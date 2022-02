Arsenale: in arrivo 300 mln di fondi Oaktree per i progetti alberghieri e il Treno della Dolce Vita

Proseguono con il vento in poppa i progetti del gruppo Arsenale, che ora possono anche beneficiare di una nuova operazione straordinaria di finanziamento fino a 300 milioni di euro da parte dei fondi gestiti da Oaktree Capital Management, sotto forma di equity e debito.

L’investimento sosterrà Arsenale nella realizzazione dei suoi attuali programmi in pipeline nell’hotellerie, che includono il futuro Orient Express Hotel de La Minerve a Roma e Palazzo Donà Giovannelli a Venezia, nonché nel comparto dei treni di lusso, con la possibilità di acquisire inoltre nuove strutture in Italia nel segmento destination. Arsenale ha tra le altre cose recentemente annunciato la creazione del nuovo Orient Express la Dolce Vita in collaborazione con Accor, Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione Fs, prevedendo una flotta di sei treni di lusso che opereranno con tratte dedicate in Italia e in Europa. L’investimento di Oaktree aiuterà concretamente lo sviluppo e il lancio del progetto, che sarà operativo nel 2023. Arsenale nasce dalla partnership tra Paolo Barletta e Annabel Holding, che manterranno il pieno controllo della società.

“Siamo molto felici per la positiva conclusione di questo accordo, che pone le basi per l’espansione e il rafforzamento della nostra società, sia sotto il profilo finanziario sia del know how – sottolinea lo stesso ceo di Arsenale, Paolo Barletta -. Il nostro progetto è nato per diventare un riferimento nel mercato dell’hospitality di lusso italiana. Il supporto di un fondo internazionale come Oaktree consolida la nostra presenza sul territorio, con una forza finanziaria che ci permette di competere con i maggiori gruppi internazionali”.

L’advisor finanziario che ha seguito Arsenale è Rothschild&Co., mentre Mediobanca ha seguito Oaktree. I consulenti legali e fiscali dell’operazione sono stati Linklaters llp con i partner Francesco Faldi, Pietro Belloni e Roberto Egori e i managing associate Stefania Farabbi, Eugenia Severino e Valentina Gariboldi per Arsenale; Freshfield Bruckhaus Deringer llp per Oaktree. Advisor tecnici Jll e Hvs. Tra gli advisor fiscali, alla transazione hanno lavorato anche PricewaterHouseCooper Italia per Oaktree e Studio Bk per Arsenale.