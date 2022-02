Aprirà a Londra il prossimo giugno la prima struttura di ospitalità ibrida The Other House

Prosegue lo sviluppo dei modelli ibridi di ospitalità, tesi a combinare tra loro i servizi di un hotel, gli spazi di un appartamento, il design lifestyle e ambienti comuni dove coltivare nuove forme di socialità. E’ questo anche il caso della prima struttura The Other House di Londra, che ha appena aperto le prenotazioni per soggiorni a partire dal 1° luglio, in vista della propria inaugurazione prevista per giugno.

The Other House South Kensington si autodefinisce un club flats, composto da appartamenti completamente attrezzati, ciascuno con cucina e area soggiorno, arricchiti dai servizi dell’hotel. La struttura comprende inoltre un club privato, nonché una serie di spazi pubblici, tra cui il bar The Other Kitchen aperto tutto il giorno con accesso anche dall’esterno. Il complesso accoglierà pure un’area benessere, con vitality pool, un bagno turco e una sauna, oltre a esperienze audio-sensoriali e a una palestra con macchinari di ultima generazione.

I servizi dell’hotel sono a disposizione degli ospiti 24 ore su 24. L’app The Other House consentirà agli ospiti di gestire l’intero soggiorno: dalla prenotazione al check-in, all’ingresso in camera, alla pulizia della camera, alla lavanderia, alla messaggistica, alla prenotazione e al pagamento nei ristoranti, bar e altri servizi.

L’indirizzo di South Kensington sarà seguito da una seconda proprietà a Covent Garden. Ma il marchio ha grandi ambizioni per altre strutture sempre a Londra, nonché in Europa e oltre. Fondata nel 2019, The Other House è una joint venture tra la London Central Portfolio, specializzata nella consulenza per gli investimenti immobiliari nelle zone più prestigiose del centro di Londra, e Apg, il più grande fornitore di servizi pensionistici dei Paesi Bassi. Il brand è guidato dalla ceo, fondatrice e co-proprietaria, Naomi Heaton.