Silver Air: torna il 19 giugno il collegamento estivo Lugano-Isola d’Elba

Conto alla rovescia per Silver Air che il prossimo 19 giugno tornerà a decollare dall’aeroporto di Lugano verso l’Isola d’Elba: i voli, della durata di solo 1 ora e 30 minuti saranno operativi fino al 26 settembre, tutte le domeniche e i mercoledì (solo ad agosto il servizio si limita alle domeniche).

Sulla rotta viene impiegato un Let 410 da 16 posti: l’aeromobile, già utilizzato con successo gli scorsi anni è tra i

pochi velivoli della categoria a poter atterrare in totale sicurezza sulla pista limitata dell’aeroporto di Marina di Campo.

Oltre a un mare caraibico e a una miriade di spiagge per tutti i gusti, la perla dell’Arcipelago Toscano propone un’offerta davvero amplia e completa dal punto di vista culturale, sportivo, naturalistico, termale, enogastronomico per tutti i target di turisti. Non mancano, anzi sono numerosissimi, gli eventi durante tutta la stagione estiva: Elba World Tango Festival, Magnetic Opera Festival, Concerti di musica classica, Swinging Generation, una serata con Jose Carrerars, premi letterari, Elba Swing Festival, Elba book, camminate notturne, mercatini itineranti e molto

altro.

Attraverso il tour operator partner F&T Flights and Travels, la compagnia aerea ha stipulato interessanti convenzioni con molte strutture alberghiere dell’Elba – dagli esclusivi 5 stelle ai piccoli hotel a conduzione familiare – residence, agriturismo e campeggi, ed è in grado di proporre pacchetti turistici volo + soggiorno, inclusi short break di 4 notti.