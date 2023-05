Valeria Rebasti assume il ruolo di international market director di Volotea Valeria Rebasti è stata promossa al ruolo di international market director di Volotea. Il nuovo incarico, ufficiale da oggi, prevede la supervisione della crescita e degli investimenti della compagnia spagnola in Italia, Germania, Grecia e i Paesi dell’area del Sud-est Europa. La manager è stata in precedenza commercial country manager Italy di Volotea e, a seguire, country manager Italy & Southeastern Europe. Valeria è entrata a far parte del team Volotea nel 2012 – anno in cui è decollato il primo volo del vettore – dopo aver maturato esperienze lavorative nel settore aviation, lavorando in Go Fly, easyJet e Jet2.com. «Valeria ha guidato lo sviluppo di Volotea in Italia, nonché in molti altri Paesi per tanti anni, svolgendo un lavoro straordinario che ci ha aiutato a portare l’azienda dall’avvio a oltre 400 rotte e 12 milioni di posti in vendita quest’anno – ha dichiaratoaffermato Carlos Muñoz, presidente e vondatore del vettore -. Le nostre sette basi in Italia, così come quella in Grecia e in Germania, sono un ottimo esempio di questo successo. Senza dubbio la sua leadership, professionalità e dedizione sono state fondamentali in questa crescita». “Sono orgogliosa di assumere l’incarico di international market director in Volotea, una compagnia che, anno dopo anno, ho visto volare sempre più in alto – ha aggiunto Valeria Rebasti – . Si tratta di un’opportunità che affronterò con lo stesso impegno, passione ed entusiasmo dedicati, sin dal 2012, all’espansione e alla crescita di Volotea in Italia. Non vedo l’ora di continuare a contribuire in prima linea allo sviluppo di Volotea e ringrazio Carlos Muñoz e tutta la compagnia per aver creduto in me e per avermi offerto questa importante opportunità di crescita”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444801 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Valeria Rebasti è stata promossa al ruolo di international market director di Volotea. Il nuovo incarico, ufficiale da oggi, prevede la supervisione della crescita e degli investimenti della compagnia spagnola in Italia, Germania, Grecia e i Paesi dell’area del Sud-est Europa. La manager è stata in precedenza commercial country manager Italy di Volotea e, a seguire, country manager Italy & Southeastern Europe. Valeria è entrata a far parte del team Volotea nel 2012 - anno in cui è decollato il primo volo del vettore - dopo aver maturato esperienze lavorative nel settore aviation, lavorando in Go Fly, easyJet e Jet2.com. «Valeria ha guidato lo sviluppo di Volotea in Italia, nonché in molti altri Paesi per tanti anni, svolgendo un lavoro straordinario che ci ha aiutato a portare l'azienda dall'avvio a oltre 400 rotte e 12 milioni di posti in vendita quest'anno - ha dichiaratoaffermato Carlos Muñoz, presidente e vondatore del vettore -. Le nostre sette basi in Italia, così come quella in Grecia e in Germania, sono un ottimo esempio di questo successo. Senza dubbio la sua leadership, professionalità e dedizione sono state fondamentali in questa crescita». “Sono orgogliosa di assumere l’incarico di international market director in Volotea, una compagnia che, anno dopo anno, ho visto volare sempre più in alto - ha aggiunto Valeria Rebasti - . Si tratta di un’opportunità che affronterò con lo stesso impegno, passione ed entusiasmo dedicati, sin dal 2012, all’espansione e alla crescita di Volotea in Italia. Non vedo l'ora di continuare a contribuire in prima linea allo sviluppo di Volotea e ringrazio Carlos Muñoz e tutta la compagnia per aver creduto in me e per avermi offerto questa importante opportunità di crescita”. [post_title] => Valeria Rebasti assume il ruolo di international market director di Volotea [post_date] => 2023-05-03T13:01:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683118888000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444790 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi cambiamenti per Albastar, dopo l'ingresso nel capitale del nuovo azionista di maggioranza Sherpa Capital, principale società spagnola di gestione di fondi di private equity. La compagnia ha scelto Massimiliano Vollero quale direttore commerciale. Prima di entrare nella compagnia, Vollero ha ricoperto diverse posizioni nel settore, tra cui quelle di direttore vendite globali di Volotea e responsabile del Gruppo Ttoo e charter di Vueling. "L'investimento nella qualificazione dei team di Albastar - si legge in una nota del vettore - è fondamentale affinché la compagnia aerea possa continuare a sviluppare con successo i suoi progetti nei prossimi anni. Albastar si affida al talento e all'esperienza di Vollero per portare avanti il rinnovamento e il consolidamento della compagnia nel mercato del trasporto aereo (...) Un ingresso che prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea spagnola, avviata con l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero avrà un ruolo chiave nella ricerca di strategie commerciali innovative e competitive per affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo post-pandemia. L'obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato come le altre compagnie aeree europee, sviluppando e implementando un piano industriale solido e sostenibile per garantire un futuro promettente nel settore. Resta ora da capire se e come la compagnia continuerà a riservare al mercato italiano un ruolo strategico oppure se trasferirà il proprio core business in Spagna. [post_title] => Albastar: Massimiliano Vollero è il nuovo direttore commerciale dell'era Sherpa Capital [post_date] => 2023-05-03T12:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683115407000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444703 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vanessa Hudson sarà la nuova ceo e managing director di Qantas: la manager, attualmente chief financial officer del gruppo australiano, sarà la prima donna a guidare il vettore e raccoglierà il testimone da Alan Joyce - in carica dal 2008 - il prossimo novembre, quando quest'ultimo andrà in pensione. Vanessa Hudson conta 28 anni di militanza nel gruppo Qantas, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali tra cui quelle di chief customer officer e senior vice president di Qantas nelle Americhe e in Nuova Zelanda. "Abbiamo riflettuto molto su questa successione e il Consiglio di amministrazione ha preso in considerazione una serie di candidati di alta qualità, sia interni che esterni - ha dichiarato il presidente del gruppo Qantas, Richard Goyder -. Vanessa ha una profonda conoscenza di questo settore dopo aver ricoperto per quasi tre decenni una serie di ruoli sia onshore che offshore, nei settori commerciale, clienti e finanza. Ha un'enorme esperienza nel settore aereo ed è una leader eccezionale. Negli ultimi cinque anni Vanessa ha contribuito direttamente alla definizione della nostra strategia come membro del Comitato di gestione del Gruppo e la sua gestione del portafoglio finanziario e di tesoreria durante la pandemia è stata eccezionale. Ha inoltre guidato il processo di selezione della flotta nel 2022 per il rinnovo dei nostri jet nazionali nel prossimo decennio". Qantas "è un'azienda eccezionale, ricca di persone di grande talento e ben posizionata per il futuro - ha affermato la nuova ceo -. La mia attenzione sarà rivolta a coloro su cui contiamo e che contano su di noi: i nostri passeggeri, i nostri dipendenti, i nostri azionisti e le comunità che serviamo (...) Questa transizione avviene in un momento in cui il Gruppo Qantas è estremamente ben posizionato. Abbiamo una strategia chiara, un bilancio solido e una redditività record che sostiene una pipeline di investimenti per i clienti, opportunità per il nostro personale e ritorni per gli azionisti". La Hudson ha sottolineato come la gran parte di questi meriti sia da attribuire ad Alan Joyce, "che ha affrontato numerose sfide e le ha gestite in modo eccezionale: dalla crisi finanziaria mondiale, ai prezzi record del petrolio, alle intense pressioni competitive e alla crisi del Covid". [post_title] => Qantas: Vanessa Hudson è la nuova ceo che subentra - dopo 15 anni - ad Alan Joyce [post_date] => 2023-05-02T12:08:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683029339000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 1° settembre, sull'atollo di Male Nord, a circa 40 minuti di motoscafo dall’aeroporto di Male, Joy Island, il nuovo resort maldiviano griffato The Cocoon Collection - Azemar. Sarà dotato di 150 camere, di cui 90 sulla spiaggia e 60 su palafitte, nonché di ampi spazi comuni e molta privacy tra una stanza e l'altra. Disponibili anche numerose attività sportive e di intrattenimento, mentre il ristorante The Market sarà un vero e proprio mercato all’aperto con pescheria, rosticceria, panettiere e persino un carretto di gelati artigianali. Il Basilico sarà invece un piccolo angolo f&b d'Italia a bordo piscina. Al Chiringuito si potrà inoltre gustare la paella a pranzo e partecipare a bbq sulla spiaggia la sera. "La scelta di costruire un hotel sull’atollo di Male, ci è venuta per andare incontro alle esigenze della nostra clientela, che in alcuni casi non vuole affrontare il trasferimento in idrovolante - racconta l'amministratore delegato di Azemar, Mariarosaria Campora -. E quindi abbiamo individuato in questo stupendo angolo dell’atollo il punto giusto dove realizzare il nostro nuovo resort". Il Joy Island si affianca ai due fratelli maggiori, il Cocoon Maldives e lo You & Me Maldives, per un totale di 409 camere nella destinazione, distribuite su tre isole molto diverse l’una dall’altra. "Questi primi quattro mesi dell’anno si sono chiusi con ottimi risultati (+20% sul 2022) - conclude Mariarosaria Campora -. Siamo davvero contenti e stiamo attendendo con entusiasmo l’apertura il 1° settembre del Joy Island". [post_title] => Il prossimo 1° settembre apre alle Maldive il Joy Island griffato The Coocon Collection - Azemar [post_date] => 2023-05-02T11:51:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683028264000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una serie di farfalle dalle ali argentate, motivo iconico dell'autore, che reagiranno dinamicamente a ogni passaggio degli ospiti. Every Wing Has a Silver Lining è l'opera interattiva realizzata in esclusiva dall'artista digitale britannico Dominic Harris per la Norwegian Viva, pronta a breve al debutto e sorella della Norwegian Prima. L'installazione sarà esposta presso il Metropolitan Bar della nave, il bar sostenibile del brand. Every Wing Has a Silver Lining è la più grande opera di Harris in termini di grandezza, oltre 15 metri di lunghezza, nonché una delle più grandi opere d’arte digitali e interrative in tempo reale esistenti, in termini di potenza di elaborazione, che sia completamente interattiva al movimento e al tocco degli spettatori e dei passanti. "Noi crediamo che l’arte possa essere un elemento trasformativo nell’esperienza dell’ospite - spiega Kevin Bubolz, managing director Continental Europe, Middle East & Africa di Norwegian Cruise Line -. Con l’introduzione della classe Prima, abbiamo portato a nuovi livelli l’integrazione dell’arte nel design complessivo della nostra nave". La Viva comincerà a navigare nel Mediterraneo ad agosto 2023, facendo scalo in città portuali chiave del sud dell’Europa, tra cui Lisbona, Venezia (Trieste) e Roma (Civitavecchia), nonché Atene. Salperà poi per i Caraibi meridionali per la stagione invernale 2023-2024 offrendo fughe al caldo da San Juan, in Porto Rico. [post_title] => Dominic Harris a bordo della Norwegian Viva: la sua opera digitale si troverà nel Metropolitan Bar [post_date] => 2023-05-02T10:34:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683023645000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways potrebbe ampliare il network fino a raggiungere più di 255 destinazioni rispetto alle attuali 170. A patto che le consegne dei nuovi aeromobili mantengano il giusto passo: Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, ha svelato i prossimi piani di sviluppo della compagnia in occasione dell'Arabian Travel Market di Dubai La compagnia aerea si aspetta che sia Boeing sia Airbus inizino presto le consegne; il vettore attende 73 aeromobili Airbus (i 23 A350-1000 e i 50 A321neo tornati nel portafoglio ordini dopo che l'accordo sulla verniciatura dell'A350 è stato risolto in via extragiudiziale), ma anche 92 velivoli Boeing (altri 8 737 Max 8, 25 737 Max 10, altri 19 787-9 Dreamliner e, soprattutto, 40 B777-9). «Abbiamo già iniziato a ricevere i Boeing 737 Max (un 737-8 finora), ma siamo in ritardo con le consegne di 787 e 777X. Ci aspettavamo che quest'anno venisse consegnato un gran numero di 777-9». E i problemi che Boeing sta avendo con le autorità di regolamentazione stanno ritardando le nostre consegne", ha dichiarato il ceo, ripreso dal Gulf News. Se Airbus e Boeing riusciranno a rispettare le scadenze, Akbar Al Baker stima che la compagnia potrebbe aggiungere "85-90 destinazioni quest'anno". Qatar Airways opera oltre 655 voli settimanali con una flotta di 237 aeromobili e prevede di aprire otto nuove destinazioni (tra cui Ras Al Khaimah e Tabouk in Arabia Saudita), rilanciare 12 rotte e aumentare le frequenze in 40 mercati. «Tutto ciò porterà a un totale di 177 destinazioni entro la fine di marzo 2024». [post_title] => Al Baker, Qatar Airways, vede un network di 255 destinazioni. Salvo ritardi nelle consegne dei velivoli [post_date] => 2023-05-02T10:21:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683022916000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444658 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa ha celebrato i suoi primi 65 anni di operatività a Roma: era infatti l'aprile 1958 quando - con il Leonardo da Vinci ancora in attesa di essere inaugurato - la compagnia cominciava la sua storia in Italia, con quattro voli alla settimana da Francoforte all’aeroporto di Ciampino di Roma. «Dai quattro voli iniziali - ha dichiarato Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group - oggi sono 35 i voli settimanali da e per Francoforte e ben 140 i collegamenti settimanali del Gruppo Lufthansa, favorendo gli scambi commerciali con Austria, Belgio, Germania e Svizzera e con il resto del mondo ed incentivando ulteriormente il traffico turistico verso la Capitale. Inoltre, ci congratuliamo con Aeroporti di Roma per aver recentemente ottenuto le prestigiose cinque stelle di Skytrax, grazie alle rinnovate infrastrutture aeroportuali, che rendono ancora più piacevole il viaggio dei nostri comuni clienti». «È stato fin qui un percorso assolutamente sinergico - ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - e che prosegue con la visione e l’impegno comune di voler continuare a crescere e migliorare giorno dopo giorno per offrire ai nostri passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile puntando su qualità, innovazione e sostenibilità, principi riconosciuti ad Adr dai tanti riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni quali il Best Airport Award per sei anni consecutivi e le cinque stelle Skytrax». [post_title] => Lufthansa celebra a Roma un sodalizio lungo 65 anni [post_date] => 2023-05-02T09:52:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683021132000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roma sta vivendo un vero e proprio rinascimento alberghiero. Sono innumerevoli infatti le aperture di prestigio previste a breve nella capitale. "Gli sviluppi riguardano però principalmente il segmento più alto del mercato. C'è spazio perciò per un prodotto di lusso accessibile come il nostro che, secondo la classificazione internazionale del prodotto alberghiero, si potrebbe posizionare a metà tra i cluster midscale e upscale", ha spiegato in occasione dell'ultimo 196+ forum organizzato a Milano da Pkf hotelexperts, la group senior manager development di Ruby Hotels, Catherine Hilt. La compagnia tedesca con base a Monaco di Baviera ha infatti annunciato da poco l'approdo nella Città eterna, con l'apertura nel 2025 di una nuova struttura ricavata dalla conversione di un ex ufficio della polizia situato nei pressi della Scalinata di Trinità dei Monti. L'albergo, il secondo del gruppo dopo l'indirizzo fiorentino in arrivo il prossimo anno, sarà dotato di circa 160 camere, con bar e terrazzo sul rooftop. "Abbiamo selezionato l'edificio circa un anno e mezzo fa, ma l'annuncio ufficiale risale appena a un mesetto orsono" ha raccontato Torsten Kuttig. Il director hotel development di Ece Work & Live, lo sviluppatore del progetto, ha quindi svelato alcuni interessanti dietro le quinte dell'operazione. Come è risaputo, infatti, negli ultimi tempi lo scenario è cambiato: soprattutto, negli ultimi 18 mesi sono saliti i costi di finanziamento e di costruzione: "Gli investitori si sono fatti più cauti e noi abbiamo dovuto adottare un approccio più conservativo. Se fino a un paio di anni fa le discussioni vertevano soprattutto sulle questioni di design, ora il focus si è naturalmente spostato sui costi. C'è grande attenzione anche sui minimi dettagli. Nel caso del Ruby Roma, per esempio, un punto critico è stata la questione della piscina sul tetto. Confermo che alla fine ci sarà, ma sarà un po' più piccola rispetto al piano originario". Un altro aspetto delicato è stato poi quello del numero delle camere. Ma questa volta il problema era più strutturale che economico. "All'inizio pensavamo a un hotel da 175 camere. L'ufficio tecnico ci ha però comunicato che per ragioni di sicurezza non saremmo potuti andare oltre le 150 stanze - ha proseguito Kuttig -. Alla fine siamo riusciti ad arriva a circa 160". "La sfida - ha aggiunto Lorenzo Chiarugi, fondatore e ceo dello studio International Opera, che ha curato il design dell'hotel - sta oggi nell'ottimizzare l'efficienza di ciascun elemento. Se i margini si riducono, gli spazi di correzione degli errori diventano infatti ancora più stretti. I costi, altrimenti, lievitano troppo". Sul fronte operativo, ha concluso quindi Catherine Hilt, "stiamo ripensando un po' il progetto per far fronte alla crescita dell'inflazione. Quello che però sono convinta ci aiuterà sarà soprattutto la stessa crescita del mercato alberghiero romano. Basti pensare che nella prima metà del 2022 la città ha sperimentato livelli di domanda superiori a quelli del 2019. E all'epoca c'era ancora il problema della variante Omicron. Credo quindi che ci sia spazio per una riconsiderazione generale delle nostre politiche tariffarie". [post_title] => Ruby Hotels sbarca a Roma: i dettagli dell'operazione al 196+ forum [post_date] => 2023-04-28T13:57:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682690223000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444604 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates sarà protagonista alla trentesima edizione dell'Arabian Travel Market di quest'anno, che prenderà il via il 1° maggio. Un anno fondamentale per l'evento, che celebra il suo terzo decennio di collegamento con l'industria dei viaggi e che quest'anno segna anche il 30° anno di partnership e di impegno di Emirates con la fiera. Quest'anno, il tema scelto per lo stand della compagnia aerea è "Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale. Il viaggio è come ci arrivi". La compagnia di Dubai presenterà gli ultimi prodotti firmati in tutte le classi e tutte le novità come, per esempio, una galleria di intelligenza artificiale che consente ai visitatori di creare le proprie opere d'arte digitali personalizzate. Emirates ha anche dedicato una parte dello stand per evidenziare alcune delle sue numerose iniziative di sostenibilità che si svolgono in tutta l'azienda. La poltrona Emirates di Premium Economy, che sarà esposta all'Atm anche quest'anno, vanta uno spazio per le gambe fino a 40 pollici, sedili larghi 19,5 pollici con una generosa reclinazione di 8 pollici e altri accorgimenti per consentire ai clienti di sedersi comodamente e rilassarsi. Inoltre, il vettore presenterà anche la First Class del suo Boeing 777-300er, una suite privata completamente chiusa, un sedile di Business Class del Boeing 777, una Onboard Lounge dell’ A380 di ultima generazione, oltre ad altri prodotti iconici come la Shower Spa di First Class e le sue generose poltrone rivoluzionarie per l’Economy Class. Lo stand di Emirates comprenderà anche 90 spazi per riunioni e potrà ospitare quasi 200 visitatori in qualsiasi momento. [post_title] => Emirates protagonista all'Arabian Travel Market per il trentesimo anno consecutivo [post_date] => 2023-04-28T12:25:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682684705000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "valeria rebasti assume il ruolo di international market director di volotea" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":117,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1708,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Valeria Rebasti è stata promossa al ruolo di international market director di Volotea. Il nuovo incarico, ufficiale da oggi, prevede la supervisione della crescita e degli investimenti della compagnia spagnola in Italia, Germania, Grecia e i Paesi dell’area del Sud-est Europa.\r

La manager è stata in precedenza commercial country manager Italy di Volotea e, a seguire, country manager Italy & Southeastern Europe. Valeria è entrata a far parte del team Volotea nel 2012 - anno in cui è decollato il primo volo del vettore - dopo aver maturato esperienze lavorative nel settore aviation, lavorando in Go Fly, easyJet e Jet2.com.\r

«Valeria ha guidato lo sviluppo di Volotea in Italia, nonché in molti altri Paesi per tanti anni, svolgendo un lavoro straordinario che ci ha aiutato a portare l'azienda dall'avvio a oltre 400 rotte e 12 milioni di posti in vendita quest'anno - ha dichiaratoaffermato Carlos Muñoz, presidente e vondatore del vettore -. Le nostre sette basi in Italia, così come quella in Grecia e in Germania, sono un ottimo esempio di questo successo. Senza dubbio la sua leadership, professionalità e dedizione sono state fondamentali in questa crescita».\r

“Sono orgogliosa di assumere l’incarico di international market director in Volotea, una compagnia che, anno dopo anno, ho visto volare sempre più in alto - ha aggiunto Valeria Rebasti - . Si tratta di un’opportunità che affronterò con lo stesso impegno, passione ed entusiasmo dedicati, sin dal 2012, all’espansione e alla crescita di Volotea in Italia. Non vedo l'ora di continuare a contribuire in prima linea allo sviluppo di Volotea e ringrazio Carlos Muñoz e tutta la compagnia per aver creduto in me e per avermi offerto questa importante opportunità di crescita”.","post_title":"Valeria Rebasti assume il ruolo di international market director di Volotea","post_date":"2023-05-03T13:01:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683118888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi cambiamenti per Albastar, dopo l'ingresso nel capitale del nuovo azionista di maggioranza Sherpa Capital, principale società spagnola di gestione di fondi di private equity. La compagnia ha scelto Massimiliano Vollero quale direttore commerciale. Prima di entrare nella compagnia, Vollero ha ricoperto diverse posizioni nel settore, tra cui quelle di direttore vendite globali di Volotea e responsabile del Gruppo Ttoo e charter di Vueling.\r

\r

\"L'investimento nella qualificazione dei team di Albastar - si legge in una nota del vettore - è fondamentale affinché la compagnia aerea possa continuare a sviluppare con successo i suoi progetti nei prossimi anni. Albastar si affida al talento e all'esperienza di Vollero per portare avanti il rinnovamento e il consolidamento della compagnia nel mercato del trasporto aereo (...) Un ingresso che prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea spagnola, avviata con l'acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero avrà un ruolo chiave nella ricerca di strategie commerciali innovative e competitive per affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo post-pandemia. L'obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato come le altre compagnie aeree europee, sviluppando e implementando un piano industriale solido e sostenibile per garantire un futuro promettente nel settore.\r

\r

Resta ora da capire se e come la compagnia continuerà a riservare al mercato italiano un ruolo strategico oppure se trasferirà il proprio core business in Spagna.\r

\r

","post_title":"Albastar: Massimiliano Vollero è il nuovo direttore commerciale dell'era Sherpa Capital","post_date":"2023-05-03T12:03:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683115407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vanessa Hudson sarà la nuova ceo e managing director di Qantas: la manager, attualmente chief financial officer del gruppo australiano, sarà la prima donna a guidare il vettore e raccoglierà il testimone da Alan Joyce - in carica dal 2008 - il prossimo novembre, quando quest'ultimo andrà in pensione.\r

\r

Vanessa Hudson conta 28 anni di militanza nel gruppo Qantas, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali tra cui quelle di chief customer officer e senior vice president di Qantas nelle Americhe e in Nuova Zelanda.\r

\r

\"Abbiamo riflettuto molto su questa successione e il Consiglio di amministrazione ha preso in considerazione una serie di candidati di alta qualità, sia interni che esterni - ha dichiarato il presidente del gruppo Qantas, Richard Goyder -. Vanessa ha una profonda conoscenza di questo settore dopo aver ricoperto per quasi tre decenni una serie di ruoli sia onshore che offshore, nei settori commerciale, clienti e finanza. Ha un'enorme esperienza nel settore aereo ed è una leader eccezionale. Negli ultimi cinque anni Vanessa ha contribuito direttamente alla definizione della nostra strategia come membro del Comitato di gestione del Gruppo e la sua gestione del portafoglio finanziario e di tesoreria durante la pandemia è stata eccezionale. Ha inoltre guidato il processo di selezione della flotta nel 2022 per il rinnovo dei nostri jet nazionali nel prossimo decennio\".\r

\r

Qantas \"è un'azienda eccezionale, ricca di persone di grande talento e ben posizionata per il futuro - ha affermato la nuova ceo -. La mia attenzione sarà rivolta a coloro su cui contiamo e che contano su di noi: i nostri passeggeri, i nostri dipendenti, i nostri azionisti e le comunità che serviamo (...) Questa transizione avviene in un momento in cui il Gruppo Qantas è estremamente ben posizionato. Abbiamo una strategia chiara, un bilancio solido e una redditività record che sostiene una pipeline di investimenti per i clienti, opportunità per il nostro personale e ritorni per gli azionisti\". La Hudson ha sottolineato come la gran parte di questi meriti sia da attribuire ad Alan Joyce, \"che ha affrontato numerose sfide e le ha gestite in modo eccezionale: dalla crisi finanziaria mondiale, ai prezzi record del petrolio, alle intense pressioni competitive e alla crisi del Covid\".","post_title":"Qantas: Vanessa Hudson è la nuova ceo che subentra - dopo 15 anni - ad Alan Joyce","post_date":"2023-05-02T12:08:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1683029339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 1° settembre, sull'atollo di Male Nord, a circa 40 minuti di motoscafo dall’aeroporto di Male, Joy Island, il nuovo resort maldiviano griffato The Cocoon Collection - Azemar. Sarà dotato di 150 camere, di cui 90 sulla spiaggia e 60 su palafitte, nonché di ampi spazi comuni e molta privacy tra una stanza e l'altra. Disponibili anche numerose attività sportive e di intrattenimento, mentre il ristorante The Market sarà un vero e proprio mercato all’aperto con pescheria, rosticceria, panettiere e persino un carretto di gelati artigianali. Il Basilico sarà invece un piccolo angolo f&b d'Italia a bordo piscina. Al Chiringuito si potrà inoltre gustare la paella a pranzo e partecipare a bbq sulla spiaggia la sera.\r

\r

\"La scelta di costruire un hotel sull’atollo di Male, ci è venuta per andare incontro alle esigenze della nostra clientela, che in alcuni casi non vuole affrontare il trasferimento in idrovolante - racconta l'amministratore delegato di Azemar, Mariarosaria Campora -. E quindi abbiamo individuato in questo stupendo angolo dell’atollo il punto giusto dove realizzare il nostro nuovo resort\".\r

\r

Il Joy Island si affianca ai due fratelli maggiori, il Cocoon Maldives e lo You & Me Maldives, per un totale di 409 camere nella destinazione, distribuite su tre isole molto diverse l’una dall’altra. \"Questi primi quattro mesi dell’anno si sono chiusi con ottimi risultati (+20% sul 2022) - conclude Mariarosaria Campora -. Siamo davvero contenti e stiamo attendendo con entusiasmo l’apertura il 1° settembre del Joy Island\".","post_title":"Il prossimo 1° settembre apre alle Maldive il Joy Island griffato The Coocon Collection - Azemar","post_date":"2023-05-02T11:51:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683028264000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una serie di farfalle dalle ali argentate, motivo iconico dell'autore, che reagiranno dinamicamente a ogni passaggio degli ospiti. Every Wing Has a Silver Lining è l'opera interattiva realizzata in esclusiva dall'artista digitale britannico Dominic Harris per la Norwegian Viva, pronta a breve al debutto e sorella della Norwegian Prima. L'installazione sarà esposta presso il Metropolitan Bar della nave, il bar sostenibile del brand.\r

\r

Every Wing Has a Silver Lining è la più grande opera di Harris in termini di grandezza, oltre 15 metri di lunghezza, nonché una delle più grandi opere d’arte digitali e interrative in tempo reale esistenti, in termini di potenza di elaborazione, che sia completamente interattiva al movimento e al tocco degli spettatori e dei passanti. \"Noi crediamo che l’arte possa essere un elemento trasformativo nell’esperienza dell’ospite - spiega Kevin Bubolz, managing director Continental Europe, Middle East & Africa di Norwegian Cruise Line -. Con l’introduzione della classe Prima, abbiamo portato a nuovi livelli l’integrazione dell’arte nel design complessivo della nostra nave\".\r

\r

La Viva comincerà a navigare nel Mediterraneo ad agosto 2023, facendo scalo in città portuali chiave del sud dell’Europa, tra cui Lisbona, Venezia (Trieste) e Roma (Civitavecchia), nonché Atene. Salperà poi per i Caraibi meridionali per la stagione invernale 2023-2024 offrendo fughe al caldo da San Juan, in Porto Rico.","post_title":"Dominic Harris a bordo della Norwegian Viva: la sua opera digitale si troverà nel Metropolitan Bar","post_date":"2023-05-02T10:34:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1683023645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways potrebbe ampliare il network fino a raggiungere più di 255 destinazioni rispetto alle attuali 170. A patto che le consegne dei nuovi aeromobili mantengano il giusto passo: Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, ha svelato i prossimi piani di sviluppo della compagnia in occasione dell'Arabian Travel Market di Dubai \r

\r

La compagnia aerea si aspetta che sia Boeing sia Airbus inizino presto le consegne; il vettore attende 73 aeromobili Airbus (i 23 A350-1000 e i 50 A321neo tornati nel portafoglio ordini dopo che l'accordo sulla verniciatura dell'A350 è stato risolto in via extragiudiziale), ma anche 92 velivoli Boeing (altri 8 737 Max 8, 25 737 Max 10, altri 19 787-9 Dreamliner e, soprattutto, 40 B777-9).\r

\r

«Abbiamo già iniziato a ricevere i Boeing 737 Max (un 737-8 finora), ma siamo in ritardo con le consegne di 787 e 777X. Ci aspettavamo che quest'anno venisse consegnato un gran numero di 777-9». E i problemi che Boeing sta avendo con le autorità di regolamentazione stanno ritardando le nostre consegne\", ha dichiarato il ceo, ripreso dal Gulf News.\r

\r

Se Airbus e Boeing riusciranno a rispettare le scadenze, Akbar Al Baker stima che la compagnia potrebbe aggiungere \"85-90 destinazioni quest'anno\". Qatar Airways opera oltre 655 voli settimanali con una flotta di 237 aeromobili e prevede di aprire otto nuove destinazioni (tra cui Ras Al Khaimah e Tabouk in Arabia Saudita), rilanciare 12 rotte e aumentare le frequenze in 40 mercati. «Tutto ciò porterà a un totale di 177 destinazioni entro la fine di marzo 2024».\r

\r

","post_title":"Al Baker, Qatar Airways, vede un network di 255 destinazioni. Salvo ritardi nelle consegne dei velivoli","post_date":"2023-05-02T10:21:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683022916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444658","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Lufthansa ha celebrato i suoi primi 65 anni di operatività a Roma: era infatti l'aprile 1958 quando - con il Leonardo da Vinci ancora in attesa di essere inaugurato - la compagnia cominciava la sua storia in Italia, con quattro voli alla settimana da Francoforte all’aeroporto di Ciampino di Roma.\r

\r

«Dai quattro voli iniziali - ha dichiarato Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe Lufthansa Group - oggi sono 35 i voli settimanali da e per Francoforte e ben 140 i collegamenti settimanali del Gruppo Lufthansa, favorendo gli scambi commerciali con Austria, Belgio, Germania e Svizzera e con il resto del mondo ed incentivando ulteriormente il traffico turistico verso la Capitale. Inoltre, ci congratuliamo con Aeroporti di Roma per aver recentemente ottenuto le prestigiose cinque stelle di Skytrax, grazie alle rinnovate infrastrutture aeroportuali, che rendono ancora più piacevole il viaggio dei nostri comuni clienti».\r

\r

«È stato fin qui un percorso assolutamente sinergico - ha sottolineato Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma - e che prosegue con la visione e l’impegno comune di voler continuare a crescere e migliorare giorno dopo giorno per offrire ai nostri passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile puntando su qualità, innovazione e sostenibilità, principi riconosciuti ad Adr dai tanti riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni quali il Best Airport Award per sei anni consecutivi e le cinque stelle Skytrax».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lufthansa celebra a Roma un sodalizio lungo 65 anni","post_date":"2023-05-02T09:52:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683021132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roma sta vivendo un vero e proprio rinascimento alberghiero. Sono innumerevoli infatti le aperture di prestigio previste a breve nella capitale. \"Gli sviluppi riguardano però principalmente il segmento più alto del mercato. C'è spazio perciò per un prodotto di lusso accessibile come il nostro che, secondo la classificazione internazionale del prodotto alberghiero, si potrebbe posizionare a metà tra i cluster midscale e upscale\", ha spiegato in occasione dell'ultimo 196+ forum organizzato a Milano da Pkf hotelexperts, la group senior manager development di Ruby Hotels, Catherine Hilt.\r

\r

La compagnia tedesca con base a Monaco di Baviera ha infatti annunciato da poco l'approdo nella Città eterna, con l'apertura nel 2025 di una nuova struttura ricavata dalla conversione di un ex ufficio della polizia situato nei pressi della Scalinata di Trinità dei Monti. L'albergo, il secondo del gruppo dopo l'indirizzo fiorentino in arrivo il prossimo anno, sarà dotato di circa 160 camere, con bar e terrazzo sul rooftop.\r

\r

\"Abbiamo selezionato l'edificio circa un anno e mezzo fa, ma l'annuncio ufficiale risale appena a un mesetto orsono\" ha raccontato Torsten Kuttig. Il director hotel development di Ece Work & Live, lo sviluppatore del progetto, ha quindi svelato alcuni interessanti dietro le quinte dell'operazione. Come è risaputo, infatti, negli ultimi tempi lo scenario è cambiato: soprattutto, negli ultimi 18 mesi sono saliti i costi di finanziamento e di costruzione: \"Gli investitori si sono fatti più cauti e noi abbiamo dovuto adottare un approccio più conservativo. Se fino a un paio di anni fa le discussioni vertevano soprattutto sulle questioni di design, ora il focus si è naturalmente spostato sui costi. C'è grande attenzione anche sui minimi dettagli. Nel caso del Ruby Roma, per esempio, un punto critico è stata la questione della piscina sul tetto. Confermo che alla fine ci sarà, ma sarà un po' più piccola rispetto al piano originario\". Un altro aspetto delicato è stato poi quello del numero delle camere. Ma questa volta il problema era più strutturale che economico. \"All'inizio pensavamo a un hotel da 175 camere. L'ufficio tecnico ci ha però comunicato che per ragioni di sicurezza non saremmo potuti andare oltre le 150 stanze - ha proseguito Kuttig -. Alla fine siamo riusciti ad arriva a circa 160\".\r

\r

\"La sfida - ha aggiunto Lorenzo Chiarugi, fondatore e ceo dello studio International Opera, che ha curato il design dell'hotel - sta oggi nell'ottimizzare l'efficienza di ciascun elemento. Se i margini si riducono, gli spazi di correzione degli errori diventano infatti ancora più stretti. I costi, altrimenti, lievitano troppo\".\r

\r

Sul fronte operativo, ha concluso quindi Catherine Hilt, \"stiamo ripensando un po' il progetto per far fronte alla crescita dell'inflazione. Quello che però sono convinta ci aiuterà sarà soprattutto la stessa crescita del mercato alberghiero romano. Basti pensare che nella prima metà del 2022 la città ha sperimentato livelli di domanda superiori a quelli del 2019. E all'epoca c'era ancora il problema della variante Omicron. Credo quindi che ci sia spazio per una riconsiderazione generale delle nostre politiche tariffarie\".","post_title":"Ruby Hotels sbarca a Roma: i dettagli dell'operazione al 196+ forum","post_date":"2023-04-28T13:57:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1682690223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates sarà protagonista alla trentesima edizione dell'Arabian Travel Market di quest'anno, che prenderà il via il 1° maggio. Un anno fondamentale per l'evento, che celebra il suo terzo decennio di collegamento con l'industria dei viaggi e che quest'anno segna anche il 30° anno di partnership e di impegno di Emirates con la fiera.\r

Quest'anno, il tema scelto per lo stand della compagnia aerea è \"Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale. Il viaggio è come ci arrivi\". La compagnia di Dubai presenterà gli ultimi prodotti firmati in tutte le classi e tutte le novità come, per esempio, una galleria di intelligenza artificiale che consente ai visitatori di creare le proprie opere d'arte digitali personalizzate. Emirates ha anche dedicato una parte dello stand per evidenziare alcune delle sue numerose iniziative di sostenibilità che si svolgono in tutta l'azienda.\r

La poltrona Emirates di Premium Economy, che sarà esposta all'Atm anche quest'anno, vanta uno spazio per le gambe fino a 40 pollici, sedili larghi 19,5 pollici con una generosa reclinazione di 8 pollici e altri accorgimenti per consentire ai clienti di sedersi comodamente e rilassarsi.\r

Inoltre, il vettore presenterà anche la First Class del suo Boeing 777-300er, una suite privata completamente chiusa, un sedile di Business Class del Boeing 777, una Onboard Lounge dell’ A380 di ultima generazione, oltre ad altri prodotti iconici come la Shower Spa di First Class e le sue generose poltrone rivoluzionarie per l’Economy Class.\r

Lo stand di Emirates comprenderà anche 90 spazi per riunioni e potrà ospitare quasi 200 visitatori in qualsiasi momento.","post_title":"Emirates protagonista all'Arabian Travel Market per il trentesimo anno consecutivo","post_date":"2023-04-28T12:25:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682684705000]}]}}