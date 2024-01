A Travel Hashtag l’evoluzione dell’ospitalità lusso: dalla forma alla passione Dal guanto bianco della formalità al guanto rosso della passione. E’ il paradigma dell’evoluzione dell’ospitalità di lusso negli ultimi 20-30 anni. A raccontarlo, sul palco bolognese della tredicesima edizione di Travel Hashtag, è stato un professionista con una lunga carriera nell’hotellerie alto di gamma come Palmiro Noschese, oggi strategic advisor per il comparto. Ma il concetto è stato sostanzialmente condiviso da tutti i numerosi partecipanti all’evento itinerante ideato da Nicola Romanelli e ospitato questa volta dal resort dei colli bolognesi, Palazzo di Varignana. Il lusso, certo è ancora pur sempre eccellenza ripetuta con costanza e coerenza nel tempo, ha ricordato il direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, Giulio Contini, “ma oggi non è più solo o tanto un hardware fatto di stucchi e marmi preziosi. Il nuovo lusso è piuttosto un’esperienza unica, personalizzata e sostenibile“. D’altronde il cluster del top di gamma è cambiato. E profondamente, ha osservato il vice president salese Europa e Nord America del gruppo Accor, Martin Sapori: “Oggi il segmento dei viaggiatori alto – spendenti non è più composto esclusivamente da un pubblico senior. Anzi, gli ospiti di età compresa tra i 25 e i 44 anni rappresentano ormai il 64% della domanda complessiva. Occorre quindi adeguare le strategie di distribuzione a un target che è nato nell’era digitale e dei social. Bisogna personalizzare e segmentare i messaggi per ogni tipologia di clientela”. E’ la domanda del lusso in generale che si sta peraltro sempre più spostando dal possesso di oggetti preziosi agli asset più intangibili. Lo dimostra anche l’ultima ricerca realizzata dalla fondazione Altagamma, in collaborazione con la società di consulenza Bain: “Il giro d’affari totale del mercato alto-spendente globale oggi ammonta a circa 1.500 miliardi di euro – ha sottolineato il country manager Italia di Emirates, Flavio Ghiringhelli -. Una cifra enorme che vede ancora ai primi posti per voci di spesa le auto, seguite da orologi, gioielli e altri articoli costosi. Sul terzo gradino del podio si è però ormai consolidata l’ospitalità, che pesa per circa il 15% del totale. Una quota che per di più sta ulteriormente crescendo, con volumi stimati in aumento del 6% annuo da qui al 2o30″. Eppure, nonostante prospettive tanto rosee, “la formazione nel turismo oggi incontra molte difficoltà – ha rivelato la docente dell’università Europea di Roma, Carmen Bizzarri -. Non che il settore abbia mai goduto di un grandissimo prestigio, ma la pandemia ha persino peggiorato la percezione che molte famiglie hanno dell’industria dei viaggi, aumentandone il senso di incertezza. Di conseguenza, negli ultimi anni, gli istituti formativi italiani dedicati al turismo stanno registrando un drastico calo di iscritti. E la stessa precarietà di molti posti di lavoro entry level, da sempre tallone d’Achille del settore, certo non aiuta”. Condividi

[post_title] => A Travel Hashtag l'evoluzione dell'ospitalità lusso: dalla forma alla passione [post_date] => 2024-01-19T15:06:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705676775000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_357214" align="alignleft" width="300"] Nardo Filippetti fondatore di Lindbergh Hotel & Resorts[/caption] C'è anche il gruppo Lindbergh Hotels & Resorts tra i partner di Pesaro Capitale della Cultura 2024. E non sarebbe potuto essere altrimenti date le origini e la passione per la città marchigiana di Nardo Filippetti. “Siamo molto orgogliosi di questa importante partnership - sottolinea il presidente della compagnia pesarese -. Da sempre crediamo nel forte potenziale di questa città, che non deve essere più vista come una semplice meta turistica dove trascorrere le vacanze estive ma come un vero e proprio luogo di scoperta, dove conoscere il nostro territorio e le sue bellezze. Il profondo legame che ci lega a Pesaro e le grandi aspettative che riponiamo in questa città ci hanno portato a investire qui, dove, a oggi vantiamo ben tre strutture, ognuna diversa dall’altra e che sono in grado di catturare tre tipi diversi di turisti: con l’Excelsior offriamo un soggiorno improntato al benessere, al comfort assoluto e al relax; i numerosi servizi offerti dal Nautilus sono in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie in vacanze mentre il Charlie Urban Hotel è il riferimento per una clientela giovane e per viaggiatori d’affari, alla ricerca di flessibilità e comfort”. Pesaro deve insomma diventare una destinazione da vivere tutto l'anno: il suo centro storico, i riferimenti culturali, la possibilità di scoprire la città sulle due ruote e i numerosi borghi attorno alla città la rendono una meta tutta da scoprire. In merito all'appuntamento con il 2024, domani ci sarà la vera e propria cerimonia di inaugurazione, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quella di sabato sarà una giornata importante per tutta l’Italia: un autentico inno alla cultura a cui parteciperanno 8 mila persone, dove al centro dei festeggiamenti ci sarà Pesaro con la sua forte identità e il suo ricco palinsesto di circa mille eventi. [post_title] => Il gruppo Lindbergh partner ufficiale di Pesaro Capitale della cultura 2024 [post_date] => 2024-01-19T11:33:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705664007000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459757 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_408431" align="alignleft" width="300"] Matteo Ciccalè[/caption] Scalapay sigla un importante accordo con Federterme, l’organizzazione italiana fondata nel lontano 1919 rappresentativa delle aziende termali del nostro Paese, che vi aderiscono per la quasi totalità, con oltre 350 realtà. L’accordo consente di introdurre il sistema del buy now pay later nel mondo del termalismo, che movimenta circa 2 milioni e 800 mila persone l’anno. Il termalismo, infatti, si declina sia come soggiorno benessere e relax, sia come metodo di cura, con il 90% dei centri accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Un bacino di rilievo, che attrae target diversi: dagli sportivi a chi necessita percorsi di riabilitazione, dalle giovani coppie amanti delle spa a quanti interessati ad abbinare l’offerta culturale dei territori. Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: "Federterme è una realtà che da sempre supporta una categoria del turismo al contempo complessa e ricca di valore per il nostro territorio. Scalapay, in quanto fintech dal cuore italiano, ha l'obiettivo di allearsi alle federazioni di questo tipo per restituire il più possibile al turismo italiano; con Federterme abbiamo messo a disposizione una task force interna per raccontare e supportare l'innovazione dei pagamenti ad albergatori e operatori nel settore del benessere termale. Vogliamo creare opportunità di crescita per un tessuto imprenditoriale pronto a cavalcare il futuro”. Con questo accordo Scalapay sarà uno strumento disponibile e agevolato per gli operatori in tutte le regioni italiane, su vasta scala, aumentando in modo esponenziale le realtà ricettive che già avevano scelto di lavorare con la fintech: Monticello Spa (Lombardia), Abano Terme (Hotel Venezia, Savoia Thermae & Spa Hotel, Helvetia, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Bologna), Montegrotto Terme (Hotel Terme delle Nazioni), Chianciano (Grand Hotel Terme), Saturnia (Terme di Saturnia), Riolo (Grand Hotel Riolo), oltre la Sardegna (Terme di Sardegna). Federterme non si limita a offrire agli associati questo indubbio benefit, ma si fa promotore dei vantaggi della sua introduzione. Insieme a Scalapay organizzerà nei mesi di dicembre e gennaio webinar gratuiti per gli associati, eventi formativi a cui si aggiungeranno materiali informativi, guide sull’innovazione e supporto dedicato. A conferma dell’interesse di Scalapay per il segmento termale, in occasione della prossima edizione di BIT (4-6 febbraio, Allian MiCo, Milano), la fintech parteciperà in qualità di partner ad alcuni incontri rivolti al consumatore finale e agli operatori del settore, nel contesto del Villaggio Thermalia by Federterme che accende i riflettori sul turismo termale. [post_title] => Scalapay firma una partnership con Federterme [post_date] => 2024-01-19T11:08:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705662529000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La città di Tokyo si promuove in Italia con due nuovi brand video della serie 'Nothing like Tokyo' che, nelle versioni Tradition e Innovation, danno un assaggio degli eventi e dei luoghi più tradizionali della metropoli. I video prendono per mano lo spettatore accompagnandolo in una rapida carrellata di cartoline di alcuni tra i luoghi più tradizionali e avveniristici della città, alcuni già celebri e altri ancora da scoprire. A rappresentare il lato tradizionale della metropoli, appaiono luoghi come il santuario shintoista Hie Jinja e la sequenza dei suoi portali torii rossi, ma anche eventi caratteristici come il Fukagawa Hachiman Festival o il Koto Fireworks Festival. Per il lato innovativo, alcuni dei luoghi avveniristici più iconici della città come il Miraikan, il Museo delle Scienze Emergenti e dell’Innovazione di Odaiba, o progetti speciali come l’esperienza MoonFlower Sagaya Ginza, che unisce la gastronomia con l’arte digitale, e il progetto The Tokyo Toilet, simbolo dell’ospitalità giapponese e salito recentemente alla ribalta grazie al film “Perfect Days” di Win Wenders, premiato a Cannes e in questi giorni nelle sale italiane. La città di Tokyo parteciperà inoltre alla prossima Bit: allo stand “Tokyo Tourism Representative, Italy Office”, la rappresentanza dell’ente del turismo della città illustrerà l'offerta turistica dalla capitale del Sol Levante, attraverso tutte le stagioni dell’anno ma con un focus particolare sull’inverno. Numeri positivi nel 2023: Italia secondo mercato europeo Intanto, sono positivi gli indicatori sulla ripresa dei flussi turistici dall’Italia al Giappone, che nel 2023 tornano quasi ai livelli pre-pandemici. I dati preliminari dell’Ente nazionale del turismo giapponese mostrano che il numero degli arrivi italiani tra gennaio e dicembre 2023 è solo al -6,4% rispetto al numero dello stesso periodo del 2019, posizionandola al secondo posto della classifica europea, dopo la Germania (-1,3%). [post_title] => Tokyo rilancia la promozione in Italia con due nuovi brand video e la presenza in Bit [post_date] => 2024-01-19T10:52:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705661550000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eva Air, a poco più di un anno dal debutto dei collegamenti fra Milano Malpensa e Taipei, lavora per consolidare e ampliare i rapporti con il mercato Italia, a cominciare dal trade. La compagnia aerea di Taiwan parteciperà anche quest'anno alla Bit (Padiglione 4 - Stand C61), "che siamo certi rappresenterà una ulteriore opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidando quelli già esistenti, e per far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani offrendo un’esperienza di viaggio di altissimo livello - osserva Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch -. Il nostro modello operativo intende essere multiculturale per stringere una forte alleanza tra i nostri Paesi, con una reciproca promozione del turismo, degli affari e degli scambi culturali e permettendo, così, ai taiwanesi di scoprire Milano, una straordinaria capitale di arte, moda e cultura e l’Italia tutta, e agli italiani di conoscere la passione e l’ospitalità del popolo taiwanese”. A sottolineare questo stretto rapporto con la cultura italiana ci sono le collaborazioni avviate con il brand di design Alessi e con una tenuta biologica di ulivi in Sicilia, grazie alla quale sono stati realizzati prodotti in edizione limitata da regalare ai clienti più importanti che, scansionando il QR Code presente sul regalo si collegano al sito di Eva Air e possono acquistare i biglietti a tariffe promozionali. In questo anno di attività il vettore è stato protagonista di molteplici campagne marketing: sui tram cittadini, nelle stazioni ferroviarie e nella metropolitana, sui giornali e sulle riviste, sui canali digitali e sui social media. [post_title] => Eva Air punta a rafforzare le relazioni con il mercato italiano, a cominciare dal trade [post_date] => 2024-01-19T09:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705656196000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “Digital: nuove frontiere tra sfide e opportunità": l’appuntamento formativo in calendario in occasione del Travel Open Village Hospitality, che si terrà dal 4 al 5 febbraio all’interno del Tove al Meliá Milano. L'obiettivo, spiega il presidente di Federalberghi Milano, Lodi e Monza – Brianza, Maurizio Naro, è quello di rimanere al passo coi tempi e non sottovalutare i fenomeni emergenti, per non rimanere scottati come è già accaduto in passato con le Ota. Il nuovo format, che il Gruppo Travel dedica al mondo dell’ospitalità, è stato infatti questa volta organizzato in collaborazione con la stessa Federalberghi Milano e con Federalberghi Lombardia. Oltre al tradizionale workshop, occasione di incontro tra albergatori, gestori di strutture ricettive e fornitori, la due giorni prevede quindi una serie di seminari dedicati a cyber security, intelligenza artificiale, metaverso e startup innovative. «Un’opportunità, tra le altre cose, per scoprire quali siano le migliori prospettive per un settore che sconta spesso notevoli difficoltà nel reperire risorse adeguate – prosegue Naro -. Nel nostro comparto la presenza umana non potrà mai essere sostituita, ma per alcuni compiti ripetitivi sono convinto che le nuove tecnologie possano rivelarsi di grande aiuto». Tra i fenomeni emergenti c’è sicuramente quello dell’intelligenza artificiale, destinata a condizionare presto l’intero mondo dell’hôtellerie: «La mole di dati a cui può accedere la Ia è davvero impressionante. Ma non è solo una questione di nuove possibilità: l’intelligenza artificiale è potenzialmente in grado di costruire un viaggio a partire da poche, semplici richieste fornite dagli utenti. Le informazioni vengono naturalmente prese dalla rete. Ma come garantire a tutti gli operatori la medesima visibilità per evitare quello che già accade con i portali online, per cui chi paga di più viene spesso messo più in alto nei risultati di ricerca? In questo caso specifico, si aprirebbe anche un'importante questione di trasparenza…». Non va infine neppure sottovalutato il tema della sicurezza informatica: «Molti albergatori indipendenti non ci pensano finché non avviene il patatrac. A quel punto, però, è ormai troppo tardi – conclude Naro -. E gli incidenti informatici sono sempre dietro l’angolo. Non è infrequente, per esempio, incappare in hacker capaci di bloccare l’emissione delle chiavi elettroniche e impedire in questo modo l’accesso alle stanze degli ospiti sino al pagamento di un oneroso. Ecco perché è così importante informarsi e formarsi». [post_title] => Le nuove frontiere del digital al centro del Travel Open Village Hospitality [post_date] => 2024-01-19T09:15:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705655740000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa ha presentato ufficialmente l'ultimo dei suoi Boeing 787-9 Dreamliner, con una cerimonia che si è svolta presso il nuovo hangar di Globalia all'aeroporto di Madrid Barajas. L’hangar, operativo da marzo, ha visto un investimento di oltre 30 milioni di euro, e diventerà un centro di eccellenza per la compagnia aerea. Il nuovo aeromobile, entrato in flotta a dicembre insieme ad un altro velivolo della stessa tipologia, è il primo dei cinque che verranno consegnati nel corso del 2024 rispondendo all'obiettivo del piano strategico che prevede il rafforzamento della capacità della flotta e l’ampliamento dell'offerta di rotte e frequenze. L'arrivo di nuovi aerei in flotta consentirà di soddisfare la domanda del mercato che continua ad essere molto elevata. Air Europa è stata la prima compagnia spagnola ad adottare i Dreamliner e, dal loro ingresso nel 2016 alla fine del 2023, con questa flotta ha trasportato più di 15,6 milioni di passeggeri. «Il nuovo hangar sarà un centro di eccellenza e un riferimento nella manutenzione degli aeromobili e offrirà l’ambiente perfetto per lavorare con i 787, frutto della fiducia tra partner strategici come Boeing e AerCap che hanno abbracciato il nostro progetto» ha dichiarato Juan José Hidalgo, presidente di Globalia. «Air Europa è stata un partner chiave per lo sviluppo del programma 787 Dreamliner in Europa - ha sottolineato Sergio Ramos, commercial sales director Europe & Israel Boeing -. Il 787-9 consentirà ad Air Europa di espandersi aprendo nuove rotte a lungo raggio, e contribuirà a un consistente miglioramento dell’efficienza diminuendo del 20-25% il consumo di carburante». Peter Anderson, direttore commerciale di AerCap, ha aggiunto: «AerCap ed Air Europa condividono una storia fruttuosa che dura da oltre 30 anni e siamo molto lieti di continuare a rafforzare questa alleanza. Nel 2022 abbiamo riaffermato la nostra fiducia in Air Europa con la firma dei contratti di noleggio di cinque Boeing 787-9 Dreamliner e 10 737-8 Max. Questi velivoli miglioreranno l’efficienza in termini di costi e aiuteranno la compagnia aerea a continuare a rafforzare e rispettare i propri impegni di sostenibilità». [post_title] => Air Europa: riflettori puntati sui nuovi Boeing 787-9 in consegna nel 2024 [post_date] => 2024-01-18T13:39:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705585172000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proseguono le serate - evento di Azemar. Co-protagoniste dell'appuntamento dello scorso 16 gennaio presso il Signorvino Valpolicella di Verona sono state questa volta le strutture del gruppo Como Hotels and Resorts, presenti nella Azemar Travel Collection 2024 con due proprietà alle Maldive. Situato sua una piccola isola nell’atollo di Malé Sud, il Como Cocoa Island è ideale per chi cerca una vacanza rilassante e informale, ma al contempo elegante. Resort molto amato da celebrities e vip, vanta acque calde nel reef che promettono snorkeling e immersioni affascinanti. Il Como Maalifushi è invece l’unico resort presente nell’incontaminato atollo di Thaa; ha uno stile sobrio e chic, dal lusso discreto. E' luogo ideale per famiglie, coppie, surfisti e subacquei. Nelle vicinanze vi sono inoltre una serie di piccole isole private disabitate, dove è facile avvistare mante e una vastissima varietà di pesci di ogni colore e dimensione. L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante dal Cocoa Island, permettendo soggiorni combinati tra le due isole. [caption id="attachment_459616" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Massimo Ravaglia, Sonia Travaini e Loris Giusti[/caption] Alla serata, a rappresentare il brand Como, Sonia Travaini, director of sales South Europe. Per Azemar, Loris Giusti (key account) e Massimo Ravaglia (area sales Triveneto). Alla serata hanno quindi partecipato i seguenti agenti di viaggi: Susi della Number Nine Travel, Gloria della Kasba Viaggi, Elena e Roberto della Quarzo Viaggi, Franca, Barbara ed Elisabetta della Vertours, Lamberto e Anna della Welcome Travel Store, Giorgia e Marina della Maryland Viaggi, Marianna della 15 Viaggi, Simonetta e Giulia della Soluzioni Omnia Media, Sara della Latitude Travel, Martina e Paola della Expotour, Michela della Sol y Mar, Camilla ed Erika della Capricci Viaggi, Gabriele della Iantra Viaggi, Mariangela della Everywhere, Roberta della Roberta Viaggi, Giada della Lanai, Veronica della Kimama Viaggi, Jennifer della Armi e Bagagli, Michela della il Gioiello dei Viaggi, Valentina della Time Warp Travel, Silvia della Tennessee Viaggi, nonché Giorgio della Fiji Time. [post_title] => Proseguono le serate Azemar: a Verona co-protagonisti i resort del gruppo Como [post_date] => 2024-01-18T09:48:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705571284000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Nessuna decisione è stata ancora presa»: Gol risponde ai rumors che nei giorni scorsi indicavano l'intenzione da parte della compagnia aerea brasiliana di ricorrere al Chapter 11. Il vettore ha avviato una revisione - con l'aiuto di Seabury Capital - della sua struttura di capitale nel dicembre 2023, «con l'obiettivo di raccogliere risorse per adempiere agli impegni finanziari», spiega Gol in un comunicato di Borsa del lo scorso 16 gennaio. Gol osserva che «rimane impegnata nell'obiettivo di raccogliere fondi per rafforzare il suo flusso di cassa e continua a discutere con i suoi stakeholder finanziari per raggiungere la suddetta ristrutturazione consensuale». Aggiunge tuttavia che, nonostante il quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo abbia indicato che la compagnia stava prendendo in considerazione la possibilità di presentare un'istanza di protezione fallimentare negli Stati Uniti, «non c'è, a questo punto, alcuna definizione sulla forma della sua attuazione». Il vettore afferma che, oltre alla revisione della sua struttura di capitale, sta portando avanti le trattative con i locatori, "per raggiungere una ristrutturazione completa e consensuale degli obblighi relativi alla flotta». [post_title] => Gol: «Nessuna decisione è stata presa su un eventuale ricorso al Chapter 11» [post_date] => 2024-01-18T09:39:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705570747000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "a travel hashtag levoluzione dellospitalita lusso dalla forma alla passione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1607,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal guanto bianco della formalità al guanto rosso della passione. E' il paradigma dell'evoluzione dell'ospitalità di lusso negli ultimi 20-30 anni. \r

C'è anche il gruppo Lindbergh Hotels & Resorts tra i partner di Pesaro Capitale della Cultura 2024. E non sarebbe potuto essere altrimenti date le origini e la passione per la città marchigiana di Nardo Filippetti. “Siamo molto orgogliosi di questa importante partnership - sottolinea il presidente della compagnia pesarese -. Da sempre crediamo nel forte potenziale di questa città, che non deve essere più vista come una semplice meta turistica dove trascorrere le vacanze estive ma come un vero e proprio luogo di scoperta, dove conoscere il nostro territorio e le sue bellezze. Il profondo legame che ci lega a Pesaro e le grandi aspettative che riponiamo in questa città ci hanno portato a investire qui, dove, a oggi vantiamo ben tre strutture, ognuna diversa dall’altra e che sono in grado di catturare tre tipi diversi di turisti: con l’Excelsior offriamo un soggiorno improntato al benessere, al comfort assoluto e al relax; i numerosi servizi offerti dal Nautilus sono in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie in vacanze mentre il Charlie Urban Hotel è il riferimento per una clientela giovane e per viaggiatori d’affari, alla ricerca di flessibilità e comfort”.\r

\r

Pesaro deve insomma diventare una destinazione da vivere tutto l'anno: il suo centro storico, i riferimenti culturali, la possibilità di scoprire la città sulle due ruote e i numerosi borghi attorno alla città la rendono una meta tutta da scoprire. In merito all'appuntamento con il 2024, domani ci sarà la vera e propria cerimonia di inaugurazione, che vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Quella di sabato sarà una giornata importante per tutta l’Italia: un autentico inno alla cultura a cui parteciperanno 8 mila persone, dove al centro dei festeggiamenti ci sarà Pesaro con la sua forte identità e il suo ricco palinsesto di circa mille eventi.","post_title":"Il gruppo Lindbergh partner ufficiale di Pesaro Capitale della cultura 2024","post_date":"2024-01-19T11:33:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705664007000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_408431\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Ciccalè[/caption]\r

\r

Scalapay sigla un importante accordo con Federterme, l’organizzazione italiana fondata nel lontano 1919 rappresentativa delle aziende termali del nostro Paese, che vi aderiscono per la quasi totalità, con oltre 350 realtà. \r

\r

L’accordo consente di introdurre il sistema del buy now pay later nel mondo del termalismo, che movimenta circa 2 milioni e 800 mila persone l’anno. Il termalismo, infatti, si declina sia come soggiorno benessere e relax, sia come metodo di cura, con il 90% dei centri accreditati al Servizio Sanitario Nazionale. Un bacino di rilievo, che attrae target diversi: dagli sportivi a chi necessita percorsi di riabilitazione, dalle giovani coppie amanti delle spa a quanti interessati ad abbinare l’offerta culturale dei territori.\r

\r

Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay, commenta: \"Federterme è una realtà che da sempre supporta una categoria del turismo al contempo complessa e ricca di valore per il nostro territorio. Scalapay, in quanto fintech dal cuore italiano, ha l'obiettivo di allearsi alle federazioni di questo tipo per restituire il più possibile al turismo italiano; con Federterme abbiamo messo a disposizione una task force interna per raccontare e supportare l'innovazione dei pagamenti ad albergatori e operatori nel settore del benessere termale. Vogliamo creare opportunità di crescita per un tessuto imprenditoriale pronto a cavalcare il futuro”.\r

\r

Con questo accordo Scalapay sarà uno strumento disponibile e agevolato per gli operatori in tutte le regioni italiane, su vasta scala, aumentando in modo esponenziale le realtà ricettive che già avevano scelto di lavorare con la fintech: Monticello Spa (Lombardia), Abano Terme (Hotel Venezia, Savoia Thermae & Spa Hotel, Helvetia, Hotel Terme Milano, Hotel Terme Roma, Hotel Terme Bologna), Montegrotto Terme (Hotel Terme delle Nazioni), Chianciano (Grand Hotel Terme), Saturnia (Terme di Saturnia), Riolo (Grand Hotel Riolo), oltre la Sardegna (Terme di Sardegna).\r

\r

Federterme non si limita a offrire agli associati questo indubbio benefit, ma si fa promotore dei vantaggi della sua introduzione. Insieme a Scalapay organizzerà nei mesi di dicembre e gennaio webinar gratuiti per gli associati, eventi formativi a cui si aggiungeranno materiali informativi, guide sull’innovazione e supporto dedicato.\r

\r

A conferma dell’interesse di Scalapay per il segmento termale, in occasione della prossima edizione di BIT (4-6 febbraio, Allian MiCo, Milano), la fintech parteciperà in qualità di partner ad alcuni incontri rivolti al consumatore finale e agli operatori del settore, nel contesto del Villaggio Thermalia by Federterme che accende i riflettori sul turismo termale. ","post_title":"Scalapay firma una partnership con Federterme","post_date":"2024-01-19T11:08:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705662529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La città di Tokyo si promuove in Italia con due nuovi brand video della serie 'Nothing like Tokyo' che, nelle versioni Tradition e Innovation, danno un assaggio degli eventi e dei luoghi più tradizionali della metropoli.\r

I video prendono per mano lo spettatore accompagnandolo in una rapida carrellata di cartoline di alcuni tra i luoghi più tradizionali e avveniristici della città, alcuni già celebri e altri ancora da scoprire. A rappresentare il lato tradizionale della metropoli, appaiono luoghi come il santuario shintoista Hie Jinja e la sequenza dei suoi portali torii rossi, ma anche eventi caratteristici come il Fukagawa Hachiman Festival o il Koto Fireworks Festival.\r

Per il lato innovativo, alcuni dei luoghi avveniristici più iconici della città come il Miraikan, il Museo delle Scienze Emergenti e dell’Innovazione di Odaiba, o progetti speciali come l’esperienza MoonFlower Sagaya Ginza, che unisce la gastronomia con l’arte digitale, e il progetto The Tokyo Toilet, simbolo dell’ospitalità giapponese e salito recentemente alla ribalta grazie al film “Perfect Days” di Win Wenders, premiato a Cannes e in questi giorni nelle sale italiane.\r

La città di Tokyo parteciperà inoltre alla prossima Bit: allo stand “Tokyo Tourism Representative, Italy Office”, la rappresentanza dell’ente del turismo della città illustrerà l'offerta turistica dalla capitale del Sol Levante, attraverso tutte le stagioni dell’anno ma con un focus particolare sull’inverno.\r

Numeri positivi nel 2023: Italia secondo mercato europeo\r

\r

Intanto, sono positivi gli indicatori sulla ripresa dei flussi turistici dall’Italia al Giappone, che nel 2023 tornano quasi ai livelli pre-pandemici. I dati preliminari dell’Ente nazionale del turismo giapponese mostrano che il numero degli arrivi italiani tra gennaio e dicembre 2023 è solo al -6,4% rispetto al numero dello stesso periodo del 2019, posizionandola al secondo posto della classifica europea, dopo la Germania (-1,3%).","post_title":"Tokyo rilancia la promozione in Italia con due nuovi brand video e la presenza in Bit","post_date":"2024-01-19T10:52:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705661550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air, a poco più di un anno dal debutto dei collegamenti fra Milano Malpensa e Taipei, lavora per consolidare e ampliare i rapporti con il mercato Italia, a cominciare dal trade. \r

La compagnia aerea di Taiwan parteciperà anche quest'anno alla Bit (Padiglione 4 - Stand C61), \"che siamo certi rappresenterà una ulteriore opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidando quelli già esistenti, e per far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani offrendo un’esperienza di viaggio di altissimo livello - osserva Eric Hsueh, general manager di Eva Air Italy Branch -. Il nostro modello operativo intende essere multiculturale per stringere una forte alleanza tra i nostri Paesi, con una reciproca promozione del turismo, degli affari e degli scambi culturali e permettendo, così, ai taiwanesi di scoprire Milano, una straordinaria capitale di arte, moda e cultura e l’Italia tutta, e agli italiani di conoscere la passione e l’ospitalità del popolo taiwanese”.\r

A sottolineare questo stretto rapporto con la cultura italiana ci sono le collaborazioni avviate con il brand di design Alessi e con una tenuta biologica di ulivi in Sicilia, grazie alla quale sono stati realizzati prodotti in edizione limitata da regalare ai clienti più importanti che, scansionando il QR Code presente sul regalo si collegano al sito di Eva Air e possono acquistare i biglietti a tariffe promozionali.\r

In questo anno di attività il vettore è stato protagonista di molteplici campagne marketing: sui tram cittadini, nelle stazioni ferroviarie e nella metropolitana, sui giornali e sulle riviste, sui canali digitali e sui social media.","post_title":"Eva Air punta a rafforzare le relazioni con il mercato italiano, a cominciare dal trade","post_date":"2024-01-19T09:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705656196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Digital: nuove frontiere tra sfide e opportunità\": l’appuntamento formativo in calendario in occasione del Travel Open Village Hospitality, che si terrà dal 4 al 5 febbraio all’interno del Tove al Meliá Milano. L'obiettivo, spiega il presidente di Federalberghi Milano, Lodi e Monza – Brianza, Maurizio Naro, è quello di rimanere al passo coi tempi e non sottovalutare i fenomeni emergenti, per non rimanere scottati come è già accaduto in passato con le Ota. Il nuovo format, che il Gruppo Travel dedica al mondo dell’ospitalità, è stato infatti questa volta organizzato in collaborazione con la stessa Federalberghi Milano e con Federalberghi Lombardia. Oltre al tradizionale workshop, occasione di incontro tra albergatori, gestori di strutture ricettive e fornitori, la due giorni prevede quindi una serie di seminari dedicati a cyber security, intelligenza artificiale, metaverso e startup innovative.\r

\r

«Un’opportunità, tra le altre cose, per scoprire quali siano le migliori prospettive per un settore che sconta spesso notevoli difficoltà nel reperire risorse adeguate – prosegue Naro -. Nel nostro comparto la presenza umana non potrà mai essere sostituita, ma per alcuni compiti ripetitivi sono convinto che le nuove tecnologie possano rivelarsi di grande aiuto». Tra i fenomeni emergenti c’è sicuramente quello dell’intelligenza artificiale, destinata a condizionare presto l’intero mondo dell’hôtellerie: «La mole di dati a cui può accedere la Ia è davvero impressionante. Ma non è solo una questione di nuove possibilità: l’intelligenza artificiale è potenzialmente in grado di costruire un viaggio a partire da poche, semplici richieste fornite dagli utenti. Le informazioni vengono naturalmente prese dalla rete. Ma come garantire a tutti gli operatori la medesima visibilità per evitare quello che già accade con i portali online, per cui chi paga di più viene spesso messo più in alto nei risultati di ricerca? In questo caso specifico, si aprirebbe anche un'importante questione di trasparenza…».\r

\r

Non va infine neppure sottovalutato il tema della sicurezza informatica: «Molti albergatori indipendenti non ci pensano finché non avviene il patatrac. A quel punto, però, è ormai troppo tardi – conclude Naro -. E gli incidenti informatici sono sempre dietro l’angolo. Non è infrequente, per esempio, incappare in hacker capaci di bloccare l’emissione delle chiavi elettroniche e impedire in questo modo l’accesso alle stanze degli ospiti sino al pagamento di un oneroso. Ecco perché è così importante informarsi e formarsi».","post_title":"Le nuove frontiere del digital al centro del Travel Open Village Hospitality","post_date":"2024-01-19T09:15:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1705655740000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Air Europa ha presentato ufficialmente l'ultimo dei suoi Boeing 787-9 Dreamliner, con una cerimonia che si è svolta presso il nuovo hangar di Globalia all'aeroporto di Madrid Barajas.\r

\r

L’hangar, operativo da marzo, ha visto un investimento di oltre 30 milioni di euro, e diventerà un centro di eccellenza per la compagnia aerea.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Il nuovo aeromobile, entrato in flotta a dicembre insieme ad un altro velivolo della stessa tipologia, è il primo dei cinque che verranno consegnati nel corso del 2024 rispondendo all'obiettivo del piano strategico che prevede il rafforzamento della capacità della flotta e l’ampliamento dell'offerta di rotte e frequenze. L'arrivo di nuovi aerei in flotta consentirà di soddisfare la domanda del mercato che continua ad essere molto elevata.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Air Europa è stata la prima compagnia spagnola ad adottare i Dreamliner e, dal loro ingresso nel 2016 alla fine del 2023, con questa flotta ha trasportato più di 15,6 milioni di passeggeri.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

«Il nuovo hangar sarà un centro di eccellenza e un riferimento nella manutenzione degli aeromobili e offrirà l’ambiente perfetto per lavorare con i 787, frutto della fiducia tra partner strategici come Boeing e AerCap che hanno abbracciato il nostro progetto» ha dichiarato Juan José Hidalgo, presidente di Globalia.\r

\r

«Air Europa è stata un partner chiave per lo sviluppo del programma 787 Dreamliner in Europa - ha sottolineato Sergio Ramos, commercial sales director Europe & Israel Boeing -. Il 787-9 consentirà ad Air Europa di espandersi aprendo nuove rotte a lungo raggio, e contribuirà a un consistente miglioramento dell’efficienza diminuendo del 20-25% il consumo di carburante».\r

\r

\r

\r

\r

\r

Peter Anderson, direttore commerciale di AerCap, ha aggiunto: «AerCap ed Air Europa condividono una storia fruttuosa che dura da oltre 30 anni e siamo molto lieti di continuare a rafforzare questa alleanza. Nel 2022 abbiamo riaffermato la nostra fiducia in Air Europa con la firma dei contratti di noleggio di cinque Boeing 787-9 Dreamliner e 10 737-8 Max. Questi velivoli miglioreranno l’efficienza in termini di costi e aiuteranno la compagnia aerea a continuare a rafforzare e rispettare i propri impegni di sostenibilità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Europa: riflettori puntati sui nuovi Boeing 787-9 in consegna nel 2024","post_date":"2024-01-18T13:39:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705585172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proseguono le serate - evento di Azemar. Co-protagoniste dell'appuntamento dello scorso 16 gennaio presso il Signorvino Valpolicella di Verona sono state questa volta le strutture del gruppo Como Hotels and Resorts, presenti nella Azemar Travel Collection 2024 con due proprietà alle Maldive.\r

\r

Situato sua una piccola isola nell’atollo di Malé Sud, il Como Cocoa Island è ideale per chi cerca una vacanza rilassante e informale, ma al contempo elegante. Resort molto amato da celebrities e vip, vanta acque calde nel reef che promettono snorkeling e immersioni affascinanti. Il Como Maalifushi è invece l’unico resort presente nell’incontaminato atollo di Thaa; ha uno stile sobrio e chic, dal lusso discreto. E' luogo ideale per famiglie, coppie, surfisti e subacquei. Nelle vicinanze vi sono inoltre una serie di piccole isole private disabitate, dove è facile avvistare mante e una vastissima varietà di pesci di ogni colore e dimensione. L’isola dista solo 50 minuti in idrovolante dal Cocoa Island, permettendo soggiorni combinati tra le due isole.\r

\r

[caption id=\"attachment_459616\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Massimo Ravaglia, Sonia Travaini e Loris Giusti[/caption]\r

\r

Alla serata, a rappresentare il brand Como, Sonia Travaini, director of sales South Europe. Per Azemar, Loris Giusti (key account) e Massimo Ravaglia (area sales Triveneto). Alla serata hanno quindi partecipato i seguenti agenti di viaggi: Susi della Number Nine Travel, Gloria della Kasba Viaggi, Elena e Roberto della Quarzo Viaggi, Franca, Barbara ed Elisabetta della Vertours, Lamberto e Anna della Welcome Travel Store, Giorgia e Marina della Maryland Viaggi, Marianna della 15 Viaggi, Simonetta e Giulia della Soluzioni Omnia Media, Sara della Latitude Travel, Martina e Paola della Expotour, Michela della Sol y Mar, Camilla ed Erika della Capricci Viaggi, Gabriele della Iantra Viaggi, Mariangela della Everywhere, Roberta della Roberta Viaggi, Giada della Lanai, Veronica della Kimama Viaggi, Jennifer della Armi e Bagagli, Michela della il Gioiello dei Viaggi, Valentina della Time Warp Travel, Silvia della Tennessee Viaggi, nonché Giorgio della Fiji Time.","post_title":"Proseguono le serate Azemar: a Verona co-protagonisti i resort del gruppo Como","post_date":"2024-01-18T09:48:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705571284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Nessuna decisione è stata ancora presa»: Gol risponde ai rumors che nei giorni scorsi indicavano l'intenzione da parte della compagnia aerea brasiliana di ricorrere al Chapter 11.\r

\r

Il vettore ha avviato una revisione - con l'aiuto di Seabury Capital - della sua struttura di capitale nel dicembre 2023, «con l'obiettivo di raccogliere risorse per adempiere agli impegni finanziari», spiega Gol in un comunicato di Borsa del lo scorso 16 gennaio.\r

Gol osserva che «rimane impegnata nell'obiettivo di raccogliere fondi per rafforzare il suo flusso di cassa e continua a discutere con i suoi stakeholder finanziari per raggiungere la suddetta ristrutturazione consensuale».\r

\r

Aggiunge tuttavia che, nonostante il quotidiano brasiliano Folha de S.Paulo abbia indicato che la compagnia stava prendendo in considerazione la possibilità di presentare un'istanza di protezione fallimentare negli Stati Uniti, «non c'è, a questo punto, alcuna definizione sulla forma della sua attuazione».\r

Il vettore afferma che, oltre alla revisione della sua struttura di capitale, sta portando avanti le trattative con i locatori, \"per raggiungere una ristrutturazione completa e consensuale degli obblighi relativi alla flotta».","post_title":"Gol: «Nessuna decisione è stata presa su un eventuale ricorso al Chapter 11»","post_date":"2024-01-18T09:39:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705570747000]}]}}