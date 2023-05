Cicalò, Bluserena: con Azora i capitali per lo sviluppo non mancano Riposizionamento dell’offerta verso l’alto e ulteriori sviluppi nel segmento leisure in Italia e non solo. Il tutto accompagnato da un’operazione di rinnovamento dell’immagine già lanciata con il recente cambio di logo e con una campagna promozionale volta soprattutto ad aumentare la brand awareness del marchio nelle regioni del Nord Italia. Sono i piani di medio periodo di Bluserena, svelati dal ceo Marcello Cicalò, new entry al vertice della compagnia a seguito dell’acquisizione del gruppo pescarese da parte di Azora a novembre 2022. Un fondo da 850 milioni di euro, con obiettivo di raccolta a 1,8 mld Si conferma quindi il forte impegno dell’asset management company spagnola verso l’operatore abruzzese, a cui solo per quest’anno sono stati dedicati 55 milioni di euro di investimento per il rinnovo di cinque resort della catena situati in Puglia, Sicilia e Sardegna. “I capitali davvero non mancano – spiega Cicalò – Mi basti dire che il fondo che ha acquistato Bluserena, dedicato all’ospitalità, ha già disponibilità garantite per 850 milioni di euro, con un obiettivo di raccolta fino a 1,8 miliardi“. Azora: obiettivo 60 nuovi alberghi in due anni Gli obiettivi di Azora nell’hotellerie, d’altronde sono chiari: già proprietaria di una serie di 5 stelle in Spagna e Portogallo, nonché del Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, la società spagnola mira a espandere il proprio portfolio con 60 nuovi alberghi nei prossimi due anni. Non tutte le novità riguarderanno naturalmente Bluserena, ma quel che è certo, rivela sempre Cicalò, “è che l’Italia è per loro una priorità“. Estendere la stagionalità è una priorità I programmi di sviluppo del gruppo pescarese, che oggi conta su un totale di 13 resort per 4.200 camere totali, rimarranno in ogni caso ben ancorati al segmento leisure. Si prevede però una certa apertura all’offerta corporate, che adesso vale circa il 15% dei volumi del gruppo ma che è vista come un’ottima opportunità di destagionalizzazione del prodotto: “Al momento le nostre strutture rimangono aperte circa 120 giorni all’anno – racconta ancora Cicalò -. A breve vorremmo estendere l’attività ad almeno 140 giorni, anche grazie all’incremento della componente internazionale della domanda, a oggi ferma ad appena il 5% del totale”. Prossima espansione in Emilia-Romagna Tra gli obiettivi di espansione, sottolinea invece il ceo, c’è sicuramente l’Emilia-Romagna, “dove non abbiamo ancora proprietà ma che è una destinazione perfetta per il nostro segmento di riferimento”. Nel futuro si pensa pure al lancio di un brand di lusso ad hoc, che potrebbe includere fin dall’inizio l’Ethra Reserve, il resort pugliese composto da quattro strutture, tra cui gli unici due 5 stelle della compagnia. “Ma per questa novità bisognerà attendere almeno 18 mesi“, così come è ancora presto per pensare a sviluppi nel resto del Mediterraneo, che tuttavia non sono affatto esclusi dai piani. Nel 2023 fatturato a +10% sul 2022 L’andamento delle prenotazioni per la prossima estate è particolarmente positivo, con le prenotazioni che viaggiano su livelli del 25% superiori allo stesso periodo dell’anno scorso e con le tariffe medie in crescita di circa il 10%, anche a seguito dell’andamento dell’inflazione. “In linea di principio – conclude Cicalò – contiamo di chiudere il 2023 con un incremento di fatturato del 10% circa rispetto ai 90 milioni di euro del 2022 (per 1,2 milioni di presenze). Quest’anno abbiamo infatti spinto con un certo anticipo sulle vendite; prevediamo quindi che alla fine i volumi si manterranno sugli stessi livelli dei 12 mesi precedenti, con l’aumento di fatturato trainato soprattutto dalla crescita delle tariffe medie. Tra i nostri tanti obiettivi, infine, miriamo ad aumentare le presenze dal Nord Italia. A oggi infatti l’80% dei nostri ospiti tricolori proviene dall’area che va da Roma in giù. E’ per questo motivo che la gran parte del nostro piano di affissioni legato alla campagna #Lavacanzacheresta si è concentrata nelle aree settentrionali del Paese, con 160 location toccate nella sola città di Milano”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444992 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Questione di pochi giorni: la proroga per la trattativa in esclusiva tra Lufthansa e il Mef per l'ingresso nel capitale di Ita Airways si concluderà venerdì, 12 maggio e la firma stavolta è davvero vicinissima. Una prossimità che il ceo del gruppo tedesco, Carsten Spohr, aveva anticipato nei giorni scorsi in una lettera agli azioni che ha preceduto l'assemblea annuale prevista per domani, 9 maggio. Il ceo aveva messo in evidenza come Ita abbia "buone prospettive di successo" nonché confermato che i colloqui con il Tesoro fossero "sulla buona strada". Il "focus è sul prezzo" ma "l’operazione nella sua struttura è definita", è stato spiegato nei giorni scorsi proprio dai vertici di Ita. Lufthansa punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% della compagnia aerea italiana per una somma compresa fra i 250 e i 300 milioni di euro. I tedeschi hanno poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef "successivamente" e salire così al 100% della newco. [post_title] => Ita Airways-Lufthansa, settimana decisiva: venerdì si chiude la trattativa [post_date] => 2023-05-08T09:32:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683538356000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si fa quasi a tempo a raccontare del debutto del W Milan, che già cominciano a circolare nuove ipotesi di sviluppo tricolori per il marchio di lusso lifestyle di casa Marriott, già presente a Roma, nonché in procinto di sbarcare a Firenze e Napoli. Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr. Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l'intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L'operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l'acquisizione a febbraio dell'80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%). I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L'albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025. Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L'arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d'Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari. [post_title] => Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W? [post_date] => 2023-05-05T13:28:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683293283000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444878 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Convention Gattinoni Mondo di Vacanze. Oggi sono in arrivo circa 500 partecipanti al Club Hotel Marina Beach di Orosei, di cui 380 agenzie, 75 partner e una cinquantina di staff. Arrivano con charter da Bergamo e Bologna, voli di linea da Fiumicino, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, navette da Piemonte, Veneto e Puglia. “We are more than a network” è il claim della manifestazione, a sottolineare che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle la forza di un grande gruppo, un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante. “We are more than a network”: prodotto, servizi, persone, tecnologia, tutto a supporto delle agenzi: questo il riassunto del messaggio che la Convention vuole trasmettere. Il presidente Franco Gattinoni avrà il piacere di introdurre la Plenaria, non limitandosi a celebrare i 40 anni dell’azienda ma come relatore di ampio respiro, tratteggiando scenari di mercato, luci, ombre e opportunità del fare sistema oggi. Insieme a lui, il management: dal direttore generale Sergio Testi al direttore di rete Antonella Ferrari, dal direttore prodotto Mario Vercesi al direttore business travel Eros Candilotti, fino al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di area. Il programma ospita anche una tavola rotonda in cui protagonisti del mercato del turismo organizzato si confrontano sui cambiamenti dei consumatori e sulle strategie per intercettarli. Alessandro Seghi Direttore Commerciale Trade di Alpitour World, Roberto Alberti svp & chief commercial officer di Costa Crociere, Leonardo Massa managing director di Msc Crociere, Isabella Candelori direttore commerciale di Nicolaus/Valtur e Massimo Broccoli direttore commerciale di Veratour animano un talk show sulle dinamiche per attrarre i viaggiatori, sulla gestione della dinamicità del pricing, sulle anticipazioni di qualche novità di programmazione 2023-2024. Main sponsor della manifestazione sono Alpitour World, Costa Crociere, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Nicolaus/Valtur, Veratour. Cui si aggiungono decine di partner, che rinnovano così la fiducia nei confronti di Gattinoni: Air Europa, Air Transat, Alidays, Allianz, American Airlines, Bluserena, British Airways, Etihad Airways, Europcar, Flexible, FrecciaRossa, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Grand Palladium, Grandi Navi Veloci, Gulf Air, Iberia, Idee per Viaggiare, Insurance Travel, Ita Airways, ITI Marina, La Compagnie, Naar Tour Operator, Norvegian Cruise Line, Qatar Airways, Quality Group, Royal Air Maroc, Sabre, Smartbox Group, TantoSvago, TAP Air Portugal, Th Group Travel & Hospitality, Travelport. [post_title] => Convention Gattinoni Mondo di Vacanze da oggi fino al 6 maggio in Sardegna [post_date] => 2023-05-04T12:56:08+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683204968000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444872 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_346355" align="alignleft" width="300"] Gabriele Milani[/caption] Fto e Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Europa, hanno sottoscritto un accordo per garantire alle agenzie di viaggio un nuovo servizio che migliora la qualità e la sicurezza delle transazioni online abbinate alle prenotazioni di viaggi. Nasce così “Incasso Senza Pensieri Agenzia”, servizio che consente di semplificare le prenotazioni di viaggi effettuate a distanza tramite tutti gli strumenti di pagamento accettati dalle agenzie rendendole maggiormente difendibili in caso di disputa. Basato sulla piattaforma XPay di Nexi, il servizio assicura l’identificazione online dei contraenti e mette in trasparenza le clausole contrattuali, riducendo di conseguenza le dispute, prevenendo malintesi, errori e comportamenti opportunistici sia nel caso di prenotazioni gestite direttamente dall’agenzia, sia tramite sito, telefono, email, sms e WhatsApp. «La partnership con Nexi ha un valore strategico straordinario per Fto e per il settore del turismo organizzato. Abbiamo pensato e realizzato una soluzione di pagamento personalizzata. Le agenzie di viaggio potranno accettare, senza pensieri, le molteplici tipologie di pagamento esistenti e con il sistema del pay-by-link facilitare in sicurezza i pagamenti a distanza; inoltre potranno gestire in modo automatizzato l’incasso degli acconti e del saldo e fornire al viaggiatore un’esperienza di acquisto appagante e fruibile in qualsiasi momento della giornata. «La vendita di un viaggio comporta per i nostri operatori diverse criticità legate alle frodi, alle contestazioni e al mancato saldo delle pratiche - dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto - ed è quindi necessario offrire alle agenzie di viaggio e ai viaggiatori sistemi di pagamento sicuri, efficienti, semplici e comodi da utilizzare. Il mondo dei pagamenti è in rapida e continua evoluzione e lavorare con il leader rappresenta una garanzia ed opportunità per noi». «Con questo servizio mettiamo a disposizione delle oltre 8 mila Agenzie di Viaggio presenti in Italia un’offerta di accettazione dei pagamenti digitali completa e sicura che, inoltre, soddisfa le esigenze del settore perché riduce le dispute e semplifica il pagamento dei servizi in più tranche– dichiara Dirk Pinamonti, Head of eCommerce di Nexi – E’ una soluzione che permettere alle agenzie di offrire ai propri clienti un’esperienza semplice, sicura e trasparente, dal momento della prenotazione fino alla partenza per il viaggio, garantendo un livello di servizio eccellente. E’ una testimonianza concreta di come i pagamenti digitali possano essere sfruttati anche per ottimizzare il proprio business». Incasso Senza Pensieri Agenzia, inoltre, prevede condizioni agevolate per i soci FTO, in primis per i nuovi clienti Nexi. Per ottenerli, sarà sufficiente contattare l’associazione e iscriversi online. [post_title] => Fto sigla un accordo con Nexi. Nasce "Incassi Senza pensieri Agenzia" [post_date] => 2023-05-04T12:01:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683201692000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444852 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas tornerà nei cieli della Thailandia dopo quasi dieci anni di assenza, con una rotta da Copenaghen a Bangkok, che sarà operata con tre frequenze alla settimana da un Airbus A350. In attesa dell'approvazione governativa, l'inizio dei voli è previsto per il 30 ottobre, in concomitanza al debutto dell'orario invernale 2023-24. Bangkok diventerà la terza destinazione di Sas in Asia, dopo Shanghai Pudong (servita da Copenaghen) e Tokyo Haneda, che riprenderà il prossimo 1° giugno sempre dalla capitale danese, con tre frequenze settimanali. La compagnia aerea scandinava ha operato l'ultima volta voli per Bangkok durante l'inverno 2013-2014: il collegamento era stato sospeso il marzo successivo per poi rimanere assente dal network del vettore. La Bangkok-Copenaghen verrà operata ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza alle 23.30; il volo di ritorno partirà ogni martedì, giovedì e sabato alle 23.45. [post_title] => Sas torna in Thailandia dopo quasi dieci anni di assenza con la Copenaghen-Bangkok [post_date] => 2023-05-04T10:29:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683196157000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi cambiamenti per Albastar, dopo l'ingresso nel capitale del nuovo azionista di maggioranza Sherpa Capital, principale società spagnola di gestione di fondi di private equity. La compagnia ha scelto Massimiliano Vollero quale direttore commerciale. Prima di entrare nella compagnia, Vollero ha ricoperto diverse posizioni nel settore, tra cui quelle di direttore vendite globali di Volotea e responsabile del Gruppo Ttoo e charter di Vueling. "L'investimento nella qualificazione dei team di Albastar - si legge in una nota del vettore - è fondamentale affinché la compagnia aerea possa continuare a sviluppare con successo i suoi progetti nei prossimi anni. Albastar si affida al talento e all'esperienza di Vollero per portare avanti il rinnovamento e il consolidamento della compagnia nel mercato del trasporto aereo (...) Un ingresso che prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea spagnola, avviata con l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero avrà un ruolo chiave nella ricerca di strategie commerciali innovative e competitive per affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo post-pandemia. L'obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato come le altre compagnie aeree europee, sviluppando e implementando un piano industriale solido e sostenibile per garantire un futuro promettente nel settore. Resta ora da capire se e come la compagnia continuerà a riservare al mercato italiano un ruolo strategico oppure se trasferirà il proprio core business in Spagna. [post_title] => Albastar: Massimiliano Vollero è il nuovo direttore commerciale dell'era Sherpa Capital [post_date] => 2023-05-03T12:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683115407000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444781 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un potenziale da oltre 15 milioni di euro di fatturato. E' quello degli otto tour operator esperti di incoming e accoglienza che hanno dato vita a Discover Pesaro: il primo consorzio dedicato alla provincia marchigiana che include anche Urbino, specializzato in promozione e commercializzazione turistica. Break in Italy, Esatour, Il Ponticello trekking viaggi, Marche Holiday, Sogno, Vacanza mia, Tu Qui Tour e Urbino Incoming propongono da anni in Italia e all’estero vacanze all’insegna della cultura e dello sport, dell’enogastronomia e dell’outdoor. Lo scopo principale di Discover Pesaro è quindi quello di raccontare e promuovere la destinazione in maniera integrata e coerente, con linguaggi e strumenti adeguati alla domanda dei viaggiatori contemporanei. Il tutto, a partire da un’occasione unica e speciale come Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. La sfida, dunque, parte da questo importante appuntamento, ma guarda anche più lontano, con l’obiettivo ambizioso di riuscire a posizionare la destinazione sul mercato, rendendola attrattiva in ogni periodo dell’anno, attraverso un’attività continua e strutturata di destination management, di un’offerta di servizi pregiati, di un’accoglienza di qualità. I soci fondatori di Discover Pesaro hanno perciò deciso di intraprendere insieme questa strada con una serie di azioni, che vanno dalla predisposizione di pacchetti turistici ai servizi di informazione e accoglienza, dall’ideazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni alla partecipazione a fiere e workshop, dalle attività di marketing territoriale all’organizzazione di educational tour. “L’unione di questi otto tour operator nasce da lontano - spiega il presidente di Discover Pesaro, Renzo Fazi -. Abbiamo deciso di investire e dar vita al consorzio per promuovere insieme l’intero territorio e far crescere il turismo in tutti i suoi aspetti, dagli eventi alle attività all’aria aperta, dalla cultura alle bellezze paesaggistiche, attraverso sia azioni di promozione, sia di commercializzazione. Abbiamo tutte le caratteristiche per essere immediatamente operativi. E infatti sono già stati avviati due progetti: uno relativo al parco San Bartolo e uno dedicato a Pesaro d’inverno. Siamo inoltre pronti per lavorare in sinergia con le istituzioni a partire dall’appuntamento del 2024”. Discover Pesaro fa parte di Inside Marche, associazione di tour operator incoming della regione Marche, ed è affiliato alla Confesercenti di Pesaro e Urbino, dove ha la sua sede operativa. [post_title] => Dall'iniziativa di otto operatori incoming nasce Discover Pesaro [post_date] => 2023-05-03T11:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683111778000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un pacchetto esclusivo per partecipare alla maratona di Buenos Aires il 24 settembre. Tour2000AmericaLatina torna con le proposte per gli appassionati di running. La corsa nella capitale argentina è una delle più importanti dell’America Latina con un percorso in piano e particolarmente spettacolare in quanto attraversa i quartieri più famosi: la Recoleta, Puerto Madero, il centro della città con la Casa Rosada, il bosque di Palermo e il quartiere italiano di La Boca. Le condizioni meteo sono inoltre ottimali, in quanto a settembre siamo all’inizio della primavera con temperature miti. Il pacchetto speciale Maratona di Buenos Aires è di otto giorni / sette notti con partenza il 22 settembre a 1.670 euro, con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali, hotel, trasferimenti, prima colazione, assicurazione, pettorale maratona, chip per il servizio di cronometraggio e maglia tecnica. Tour2000AmericaLatina propone anche un’estensione post maratona con visita a El Calafate, ghiacciaio Perito Moreno, dichiarato dall’Unesco Patrimonio naturale dell’umanità nel 1981, e Ushuaia, navigazione del canale di Beagle ed escursione al parco nazionale di Lapataia con scenari di picchi innevati, laghi e torrenti sino alla visita della zona in cui i primi abitanti, gli indios Ona, usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome Terra del Fuoco, dato dai primi colonizzatori. [post_title] => Maratona di Buenos Aires: Tour2000AmericaLatina torna con le proposte per i runner [post_date] => 2023-05-03T09:48:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683107332000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444759 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «I colloqui sono a buon punto». E ancora, «Ita Airways non è Alitalia»: Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa torna a ribadire come la trattativa con il governo italiano per l'ingresso nel capitale di Ita proceda secondo l'iter e i tempi previsti, nonché la validità del progetto tedesco per il rilancio del vettore italiano. In occasione del discorso agli azionisti pubblicato alla vigilia dell'Annual General Meeting, ripreso da Il Sole 24 Ore, Spohr ha spiegato che «Ita non va confusa con l'ex Alitalia. L'azienda è stata fondata solo nel 2020. Con 3.900 dipendenti e 70 aeromobili, è posizionata in modo molto efficiente a Roma e Milano. Buone prospettiva Dopo la conclusione di un accordo di acquisto e l'approvazione da parte della Commissione europea, vediamo buone prospettive per il successo di Ita come parte del nostro Gruppo. Allo stesso tempo, questo passo renderà il Gruppo Lufthansa ancora più internazionale. A nostro avviso, ciò è necessario nella competizione globale». Proprio la scorsa settimana la tempistica per la conclusione della trattativa in esclusiva tra Lufthansa e il ministero dell'Economia era stata allungata al prossimo 12 maggio. Il ceo è tornato intanto a ricorda come l'obiettivo dell'operazione sia quello di «rafforzare la nostra presenza in Europa e guadagnare un altro mercato interno molto attraente per il nostro Gruppo (...) L'Italia è la terza economia più grande della Ue e anche il suo terzo maggiore mercato aereo. Inoltre l'area metropolitana milanese è il terzo bacino d'utenza in Europa, dietro Londra e Parigi. La domanda è alta, sia tra i viaggiatori d'affari che per i viaggi aerei privati da e per l'Italia. Il Paese è già il nostro più grande mercato estero dopo gli Stati Uniti». [post_title] => Spohr, Lufthansa: «Ita Airways non è Alitalia: l'operazione sarà un successo» [post_date] => 2023-05-03T09:47:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683107241000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cicalo bluserena con azora i capitali per lo sviluppo non mancano" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":88,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1228,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444992","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Questione di pochi giorni: la proroga per la trattativa in esclusiva tra Lufthansa e il Mef per l'ingresso nel capitale di Ita Airways si concluderà venerdì, 12 maggio e la firma stavolta è davvero vicinissima. Una prossimità che il ceo del gruppo tedesco, Carsten Spohr, aveva anticipato nei giorni scorsi in una lettera agli azioni che ha preceduto l'assemblea annuale prevista per domani, 9 maggio. Il ceo aveva messo in evidenza come Ita abbia \"buone prospettive di successo\" nonché confermato che i colloqui con il Tesoro fossero \"sulla buona strada\".\r

\r

Il \"focus è sul prezzo\" ma \"l’operazione nella sua struttura è definita\", è stato spiegato nei giorni scorsi proprio dai vertici di Ita. Lufthansa punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% della compagnia aerea italiana per una somma compresa fra i 250 e i 300 milioni di euro. I tedeschi hanno poi l’opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef \"successivamente\" e salire così al 100% della newco.","post_title":"Ita Airways-Lufthansa, settimana decisiva: venerdì si chiude la trattativa","post_date":"2023-05-08T09:32:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683538356000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si fa quasi a tempo a raccontare del debutto del W Milan, che già cominciano a circolare nuove ipotesi di sviluppo tricolori per il marchio di lusso lifestyle di casa Marriott, già presente a Roma, nonché in procinto di sbarcare a Firenze e Napoli. Secondo alcune voci raccolte da Milano Finanza, ci sarebbero infatti contatti in corso per il rebranding del Grand Hotel Poltu Quatu, recentemente ceduto dalla famiglia di immobiliaristi romani Pulcini a Castello sgr.\r

\r

Il progetto avrebbe un valore complessivo di circa 160 milioni di euro per l'intera area. Capitali da raccogliersi per metà a leva e per il resto con la partecipazione degli investitori di un nuovo fondo da realizzarsi ad hoc. L'operazione di Portu Quatu sarebbe peraltro la prima della compagnia guidata da Giampiero Schiavo, dopo l'acquisizione a febbraio dell'80% da parte della società italiana di gestione del risparmio Anima Holding per 60 milioni di euro (con la precedente proprietà, Oaktree Capital Management, rimasta al 20%).\r

\r

I piani di Castello sono di riposizionare il complesso di Poltu Quatu nella fascia alta del mercato, tramite tra le altre cose il restyling della struttura alberghiera e del residence già esistenti secondo criteri esg. L'albergo, oggi di 140 camere e 180 appartamenti, vedrebbe in particolare la propria offerta di stanze crescere fino a quota 150, tramite una rimodulazione degli spazi già dedicati agli stessi appartamenti, una parte dei quali sarebbe destinata a essere immessa sul mercato. La riapertura della struttura è prevista per il 2025.\r

\r

Castello, che in Sardegna ha anche la proprietà del Chia Laguna Resort, vanta un portfolio alberghiero complessivo di 36 strutture per un totale di oltre 5 mila camere e un valore di un miliardo di euro circa. L'arrivo di Anima Holding, secondo quanto dichiarato dallo stesso ceo della società, Alessandro Melzi d'Eril, punta ad accelerare lo sviluppo di Castello nel settore degli asset alternativi, con investimenti previsti anche in altre realtà immobiliari.","post_title":"Castello sgr acquisisce il complesso di Poltu Quatu. In arrivo un altro hotel W?","post_date":"2023-05-05T13:28:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683293283000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Convention Gattinoni Mondo di Vacanze. Oggi sono in arrivo circa 500 partecipanti al Club Hotel Marina Beach di Orosei, di cui 380 agenzie, 75 partner e una cinquantina di staff. Arrivano con charter da Bergamo e Bologna, voli di linea da Fiumicino, Napoli, Lamezia Terme, Catania, Palermo, navette da Piemonte, Veneto e Puglia.\r

\r

“We are more than a network” è il claim della manifestazione, a sottolineare che il network Gattinoni Mondo di Vacanze ha alle spalle la forza di un grande gruppo, un’azienda che occupandosi di turismo a 360° rappresenta un valore importante. “We are more than a network”: prodotto, servizi, persone, tecnologia, tutto a supporto delle agenzi: questo il riassunto del messaggio che la Convention vuole trasmettere.\r

\r

Il presidente Franco Gattinoni avrà il piacere di introdurre la Plenaria, non limitandosi a celebrare i 40 anni dell’azienda ma come relatore di ampio respiro, tratteggiando scenari di mercato, luci, ombre e opportunità del fare sistema oggi. Insieme a lui, il management: dal direttore generale Sergio Testi al direttore di rete Antonella Ferrari, dal direttore prodotto Mario Vercesi al direttore business travel Eros Candilotti, fino al direttore marketing & comunicazione Isabella Maggi e ai responsabili di area.\r

\r

Il programma ospita anche una tavola rotonda in cui protagonisti del mercato del turismo organizzato si confrontano sui cambiamenti dei consumatori e sulle strategie per intercettarli. Alessandro Seghi Direttore Commerciale Trade di Alpitour World, Roberto Alberti svp & chief commercial officer di Costa Crociere, Leonardo Massa managing director di Msc Crociere, Isabella Candelori direttore commerciale di Nicolaus/Valtur e Massimo Broccoli direttore commerciale di Veratour animano un talk show sulle dinamiche per attrarre i viaggiatori, sulla gestione della dinamicità del pricing, sulle anticipazioni di qualche novità di programmazione 2023-2024.\r

\r

Main sponsor della manifestazione sono Alpitour World, Costa Crociere, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Nicolaus/Valtur, Veratour. \r

\r

Cui si aggiungono decine di partner, che rinnovano così la fiducia nei confronti di Gattinoni: Air Europa, Air Transat, Alidays, Allianz, American Airlines, Bluserena, British Airways, Etihad Airways, Europcar, Flexible, FrecciaRossa, Futura Vacanze, Giver Viaggi e Crociere, Grand Palladium, Grandi Navi Veloci, Gulf Air, Iberia, Idee per Viaggiare, Insurance Travel, Ita Airways, ITI Marina, La Compagnie, Naar Tour Operator, Norvegian Cruise Line, Qatar Airways, Quality Group, Royal Air Maroc, Sabre, Smartbox Group, TantoSvago, TAP Air Portugal, Th Group Travel & Hospitality, Travelport. ","post_title":"Convention Gattinoni Mondo di Vacanze da oggi fino al 6 maggio in Sardegna","post_date":"2023-05-04T12:56:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1683204968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444872","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_346355\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriele Milani[/caption]\r

\r

Fto e Nexi, la PayTech leader nei pagamenti digitali in Europa, hanno sottoscritto un accordo per garantire alle agenzie di viaggio un nuovo servizio che migliora la qualità e la sicurezza delle transazioni online abbinate alle prenotazioni di viaggi.\r

\r

Nasce così “Incasso Senza Pensieri Agenzia”, servizio che consente di semplificare le prenotazioni di viaggi effettuate a distanza tramite tutti gli strumenti di pagamento accettati dalle agenzie rendendole maggiormente difendibili in caso di disputa.\r

Basato sulla piattaforma XPay di Nexi, il servizio assicura l’identificazione online dei contraenti e mette in trasparenza le clausole contrattuali, riducendo di conseguenza le dispute, prevenendo malintesi, errori e comportamenti opportunistici sia nel caso di prenotazioni gestite direttamente dall’agenzia, sia tramite sito, telefono, email, sms e WhatsApp.\r

\r

«La partnership con Nexi ha un valore strategico straordinario per Fto e per il settore del turismo organizzato. Abbiamo pensato e realizzato una soluzione di pagamento personalizzata. Le agenzie di viaggio potranno accettare, senza pensieri, le molteplici tipologie di pagamento esistenti e con il sistema del pay-by-link facilitare in sicurezza i pagamenti a distanza; inoltre potranno gestire in modo automatizzato l’incasso degli acconti e del saldo e fornire al viaggiatore un’esperienza di acquisto appagante e fruibile in qualsiasi momento della giornata.\r

\r

«La vendita di un viaggio comporta per i nostri operatori diverse criticità legate alle frodi, alle contestazioni e al mancato saldo delle pratiche - dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto - ed è quindi necessario offrire alle agenzie di viaggio e ai viaggiatori sistemi di pagamento sicuri, efficienti, semplici e comodi da utilizzare. Il mondo dei pagamenti è in rapida e continua evoluzione e lavorare con il leader rappresenta una garanzia ed opportunità per noi».\r

\r

«Con questo servizio mettiamo a disposizione delle oltre 8 mila Agenzie di Viaggio presenti in Italia un’offerta di accettazione dei pagamenti digitali completa e sicura che, inoltre, soddisfa le esigenze del settore perché riduce le dispute e semplifica il pagamento dei servizi in più tranche– dichiara Dirk Pinamonti, Head of eCommerce di Nexi – E’ una soluzione che permettere alle agenzie di offrire ai propri clienti un’esperienza semplice, sicura e trasparente, dal momento della prenotazione fino alla partenza per il viaggio, garantendo un livello di servizio eccellente. E’ una testimonianza concreta di come i pagamenti digitali possano essere sfruttati anche per ottimizzare il proprio business».\r

\r

Incasso Senza Pensieri Agenzia, inoltre, prevede condizioni agevolate per i soci FTO, in primis per i nuovi clienti Nexi. Per ottenerli, sarà sufficiente contattare l’associazione e iscriversi online.","post_title":"Fto sigla un accordo con Nexi. Nasce \"Incassi Senza pensieri Agenzia\"","post_date":"2023-05-04T12:01:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683201692000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444852","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas tornerà nei cieli della Thailandia dopo quasi dieci anni di assenza, con una rotta da Copenaghen a Bangkok, che sarà operata con tre frequenze alla settimana da un Airbus A350. In attesa dell'approvazione governativa, l'inizio dei voli è previsto per il 30 ottobre, in concomitanza al debutto dell'orario invernale 2023-24.\r

\r

Bangkok diventerà la terza destinazione di Sas in Asia, dopo Shanghai Pudong (servita da Copenaghen) e Tokyo Haneda, che riprenderà il prossimo 1° giugno sempre dalla capitale danese, con tre frequenze settimanali.\r

\r

La compagnia aerea scandinava ha operato l'ultima volta voli per Bangkok durante l'inverno 2013-2014: il collegamento era stato sospeso il marzo successivo per poi rimanere assente dal network del vettore.\r

\r

La Bangkok-Copenaghen verrà operata ogni lunedì, mercoledì e venerdì, con partenza alle 23.30; il volo di ritorno partirà ogni martedì, giovedì e sabato alle 23.45.","post_title":"Sas torna in Thailandia dopo quasi dieci anni di assenza con la Copenaghen-Bangkok","post_date":"2023-05-04T10:29:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683196157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi cambiamenti per Albastar, dopo l'ingresso nel capitale del nuovo azionista di maggioranza Sherpa Capital, principale società spagnola di gestione di fondi di private equity. La compagnia ha scelto Massimiliano Vollero quale direttore commerciale. Prima di entrare nella compagnia, Vollero ha ricoperto diverse posizioni nel settore, tra cui quelle di direttore vendite globali di Volotea e responsabile del Gruppo Ttoo e charter di Vueling.\r

\r

\"L'investimento nella qualificazione dei team di Albastar - si legge in una nota del vettore - è fondamentale affinché la compagnia aerea possa continuare a sviluppare con successo i suoi progetti nei prossimi anni. Albastar si affida al talento e all'esperienza di Vollero per portare avanti il rinnovamento e il consolidamento della compagnia nel mercato del trasporto aereo (...) Un ingresso che prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea spagnola, avviata con l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero avrà un ruolo chiave nella ricerca di strategie commerciali innovative e competitive per affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo post-pandemia. L'obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato come le altre compagnie aeree europee, sviluppando e implementando un piano industriale solido e sostenibile per garantire un futuro promettente nel settore.\r

\r

Resta ora da capire se e come la compagnia continuerà a riservare al mercato italiano un ruolo strategico oppure se trasferirà il proprio core business in Spagna.\r

\r

","post_title":"Albastar: Massimiliano Vollero è il nuovo direttore commerciale dell'era Sherpa Capital","post_date":"2023-05-03T12:03:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683115407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un potenziale da oltre 15 milioni di euro di fatturato. E' quello degli otto tour operator esperti di incoming e accoglienza che hanno dato vita a Discover Pesaro: il primo consorzio dedicato alla provincia marchigiana che include anche Urbino, specializzato in promozione e commercializzazione turistica. Break in Italy, Esatour, Il Ponticello trekking viaggi, Marche Holiday, Sogno, Vacanza mia, Tu Qui Tour e Urbino Incoming propongono da anni in Italia e all’estero vacanze all’insegna della cultura e dello sport, dell’enogastronomia e dell’outdoor.\r

\r

Lo scopo principale di Discover Pesaro è quindi quello di raccontare e promuovere la destinazione in maniera integrata e coerente, con linguaggi e strumenti adeguati alla domanda dei viaggiatori contemporanei. Il tutto, a partire da un’occasione unica e speciale come Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. La sfida, dunque, parte da questo importante appuntamento, ma guarda anche più lontano, con l’obiettivo ambizioso di riuscire a posizionare la destinazione sul mercato, rendendola attrattiva in ogni periodo dell’anno, attraverso un’attività continua e strutturata di destination management, di un’offerta di servizi pregiati, di un’accoglienza di qualità.\r

\r

I soci fondatori di Discover Pesaro hanno perciò deciso di intraprendere insieme questa strada con una serie di azioni, che vanno dalla predisposizione di pacchetti turistici ai servizi di informazione e accoglienza, dall’ideazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni alla partecipazione a fiere e workshop, dalle attività di marketing territoriale all’organizzazione di educational tour.\r

\r

“L’unione di questi otto tour operator nasce da lontano - spiega il presidente di Discover Pesaro, Renzo Fazi -. Abbiamo deciso di investire e dar vita al consorzio per promuovere insieme l’intero territorio e far crescere il turismo in tutti i suoi aspetti, dagli eventi alle attività all’aria aperta, dalla cultura alle bellezze paesaggistiche, attraverso sia azioni di promozione, sia di commercializzazione. Abbiamo tutte le caratteristiche per essere immediatamente operativi. E infatti sono già stati avviati due progetti: uno relativo al parco San Bartolo e uno dedicato a Pesaro d’inverno. Siamo inoltre pronti per lavorare in sinergia con le istituzioni a partire dall’appuntamento del 2024”. Discover Pesaro fa parte di Inside Marche, associazione di tour operator incoming della regione Marche, ed è affiliato alla Confesercenti di Pesaro e Urbino, dove ha la sua sede operativa.","post_title":"Dall'iniziativa di otto operatori incoming nasce Discover Pesaro","post_date":"2023-05-03T11:02:58+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1683111778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un pacchetto esclusivo per partecipare alla maratona di Buenos Aires il 24 settembre. Tour2000AmericaLatina torna con le proposte per gli appassionati di running. La corsa nella capitale argentina è una delle più importanti dell’America Latina con un percorso in piano e particolarmente spettacolare in quanto attraversa i quartieri più famosi: la Recoleta, Puerto Madero, il centro della città con la Casa Rosada, il bosque di Palermo e il quartiere italiano di La Boca. Le condizioni meteo sono inoltre ottimali, in quanto a settembre siamo all’inizio della primavera con temperature miti.\r

\r

Il pacchetto speciale Maratona di Buenos Aires è di otto giorni / sette notti con partenza il 22 settembre a 1.670 euro, con inclusi nella quota a persona voli intercontinentali, hotel, trasferimenti, prima colazione, assicurazione, pettorale maratona, chip per il servizio di cronometraggio e maglia tecnica.\r

\r

Tour2000AmericaLatina propone anche un’estensione post maratona con visita a El Calafate, ghiacciaio Perito Moreno, dichiarato dall’Unesco Patrimonio naturale dell’umanità nel 1981, e Ushuaia, navigazione del canale di Beagle ed escursione al parco nazionale di Lapataia con scenari di picchi innevati, laghi e torrenti sino alla visita della zona in cui i primi abitanti, gli indios Ona, usavano accendere grandi fuochi, da cui il nome Terra del Fuoco, dato dai primi colonizzatori.","post_title":"Maratona di Buenos Aires: Tour2000AmericaLatina torna con le proposte per i runner","post_date":"2023-05-03T09:48:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683107332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«I colloqui sono a buon punto». E ancora, «Ita Airways non è Alitalia»: Carsten Spohr, ceo del gruppo Lufthansa torna a ribadire come la trattativa con il governo italiano per l'ingresso nel capitale di Ita proceda secondo l'iter e i tempi previsti, nonché la validità del progetto tedesco per il rilancio del vettore italiano. \r

\r

In occasione del discorso agli azionisti pubblicato alla vigilia dell'Annual General Meeting, ripreso da Il Sole 24 Ore, Spohr ha spiegato che «Ita non va confusa con l'ex Alitalia. L'azienda è stata fondata solo nel 2020. Con 3.900 dipendenti e 70 aeromobili, è posizionata in modo molto efficiente a Roma e Milano.\r

Buone prospettiva\r

Dopo la conclusione di un accordo di acquisto e l'approvazione da parte della Commissione europea, vediamo buone prospettive per il successo di Ita come parte del nostro Gruppo. Allo stesso tempo, questo passo renderà il Gruppo Lufthansa ancora più internazionale. A nostro avviso, ciò è necessario nella competizione globale».\r

\r

Proprio la scorsa settimana la tempistica per la conclusione della trattativa in esclusiva tra Lufthansa e il ministero dell'Economia era stata allungata al prossimo 12 maggio. Il ceo è tornato intanto a ricorda come l'obiettivo dell'operazione sia quello di «rafforzare la nostra presenza in Europa e guadagnare un altro mercato interno molto attraente per il nostro Gruppo (...) L'Italia è la terza economia più grande della Ue e anche il suo terzo maggiore mercato aereo. Inoltre l'area metropolitana milanese è il terzo bacino d'utenza in Europa, dietro Londra e Parigi. La domanda è alta, sia tra i viaggiatori d'affari che per i viaggi aerei privati da e per l'Italia. Il Paese è già il nostro più grande mercato estero dopo gli Stati Uniti».","post_title":"Spohr, Lufthansa: «Ita Airways non è Alitalia: l'operazione sarà un successo»","post_date":"2023-05-03T09:47:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1683107241000]}]}}