AirBaltic, in flotta il 48° Airbus A220-300: è il secondo consegnato nel 2024 AirBaltic ha accolto in flotta il 48° Airbus A220-300: questa è la seconda consegna di un A220-300 per airBaltic nel 2024 ed è parte di un ordine di 50 aeromobili dello stesso tipo. Inoltre, nel novembre 2023, la compagnia ha annunciato un accordo di ordine fermo per altri 30 Airbus A220-300 con diritti di acquisto per altri 20 velivoli dello stesso tipo. Finora, airBaltic ha trasportato più di 16.276.000 passeggeri con gli Airbus A220-300. Da maggio 2020, la compagnia aerea opera infatti tutti i suoi voli con un unico tipo di aeromobile, l’Airbus A220-300 appunto, riducendo così al minimo la complessità di gestione della flotta e beneficiando dell’efficienza aggiuntiva fornita dall’aeromobile. Il velivolo è anche notevolmente più silenzioso, con un’impronta acustica due volte inferiore rispetto alla generazione precedente. Inoltre, al momento è l’aereo commerciale più efficiente al mondo con una dichiarazione trasparente dell’impatto ambientale del ciclo di vita, che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e NOX rispettivamente del 25% e del 50% rispetto alla generazione precedente e agli standard del settore. Condividi

