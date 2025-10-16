Wizz Air, anche Bratislava entra nel network da Roma con voli giornalieri da marzo Altra nuova destinazione da Roma Fiumicino per Wizz Air che, dal 16 marzo 2026, volerà anche a Bratislava, con una frequenza giornaliera operata da un Airbus A321neo. A poche settimane dall’annuncio del 14° aeromobile assegnato alla base e dell’aggiunta di cinque nuove rotte – tra cui Londra, Malaga, Sharm El-Sheikh, Valencia e, pochi giorni fa, Podgorica – questa nuova rotta conferma il ruolo strategico di Roma nella rete italiana ed europea della low cost ungherese. «L’apertura di questa nuova rotta tra Roma e Bratislava è un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita in Italia, il nostro mercato più importante in termini di passeggeri – commenta Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Con questa nuova rotta, ribadiamo la nostra volontà di investire e crescere nel principale aeroporto della capitale, contribuendo allo sviluppo economico e alla crescita turistica dell’area». L’impegno della compagnia verso lo scalo romano si riflette anche nei risultati operativi: nell’ultimo anno, Wizz Air ha operato più di 25.000 voli da e per Fiumicino, trasportando oltre 5,4 milioni di passeggeri, con un aumento del 5,6% rispetto all’anno precedente. Condividi

