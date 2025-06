Trenitalia: operativo da oggi il nuovo collegamento Eurocity Pisa-Zurigo Inizia oggi, 9 giugno, il nuovo collegamento di Trenitalia verso la Svizzera, realizzato in cooperazione con le Ferrovie elvetiche, tra Pisa a Zurigo, con frequenza giornaliera fino al 29 settembre. La nuova corsa amplia il collegamento già attivo da Genova, introducendo nuove fermate a Viareggio, Massa Centro, La Spezia Centrale, Chiavari e Genova Brignole. L’orario prevede partenza ogni giorno alle 13.20 da Pisa, con un viaggio di circa 10 ore; mentre alle 6.33 si parte da Zurigo, con una durata di circa 9 ore e mezza. I biglietti, a partire da 57,50 euro, possono essere acquistati attraverso tutti i canali distributivi di Trenitalia. Il nuovo collegamento potenzia l’offerta di Trenitalia verso l’estero affiancandosi ai collegamenti Eurocity Italia-Svizzera, effettuati in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, e al Milano – Zurigo – Francoforte, realizzato in cooperazione con Ferrovie Federali Svizzere e

