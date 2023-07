Volano alto i profitti del gruppo Iag e battono tutte le stime Il Gruppo Iag archivia il secondo trimestre del 2023 nel migliore dei modi, con profitti molto più consistenti del previsto. L’utile operativo ha raggiunto quota 1,3 miliardi di euro, rispetto alla perdita da 466 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno scorso. La domanda risulta forte in tutte le componenti del gruppo, con una particolare performance delle attività in Spagna che hanno permesso a Iberia di ottenere un profitto operativo record per ogni trimestre. L’aumento dei profitti e del flusso di cassa netto, a 1,9 miliardi di euro dai 512 milioni di euro di un anno fa, ha permesso di ridurre il debito netto a 7,6 miliardi di euro a fine giugno, rispetto ai 10,4 miliardi di euro di fine dicembre. Luis Gallego, ceo di Iag, ha dichiarato che i profitti stanno aiutando a finanziare gli investimenti e che il gruppo “punta a tornare alla capacità pre-pandemia alla fine del 2023″. Un annuncio separato ha confermato gli ordini per altri sette aerei widebody per British Airways e Iberia per ripristinare la capacità delle flotte a lungo raggio, con un’offerta complessiva del gruppo nella prima metà dell’anno tornata al 94% dei livelli del 2019. “Le tariffe sono aumentate in media di circa il 9,5% e i ricavi hanno raggiunto i 13,6 miliardi di euro, con un incremento di quasi il 45% rispetto all’anno precedente – ha sottolineato Gallego -. La domanda dei passeggeri rimane forte in tutto il gruppo, in particolare per i viaggi leisure, con circa l’80% del fatturato passeggeri per il terzo trimestre già prenotato” e il 30% è stato prenotato per il quarto trimestre. Condividi

