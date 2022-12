Swiss riprenderà la formazione e l’assunzione di nuovi piloti nel 2023 Swiss riprenderà nel 2023 il reclutamento e la formazione di nuovi piloti, dopo la sospensione forzata a causa della pandemia. La formazione sarà affidata alla European Flight Academy, gestita da Lufthansa Aviation Training. Il vettore svizzero assumerà anche 80 primi ufficiali che hanno già completato il percorso formativo. L’addestramento si svolgerà in varie località, tra cui Opfikon e Grenchen in Svizzera e Goodyear (Arizona) negli Stati Uniti. Gli allievi piloti potranno inoltre usufruire di un sostegno finanziario per la formazione. I candidati devono aver completato almeno tre anni di formazione professionale di base o avere accesso senza esami all’istruzione universitaria. “Dopo un blocco delle assunzioni durato due anni, possiamo ora offrire a una nuova generazione di piloti Swiss prospettive di lavoro, di carriera e un posto di lavoro attrattivo e possiamo dare il benvenuto a nuovi colleghi nel nostro team di bordo”, ha dichiarato il responsabile delle operazioni di volo, Stefan-Kenan Scheib.

\r

Tali stime giungono peraltro sulla scia di una seconda metà del 2022, che ha segnato uno slancio nella ripresa delle prenotazioni, con una netta predominanza dei tour in piccoli gruppi e destinazioni a medio e lungo raggio: “Percepiamo un forte desiderio di viaggi - aggiunge Moltrer -. Chi si è sentito privato del muoversi liberamente in questi anni ha compreso che viaggiare è un necessario valore aggiunto, il migliore investimento che si possa fare, sia che il viaggio costituisca la naturale interpretazione della vacanza sia che esso incarni la realizzazione di un sogno… E i mesi passati ci hanno fatto comprendere che i sogni vanno realizzati il prima possibile\". Tra agosto e settembre hanno quindi partecipato ai tour in piccoli gruppi di viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com oltre 3 mila persone, mentre gli itinerari individuali hanno avuto un numero complessivo di quasi 400 passeggeri.\r

\r

\"Al di là dei bilanci - conclude il titolare di viaggiaconcarlo.com, Carlo Mamberto - il punto focale è che i nostri viaggi lasciano il segno: abbiamo portato per anni migliaia di persone nei luoghi più remoti ed estremi della Terra e le esperienze fatte sono state in molti casi portatrici di cambiamento, di crescita personale, di profonda metamorfosi. E questo, per citare il mio collega Nicola Moltrer, è il valore aggiunto del nostro prodotto, oltre che il risultato più soddisfacente a cui chi fa il nostro mestiere possa ambire”.","post_title":"Viaggiagiovani.it e Viaggiaconcarlo.com: nel 2023 si torna ai volumi pre-Covid","post_date":"2022-12-23T11:06:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1671793596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos ha ripristinato questa mattina il collegamento da Verona a Montego Bay: dopo più di due anni e mezzo di pandemia il Catullo può nuovamente contare sulla rotta diretta verso la Giamaica, che è operativo per tutto l'inverno ogni venerdì con partenza alle 9.50 e arrivo alle 17.35 (ora locale). La ripresa del volo da Verona segue a distanza di poco più di un mese la ripartenza del collegamento da Milano Malpensa, sempre su Montego Bay: quest'ultimo è attivo ogni domenica con partenza alle ore 9.00 e arrivo a Montego Bay alle ore 16.30 locali.\r

\r

La ripresa dei collegamenti tra l’Italia e la Giamaica rappresenta una leva significativa per aumentare il numero dei passeggeri dall’Italia che rappresenta uno dei mercati principali per la destinazione caraibica.\r

\r

L'isola caraibica si appresta a chiudere un anno positivo per la ripartenza dei flussi turistici internazionali e nutre importanti aspettative per il 2023: non solo è tornata più accessibile dal Bel Paese, continua a migliorare la propria offerta ricettiva attraverso importanti investimenti, ad attuare azioni strategiche verso agenzie e tour operator ma è stata anche designata da Lonely Planet come una delle destinazioni imperdibili per il prossimo anno, per la categoria “Unwind”.\r

\r

","post_title":"Neos ha ripristinato oggi i voli diretti da Verona a Montego Bay","post_date":"2022-12-23T11:01:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671793274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet estenderà all’intera stagione estiva 2023 il collegamento da Milano Bergamo verso Lisbona, inaugurato lo scorso 30 ottobre. La rotta, inizialmente programmata per la sola stagione invernale, diventa così annuale, rimanendo operativa anche dal prossimo aprile fino alla fine dell’estate.\r

L’operativo della rotta – già in vendita tramite tutti i canali distributivi del vettore rimane invariato, confermando i tre voli a settimanali previsti ogni martedì, giovedì e domenica.\r

Lisbona è l’ultima novità della compagnia aggiuntasi questo inverno all’ampio network di destinazioni europee raggiungibili in poche ore dall’aeroporto di Milano Bergamo grazie a easyJet: tantissime le capitali tra cui scegliere – da Amsterdam a Parigi, passando per Londra.","post_title":"EasyJet: diventa annuale la rotta da Milano Bergamo a Lisbona","post_date":"2022-12-23T10:36:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671791797000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_395483\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Vitale presidente Turismo Torino e Provincia[/caption]\r

\r

Turismo Torino e Provincia chiude il 2022 con un bilancio d'esercizio che registra un incremento del valore della produzione di circa il 20%, dato generato per il 50% da progettualità. E' quanto emerso durante la 29ª assemblea soci dell'ente che conta 76 soci tra pubblici e privati, che ha anche approvato il budget e il Piano Attività 2023, rispetto al quale, oltre al consolidamento delle 5 missioni statutarie dell'Atl, accoglienza, marketing e promozione, data analysis e formazione, sviluppo progetti territoriali e convention bureau, sono previsti alcuni progetti speciali.\r

\r

In particolare l'Atl segnala l'avvio della seconda fase della campagna di comunicazione Ryanair per posizionare Torino e il Piemonte tra le destinazioni europee più desiderate e accessibili, la pubblicazione del nuovo sito, il progetto Unesco collegato alle Residenze Reali e rivolto alla rete di città creative e il progetto 'Via Francigena for all'.\r

\r

«Forte di indicatori di bilancio particolarmente positivi - sottolinea il presidente, Maurizio Vitale - Turismo Torino e Provincia ha perfezionato la fase di riposizionamento per avviare il percorso finalizzato al rilancio del proprio strategico ruolo di abilitatore economico». L'ente si pone ora la sfida del Tourism New Deal, consolidando, sia la governance fisica, per estendere il numero di soci tra i più qualificati stakeholder economici del territorio, sia la governance digitale attraverso la costruzione di una piattaforma intelligente. ","post_title":"Turismo Torino e Provincia: + 20% del valore di produzione","post_date":"2022-12-23T10:36:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671791791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità sull'alta velocità. Da ora in poi si potrà navigare online in 4G sull’Alta Velocità da Milano a Firenze. Importante passo in avanti per potenziare la connettività a bordo treno. I , l’impianto di copertura radiomobile con tecnologia 4G lungo la tratta e nelle gallerie della linea Alta Velocità Bologna-Firenze, proseguendo perciò l’opera iniziata a luglio scorso quando sono stati completati i lavori di upgrade verso la tecnologia 4G nelle gallerie tra Milano e Bologna.\r

\r

La tecnologia 4G consente ai passeggeri di usufruire di una connessione stabile e di alta qualità anche nelle aree più sfavorevoli come le gallerie ferroviarie, sia attraverso il servizio WiFi di bordo treno sia attraverso la copertura diretta di tutti gli Operatori di Telecomunicazione che hanno aderito al progetto: TIM come capofila, iliad, Vodafone e WINDTRE.\r

\r

La copertura 4G sull’Alta Velocità da Milano a Firenze rappresenta, dunque, un obiettivo raggiunto per il Gruppo FS, in linea con il traguardo fissato dal suo amministratore delegato Luigi Ferraris già in occasione della presentazione del Piano Industriale decennale da 190milioni di euro di investimenti che fa della connettività uno dei fattori abilitanti.\r

\r

Per questo, l’impegno verso la piena connettività a bordo treno non si fermerà a Firenze, ma proseguirà anche nel corso del 2023 con i lavori per una tecnologia 4G disponibile fino a Roma e Napoli e, come da cronoprogramma, da Torino a Milano e da Bologna a Venezia. L’obiettivo del Gruppo FS è realizzare una connettività voce e dati sempre più affidabile sulle linee alta velocità ma anche sulle linee convenzionali, a partire dalle tratte a maggiore frequentazione, così da garantire un servizio di alta qualità ai passeggeri dei treni AV, Intercity e Regionali e alle imprese ferroviarie del trasporto merci.","post_title":"Trenitalia: il 4G sull'Alta Velocità Milano-Firenze","post_date":"2022-12-23T10:31:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671791505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435710\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Seascape a New York il giorno del suo battesimo ufficiale[/caption]\r

\r

Per ora si tratta solo di un memorandum d'intesa non vincolante ma Msc Crociere continua a puntare forte sul mercato Usa e ora pensa a un nuovo terminal nella texana Galveston, che diventerebbe così il quarto home port statunitense della compagnia dopo Miami, Port Canaveral e New York (quest'ultimo operativo da aprile 2023). Il documento appena firmato con Galveston Wharves, racconta Travel Weekly, definirebbe i parametri di un potenziale accordo definitivo per lo sviluppo e la gestione operativa di un nuovo terminal compreso tra i moli 16 e 18 dello scalo texano.\r

\r

Galveston sta peraltro attirando parecchie attenzioni da parte del mondo crocieristico. Solo lo scorso novembre, Royal Caribbean ha infatti aperto un proprio terminal a emissioni zero da 125 milioni di dollari, dove ormeggerà la Allure of the Seas per l'inverno e l'estate 2022-23, prima di essere riposizionata in Florida. Nel 2024 sarà invece la volta della Harmony of the Seas di fare base in Texas. Anche Princess Cruises, dopo sei anni di assenza, è tornata a Galveston con la Ruby Princess, che da lì partirà per crociere da 11 giorni la maggior parte delle quali verso i Caraibi occidentali, nonché per un itinerario di 16 giorni attraverso il canale di Panama, fino a San Francisco.","post_title":"Msc sempre più a stelle e strisce. In arrivo un nuovo terminal nella texana Galveston","post_date":"2022-12-23T10:27:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671791256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia ulteriormente il network da Milano Bergamo con l'introduzione di una nuova rotta per Belgrado, dal 26 settembre 2023. Il nuovo collegamento sarà servito con cinque frequenze alla settimana, il martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. I biglietti sono già in vendita attraverso tutti i canali distributivi della low cost.\r

\r

“L’annuncio di oggi dimostra ulteriormente come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo - ha affermato Daria Seergeva, corporate communication manager della compagnia aerea -. Gli italiani avranno ora maggiori opportunità di raggiungere e scoprire la bella capitale della Serbia, ma anche i turisti serbi di visitare e conoscere meglio l’Italia e la città di Bergamo\".","post_title":"Wizz Air collegherà Milano Bergamo a Belgrado con cinque voli a settimana","post_date":"2022-12-23T09:26:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671787612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite dei voli per le nuove rotte da Roma Fiumicino a San Francisco e Washington. Il collegamento verso la California sarà attivo dal prossimo 1° luglio con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica, mentre dal 2 agosto al 28 ottobre 2023 l’operativo salirà a cinque voli, ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Il servizio per Washington-Dulles opererà inizialmente dal 2 giugno al 2 luglio 2023 con cinque frequenze settimanali ogni lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica; dal 4 luglio al 30 luglio l’operativo sarà ogni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Dal 1° agosto al 28 ottobre 2023 invece l’operativo diventerà giornaliero.\r

Sulla rotta per San Francisco verrà impiegato un Airbus A350 mentre su quella per Washington sarà utilizzato l’Airbus A330. I due nuovi collegamenti a lungo raggio si aggiungono a quelli già operativi per New York, operati sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi e Malè (Maldive) operati da Roma.\r

“Siamo partiti con le nostre operazioni di volo solo 14 mesi fa e a novembre 2021 avevamo nel nostro network una sola destinazione intercontinentale, New York, in un momento in cui il trasporto aereo era fermo a causa del contesto pandemico - ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, ad della compagnia -. Oggi abbiamo ben 9 destinazioni intercontinentali nel Nord e Sud America e in Asia e lo sviluppo del 2023 verso Washington e San Francisco, testimonia la nostra crescita. Prevediamo che i ricavi passeggeri nel 2022 supereranno il valore atteso nel budget, tenendo conto della riduzione della capacità offerta rispetto alle previsioni a causa del contesto geopolitico, e l’incremento delle destinazioni è un’ulteriore dimostrazione che per raggiungere i nostri obiettivi è necessario concentrarsi sui collegamenti di lungo raggio”.\r

“Questi nuovi collegamenti arricchiscono il network intercontinentale della compagnia, uno degli asset principali di ITA Airways – ha sottolineato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare –. Consolidiamo così il processo di espansione verso il mercato statunitense, il primo mercato internazionale per Ita Airways. La molteplice offerta sull’hub di Roma Fiumicino ci consentirà di essere il vettore di riferimento dagli Usa sull’Italia e via Roma su Europa e Mediterraneo per la comunità italiana e le principali comunità dei Paesi del Mediterraneo”.\r

","post_title":"Ita Airways spinge verso gli Usa: aperte le vendite dei voli per San Francisco e Washington","post_date":"2022-12-23T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671786948000]}]}}