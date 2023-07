Torino Airport: limitazioni al traffico il 23 luglio per disinnesco ordigno bellico Rimarrà aperto l’aeroporto di Torino domenica 23 luglio, anche se con limitazioni al traffico a causa della chiusura dello spazio aereo dalle ore 05:45 fino alle ore 08:45 per consentire le operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in Frazione Pratoregio a Chivasso (provincia di Torino). Torino Airport precisa che l’intervento “comporterà la sospensione delle operazioni di avvicinamento e atterraggio degli aeromobili presso l’Aeroporto di Torino” ma che “lo scalo rimane aperto. La chiusura dello spazio aereo non implica l’interruzione dei servizi aeroportuali. Potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata“. Torino Airport ha provveduto a comunicare le limitazioni alle compagnie aeree, che a loro volta daranno comunicazione ai passeggeri interessati in merito allo stato dei voli. “Si ricorda che la scelta operativa di cancellare o riprogrammare i voli nella suddetta fascia oraria resta in capo alle singole compagnie aeree. “Per informazioni dettagliate sui propri voli, i passeggeri possono quindi rivolgersi alla compagnia aerea o agenzia di viaggio, oppure contattare il servizio Informazioni Voli di Torino Airport al numero 011 5676361-2”. Condividi

