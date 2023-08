Venezia: American Airlines riprende il volo su Chicago e anticipa il collegamento con Philadelphia Si rafforza l’offerta di voli transatlantici dal Marco Polo di Venezia per il prossimo anno: American Airlines ha infatti annunciato la ripresa del volo diretto Venezia-Chicago (assente dal 2019), hub dal quale la compagnia offre prosecuzioni per oltre 100 destinazioni nel continente americano. Inoltre il vettore anticiperà ad aprile l’operatività del volo Venezia-Philadelphia (i biglietti sono già acquistabili). La doppia novità giunge dopo una prima parte dell’anno in cui i flussi di traffico tra Venezia e il Nord America hanno segnato una forte ripresa, tanto da superare i livelli pre-Covid del 2019. Da gennaio a luglio, i passeggeri che hanno volato da/per Stati Uniti e Canada sono stati complessivamente 555 mila, pari al 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Di questi, 272 mila hanno utilizzato i voli diretti che operano nella stagione estiva e che collegano giornalmente Venezia con New York Jfk e Atlanta (Delta Air Lines), New York Newark (United Airlines) e Philadelphia (American Airlines). A questi si aggiungono i quattro voli settimanali su Toronto e Montreal operati da Air Canada e Air Transat. A conferma dell’ottimo trend, si evidenzia inoltre che quest’anno Delta Air Lines ha anticipato a marzo il collegamento storico con New York Jfk, mentre United Airlines sta operando per la prima volta la tratta verso New York Newark con un aeromobile Boeing 777 da 276 posti, più capiente rispetto al precedente B-767 da 214 posti. Tutti i vettori nord-americani sono soddisfatti dei riempimenti dei voli, la cui media risulta pari al 93%, con punte del 96%, ben superiore all’85% del 2019. “Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro di squadra realizzato con le compagnie aeree nordamericane, che ha portato agli eccellenti risultati di questa stagione e grazie al quale stiamo ampliando l’offerta per il 2024 – spiega Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save –. Con la riattivazione del volo su Chicago dalla prossima stagione estiva, portiamo a conclusione la ricostruzione dell’offerta sul Nord America, continuando nel contempo ad approfondire nuove opportunità di collegamenti diretti in risposta alle forti potenzialità espresse da questo segmento di mercato”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforza l'offerta di voli transatlantici dal Marco Polo di Venezia per il prossimo anno: American Airlines ha infatti annunciato la ripresa del volo diretto Venezia-Chicago (assente dal 2019), hub dal quale la compagnia offre prosecuzioni per oltre 100 destinazioni nel continente americano. Inoltre il vettore anticiperà ad aprile l’operatività del volo Venezia-Philadelphia (i biglietti sono già acquistabili). La doppia novità giunge dopo una prima parte dell'anno in cui i flussi di traffico tra Venezia e il Nord America hanno segnato una forte ripresa, tanto da superare i livelli pre-Covid del 2019. Da gennaio a luglio, i passeggeri che hanno volato da/per Stati Uniti e Canada sono stati complessivamente 555 mila, pari al 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Di questi, 272 mila hanno utilizzato i voli diretti che operano nella stagione estiva e che collegano giornalmente Venezia con New York Jfk e Atlanta (Delta Air Lines), New York Newark (United Airlines) e Philadelphia (American Airlines). A questi si aggiungono i quattro voli settimanali su Toronto e Montreal operati da Air Canada e Air Transat. A conferma dell’ottimo trend, si evidenzia inoltre che quest’anno Delta Air Lines ha anticipato a marzo il collegamento storico con New York Jfk, mentre United Airlines sta operando per la prima volta la tratta verso New York Newark con un aeromobile Boeing 777 da 276 posti, più capiente rispetto al precedente B-767 da 214 posti. Tutti i vettori nord-americani sono soddisfatti dei riempimenti dei voli, la cui media risulta pari al 93%, con punte del 96%, ben superiore all’85% del 2019. “Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro di squadra realizzato con le compagnie aeree nordamericane, che ha portato agli eccellenti risultati di questa stagione e grazie al quale stiamo ampliando l’offerta per il 2024 – spiega Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save –. Con la riattivazione del volo su Chicago dalla prossima stagione estiva, portiamo a conclusione la ricostruzione dell’offerta sul Nord America, continuando nel contempo ad approfondire nuove opportunità di collegamenti diretti in risposta alle forti potenzialità espresse da questo segmento di mercato”. [post_title] => Venezia: American Airlines riprende il volo su Chicago e anticipa il collegamento con Philadelphia [post_date] => 2023-08-25T11:54:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692964469000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Airbnb ha subito un colpo difficile da assorbire. Anche perché può essere l'avanguardia di una nuova sistemazione normativa in un campo completamente abbandonato a sè stesso. Infatti il colosso del turismo ha perso la battaglia legale con New York, che ha dichiarato guerra alle case vacanza. Un giudice americano ha respinto la causa intentata dalla piattaforma contro le restrizioni approvate dalle autorità cittadine contro questo modello di noleggio. La nuova legge, che vieta l'affitto di interi appartamenti per meno di 30 giorni, entrerà in vigore il 5 settembre e porterà alla virtuale scomparsa del modello di business Airbnb in una delle destinazioni più visitate del pianeta. Secondo il Wall Street Journal, il tribunale statale di Manhattan ha respinto la denuncia, ritenendo "razionale" che la città adotti misure drastiche per combattere la proliferazione di offerte illegali e l'aumento del prezzo degli affitti convenzionali. Airbnb, da parte sua, descrive il cambiamento normativo come un “veto di fatto” alla sua attività. Il suo direttore della politica globale, Theo Yedinsky, avverte che ciò assesterà un duro colpo al turismo, avendo un impatto totale sui residenti dei quartieri non centrali "che dipendono dalla condivisione delle loro case per sbarcare il lunario". Con l'entrata in vigore della nuova normativa gli affitti inferiori a 30 giorni saranno consentiti solo se l'host risiede nell'alloggio e non ha più di due ospiti. Allo stesso modo, i proprietari di case devono registrarsi presso un ufficio abilitato a tale scopo, che deve autorizzare la loro attività. Secondo Airbnb, gli affitti brevi a New York hanno contribuito con un fatturato netto di 77 milioni di euro nel 2022. Ma evidentemente la cosa pubblica, almeno a New York, è più importante del profitto di privati. [post_title] => Airbnb: a New York la legge che vieta l'affitto di appartamenti per meno di un mese [post_date] => 2023-08-24T13:32:47+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692883967000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450984 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà dal 28 agosto al 3 settembre la sesta edizione dell'Orbetello Jazz Festival, la rassegna organizzata con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del comune toscano e realizzata in collaborazione con l’Alexanderplatz di Roma. L'appuntamento di quest'anno viene dedicato alla memoria di Paolo Rubei, ideatore visionario e geniale della manifestazione, prematuramente scomparso a febbraio 2022. Alcuni dei più acclamati artisti del mondo del jazz si alterneranno quindi sul palcoscenico allestito nella terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante). Si comincia lunedì 28 agosto con una serie di protagonisti indiscussi del jazz made in Italy: sul palco dell’Orbetello Jazz Festival arriva infatti il Franco Finucci quartet, che avrà come special guest Rosario Giuliani, considerato dalla critica uno dei più grandi sassofonisti del panorama jazz internazionale. Talento e originalità saranno il leitmotiv dell’appuntamento in programma martedì 29 agosto che vede protagonista la pianista cubana Jany McPherson, che si esibirà in trio con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. La sonorità del blues avvolgeranno la serata di mercoledì 30 agosto quando il palcoscenico dell’Orbetello Jazz Festival ospiterà il concerto di Federico Zampaglione con special guest Mario Donatone. La manifestazione proseguirà quindi giovedì 31 agosto, con un concerto-tributo a Juan Carlos Caceres. Protagonista, le colletif Tango Negro ensemble con musicisti come Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (piano), Martin Bruhn (batteria, percussioni), Carlos el tero Buschini (basso). Special guest, Max Rosati (chitarra). Venerdì 1° settembre, il festival sale in cattedra ospitando una delle cantanti più raffinate e meno formali degli ultimi anni: Sarah Jane Morris. Sul palco della Terrazza Guman, si esibirà con due chitarristi di grande talento, Tony Remy e Tim Cansfield. Con un progetto originale che vuole avvicinare il jazz alla canzone italiana d’autore, sabato 2 settembre Cinzia Tedesco e l'AllStarTrio presenteranno Italian JazzSongs: uno spettacolo che la stessa vocalist ha ideato e arrangiato nella volontà di creare ponti tra vari generi musicali e aprire le frontiere del jazz alle contaminazioni più diverse. Con lei, sul palco, musicisti come Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, Pino Jodice alle tastiere e special guest Flavio Boltro alla tromba e flicorno. Si preannuncia infine intenso il concerto che domenica 3 settembre chiuderà l’Orbetello Jazz Festival. Sonorità mediterranee e ritmi latino-americani si fondono in Zàkynthos: il nuovo lavoro del chitarrista e compositore Francesco Bruno, che si esibisce in trio con il batterista Marco Rovinelli e il contrabbassista Andrea Colella, due tra i più apprezzati musicisti della scena jazz nazionale. [post_title] => Al via dal 28 agosto al 3 settembre l'Orbetello Jazz Festival [post_date] => 2023-08-23T14:42:22+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692801742000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turning assets into value. Sarà questo il titolo della nuova edizione dell'Italian Hospitality Investmente Conference, che quest'anno cambia sede e si trasferisce a Roma. Si terrà infatti presso l'hotel Villa Pamphili tra il 19 e il 20 ottobre l'ormai tradizionale evento organizzato da Teamwork e Thrends. Ithic 2023 ripartirà quindi da un’analisi dell’anno precedente per condividere prospettive future. Il 2022 si è difatti concluso con un quadro di decisa ripresa della domanda turistica per l’Italia. Allo stesso tempo c’è stato un rallentamento sul fronte delle transazioni alberghiere e una situazione macroeconomica non stabile per supportare la generazione e chiusura di nuovi investimenti. Emergono quindi tematiche legate alla creazione di valore per gli asset ricettivi del Paese nei prossimi anni. Occorre perciò capire quali formule, modelli e strategie di investimenti si possono e si devono costruire per creare valore immobiliare, in un contesto in cui i tassi di interesse sono alti e lo scenario macroeconomico globale è in continua evoluzione. Come le strutture alberghiere possano dialogare con la situazione attuale e come trovare la giusta chiave di accesso a questa nuova redditività? Il tutto considerando anche la crescente diffusione di format di ospitalità alternativi, quali gli student hotel, i glamping, i serviced/branded apartments o le formule di co-living e/o i nuovi modelli ibridi. Di questo si parlerà insomma in una quinta edizione che si svilupperà su ampi slot di networking e sessioni di conferenza nell’arco di due intere giornate, che verteranno su quattro track tematici: data, business intelligence e negoziazione; alternative lodging, nuove formule ricettive e nuovi modelli di business; concept e standard costruttivi, design e progettazione; branding e sviluppo delle catene Un’edizione che sarà sempre più internazionale per costruire prospettive e interpretare in anticipo le grandi sfide dei prossimi anni, affidandosi a nuovi modelli e schemi di pensiero, a fianco di grandi protagonisti globali nel settore della finanza, delle gestioni imprenditoriali e dello sviluppo di business. Ithic 2023 conterrà anche una kermesse dedicata agli asset pubblici che saranno inseriti in strategie di valorizzazione, arricchita da un salotto per investitori internazionali. Numerosi sono infatti gli speaker che hanno già confermato la propria partecipazione e che rendono la quinta edizione di Ithic una delle più cosmopolite. Tra i nomi di rilievo, Simon Vincent, president Emea Hilton; Michael Struck, ceo Ruby Hotels; Michael Grove, coo Hotstats; Stephen MacCall, ceo Edyn; Gesa Rohwedder, associated partner & head of hospitality Drees & Somme; Philippe Zuber, ceo Kerzner Hospitality; William Heinecke, chairman Minor Hotels; Manfredi Lefebvre d'Ovidio, president Amberkrombie-Kent e founder Silversea; Kennett Hatton, head of hotels Europe Cbre; Stephen Rushmore, global president Hvs; Gonzalo Aguilar, coo Europe Marriott; Alexander Schneider, president Nikki Beach; Frank Marrenbach, ceo Althoff Collection; Glenn Mandziuk, ceo Sustainable Hospitality Alliance; Philippe Bijaoui, Accor cdo Europe & North Africa for premium, midscale & economy brands; Marloes Knippenberg, ceo Kerten Hospitality; Theodor Kubak, md Value One; Cristophe Beauvilain, md Pygmalion Capital; Paola Orneli Bock, vp Aereal Bank; David Kellet, md Invesco; Rafael Coste Campos, md special situations Bain Capital; Kirill Zavodov, executive vp Pimco; Mirja Cartia d'Asero, ceo Gruppo 24 Ore; Gregorio De Felice, head of research and chief economist Intesa Sanpaolo. [post_title] => Ithic 2023: focus sulle formule per creare valore immobiliare. [post_date] => 2023-08-23T13:41:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692798072000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 10 agosto dallo Spaceport America in Truth or Consequences, New Mexico, è partita una missione che ha catturato l’attenzione del mondo intero, mettendo sotto i riflettori le isole gemelle di Antigua e Barbuda. Keisha Schahaff e sua figlia Anastatia Mayers, originarie del Paese, erano a bordo del veicolo spaziale Virgin Galactic 02. Anastatia Mayers, a soli 18 anni, ha scritto il suo nome nei libri di storia come la persona più giovane ad aver mai varcato la soglia dello spazio. Insieme a sua madre Keisha ha segnato ulteriori pietre miliari: sono diventate la prima madre e figlia a volare nello spazio, oltre a essere le prime rappresentanti dei Caraibi a compiere questa impresa. Non solo: sono state anche la sesta e settima donne di colore a raggiungere l'infinito. "È stata l'esperienza più incredibile che abbia mai vissuto: Antigua è stata davvero nello spazio! - ha raccontato Keisha al suo ritorno sulla Terra -. Un sogno d'infanzia si è finalmente avverato. Sono tornata dalla mia avventura spaziale con mia figlia... E posso confermare a chiunque avesse dubbi: la Terra è rotonda". Antigua e Barbuda sono peraltro da qualche anno legate a doppio filo al mondo dello spazio, grazie alla statua The Boonji Spaceman: un enorme astronauta in una posa di danza ispirata a Micael Jackson, decorata con parole come futuro, desiderio, visione e formule matematiche. Situata sul molo del resort di lusso Hodges Bay Resort & Spa, è stata creata dall’artista contemporaneo Brendan Murphy, le cui opere sono collezionate da alcuni dei volti più noti del mondo, come Serena Williams, Novak Djokovic, Warren Buffett, Robert DeNiro e Ryan Gosling. Commissionata da Christopher Harding, collezionista e co-proprietario del resort, questa scultura rappresenta la più grande installazione mai creata da Murphy, alta quasi 7 metri e pesante più di una tonnellata. Simboleggia il desiderio e la volontà dell'uomo di superare ogni ostacolo e confine, proprio come le due donne antiguane hanno fatto con il loro viaggio nello spazio. Oltre al Boonji Spaceman, il resort permette inoltre di ammirare una collezione d'arte con alcune delle opere più celebri dell’artista, tra cui Candy Hearts, composta da trenta cuori dislocati su tre piani diversi, e la scultura di squalo intitolata The Fast Eat Slow nell’area del bar serale. La collezione comprende pure alcuni pezzi di artisti locali emergenti e affermati. [post_title] => Antigua va nello spazio ma l'avventura continua anche a terra con il Boonji Spaceman dell'Hodges Bay [post_date] => 2023-08-23T12:30:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692793851000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ripristino dei voli con l’Airbus A380 tra Singapore e Francoforte, l’utilizzo di aeromobili widebody Airbus A350-900 sui voli per Cairns e Malé, la ripresa dei voli diretti tra Singapore e Barcellona e l'aumento delle frequenze di volo, in modo da raggiungere i livelli pre-pandemia o superarli in alcune destinazioni del network. Sono alcune delle novità Singapore Airlines per la stagione 2024 (dal 31 marzo al 26 ottobre 2024), durante la quale la compagnia ha deciso di aumentare i propri servizi in diverse destinazioni del network, per sostenere la forte domanda di viaggi aerei. Tra le mete che si prevede raggiungeranno o supereranno i livelli pre-pandemici in termini di frequenze di voli si trovano in particolare Ahmedabad (India), Pechino e Shanghai (Cina), Copenaghen (Danimarca), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne e Perth (Australia), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo-Haneda (Giappone), Seattle e Houston (Stati Uniti d'America). “Grazie all’annuncio della programmazione dei voli per la prossima estate, i nostri passeggeri potranno pianificare in anticipo i propri viaggi per il 2024, approfittando di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità", sottolinea la senior vice president marketing planning di Singapore Airlines, JoAnn Tan. [post_title] => Singapore Airlines aumenta la capacità in vista della stagione 2024 [post_date] => 2023-08-22T12:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692707977000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutterà il prossimo 16 dicembre il nuovo collegamento easyJet Napoli-Marrakech. La rotta sarà operata con due voli settimanali ogni mercoledì e sabato. Le prenotazioni sono aperte a partire da oggi. Il nuovo collegamento va quindi ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano con easyJet. In particolare, tra le novità da Napoli Capodichino annunciate per il prossimo inverno, la compagnia opererà un collegamento settimanale con Gran Canaria dal 29 ottobre. Inoltre, verrà ripristinato il volo per Hurghada e inaugurato quello verso Marsa Alam, rispettivamente dal 31 ottobre con voli ogni martedì e sabato e dal 4 novembre con voli ogni sabato. [post_title] => EasyJet amplia l'offerta da Napoli: al via dal 16 dicembre il collegamento con Marrakech [post_date] => 2023-08-22T11:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692703529000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines annuncia l’estensione delle prenotazioni sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari per viaggi da effettuare entro fine anno. La compagnia di navigazione si è infatti nuovamente aggiudicata, questa volta per un periodo di tre anni, la gara bandita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per garantire la continuità territoriale tra il porto laziale e il Sud della Sardegna. Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda particolarmente elevata del mercato, proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia. La linea è servita dalla Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri e 2.200 metri lineari di rotabili. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con poltrone reclinabili. Gli altri servizi offerti includono il ristorante à la carte, il self-service, il bar sempre aperto e il negozio per chi ama fare shopping. [post_title] => Grimaldi: aperte le prenotazioni sino a fine anno sulla Civitavecchia-Arbatax-Cagliari [post_date] => 2023-08-22T10:36:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692700610000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la presenza di visitatori internazionali a Gardaland Resort, che vede gli arrivi da oltreconfine arrivare al 30% delle entrati totali durante la prima parte dell'anno. “La Germania mantiene il primato come nazione Gardaland lover per l’affluenza al parco – rivela l’amministratore delegato, Sabrina de Carvalho –. Al secondo posto ci sono austriaci e poi svizzeri; seguono alcuni Paesi dell’Europa dell’Est, come per esempio Slovenia e Croazia”. “Ma Gardaland si conferma una meta amata anche dagli italiani provenienti da tutt’Italia - continua Sabrina de Carvalho –. In particolare abbiamo registrato un aumento dei gruppi di giovanissimi che decidono di trascorrere una giornata al parco, ma anche un maggior numero di giovani famiglie con figli dai 6 ai 12 anni”. Per quanto riguarda gli hotel del resort, la presenza del turismo internazionale sale al 48% degli ospiti, in aumento di circa il 10% rispetto al 2022. "Siamo davvero soddisfatti perché il tasso occupazionale per il mese di agosto raggiunge il 98% - conclude Sabrina de Carvalho -. Non solo: quest’anno gli ospiti prenotano in anticipo e si fermano più a lungo rispetto allo scorso anno”. La tendenza registrata per la stagione in corso dimostra, infatti, che gli ospiti provenienti dall’estero degli hotel di Gardaland Resort acquistano il soggiorno con più di 50 giorni di anticipo sull’arrivo, mentre i viaggiatori italiani scelgono di prolungare la durata della loro permanenza rispetto allo scorso anno. [post_title] => Gardaland: in aumento i visitatori internazionali. Occupazione hotel al 98% in agosto [post_date] => 2023-08-21T15:12:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692630759000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "venezia american airlines riprende il volo su chicago e anticipa il collegamento con philadelphia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1806,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza l'offerta di voli transatlantici dal Marco Polo di Venezia per il prossimo anno: American Airlines ha infatti annunciato la ripresa del volo diretto Venezia-Chicago (assente dal 2019), hub dal quale la compagnia offre prosecuzioni per oltre 100 destinazioni nel continente americano. Inoltre il vettore anticiperà ad aprile l’operatività del volo Venezia-Philadelphia (i biglietti sono già acquistabili).\r

\r

La doppia novità giunge dopo una prima parte dell'anno in cui i flussi di traffico tra Venezia e il Nord America hanno segnato una forte ripresa, tanto da superare i livelli pre-Covid del 2019. Da gennaio a luglio, i passeggeri che hanno volato da/per Stati Uniti e Canada sono stati complessivamente 555 mila, pari al 4% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Di questi, 272 mila hanno utilizzato i voli diretti che operano nella stagione estiva e che collegano giornalmente Venezia con New York Jfk e Atlanta (Delta Air Lines), New York Newark (United Airlines) e Philadelphia (American Airlines). A questi si aggiungono i quattro voli settimanali su Toronto e Montreal operati da Air Canada e Air Transat.\r

\r

A conferma dell’ottimo trend, si evidenzia inoltre che quest’anno Delta Air Lines ha anticipato a marzo il collegamento storico con New York Jfk, mentre United Airlines sta operando per la prima volta la tratta verso New York Newark con un aeromobile Boeing 777 da 276 posti, più capiente rispetto al precedente B-767 da 214 posti. Tutti i vettori nord-americani sono soddisfatti dei riempimenti dei voli, la cui media risulta pari al 93%, con punte del 96%, ben superiore all’85% del 2019.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti per il grande lavoro di squadra realizzato con le compagnie aeree nordamericane, che ha portato agli eccellenti risultati di questa stagione e grazie al quale stiamo ampliando l’offerta per il 2024 – spiega Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save –. Con la riattivazione del volo su Chicago dalla prossima stagione estiva, portiamo a conclusione la ricostruzione dell’offerta sul Nord America, continuando nel contempo ad approfondire nuove opportunità di collegamenti diretti in risposta alle forti potenzialità espresse da questo segmento di mercato”.","post_title":"Venezia: American Airlines riprende il volo su Chicago e anticipa il collegamento con Philadelphia","post_date":"2023-08-25T11:54:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692964469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbnb ha subito un colpo difficile da assorbire. Anche perché può essere l'avanguardia di una nuova sistemazione normativa in un campo completamente abbandonato a sè stesso. Infatti il colosso del turismo ha perso la battaglia legale con New York, che ha dichiarato guerra alle case vacanza.\r

\r

Un giudice americano ha respinto la causa intentata dalla piattaforma contro le restrizioni approvate dalle autorità cittadine contro questo modello di noleggio. La nuova legge, che vieta l'affitto di interi appartamenti per meno di 30 giorni, entrerà in vigore il 5 settembre e porterà alla virtuale scomparsa del modello di business Airbnb in una delle destinazioni più visitate del pianeta.\r

\r

Secondo il Wall Street Journal, il tribunale statale di Manhattan ha respinto la denuncia, ritenendo \"razionale\" che la città adotti misure drastiche per combattere la proliferazione di offerte illegali e l'aumento del prezzo degli affitti convenzionali.\r

\r

Airbnb, da parte sua, descrive il cambiamento normativo come un “veto di fatto” alla sua attività. Il suo direttore della politica globale, Theo Yedinsky, avverte che ciò assesterà un duro colpo al turismo, avendo un impatto totale sui residenti dei quartieri non centrali \"che dipendono dalla condivisione delle loro case per sbarcare il lunario\".\r

\r

Con l'entrata in vigore della nuova normativa gli affitti inferiori a 30 giorni saranno consentiti solo se l'host risiede nell'alloggio e non ha più di due ospiti. Allo stesso modo, i proprietari di case devono registrarsi presso un ufficio abilitato a tale scopo, che deve autorizzare la loro attività.\r

\r

Secondo Airbnb, gli affitti brevi a New York hanno contribuito con un fatturato netto di 77 milioni di euro nel 2022. Ma evidentemente la cosa pubblica, almeno a New York, è più importante del profitto di privati. ","post_title":"Airbnb: a New York la legge che vieta l'affitto di appartamenti per meno di un mese","post_date":"2023-08-24T13:32:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692883967000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450984","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà dal 28 agosto al 3 settembre la sesta edizione dell'Orbetello Jazz Festival, la rassegna organizzata con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del comune toscano e realizzata in collaborazione con l’Alexanderplatz di Roma. L'appuntamento di quest'anno viene dedicato alla memoria di Paolo Rubei, ideatore visionario e geniale della manifestazione, prematuramente scomparso a febbraio 2022. Alcuni dei più acclamati artisti del mondo del jazz si alterneranno quindi sul palcoscenico allestito nella terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman (via Mura di Levante).\r

\r

Si comincia lunedì 28 agosto con una serie di protagonisti indiscussi del jazz made in Italy: sul palco dell’Orbetello Jazz Festival arriva infatti il Franco Finucci quartet, che avrà come special guest Rosario Giuliani, considerato dalla critica uno dei più grandi sassofonisti del panorama jazz internazionale. Talento e originalità saranno il leitmotiv dell’appuntamento in programma martedì 29 agosto che vede protagonista la pianista cubana Jany McPherson, che si esibirà in trio con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.\r

\r

La sonorità del blues avvolgeranno la serata di mercoledì 30 agosto quando il palcoscenico dell’Orbetello Jazz Festival ospiterà il concerto di Federico Zampaglione con special guest Mario Donatone. La manifestazione proseguirà quindi giovedì 31 agosto, con un concerto-tributo a Juan Carlos Caceres. Protagonista, le colletif Tango Negro ensemble con musicisti come Ariel Tobio (voce), Natalio Mangalavite (piano), Martin Bruhn (batteria, percussioni), Carlos el tero Buschini (basso). Special guest, Max Rosati (chitarra).\r

\r

Venerdì 1° settembre, il festival sale in cattedra ospitando una delle cantanti più raffinate e meno formali degli ultimi anni: Sarah Jane Morris. Sul palco della Terrazza Guman, si esibirà con due chitarristi di grande talento, Tony Remy e Tim Cansfield. Con un progetto originale che vuole avvicinare il jazz alla canzone italiana d’autore, sabato 2 settembre Cinzia Tedesco e l'AllStarTrio presenteranno Italian JazzSongs: uno spettacolo che la stessa vocalist ha ideato e arrangiato nella volontà di creare ponti tra vari generi musicali e aprire le frontiere del jazz alle contaminazioni più diverse. Con lei, sul palco, musicisti come Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, Pino Jodice alle tastiere e special guest Flavio Boltro alla tromba e flicorno. Si preannuncia infine intenso il concerto che domenica 3 settembre chiuderà l’Orbetello Jazz Festival. Sonorità mediterranee e ritmi latino-americani si fondono in Zàkynthos: il nuovo lavoro del chitarrista e compositore Francesco Bruno, che si esibisce in trio con il batterista Marco Rovinelli e il contrabbassista Andrea Colella, due tra i più apprezzati musicisti della scena jazz nazionale.","post_title":"Al via dal 28 agosto al 3 settembre l'Orbetello Jazz Festival","post_date":"2023-08-23T14:42:22+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1692801742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turning assets into value. Sarà questo il titolo della nuova edizione dell'Italian Hospitality Investmente Conference, che quest'anno cambia sede e si trasferisce a Roma. Si terrà infatti presso l'hotel Villa Pamphili tra il 19 e il 20 ottobre l'ormai tradizionale evento organizzato da Teamwork e Thrends. Ithic 2023 ripartirà quindi da un’analisi dell’anno precedente per condividere prospettive future. Il 2022 si è difatti concluso con un quadro di decisa ripresa della domanda turistica per l’Italia. Allo stesso tempo c’è stato un rallentamento sul fronte delle transazioni alberghiere e una situazione macroeconomica non stabile per supportare la generazione e chiusura di nuovi investimenti.\r

\r

Emergono quindi tematiche legate alla creazione di valore per gli asset ricettivi del Paese nei prossimi anni. Occorre perciò capire quali formule, modelli e strategie di investimenti si possono e si devono costruire per creare valore immobiliare, in un contesto in cui i tassi di interesse sono alti e lo scenario macroeconomico globale è in continua evoluzione. Come le strutture alberghiere possano dialogare con la situazione attuale e come trovare la giusta chiave di accesso a questa nuova redditività? Il tutto considerando anche la crescente diffusione di format di ospitalità alternativi, quali gli student hotel, i glamping, i serviced/branded apartments o le formule di co-living e/o i nuovi modelli ibridi.\r

\r

Di questo si parlerà insomma in una quinta edizione che si svilupperà su ampi slot di networking e sessioni di conferenza nell’arco di due intere giornate, che verteranno su quattro track tematici: data, business intelligence e negoziazione; alternative lodging, nuove formule ricettive e nuovi modelli di business; concept e standard costruttivi, design e progettazione; branding e sviluppo delle catene\r

\r

Un’edizione che sarà sempre più internazionale per costruire prospettive e interpretare in anticipo le grandi sfide dei prossimi anni, affidandosi a nuovi modelli e schemi di pensiero, a fianco di grandi protagonisti globali nel settore della finanza, delle gestioni imprenditoriali e dello sviluppo di business. Ithic 2023 conterrà anche una kermesse dedicata agli asset pubblici che saranno inseriti in strategie di valorizzazione, arricchita da un salotto per investitori internazionali.\r

\r

Numerosi sono infatti gli speaker che hanno già confermato la propria partecipazione e che rendono la quinta edizione di Ithic una delle più cosmopolite. Tra i nomi di rilievo, Simon Vincent, president Emea Hilton; Michael Struck, ceo Ruby Hotels; Michael Grove, coo Hotstats; Stephen MacCall, ceo Edyn; Gesa Rohwedder, associated partner & head of hospitality Drees & Somme; Philippe Zuber, ceo Kerzner Hospitality; William Heinecke, chairman Minor Hotels; Manfredi Lefebvre d'Ovidio, president Amberkrombie-Kent e founder Silversea; Kennett Hatton, head of hotels Europe Cbre; Stephen Rushmore, global president Hvs; Gonzalo Aguilar, coo Europe Marriott; Alexander Schneider, president Nikki Beach; Frank Marrenbach, ceo Althoff Collection; Glenn Mandziuk, ceo Sustainable Hospitality Alliance; Philippe Bijaoui, Accor cdo Europe & North Africa for premium, midscale & economy brands; Marloes Knippenberg, ceo Kerten Hospitality; Theodor Kubak, md Value One; Cristophe Beauvilain, md Pygmalion Capital; Paola Orneli Bock, vp Aereal Bank; David Kellet, md Invesco; Rafael Coste Campos, md special situations Bain Capital; Kirill Zavodov, executive vp Pimco; Mirja Cartia d'Asero, ceo Gruppo 24 Ore; Gregorio De Felice, head of research and chief economist Intesa Sanpaolo.","post_title":"Ithic 2023: focus sulle formule per creare valore immobiliare.","post_date":"2023-08-23T13:41:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692798072000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 10 agosto dallo Spaceport America in Truth or Consequences, New Mexico, è partita una missione che ha catturato l’attenzione del mondo intero, mettendo sotto i riflettori le isole gemelle di Antigua e Barbuda. Keisha Schahaff e sua figlia Anastatia Mayers, originarie del Paese, erano a bordo del veicolo spaziale Virgin Galactic 02. Anastatia Mayers, a soli 18 anni, ha scritto il suo nome nei libri di storia come la persona più giovane ad aver mai varcato la soglia dello spazio. Insieme a sua madre Keisha ha segnato ulteriori pietre miliari: sono diventate la prima madre e figlia a volare nello spazio, oltre a essere le prime rappresentanti dei Caraibi a compiere questa impresa. Non solo: sono state anche la sesta e settima donne di colore a raggiungere l'infinito.\r

\r

\"È stata l'esperienza più incredibile che abbia mai vissuto: Antigua è stata davvero nello spazio! - ha raccontato Keisha al suo ritorno sulla Terra -. Un sogno d'infanzia si è finalmente avverato. Sono tornata dalla mia avventura spaziale con mia figlia... E posso confermare a chiunque avesse dubbi: la Terra è rotonda\".\r

\r

Antigua e Barbuda sono peraltro da qualche anno legate a doppio filo al mondo dello spazio, grazie alla statua The Boonji Spaceman: un enorme astronauta in una posa di danza ispirata a Micael Jackson, decorata con parole come futuro, desiderio, visione e formule matematiche. Situata sul molo del resort di lusso Hodges Bay Resort & Spa, è stata creata dall’artista contemporaneo Brendan Murphy, le cui opere sono collezionate da alcuni dei volti più noti del mondo, come Serena Williams, Novak Djokovic, Warren Buffett, Robert DeNiro e Ryan Gosling. Commissionata da Christopher Harding, collezionista e co-proprietario del resort, questa scultura rappresenta la più grande installazione mai creata da Murphy, alta quasi 7 metri e pesante più di una tonnellata. Simboleggia il desiderio e la volontà dell'uomo di superare ogni ostacolo e confine, proprio come le due donne antiguane hanno fatto con il loro viaggio nello spazio.\r

\r

Oltre al Boonji Spaceman, il resort permette inoltre di ammirare una collezione d'arte con alcune delle opere più celebri dell’artista, tra cui Candy Hearts, composta da trenta cuori dislocati su tre piani diversi, e la scultura di squalo intitolata The Fast Eat Slow nell’area del bar serale. La collezione comprende pure alcuni pezzi di artisti locali emergenti e affermati.","post_title":"Antigua va nello spazio ma l'avventura continua anche a terra con il Boonji Spaceman dell'Hodges Bay","post_date":"2023-08-23T12:30:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1692793851000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ripristino dei voli con l’Airbus A380 tra Singapore e Francoforte, l’utilizzo di aeromobili widebody Airbus A350-900 sui voli per Cairns e Malé, la ripresa dei voli diretti tra Singapore e Barcellona e l'aumento delle frequenze di volo, in modo da raggiungere i livelli pre-pandemia o superarli in alcune destinazioni del network. Sono alcune delle novità Singapore Airlines per la stagione 2024 (dal 31 marzo al 26 ottobre 2024), durante la quale la compagnia ha deciso di aumentare i propri servizi in diverse destinazioni del network, per sostenere la forte domanda di viaggi aerei.\r

\r

Tra le mete che si prevede raggiungeranno o supereranno i livelli pre-pandemici in termini di frequenze di voli si trovano in particolare Ahmedabad (India), Pechino e Shanghai (Cina), Copenaghen (Danimarca), Da Nang (Vietnam), Darwin, Melbourne e Perth (Australia), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Tokyo-Haneda (Giappone), Seattle e Houston (Stati Uniti d'America). “Grazie all’annuncio della programmazione dei voli per la prossima estate, i nostri passeggeri potranno pianificare in anticipo i propri viaggi per il 2024, approfittando di una scelta più ampia e di una maggiore flessibilità\", sottolinea la senior vice president marketing planning di Singapore Airlines, JoAnn Tan.\r

\r

","post_title":"Singapore Airlines aumenta la capacità in vista della stagione 2024","post_date":"2023-08-22T12:39:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692707977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà il prossimo 16 dicembre il nuovo collegamento easyJet Napoli-Marrakech. La rotta sarà operata con due voli settimanali ogni mercoledì e sabato. Le prenotazioni sono aperte a partire da oggi.\r

\r

Il nuovo collegamento va quindi ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano con easyJet. In particolare, tra le novità da Napoli Capodichino annunciate per il prossimo inverno, la compagnia opererà un collegamento settimanale con Gran Canaria dal 29 ottobre. Inoltre, verrà ripristinato il volo per Hurghada e inaugurato quello verso Marsa Alam, rispettivamente dal 31 ottobre con voli ogni martedì e sabato e dal 4 novembre con voli ogni sabato.","post_title":"EasyJet amplia l'offerta da Napoli: al via dal 16 dicembre il collegamento con Marrakech","post_date":"2023-08-22T11:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692703529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines annuncia l’estensione delle prenotazioni sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari per viaggi da effettuare entro fine anno. La compagnia di navigazione si è infatti nuovamente aggiudicata, questa volta per un periodo di tre anni, la gara bandita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per garantire la continuità territoriale tra il porto laziale e il Sud della Sardegna.\r

\r

Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda particolarmente elevata del mercato, proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia.\r

\r

La linea è servita dalla Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri e 2.200 metri lineari di rotabili. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con poltrone reclinabili. Gli altri servizi offerti includono il ristorante à la carte, il self-service, il bar sempre aperto e il negozio per chi ama fare shopping.","post_title":"Grimaldi: aperte le prenotazioni sino a fine anno sulla Civitavecchia-Arbatax-Cagliari","post_date":"2023-08-22T10:36:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692700610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la presenza di visitatori internazionali a Gardaland Resort, che vede gli arrivi da oltreconfine arrivare al 30% delle entrati totali durante la prima parte dell'anno. “La Germania mantiene il primato come nazione Gardaland lover per l’affluenza al parco – rivela l’amministratore delegato, Sabrina de Carvalho –. Al secondo posto ci sono austriaci e poi svizzeri; seguono alcuni Paesi dell’Europa dell’Est, come per esempio Slovenia e Croazia”.\r

\r

“Ma Gardaland si conferma una meta amata anche dagli italiani provenienti da tutt’Italia - continua Sabrina de Carvalho –. In particolare abbiamo registrato un aumento dei gruppi di giovanissimi che decidono di trascorrere una giornata al parco, ma anche un maggior numero di giovani famiglie con figli dai 6 ai 12 anni”.\r

\r

Per quanto riguarda gli hotel del resort, la presenza del turismo internazionale sale al 48% degli ospiti, in aumento di circa il 10% rispetto al 2022. \"Siamo davvero soddisfatti perché il tasso occupazionale per il mese di agosto raggiunge il 98% - conclude Sabrina de Carvalho -. Non solo: quest’anno gli ospiti prenotano in anticipo e si fermano più a lungo rispetto allo scorso anno”. La tendenza registrata per la stagione in corso dimostra, infatti, che gli ospiti provenienti dall’estero degli hotel di Gardaland Resort acquistano il soggiorno con più di 50 giorni di anticipo sull’arrivo, mentre i viaggiatori italiani scelgono di prolungare la durata della loro permanenza rispetto allo scorso anno.\r

\r

","post_title":"Gardaland: in aumento i visitatori internazionali. Occupazione hotel al 98% in agosto","post_date":"2023-08-21T15:12:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692630759000]}]}}