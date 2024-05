L’Italia è prima in Europa per numero di congressi ospitati L’Italia in soli cinque anni passa dal sesto al primo posto e raggiunge la vetta d’Europa per numero di congressi ospitati. E’ la prima destinazione in Europa per congressi e convegni ospitati nell’anno 2023 secondo il report annuale di Icca – International Congress and Convention Association, l’associazione internazionale che raggruppa operatori del segmento congressuale. Il traguardo raggiunto è una prima volta assoluta per l’Italia, ed è il risultato di anni di crescita del settore, di una scalata progressiva dalla sesta posizione delle annate 2018-19 alla seconda posizione del 2022 fino a raggiungere l’ambita prima posizione nel 2023. “Ogni grande risultato porta con sé molta soddisfazione ma anche la motivazione, l’energia e il coraggio – che al governo Meloni non mancano di certo – necessari a sostenere il comparto verso una crescita costante, strutturale e intelligente che veda nel turismo congressuale un asset fondamentale dell’intera industria” commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè. Condividi

