Saudia: da fine giugno i primi voli di linea da Neom verso Dubai

Saudia è pronta a inaugura i primi voli commerciali di linea da Neom, la “smart city” che l’Arabia Saudita sta realizzando nel nord-ovest del Paese (circa 1.500 chilometri da Riyadh) verso Dubai. In fieri ci sono anche collegamenti diretti per Londra. La rotta dal Neom Bay Airport sarà operata una volta alla settimana a partire dalla fine di giugno.

Il network previsto dallo scalo che serve il mega progetto di sviluppo di Neom includerà anche “voli verso selezionate destinazioni regionali e internazionali”. Intanto, la rotta per Dubai nasce dalla collaborazione tra la compagnia aerea e Neom, la società che sta costruendo la nuova città, e gli aerei che operano il servizio avranno una livrea “Neom-Saudia”. “Questa partnership è in linea con l’ambizione di Saudia di sostenere la Saudi Vision 2030 aumentando il traffico passeggeri a livello nazionale e regionale, oltre a espandere i nostri collegamenti con le principali destinazioni globali” ha dichiarato Ibrahim Al-Omar, direttore generale del vettore saudita.

“L’aeroporto di Neom Bay è un elemento chiave per lo sviluppo di Neom, in quanto facilita l’accesso per i residenti e i partner commerciali e migliora nettamente la facilità con cui Neom può connettersi con persone provenienti da tutto il mondo”.

Saudia ha sottolineato che Neom “si trova all’incrocio di tre continenti” e i voli in partenza dal suo scalo possono raggiungere il 40% del mondo in meno di 4 ore di volo. Il progetto di sviluppo è stato annunciato nel 2017 dal principe ereditario Mohammed bin Salman, all’interno del più ampio piano Vision 2030 per diversificare l’economia saudita dall’industria del petrolio.