Sas lancia il Travel Pass Biofuel, nuova iniziativa green per i passeggeri corporate

Si chiama Travel Pass Biofuel la nuova iniziativa di Sas sul fronte sostenibilità. La tessera è dedicata ai business travellers che viaggiano regolarmente verso la stessa destinazione e desiderano ridurre l’impronta di carbonio lasciata dai loro voli. Questi passeggeri ottengono una carta prepagata e scontata in cui è sempre incluso il 100% di biocarburante, per ridurre l’impatto ambientale dei loro voli.

Sas è impegnata in un ambizioso percorso di sostenibilità che punta ad aumentare l’utilizzo di carburanti sostenibili per l’aviazione, come il biocarburante, per ridurre l’impatto climatico dei viaggi in aereo. “L’acquisto del Travel Pass Biofuel è perfetto per i passeggeri che vogliono rendere il loro volo più sostenibile” affermanMarkus Ek, VP Global Sales della compagnia aerea scandinava.

Gli sforzi del vettore per ridurre le emissioni di Co2 includono anche l’utilizzo di aeromobili moderni e a basso consumo di carburante oltre all’uso, in quantità sempre maggiori, del Saf.