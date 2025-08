Qantas: Darsh Chapman guida Uk, Europa, Medio Oriente e Africa Qantas ha annunciato oggi la nomina di Darsh Chapman a nuova direttrice generale regionale per Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa, con inizio dell’incarico previsto per agosto 2025. La signora Chapman sarà basata nell’ufficio Qantas di Londra, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Georgia Blackburn, che ha guidato i team regionali del Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa negli ultimi tre anni. La signora Chapman porta con sé una vasta e solida esperienza operativa e commerciale, maturata nella sua funzione dirigenziale alla guida di Global Airports di Qantas dal 2021, oltre a precedenti ruoli dirigenziali ricoperti nel team Vendite e Distribuzione della compagnia aerea. La nomina arriva in un momento in cui Qantas continua a crescere nella regione. Dopo aver recentemente celebrato un anno di voli diretti da Parigi a Perth, la compagnia lancerà presto la nuova rotta Johannesburg–Perth a dicembre, mentre continua i preparativi per i voli del Progetto Sunrise, che collegheranno la costa orientale dell’Australia direttamente con Londra. Nel suo nuovo ruolo, la signora Chapman si concentrerà sull’espansione della presenza di Qantas sia nei mercati già consolidati che in quelli nuovi della regione, continuando a rafforzare il marchio Qantas e le principali partnership nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente ed Africa. Condividi

