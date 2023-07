British Airways: in arrivo altri sei Boeing787-10 tra il 2025 e il 2026 Il gruppo Iag ha confermato un ordine per sei Boeing 787-10, cui si aggiungono altre sei opzioni dello stesso tipo. Gli aeromobili entreranno a far parte della flotta di British Airways tra il 2025 e il 2026. In parallelo, il gruppo aereo europeo ha confermato un’opzione per un singolo Airbus A350-900, destinato alla flotta di Iberia e la cui entrata in servizio è prevista nello stesso periodo. “Questi aeromobili di ultima generazione contribuiranno a riportare la capacità ai livelli precedenti la pandemia – ha dichiarato Luis Gallego, amministratore delegato di Iag -. Saranno tra gli aerei più efficienti dal punto di vista del consumo di carburante nella nostra flotta di lungo raggio e contribuiranno al nostro impegno di raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050″. La flotta di British Airways conta già sette Boeing 787-10, oltre a 18 Boeing 787-9 e 12 Boeing 787-8, in quanto unico operatore Dreamliner all’interno di Iag. Iberia possiede tutti i 17 A350-900, mentre British è l’unico operatore di A350-1000 del gruppo, con 15 esemplari della variante in flotta. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In una lettera aperta, il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi vuole fare il punto sulle pesanti ripercussioni sul turismo degli incendi che stanno devastando lacune destinazione della Grecia, ma anche Sicilia e Calabria. Ecco la lettera: «Sicuramente non siamo noi a dover giudicare i danni al turismo dell’impatto climatico, occorrono ricerche molto approfondite sia sul consumo, e quindi rivolte ai turisti, sia dal punto di vista scientifico, e quindi rivolte a chi si occupa di studi climatici. Siamo quindi perplessi quando troviamo legato il tema degli incendi a quello del cambiamento climatico quando ancora, in molti casi, non si sono capite le cause di origine degli incendi stessi. Perché siamo noi, invece, a subire i danni degli incendi, soprattutto per la riprotezione di passeggeri con inevitabili disagi che non sono mai piacevoli in vacanza. Ancora di più subiamo i danni di chi sceglie, a causa di queste preoccupazioni, di cambiare o rinunciare alla propria prenotazione, siano essi gli italiani che vanno in alcune destinazioni della Grecia avendo acquistato un pacchetto da imprese italiane, o siano essi turisti, anche internazionali, che hanno scelto la Sicilia per il loro soggiorno. Essendo il primo anello della filiera, le agenzie di viaggio sono quelle a diretto contatto con i turisti e si stanno adoperando in ogni modo per trovare soluzioni a questa situazione. Chi non ha acquistato un pacchetto in agenzia di viaggio, anche in questa occasione, si ritrova non tutelato, perché con grande sacrificio, ancora una volta, le agenzie stanno cercando di non far gravare il peso sui consumatori. L’aeroporto di Palermo ha ripreso il suo regolare funzionamento, anche se l’incendio ha ulteriormente spaventato i turisti in viaggio verso Sicilia, ma resta il problema grave di Catania. Vogliamo anche far osservare che ci sono operatori turistici siciliani che hanno charter in partenza da Catania per altre mete di vacanza internazionali che si sono visti bloccare le partenze per tutto questo periodo, perdendo la totalità del loro fatturato di stagione. Il presidente Fiavet Sicilia, Gianluca Glorioso, da giorni con noi denuncia una perdita grave nel turismo per il mancato ripristino dell’aeroporto di Catania. Perdite per la riprotezione dei passeggeri, perdite per l’annullamento delle prenotazioni, perdite sui pacchetti turistici in partenza dalla Sicilia. Siamo contenti di apprendere che il ministro del turismo, Daniela Santanché, abbia proposto al Consiglio dei ministri uno stanziamento di 10 milioni di euro per risarcire i turisti in Sicilia a partire dal giorno di blocco dell’aeroporto di Catania. Il benessere del turista, la sua soddisfazione è per noi essenziale, tuttavia riteniamo che ove ci fosse un ristoro finanziario, almeno una parte dovrebbe essere destinata alle imprese del turismo organizzato che stanno subendo perdite economiche ingenti. [post_title] => Ciminnisi (Fiavet): anche le adv devono avere i ristori per gli incendi [post_date] => 2023-07-28T10:29:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690540165000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450500" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption] Da oggi Check Salute, l’innovativo servizio che permette al viaggiatore di misurare alcuni tra i suoi parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del pc, è incluso gratuitamente, insieme a DOC 24, in tutte le polizze collettive di AMI Assistance. Già disponibile da circa un mese in abbinamento ad Amieasy, l’assicurazione viaggi individuale che risponde al meglio al bisogno di viaggiare sicuri in ogni occasione, Check Salute dà la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, la variabilità del ritmo cardiaco (HRV), il livello di stress, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa, in soli 30 secondi e senza utilizzare altri device ma solo guardando la fotocamera del proprio smartphone! Non solo: grazie all’integrazione con Health Kit di Apple, tutte le misurazioni effettuate tramite il servizio saranno consultabili anche dall’App Salute. «L’introduzione gratuita di Check Salute in tutte le polizze AMI Assistance, che da anni includono anche l’innovativo servizio DOC 24, è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di offrire un importante valore aggiunto a chi sceglie i nostri prodotti assicurativi, con un focus sempre più preponderante sul tema della tele-assistenza - spiega Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale di Ami Assistance per l’area Nord est- dopo aver aggiunto il servizio nel nostro prodotto individuale di punta, ovvero Amieasy, da oggi anche tutti i tour operator e le agenzie di viaggio che mettono a disposizione dei loro clienti le nostre polizze Amitour e Amitravel potranno contare su questo importante plus». Check Salute va a completare e ad arricchire DOC24, l’innovativo servizio che, tramite una semplice e intuitiva applicazione mobile per smartphone e tablet (iOS/Android), permette di ricevere una consulenza con un medico della Centrale Operativa (attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7), tramite telefono o videochiamata, o con uno specialista, e di registrare e tenere monitorati i propri parametri vitali, come i battiti e la pressione, la glicemia, la saturimetria e la temperatura. [post_title] => AMI Assistance: Check Salute entra in tutte le polizze [post_date] => 2023-07-28T10:17:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690539463000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450477 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo starter del 98° Palio del Golfo è pronto a dare il via al Blue Festival alla Spezia. Per sette giorni il Palco del Blue Festival ospiterà talk, spettacoli, concerti e presentazioni: un ricco calendario per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l’ambiente marino e il suo prezioso habitat. «La Spezia - afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è una città legata al mare e alla cultura marinara; qui hanno la loro sede aziende leader mondiali nel settore della nautica con il Miglio Blu. Siamo primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale e abbiamo una lunga tradizione legata alla mitilicoltura. Il Palio Del Golfo nacque proprio da una sfida tra le barche dei muscolai. Per questa nostra identità è importante dialogare con le nuove e vecchie generazioni. Blue Festival è la giusta occasione per sensibilizzare le persone ai temi della sostenibilità e della tutela del mare, ma anche per divertirsi mentre aspettiamo la sfida remiera più importante del nostro territorio». L’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia sottolinea «Questa manifestazione è nata dentro e attorno al Palio del Golfo, fortemente voluta dal Comune della Spezia e dal Comitato delle Borgate per valorizzare e potenziare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico e culturale. Questa seconda edizione è ancora più ampia grazie ad una allargata della rete di istituzioni, imprese, esperti e associazioni che vi trovano spazio all’insegna dell’incisività e della qualità dell’offerta. Tutto ruota attorno al mare e alle sue peculiarità sociali, ambientali ed economiche; approfondimenti tecnici, eventi ludici, laboratori esperienziali, rappresentazioni musicali e culinarie; tante serate affascinanti dedicate alla cultura del mare a 360 gradi». «Blue Festival – dice l’Assessore Regionale all'Ambiente Giampedrone – è una prestigiosa vetrina e una grande occasione per presentare i risultati dei nostri progetti europei conclusi e illustrare quali saranno quelli presentati per coltivare ambizioni importanti nei prossimi anni. Idee progettuali e azioni che colgono e rilanciano le esigenze e le richieste dei territori: sostenibilità, economia circolare e innovazione tecnologia. La Regione Liguria si rivolge proprio agli attori, pubblici e privati, dei territori per creare una sempre più importante rete di collaborazioni, condividendo esperienze positive e buone pratiche» [post_title] => La Spezia attende il Palio del Golfo con il Blue Festival tra talk, spettacoli e concerti [post_date] => 2023-07-28T10:10:49+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690539049000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450494 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aumentano i ricavi, ma il bilancio resta in rosso: il secondo trimestre di Boeing è stato chiuso con una perdita di 149 milioni di dollari malgrado le vendite siano salite fino a 19,75 miliardi di dollari - una crescita del 18% - con 136 aeromobili consegnati tra aprile e giugno. E' stata la divisione commerciale a trainare i ricavi, mentre il settore space and defence e gli alti costi di produzione hanno penalizzato il risultato finale. In costante crescita la produzione dei velivoli maggiormente richiesti dal mercato: per il 737 Max, la produzione è prevista attestarsi a 38 aerei al mese dagli attuali 31 e per il 787 Dreamliner da quattro a cinque al mese entro fine 2023. "Abbiamo avuto un secondo trimestre forte, con un aumento delle consegne e un solido cash flow. Siamo ben posizionati per raggiungere gli obiettivi operativi e finanziari che ci siamo prefissati per quest'anno e oltre - ha commentato Dave Calhoun, presidente e ceo di Boeing -. Riconosciamo il lavoro che dobbiamo ancora fare, ma stiamo facendo progressi nel nostro turnaround e stiamo migliorando la stabilità dei nostri impianti e della catena dei fornitori per rispettare gli impegni presi con i nostri clienti". A fronte di una domanda ancora forte, stiamo aumentando costantemente i tassi di produzione dei nostri programmi chiave e continuiamo a investire nel nostro personale, nei nostri prodotti e nelle nostre tecnologie". [post_title] => Boeing: aumentano i ricavi del secondo trimestre, che chiude comunque in rosso [post_date] => 2023-07-28T10:08:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690538910000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450471 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dubai tira le somme di questa prima parte dell'anno con un vero e proprio exploit della propria offerta Mice. L'Emirato spicca nel panorama globale per l’organizzazione di meeting incentive, congressi ed eventi registrando tra gennaio e giugno 2023 una crescita del 44% di gare vinte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dubai Business Events (Dbe), il convention bureau ufficiale della città e parte del Dipartimento dell'Economia e del Turismo, ha collaborato con partner e stakeholder aggiudicandosi 143 conferenze, congressi, meeting e incentive nei primi sei mesi del 2023. Si prevede che questi, eventi, in programma nei prossimi anni, porteranno in città oltre 94.000 visitatori. Annunciata all'inizio di quest'anno, l'Agenda Economica di Dubai D33 ha delineato una serie di obiettivi ambiziosi per stimolare la crescita del commercio, sviluppare i settori chiave e promuovere l'innovazione e la sostenibilità in tutti i campi dell’economia. Con l'obiettivo di consolidare lo status di Dubai come una delle tre città più importanti del mondo, gli eventi d'affari sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nel far convergere sviluppo del business e della conoscenza, oltre a contribuire alla crescita incrementale delle visite. Tra gli eventi associativi che si svolgeranno prossimamente nell'Emirato figurano: Agm Iata 2024, World Library and Information Congress 2024, Critical Communication World 2024, Million Dollar Round Table Global Conference 2024 e l’International Trademark Association's Annual Meeting 2026. I principali meeting e incentive aziendali in programma a Dubai sono: Cardano Summit 2023, Perfect China Incentive 2023, WCAworld Annual Conference 2024, Brand Experience World 2024 e Nu Skin Global Team Elite Incentive 2024. [post_title] => Dubai si fa largo tra le destinazioni Mice a livello mondiale [post_date] => 2023-07-28T09:55:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690538109000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dieci voli all'ora, cinque in partenza e cinque in arrivo, corrispondenti a quasi il 50% dei voli operati in condizioni di normalità: questo l'operativo attuale dal Terminal C dell'aeroporto di Catania. Come riferito dalla Sac, società di gestione dello scalo di Fontanarossa, ad oggi "sono pienamente operative le strutture montate dall’Aeronautica Militare in airside, che hanno consentito di ampliare l’area per gli imbarchi, agevolando così le operazioni. Proseguono inoltre, a pieno ritmo, le operazioni di montaggio della quarta tensostruttura da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare in linea con quanto disposto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. La nuova struttura permetterà, una volta ultimata, l’allestimento di un vero e proprio terminal aggiuntivo. Domenica è previsto l’arrivo dei radiogeni che permetteranno di allestire desk check in e controlli. Il “piccolo terminal”, che dovrebbe essere completamente operativo già martedì, consentirà di arrivare fino a 14 voli ogni ora, 7 in arrivo e 7 in partenza". Continuano intanto i lavori di bonifica del Terminal A: "Il 1° agosto verrà consegnato alla Sac che si è già attivata per ottenere le certificazioni necessarie all’apertura al pubblico". Sac sottolinea infine che "sono state aumentate le navette gratuite da e per gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, per quei passeggeri i cui voli sono stati dirottati su altri scali". [post_title] => Aggiornamento aeroporto Catania: dal 2 agosto i voli saliranno a 14 all'ora [post_date] => 2023-07-28T09:45:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690537553000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450488 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'estate "dai numeri sicuramente confortanti e un grande successo": Elvira D’Aversa, sales manager di Guiness Travel, racconta così la stagione 2023, caratterizzata "dal forte investimento sull’acquisto di allotment aerei e servizi a terra che ha fatto la differenza e segnato il giro di boa, garantendo ampia disponibilità di posti a tariffe bloccate, anche per il popolo del “last minute”. Europa del Nord e Occidentale hanno registrato un andamento in linea con il 2019. Molto bene tutta l’area del Medio Oriente, "che ormai da più di un anno ci ha abituato a cifre ragguardevoli, con la Turchia ad attrarre il maggior numero di richieste. Sugli scudi anche la Giordania, sempre più alla ribalta. Vinta anche la scommessa del Giappone, una destinazione che poneva molti interrogativi a causa di una chiusura al turismo durata praticamente 3 anni". Stati Uniti avanti tutta, "con le due coste gettonatissime e la città di New York, con il soggiorno esclusivo nel cuore pulsante di Manhattan, al Marquis Hotel". Sul versante dell’Africa, da segnalare un "ottimo trend sul Marocco e l’Egitto. Bene anche Uzbekistan e India nell’area dell’Asia Centrale, mentre nell’Estremo Oriente sono particolarmente apprezzate la Malesia, l’Indocina e l’Indonesia, con il nome di Bali che da solo evoca sognanti aspettative di viaggio. La Corea del Sud, spinta dal grande successo della K-Pop e da una narrazione “catchy”, comincia a farsi strada tra i desideri dei viaggiatori". Il to mantiene però i piedi per terra: “Ripartenza dell’outgoing non vuol dire che, di colpo, le criticità del settore sono state tutte superate. Dopo la grande bolla del “revenge travel”, ora chi si sposta per il puro piacere di viaggiare vuole servizi di alto livello e assistenza continua, anche se questo comporta una spesa leggermente più alta. Ecco che Guiness Travel è la soluzione ideale per questa fetta di viaggiatori in costante crescita”. Si guarda con fiducia anche all’autunno e all'inverno, dove storicamente la programmazione dei viaggi a destinazione mondo raggiunge numeri importanti. “Grazie al nostro modo di operare destagionalizziamo la nostra offerta e siamo in prima linea con contenuti e date di partenza su tutti i fronti”. [post_title] => Guiness Travel avanza a grandi passi nell'estate. "Prospettive positive anche per l'inverno" [post_date] => 2023-07-28T09:35:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690536944000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450468 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi': è questo il secondo itinerario che Costa Crociere dedica nel 2023 ai soci del C|Club, il programma fedeltà della compagnia italiana. Due settimane di viaggio tra colori, sapori e profumi di destinazioni quali Marocco, Tunisia, Italia, Francia, Spagna: partenza dall’Italia sarà il prossimo 23 settembre, da Savona, a bordo di Costa Favolosa, per poi fare rotta a Civitavecchia/Roma, Palermo, Tunisi, Cartagena, Tangeri e Casablanca con sosta di un giorno e mezzo per permettere escursioni a Marrakech, Cadice, Malaga, Barcellona, Marsiglia e rientro a Savona il 7 ottobre. Particolarmente ricco il programma riservato ai soci del C|Club, che include esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli unici ed escursioni organizzate appositamente per questo appuntamento. Super ospite d’eccezione sarà Tony Hadley. L’ex leader degli Spandau Ballet si esibirà a bordo per i soci del C|Club; ma anche la chef 6 stelle Michelin Hélène Darroze sarà a bordo, per proporre alcuni Destination Dish mai provati prima. Per un’immersione nella cultura locale, da non perdere i Destination Moments, una serie di eventi e conferenze sulla storia e l'uso delle spezie che rendono il Marocco e la Tunisia così speciali. Oltre al Welcome party e alle divertenti attività ludiche e artistiche, che prevedono anche lezioni di pittura e decorazione tradizionali del luogo, l’equipaggio di Costa Favolosa intratterrà gli ospiti con un Birthday Party dedicato al 75° compleanno di Costa. [post_title] => Costa: ecco 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi', seconda crociera C|Club [post_date] => 2023-07-28T09:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690536327000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hainan Airlines aprirà una nuova rotta da Milano Malpensa a Shenzhen il prossimo 20 settembre. Come anticipato, si tratta della terza rotta diretta di Hainan Airlines per l'Italia dopo le rotte Chongqing-Roma e Shenzhen-Roma, nonché della sesta rotta diretta intercontinentale del vettore cinese in partenza da Shenzhen. Il collegamento tra Milano e Shenzen sarà operato con un Boeing 787-9 tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e sabato. Il volo di andata parte da Shenzhen alle 02:05 del mattino e arriva a Malpensa alle 08:55 del mattino con una durata stimata del volo di 12 ore e 50 minuti. Il volo di ritorno decolla da Milano alle 10:55 del mattino per atterrare a Shenzhen alle 05:00 del mattino del giorno successivo. Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica parte da 580 euro (tasse escluse). Finora, Hainan Airlines ha ripristinato oltre 30 rotte passeggeri internazionali e regionali in partenza da nove città tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. [post_title] => Hainan Airlines: la Malpensa-Shenzhen debutta il 20 settembre con tre voli alla settimana [post_date] => 2023-07-28T09:22:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690536137000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "british airways in arrivo altri sei boeing787 10 tra il 2025 e il 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10706,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In una lettera aperta, il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi vuole fare il punto sulle pesanti ripercussioni sul turismo degli incendi che stanno devastando lacune destinazione della Grecia, ma anche Sicilia e Calabria.\r

\r

Ecco la lettera:\r

\r

«Sicuramente non siamo noi a dover giudicare i danni al turismo dell’impatto climatico, occorrono ricerche molto approfondite sia sul consumo, e quindi rivolte ai turisti, sia dal punto di vista scientifico, e quindi rivolte a chi si occupa di studi climatici. Siamo quindi perplessi quando troviamo legato il tema degli incendi a quello del cambiamento climatico quando ancora, in molti casi, non si sono capite le cause di origine degli incendi stessi.\r

\r

Perché siamo noi, invece, a subire i danni degli incendi, soprattutto per la riprotezione di passeggeri con inevitabili disagi che non sono mai piacevoli in vacanza.\r

\r

Ancora di più subiamo i danni di chi sceglie, a causa di queste preoccupazioni, di cambiare o rinunciare alla propria prenotazione, siano essi gli italiani che vanno in alcune destinazioni della Grecia avendo acquistato un pacchetto da imprese italiane, o siano essi turisti, anche internazionali, che hanno scelto la Sicilia per il loro soggiorno.\r

\r

Essendo il primo anello della filiera, le agenzie di viaggio sono quelle a diretto contatto con i turisti e si stanno adoperando in ogni modo per trovare soluzioni a questa situazione. Chi non ha acquistato un pacchetto in agenzia di viaggio, anche in questa occasione, si ritrova non tutelato, perché con grande sacrificio, ancora una volta, le agenzie stanno cercando di non far gravare il peso sui consumatori.\r

\r

L’aeroporto di Palermo ha ripreso il suo regolare funzionamento, anche se l’incendio ha ulteriormente spaventato i turisti in viaggio verso Sicilia, ma resta il problema grave di Catania.\r

\r

Vogliamo anche far osservare che ci sono operatori turistici siciliani che hanno charter in partenza da Catania per altre mete di vacanza internazionali che si sono visti bloccare le partenze per tutto questo periodo, perdendo la totalità del loro fatturato di stagione.\r

\r

Il presidente Fiavet Sicilia, Gianluca Glorioso, da giorni con noi denuncia una perdita grave nel turismo per il mancato ripristino dell’aeroporto di Catania. Perdite per la riprotezione dei passeggeri, perdite per l’annullamento delle prenotazioni, perdite sui pacchetti turistici in partenza dalla Sicilia.\r

\r

Siamo contenti di apprendere che il ministro del turismo, Daniela Santanché, abbia proposto al Consiglio dei ministri uno stanziamento di 10 milioni di euro per risarcire i turisti in Sicilia a partire dal giorno di blocco dell’aeroporto di Catania. Il benessere del turista, la sua soddisfazione è per noi essenziale, tuttavia riteniamo che ove ci fosse un ristoro finanziario, almeno una parte dovrebbe essere destinata alle imprese del turismo organizzato che stanno subendo perdite economiche ingenti.","post_title":"Ciminnisi (Fiavet): anche le adv devono avere i ristori per gli incendi","post_date":"2023-07-28T10:29:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1690540165000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Maria Cecconi[/caption]\r

\r

Da oggi Check Salute, l’innovativo servizio che permette al viaggiatore di misurare alcuni tra i suoi parametri vitali semplicemente guardando la fotocamera dello smartphone o del pc, è incluso gratuitamente, insieme a DOC 24, in tutte le polizze collettive di AMI Assistance.\r

\r

Già disponibile da circa un mese in abbinamento ad Amieasy, l’assicurazione viaggi individuale che risponde al meglio al bisogno di viaggiare sicuri in ogni occasione, Check Salute dà la possibilità di monitorare la frequenza cardiaca, la variabilità del ritmo cardiaco (HRV), il livello di stress, la frequenza respiratoria e la pressione arteriosa, in soli 30 secondi e senza utilizzare altri device ma solo guardando la fotocamera del proprio smartphone! Non solo: grazie all’integrazione con Health Kit di Apple, tutte le misurazioni effettuate tramite il servizio saranno consultabili anche dall’App Salute.\r

\r

«L’introduzione gratuita di Check Salute in tutte le polizze AMI Assistance, che da anni includono anche l’innovativo servizio DOC 24, è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di offrire un importante valore aggiunto a chi sceglie i nostri prodotti assicurativi, con un focus sempre più preponderante sul tema della tele-assistenza - spiega Giuseppe Maria Cicconi, responsabile commerciale di Ami Assistance per l’area Nord est- dopo aver aggiunto il servizio nel nostro prodotto individuale di punta, ovvero Amieasy, da oggi anche tutti i tour operator e le agenzie di viaggio che mettono a disposizione dei loro clienti le nostre polizze Amitour e Amitravel potranno contare su questo importante plus».\r

\r

Check Salute va a completare e ad arricchire DOC24, l’innovativo servizio che, tramite una semplice e intuitiva applicazione mobile per smartphone e tablet (iOS/Android), permette di ricevere una consulenza con un medico della Centrale Operativa (attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7), tramite telefono o videochiamata, o con uno specialista, e di registrare e tenere monitorati i propri parametri vitali, come i battiti e la pressione, la glicemia, la saturimetria e la temperatura.","post_title":"AMI Assistance: Check Salute entra in tutte le polizze","post_date":"2023-07-28T10:17:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690539463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo starter del 98° Palio del Golfo è pronto a dare il via al Blue Festival alla Spezia. Per sette giorni il Palco del Blue Festival ospiterà talk, spettacoli, concerti e presentazioni: un ricco calendario per conoscere, condividere, scoprire e proteggere l’ambiente marino e il suo prezioso habitat.\r

\r

«La Spezia - afferma il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - è una città legata al mare e alla cultura marinara; qui hanno la loro sede aziende leader mondiali nel settore della nautica con il Miglio Blu. Siamo primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale e abbiamo una lunga tradizione legata alla mitilicoltura. Il Palio Del Golfo nacque proprio da una sfida tra le barche dei muscolai. Per questa nostra identità è importante dialogare con le nuove e vecchie generazioni. Blue Festival è la giusta occasione per sensibilizzare le persone ai temi della sostenibilità e della tutela del mare, ma anche per divertirsi mentre aspettiamo la sfida remiera più importante del nostro territorio».\r

\r

L’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia sottolinea «Questa manifestazione è nata dentro e attorno al Palio del Golfo, fortemente voluta dal Comune della Spezia e dal Comitato delle Borgate per valorizzare e potenziare il nostro territorio anche dal punto di vista turistico e culturale. Questa seconda edizione è ancora più ampia grazie ad una allargata della rete di istituzioni, imprese, esperti e associazioni che vi trovano spazio all’insegna dell’incisività e della qualità dell’offerta. Tutto ruota attorno al mare e alle sue peculiarità sociali, ambientali ed economiche; approfondimenti tecnici, eventi ludici, laboratori esperienziali, rappresentazioni musicali e culinarie; tante serate affascinanti dedicate alla cultura del mare a 360 gradi».\r

\r

«Blue Festival – dice l’Assessore Regionale all'Ambiente Giampedrone – è una prestigiosa vetrina e una grande occasione per presentare i risultati dei nostri progetti europei conclusi e illustrare quali saranno quelli presentati per coltivare ambizioni importanti nei prossimi anni. Idee progettuali e azioni che colgono e rilanciano le esigenze e le richieste dei territori: sostenibilità, economia circolare e innovazione tecnologia. La Regione Liguria si rivolge proprio agli attori, pubblici e privati, dei territori per creare una sempre più importante rete di collaborazioni, condividendo esperienze positive e buone pratiche»\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia attende il Palio del Golfo con il Blue Festival tra talk, spettacoli e concerti","post_date":"2023-07-28T10:10:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690539049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aumentano i ricavi, ma il bilancio resta in rosso: il secondo trimestre di Boeing è stato chiuso con una perdita di 149 milioni di dollari malgrado le vendite siano salite fino a 19,75 miliardi di dollari - una crescita del 18% - con 136 aeromobili consegnati tra aprile e giugno.\r

E' stata la divisione commerciale a trainare i ricavi, mentre il settore space and defence e gli alti costi di produzione hanno penalizzato il risultato finale.\r

In costante crescita la produzione dei velivoli maggiormente richiesti dal mercato: per il 737 Max, la produzione è prevista attestarsi a 38 aerei al mese dagli attuali 31 e per il 787 Dreamliner da quattro a cinque al mese entro fine 2023.\r

\"Abbiamo avuto un secondo trimestre forte, con un aumento delle consegne e un solido cash flow. Siamo ben posizionati per raggiungere gli obiettivi operativi e finanziari che ci siamo prefissati per quest'anno e oltre - ha commentato Dave Calhoun, presidente e ceo di Boeing -. Riconosciamo il lavoro che dobbiamo ancora fare, ma stiamo facendo progressi nel nostro turnaround e stiamo migliorando la stabilità dei nostri impianti e della catena dei fornitori per rispettare gli impegni presi con i nostri clienti\". A fronte di una domanda ancora forte, stiamo aumentando costantemente i tassi di produzione dei nostri programmi chiave e continuiamo a investire nel nostro personale, nei nostri prodotti e nelle nostre tecnologie\".","post_title":"Boeing: aumentano i ricavi del secondo trimestre, che chiude comunque in rosso","post_date":"2023-07-28T10:08:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690538910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450471","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dubai tira le somme di questa prima parte dell'anno con un vero e proprio exploit della propria offerta Mice. L'Emirato spicca nel panorama globale per l’organizzazione di meeting incentive, congressi ed eventi registrando tra gennaio e giugno 2023 una crescita del 44% di gare vinte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

Dubai Business Events (Dbe), il convention bureau ufficiale della città e parte del Dipartimento dell'Economia e del Turismo, ha collaborato con partner e stakeholder aggiudicandosi 143 conferenze, congressi, meeting e incentive nei primi sei mesi del 2023. Si prevede che questi, eventi, in programma nei prossimi anni, porteranno in città oltre 94.000 visitatori.\r

\r

Annunciata all'inizio di quest'anno, l'Agenda Economica di Dubai D33 ha delineato una serie di obiettivi ambiziosi per stimolare la crescita del commercio, sviluppare i settori chiave e promuovere l'innovazione e la sostenibilità in tutti i campi dell’economia. Con l'obiettivo di consolidare lo status di Dubai come una delle tre città più importanti del mondo, gli eventi d'affari sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nel far convergere sviluppo del business e della conoscenza, oltre a contribuire alla crescita incrementale delle visite.\r

\r

Tra gli eventi associativi che si svolgeranno prossimamente nell'Emirato figurano: Agm Iata 2024, World Library and Information Congress 2024, Critical Communication World 2024, Million Dollar Round Table Global Conference 2024 e l’International Trademark Association's Annual Meeting 2026.\r

\r

I principali meeting e incentive aziendali in programma a Dubai sono: Cardano Summit 2023, Perfect China Incentive 2023, WCAworld Annual Conference 2024, Brand Experience World 2024 e Nu Skin Global Team Elite Incentive 2024.","post_title":"Dubai si fa largo tra le destinazioni Mice a livello mondiale","post_date":"2023-07-28T09:55:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690538109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci voli all'ora, cinque in partenza e cinque in arrivo, corrispondenti a quasi il 50% dei voli operati in condizioni di normalità: questo l'operativo attuale dal Terminal C dell'aeroporto di Catania.\r

Come riferito dalla Sac, società di gestione dello scalo di Fontanarossa, ad oggi \"sono pienamente operative le strutture montate dall’Aeronautica Militare in airside, che hanno consentito di ampliare l’area per gli imbarchi, agevolando così le operazioni. Proseguono inoltre, a pieno ritmo, le operazioni di montaggio della quarta tensostruttura da parte del personale logistico dell’Aeronautica Militare in linea con quanto disposto dal Ministro della Difesa Guido Crosetto.\r

\r

La nuova struttura permetterà, una volta ultimata, l’allestimento di un vero e proprio terminal aggiuntivo. Domenica è previsto l’arrivo dei radiogeni che permetteranno di allestire desk check in e controlli. Il “piccolo terminal”, che dovrebbe essere completamente operativo già martedì, consentirà di arrivare fino a 14 voli ogni ora, 7 in arrivo e 7 in partenza\". \r

Continuano intanto i lavori di bonifica del Terminal A: \"Il 1° agosto verrà consegnato alla Sac che si è già attivata per ottenere le certificazioni necessarie all’apertura al pubblico\".\r

Sac sottolinea infine che \"sono state aumentate le navette gratuite da e per gli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, per quei passeggeri i cui voli sono stati dirottati su altri scali\".","post_title":"Aggiornamento aeroporto Catania: dal 2 agosto i voli saliranno a 14 all'ora","post_date":"2023-07-28T09:45:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690537553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450488","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate \"dai numeri sicuramente confortanti e un grande successo\": Elvira D’Aversa, sales manager di Guiness Travel, racconta così la stagione 2023, caratterizzata \"dal forte investimento sull’acquisto di allotment aerei e servizi a terra che ha fatto la differenza e segnato il giro di boa, garantendo ampia disponibilità di posti a tariffe bloccate, anche per il popolo del “last minute”.\r

\r

Europa del Nord e Occidentale hanno registrato un andamento in linea con il 2019. Molto bene tutta l’area del Medio Oriente, \"che ormai da più di un anno ci ha abituato a cifre ragguardevoli, con la Turchia ad attrarre il maggior numero di richieste. Sugli scudi anche la Giordania, sempre più alla ribalta. Vinta anche la scommessa del Giappone, una destinazione che poneva molti interrogativi a causa di una chiusura al turismo durata praticamente 3 anni\".\r

\r

Stati Uniti avanti tutta, \"con le due coste gettonatissime e la città di New York, con il soggiorno esclusivo nel cuore pulsante di Manhattan, al Marquis Hotel\". Sul versante dell’Africa, da segnalare un \"ottimo trend sul Marocco e l’Egitto. Bene anche Uzbekistan e India nell’area dell’Asia Centrale, mentre nell’Estremo Oriente sono particolarmente apprezzate la Malesia, l’Indocina e l’Indonesia, con il nome di Bali che da solo evoca sognanti aspettative di viaggio. La Corea del Sud, spinta dal grande successo della K-Pop e da una narrazione “catchy”, comincia a farsi strada tra i desideri dei viaggiatori\".\r

\r

Il to mantiene però i piedi per terra: “Ripartenza dell’outgoing non vuol dire che, di colpo, le criticità del settore sono state tutte superate. Dopo la grande bolla del “revenge travel”, ora chi si sposta per il puro piacere di viaggiare vuole servizi di alto livello e assistenza continua, anche se questo comporta una spesa leggermente più alta. Ecco che Guiness Travel è la soluzione ideale per questa fetta di viaggiatori in costante crescita”.\r

\r

Si guarda con fiducia anche all’autunno e all'inverno, dove storicamente la programmazione dei viaggi a destinazione mondo raggiunge numeri importanti. “Grazie al nostro modo di operare destagionalizziamo la nostra offerta e siamo in prima linea con contenuti e date di partenza su tutti i fronti”.\r

\r

","post_title":"Guiness Travel avanza a grandi passi nell'estate. \"Prospettive positive anche per l'inverno\"","post_date":"2023-07-28T09:35:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690536944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi': è questo il secondo itinerario che Costa Crociere dedica nel 2023 ai soci del C|Club, il programma fedeltà della compagnia italiana. Due settimane di viaggio tra colori, sapori e profumi di destinazioni quali Marocco, Tunisia, Italia, Francia, Spagna: partenza dall’Italia sarà il prossimo 23 settembre, da Savona, a bordo di Costa Favolosa, per poi fare rotta a Civitavecchia/Roma, Palermo, Tunisi, Cartagena, Tangeri e Casablanca con sosta di un giorno e mezzo per permettere escursioni a Marrakech, Cadice, Malaga, Barcellona, Marsiglia e rientro a Savona il 7 ottobre.\r

Particolarmente ricco il programma riservato ai soci del C|Club, che include esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli unici ed escursioni organizzate appositamente per questo appuntamento. Super ospite d’eccezione sarà Tony Hadley. L’ex leader degli Spandau Ballet si esibirà a bordo per i soci del C|Club; ma anche la chef 6 stelle Michelin Hélène Darroze sarà a bordo, per proporre alcuni Destination Dish mai provati prima.\r

Per un’immersione nella cultura locale, da non perdere i Destination Moments, una serie di eventi e conferenze sulla storia e l'uso delle spezie che rendono il Marocco e la Tunisia così speciali.\r

Oltre al Welcome party e alle divertenti attività ludiche e artistiche, che prevedono anche lezioni di pittura e decorazione tradizionali del luogo, l’equipaggio di Costa Favolosa intratterrà gli ospiti con un Birthday Party dedicato al 75° compleanno di Costa. ","post_title":"Costa: ecco 'Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi', seconda crociera C|Club","post_date":"2023-07-28T09:25:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690536327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hainan Airlines aprirà una nuova rotta da Milano Malpensa a Shenzhen il prossimo 20 settembre. Come anticipato, si tratta della terza rotta diretta di Hainan Airlines per l'Italia dopo le rotte Chongqing-Roma e Shenzhen-Roma, nonché della sesta rotta diretta intercontinentale del vettore cinese in partenza da Shenzhen.\r

\r

Il collegamento tra Milano e Shenzen sarà operato con un Boeing 787-9 tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e sabato. Il volo di andata parte da Shenzhen alle 02:05 del mattino e arriva a Malpensa alle 08:55 del mattino con una durata stimata del volo di 12 ore e 50 minuti. Il volo di ritorno decolla da Milano alle 10:55 del mattino per atterrare a Shenzhen alle 05:00 del mattino del giorno successivo. Il prezzo del biglietto di sola andata in classe economica parte da 580 euro (tasse escluse).\r

\r

Finora, Hainan Airlines ha ripristinato oltre 30 rotte passeggeri internazionali e regionali in partenza da nove città tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan.\r

\r

","post_title":"Hainan Airlines: la Malpensa-Shenzhen debutta il 20 settembre con tre voli alla settimana","post_date":"2023-07-28T09:22:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690536137000]}]}}