevede un’escursione con le funivie Skyway da Courmayeur alla stazione panoramica di Punta Helbronner a quota 3.500 metri sul monte Bianco, un pranzo in stile alpino, degustazione di cinque vini biologici in una azienda vinicola valdostana, nonché il cenone di Capodanno. Quote da 635 euro a persona (dal 29 dicembre al 1° gennaio).\r

\r

All’insegna del benessere è invece il Capodanno Charme e relax con soggiorno al Maison Bionaz Ski & Sport Chambre d’Hôtes, in tipico stile valdostano rivisitato nel design con vasca idromassaggio e sauna direttamente in camera. La proposta per la fine dell’anno prevede quattro notti, prima colazione, aperitivo in un locale tipico in centro ad Aosta e cenone di ricercata gastronomia in ristorante ad alta quota sulle piste da sci di Pila da raggiungersi a bordo di un gatto delle nevi. Quote da 595 euro a persona (dal 28 dicembre al 1° gennaio).\r

\r

Chi ama la vacanza active sulla neve può infine optare per il Capodanno con il gatto, che consente di vivere le festività di fine anno da manuale, con alcune delle esperienze più classiche del periodo: a partire dalla fiaccolata dei maestri di sci sulle piste di Pila il 30 dicembre, con il tradizionale spettacolo pirotecnico, fino all’escursione a bordo di un gatto delle nevi per raggiungere in quota un elegante chalet del 1.770 restaurato con stile e un menù di specialità valdostane rilette in chiave moderna. Cenone in agriturismo per un’esperienza enogastronomica con piatti della tradizione. Quote da 587 euro a persona, sistemazione dal 28 dicembre al 1° gennaio nella casa di montagna a conduzione familiare Mon Èmile, nel centro di Saint-Christophe, vicino ad Aosta, con sole 12 camere, ognuna battezzata con il nome di un animale del bosco, più una camera benessere con sauna privata.","post_title":"Il Capodanno di Valle d’Aosta Vacanze è all'insegna di benessere, buona tavola e cultura","post_date":"2024-10-31T10:46:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730371615000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La proposta gastronomica autunnale del Grand Hotel et de Milan è fatta di storicità, tradizione e ricerca, in una gustosa contaminazione tra i sapori del Nord Italia e quelli del Sud. Dal primo al 20 dicembre il panettone sartoriale realizzato dallo chef Gennaro Esposito testimonierà così lo stretto legame tra il Grand Hotel e il ristorante di Vico Equense, con i suoi sapori della costiera Amalfitana. Ogni pomeriggio, tra le 16 e le 18:30, gli ospiti interni ed esterni dell'albergo gusteranno la Merenda di Natale al Gerry’s Bar, dove un’ampia selezione di panettoni sarà accompagnata dalle proposte di dolci delle tradizioni milanese e campana: creme, struffoli e mostaccioli, abbinati a tè, tisane e cioccolata calda.\r

\r

«È una nuova avventura, che richiama la tradizione e la interpreta in modo nuovo. - afferma chef Esposito. - Il nostro pastry chef Carmine Di Donna è un maestro di Ampi, l’Accademia maestri pasticceri italiani: abbiamo deciso di dedicare un laboratorio al panettone per sperimentare in modo divertente». \r

\r

I panettoni di chef Esposito vengono preparati secondo la ricetta della tradizione meneghina, ma anche tenendo conto delle esigenze del clima costiero. Il risultato è frutto dell’utilizzo di prodotti di altissima qualità, dal miele al burro all’uvetta: «Proprio l’uvetta è un’eccellenza italiana - aggiunge Esposito -, parte di un interessante progetto avviato già da un anno con i chicchi d’uva del Vin Santo di Felsina, del Picolit di Ferluca, del Passito di Montefalco e del Sagrantino di Caprai. Raccontiamo una storia, un territorio e un abbinamento di sapori».\r

\r

In primo piano anche il ristorante Don Carlos, con la sua ricca proposta gastronomica: adatto a un pranzo di lavoro che richiede privacy, raffinato e allegro la sera. «L’abbiamo ridefinito con una serie di tocchi di luce e di design - prosegue Esposito -. Non abbiamo cambiato nulla perché è un luogo con un’anima milanese meravigliosa, arricchito da straordinarie memorie artistiche come foto e bozzetti di abiti. La cucina del Don Carlos è un incontro tra il luogo e i piatti che vengono offerti, dove il servizio si sviluppa in un dialogo e un racconto. Lo chef Francesco Potenza vuole che l’offerta interagisca con l’ospite, che deve portare a casa un’emozione, uno sguardo che dona valore al lavoro di un team molto affiatato».\r

\r

Perfetto anche l’accordo con Luigi Vitale, direttore f&b: «È un capace professionista che ha subito trovato un accordo con chef Potenza: Vitale lavora tutti i giorni sul campo con il team e sa fare tesoro di ogni informazione che riceve. Questo fa sì che tutta la squadra lavori in sintonia».\r

\r

La proposta natalizia del Grand Hotel et de Milan è infine parte di una ricca programmazione autunnale: come ricorda lo stesso Vitale, «nei prossimi mesi i nostri ospiti potranno partecipare a un percorso di scoperta delle micro-realtà regionali italiane. È un modo per scoprire il patrimonio di piccole aree e produttori locali prestigiosi. Facciamo tanta ricerca e poi la portiamo a tavola. Amiamo ricordare la storia del Grand Hotel. Lo facciamo anche con il menù dedicato a Verdi e con la degustazione la Forza del destino, che cita l’opera del maestro che andrà in scena alla Scala dal 4 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025. Porteremo il nostro ospite nella calda atmosfera di un salotto milanese: è questo il Grand Hotel et de Milan».\r

\r

[gallery ids=\"477903,477907,477904\"]","post_title":"Con chef Esposito al Grand Hotel et de Milan i sapori del Nord incontrano quelli del Sud","post_date":"2024-10-31T10:34:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1730370867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477874","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tourism Authority of Thailand ha firmato un memorandum d'intesa con Visa: “Reshaping Thailand’s Tourism with Innovation and Advanced Data Analytics” è una collaborazione che punta a migliorare l'esperienza di viaggio dei visitatori internazionali nell'ambito del Grand Tourism Year 2025 della Thailandia.\r

\r

Visa condivide la mission di far progredire il turismo tailandese attraverso l'innovazione dei pagamenti e di creare un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità per i turisti internazionali.\r

\r

Utilizzando i dati analitici di Visa, Tat intende sviluppare campagne turistiche mirate e ampliare in modo significativo i punti di accettazione dei pagamenti digitali, garantendo ai turisti una maggiore convenienza nelle loro spese. \r

\r

«La Tat si impegna costantemente a far progredire la propria strategia di marketing turistico attraverso un approccio di partnership a 360 gradi, sia a livello nazionale che internazionale - ha dichiarato Thapanee Kiatphaibool, governatore della Tat -. La collaborazione con Visa segna un passo significativo nell'elevare il turismo con l'innovazione dei pagamenti, consentendo ai turisti di effettuare pagamenti senza interruzioni in tutto il Paese e migliorando la loro esperienza di viaggio. Inoltre, le avanzate capacità di analisi dei dati di Visa contribuiranno a creare campagne più efficaci. Siamo certi che questa collaborazione giocherà un ruolo fondamentale nell'incrementare il potenziale turistico e la spesa dei turisti, in particolare da 23 mercati internazionali ad alto potenziale, che rappresentano oltre l'80% del totale di turisti stranieri e delle entrate”.\r

\r

«Con l'aumento dei viaggi globali, i visitatori internazionali richiedono sempre più un'esperienza di pagamento senza soluzione di continuità, sicura e senza contanti - ha aggiunto Punnamas Vichitkulwongsa, country manager di Visa Thailandia -. Questa collaborazione contribuirà a sostenere le imprese locali, a sbloccare nuove opportunità per il turismo e a promuovere una crescita economica sostenibile per la Thailandia».","post_title":"Thailandia: Tat e Visa collaborano per migliorare l'esperienza di viaggio dei turisti stranieri","post_date":"2024-10-30T11:23:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1730287433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si declina in 18 tappe distribuite in 17 differenti città italiane il nuovo roadshow targato I Grandi Viaggi partito da Napoli lo scorso 15 ottobre per concludersi il 21 novembre a Brescia. Il programma della Travel Academy inizia alle 13 circa con un pranzo di benvenuto, utile anche a creare un momento di networking tra le varie agenzie e i rappresentanti dell’azienda, seguito dalla presentazione delle nostre novità.\r

\r

Focus dell'evento, la nuova piattaforma di prenotazione Tep (Travel easy planner) pensata e studiata per rendere facile e agevole il lavoro di preventivazione partendo dai prodotti a catalogo: dai tour di gruppo agli itinerari in libertà, fino ai combinati con gli esclusivi iGv Club: Bluebay Village, Dongwe e Cote d’or. Gli agenti avranno anche modo di simulare alcuni preventivi e capire come utilizzare il sistema in ogni fase, dalla creazione alla conclusione - conferma della pratica.\r

\r

Un secondo momento formativo verte invece sulle novità di prodotto, in particolare sui tour esclusivi iGv per Giappone e Cina, nonché quelli per l’estate in Indonesia a prezzo fisso e garantito, ma anche le partenze India per Capodanno, Holy Festival e Pasqua.\r

\r

In calendario nei prossimo giorni sono ancora previste le tappe di domani all'Nh Parma, del 5 novembre all'Nh Palazzo Verona, del giorno successivo all'Nh Padova e poi ancora del 7 dello stesso mese all'Una Hotels Bologna Centro, del 12 all'Nh Genova Centro, del 13 all'Nh Torino Centro e all'Una Hotels Varese, del 15 al Melia Milan, del 18 all'Nh Palermo, del 19 all'Nh Bergamo e infine del 21 all'Nh Parco degli Aragonesi di Catania nonché all'Nh Hotel Master di Brescia. Per iscriversi, basta cliccare sul link e segnalare la propria adesione all'indirizzo mail corrispondente.","post_title":"E' partito il nuovo roadshow iGv: 18 tappe in 17 città in tutta Italia","post_date":"2024-10-29T11:15:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730200508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Noto anche come \"comprensorio sciistico delle 4 montagne\", il territorio di Schladming-Dachstein, in Austria, rappresenta la più grande area sciistica della Stiria. Comprende 44 impianti di risalita per un totale di 123 chilometri di piste interconnesse sulle quattro maggiori montagne sciistiche della regione: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen e Reiteralm.\r

Con “The Grand Festival 2024” dal 6 all'8 dicembre 2024, la regione turistica di Schladming-Dachstein inaugura quest'anno la stagione invernale con tre superstar internazionali e sarà nuovamente un hotspot d’intrattenimento per i 45.000 ospiti previsti. Bryan Adams, Sting e Simply Red sono le star mondiali che si esibiranno nello stadio di arrivo del Planai, dopo il grande successo dello scorso anno con il concerto di Robbie Williams.\r

\r

«Quest'inverno verrà inaugurata una nuova cabinovia a 10 posti tra Schladming e Rohrmoos. Sostituisce la vecchia seggiovia a 2 posti e offre il massimo comfort con 30 cabine panoramiche. Diversamente dal solito, su questo nuovo impianto gli sci vengono trasportati nella cabinovia, rendendo più facile la salita e la discesa, soprattutto per le famiglie. A questo si aggiunge la nuova seggiovia a 8 posti di Kaiblinggrat sull'Hauser Kaibling. Questa porta sull'altopiano Senderplateau con una velocità di circa 21 km/h, diventando così la seggiovia più efficiente della Stiria - ha commentato Matthias Schattleitner, responsabile di Schladming-Dachstein, alla presentazione della nuova stagione invernale -. Tra le novità della prossima stagione c’è anche il comodo accesso tramite nastro trasportatore con una piattaforma elevatrice. I bambini sotto il 1,25 m vengono automaticamente alzati di 15 centimetri e possono così sedersi comodamente e in modo sicuro».\r

\r

77 impianti di risalita, 100 rifugi alpini, oltre 2070 aziende di noleggio attrezzature, circa 32.000 posti letto, e 3.9 milioni di pernottamenti registrati nell’anno: questi gli high-lights con cui la regione dello Schladming-Dachstein si affaccia alla nuova imminente stagione sciistica. Tra i principali mercati di origine dei flussi turistici ci sono Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Francia e Italia.\r

L’evento di apertura della stagione sciistica 2024-2025\r

[caption id=\"attachment_477758\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Schladming Dachstein The Grand Festival 2024[/caption]\r

\r

Per la prima volta tre superstar internazionali si esibiranno in tre giorni consecutivi per aprire la stagione invernale a Schladming. Venerdì 6 dicembre Bryan Adams aprirà la serie di concerti eseguendo i suoi successi e le canzoni del suo nuovo album, scritto durante la pandemia. Sabato 7 dicembre sarà la volta di Sting, che si esibirà con la sua nuova band. E, Mick Hucknall dei Simply Red festeggerà i suoi 40 anni di attività con il concerto dell'8 dicembre.\r

\r

«Con Bryan Adams, Sting e Simply Red, quest'anno abbiamo a Schladming ben tre superstar mondiali che da generazioni sono al vertice del successo - afferma Schattleitner -. Rimanere al vertice così a lungo è possibile solo se ci si concentra sulla qualità impegnandosi in modo continuativo per raggiungere prestazioni di massimo livello. E questo è esattamente ciò a cui aspiriamo come Regione Turistica di Schladming-Dachstein e quindi, insieme ai nostri partner, ci impegneremo anche in futuro per continuare a offrire agli ospiti della nostra regione esperienze ed emozioni uniche”.\r

In occasione del \"Grand Festival 2024\" sono disponibili online pacchetti speciali comprensivi di biglietti per il concerto e alloggio nella regione.\r

Non solo sci\r

Oltre allo sci tradizionale, la regione di Schladming-Dachstein in Austria offre numerose altre attività invernali. Ci sono infatti circa 300 chilometri di sentieri per escursioni e ciaspolate, tra cui il Bodensee stiriano e il percorso Stoderzinken con vista sulla valle dell'Enns. Cinque piste per il pattinaggio su ghiaccio, tra cui il lago Putterersee, la più grande pista naturale della Stiria. Inoltre si può esplorare la regione con romantiche gite in slitta trainata da cavalli a Ramsau am Dachstein, mentre gli amanti della bici possono affrontare i percorsi invernali con le fat bike, perfette per i terreni innevati.\r

\r

«Negli ultimi dieci anni siamo cresciuti fino a diventare una vera grande stazione sciistica, e una delle prime cinque destinazioni per gli sport invernali. Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità dei servizi offerti e non vediamo l’ora di dare il via alla nuova stagione invernale» ha concluso Schattleitner.\r

\r

A completare l'attrattività di questo territorio, contribuisce sicuramente anche l’offerta gastronomica, che punta su una cucina alpina di alta qualità.\r

Grazie al programma \"Cucina alpina by Richard Rauch”, da cinque anni lo chef stellato Richard Rauch collabora con i rifugi della regione per creare piatti che uniscono tradizione e innovazione, utilizzando prodotti locali come cacciagione, formaggio di capra e salmerino. Prima della stagione, si tengono workshop per sperimentare e perfezionare le ricette, con l’obiettivo di offrire una cucina autentica e ricercata. Questa proposta culinaria è molto apprezzata dai turisti, e arricchisce così l’esperienza l’esperienza del viaggio, sostenendo al contempo la produzione locale.\r

\r

[gallery ids=\"477755,477756,477757\"]","post_title":"Austria: grand opening per la stagione sciistica di Schladming-Dachstein","post_date":"2024-10-29T10:58:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["austria","austria-turismo","neve"],"post_tag_name":["Austria","Austria turismo","neve"]},"sort":[1730199506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways torna al World Travel Market di Londra, a conferma della strategicità del mercato del Regno Unito, dove la compagnia opera collegamenti da e verso l’aeroporto di London City.\r

Nel dettaglio, Ita effettua fino a 43 frequenze settimanali (86 voli) tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate e precisamente fino a 5 voli giornalieri (31 frequenze settimanali) tra London City e Linate e fino a 2 voli giornalieri (12 frequenze settimanali) tra London City e Roma.\r

Grazie alle connessioni di Ita da Roma Fiumicino i viaggiatori britannici possono viaggiare su tutto il network domestico e internazionale della compagnia italiana, tra cui le destinazioni più richieste del Mediterraneo (come Italia, Spagna e Grecia) e le rotte a lungo raggio verso il Sud America, tra cui Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires.\r

Tutti i voli per London City sono operati con Airbus A220-100, un aereo altamente efficiente e confortevole, dotato delle più moderne tecnologie di bordo, perfetto per le tratte di corto raggio.\r

Quest'anno il principale evento britannico del settore leisure travel si svolgerà dal 5 al 7 novembre presso il centro espositivo ExCel: Ita Airways sarà presente nel padiglione Europa, all’interno dell’area dedicata all’Enit insieme agli enti turistici e alle agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia.\r

Allo stand (Europe N3 210), Emiliana Limosani, chief commercial officer del vettore e ceo di Volare, insieme ai team international e local sales, accoglieranno visitatori e partner commerciali, offrendo una panoramica delle ultime novità e degli sviluppi più rilevanti della compagnia.\r

\r

","post_title":"Ita Airways al Wtm 2024: 43 frequenze settimanali da Roma e Linate su London City","post_date":"2024-10-29T08:55:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1730192115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Duecento milioni di sterline nell'arco di una settimana: questa la ricaduta del sull'economia londinese della 44a edizione del World Travel Market di Londra, in calendario dal 5 al 7 novembre e dove sono attesi oltre 40.000 professionisti del settore.\r

\r

Numeri da record per la kermesse che registra una crescita del 7% nel numero di espositori di quest'anno, con oltre 4.000 enti turistici globali, albergatori, servizi di trasporto, marchi tecnologici, associazioni ed esperienze che si avvicenderanno nei padiglioni dell'Excel di Londra per tre giorni di affari. Si stima che quest'anno, in occasione dell'evento, verranno siglati accordi commerciali per un valore di oltre 2,2 miliardi di sterline.\r

\r

Secondo i dati di VisitBritain, i delegati internazionali che visitano il Regno Unito per una fiera spendono in media 352 sterline al giorno, per una spesa totale di 71.215.218 sterline. In un recente rapporto di Deloitte, è stato suggerito che per ogni 1.000 sterline spese, vengono generate altre 1.800 sterline di valore lordo turistico diretto, per un totale di ben 200 milioni di sterline immesse nell'economia dal WTM London.\r

\r

E ben l'82% dei partecipanti - secondo le stime del Wtm London -, è costituito da visitatori internazionali che spendono in trasporti, alloggio e intrattenimento durante il loro soggiorno in città. Il 40% dei visitatori trascorre tre giorni a Londra per l'evento, il 33% trascorre almeno sette giorni in città e il 9% dei visitatori internazionali si ferma nella capitale per almeno nove giorni.\r

\r

«Siamo orgogliosi che il Wtm abbia anche un impatto così significativo sulla città che ci ospita, Londra - commenta Juliette Losardo, exhibitor director del Wtm -. L'offerta di alloggi, la ristorazione di livello mondiale e la ricchezza di attrazioni che la città ha da offrire sono una vera e propria attrazione per i nostri partecipanti, molti dei quali utilizzano il Wtm come un'opportunità per taggare i giorni di svago e, così facendo, incrementare la spesa per l'economia».","post_title":"Wtm 2024: oltre 200 mln di sterline la ricaduta della fiera sull'economia di Londra","post_date":"2024-10-29T08:45:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1730191539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Portugal is Art” è il claim della nuova campagna internazionale lanciata da VisitPortugal, che sarà diffusa attraverso i media digitali, i social media, connected tv e Digital out of home nei nove principali mercati emissori di turisti internazionali. La campagna invita a scoprire un territorio dove la vita quotidiana assurge alla condizione artistica e ogni esperienza rivela una dimensione culturale unica.\r

Il craft e l'enoturismo rappresentano un dialogo tra il tempo e la creatività. Le tecniche artigianali, tramandate di generazione in generazione, continuano a dare vita a pezzi unici, mentre i vigneti, coltivati ​​con una sorta di rispetto rituale, producono vini che raccontano e perpetuano storie attraverso vitigni e aromi. Entrambi illustrano come tradizione e innovazione convivono in armonia, permettendo al passato di ispirare il presente con freschezza e originalità.\r

Per le strade e lungo la costa la libertà si esprime attraverso approcci dinamici e spontanei. Come gli artisti reinterpretano gli spazi pubblici, i surfisti trovano nuovi modi di relazionarsi e cavalcare le onde, in una costante reinvenzione della connessione tra gli esseri umani e la natura. Entrambi sono riflessi dello stesso atteggiamento libero e sperimentale che caratterizza la cultura nazionale.\r

L'architettura e le celebrazioni culturali dimostrano come la storia viene continuamente reinterpretata. Strutture antiche e contemporanee ospitano eventi e festival che celebrano la comunità e la memoria collettiva. In questo incrocio di stili ed epoche, la cultura fiorisce, creando spazi di incontro e condivisione.\r

Per altro, l’equilibrio tra arte sacra e benessere mostra come la spiritualità si espande oltre i limiti religiosi. Luoghi di contemplazione e serenità diventano rifugi di pace interiore, mentre viaggi come il Camino de Santiago trovano nella natura e nel patrimonio culturale una cornice ideale per promuovere l’introspezione e il benessere. In questo parallelismo, l'arte è al tempo stesso al servizio della quiete e dell'armonia tra corpo e spirito.\r

L'arte moderna e la gastronomia sono manifestazioni di una creatività che trova nella tradizione un punto di partenza per l'innovazione. Nelle mani di artisti e chef, tecniche di altri tempi si reinventano per creare opere e sapori che cercano di sorprendere.\r

In Portogallo l'arte viene vissuta in tutta la sua pienezza, riflessa in esperienze che risvegliano i sensi e l'immaginazione. Dal vino al surf, dalla contemplazione alla celebrazione, ogni momento nel paese è un'espressione di creatività. “Portugal is Art” ti sfida a esplorare una destinazione dove la cultura, la tradizione e la contemporaneità si fondono in un modo unico.","post_title":"\"Portugal is Art\": al via in 9 Paesi la nuova campagna internazionale del Portogallo","post_date":"2024-10-28T13:00:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1730120453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio individuale da modellare sulle proprie esigenze per vivere tutta la magia delle festività a New York. E' la nuova proposta Kibo per trascorrere il Capodanno nella Grande Mela. Le partenze sono previste il 29 o il 30 dicembre, da Milano o Bologna, con un soggiorno di cinque notti con prima colazione in un hotel a 4 stelle nel pieno centro di Manhattan.\r

\r

Il Voco Times Square Sud, in particolare, si trova sulla 36esima West ed è vicinissimo a Times Square e alla Penn Station (prezzi da 2.190 euro a persona con volo da Malpensa, o 1.990 con volo da Bologna); il Sanctuary Hotel New York è invece situato appena a nord di Times Square, sulla 47esima West, ed è prossimo al Rockfeller Center, al Radio City Music Hall e alla Grand Central Station (da 2.380 euro a persona con volo da Milano); il boutique relais The Pearl Hotel, infine si trova solo due strade più a nord, nel quartiere dei teatri di Broadway (da 2.360 euro a persona con volo diretto da Malpensa)\r

\r

","post_title":"Il Capodanno a New York è griffato Kibo con partenza da Malpensa e Bologna","post_date":"2024-10-28T10:36:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1730111782000]}]}}