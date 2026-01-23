Anguilla nel segno della sostenibilità: partita la spedizione “Beyond the Reef” Anguilla rinnova l’impegno per preservare al meglio la natura e il patrimonio marino dell’isola: lo scorso 17 gennaio è partita da Sandy Ground la nave James Cook, con a bordo un team di 25 scienziati di Anguilla e del Regno Unito, in missione per 12 giorni di ricerca pionieristica. La nave da ricerca oceanografica britannica Rrs James Cook supporta la spedizione scientifica denominata “Beyond the Reef” finanziata dal Regno Unito. Si tratta della prima missione nei Caraibi condotta nell’ambito del Programma Blue Belt del Regno Unito, un’iniziativa dedicata alla protezione e alla gestione sostenibile degli ambienti marini dei territori d’oltremare. La spedizione durerà complessivamente sei settimane e toccherà Anguilla, Turks e Caicos e le isole Cayman. Gli obiettivi principali della missione includono: mappatura dei fondali, saranno prodotti i primi grafici dettagliati del fondale marino per migliorare la sicurezza della navigazione. Monitoraggio della biodiversità, ricerca di specie di profondità e potenziale scoperta di nuove specie e habitat in aree mai studiate prima. Qualità dell’acqua e inquinamento: Anguilla condurrà il suo primo sondaggio sulla qualità delle acque offshore per monitorare i livelli di inquinamento e gli impatti del cambiamento climatico. Sostenibilità della pesca. Condividi

(Elisa Biagioli) [post_title] => Ota Viaggi, Domenico Aprea: «Nel 2025 una crescita strabiliante» [post_date] => 2026-01-23T12:13:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769170406000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anguilla rinnova l'impegno per preservare al meglio la natura e il patrimonio marino dell’isola: lo scorso 17 gennaio è partita da Sandy Ground la nave James Cook, con a bordo un team di 25 scienziati di Anguilla e del Regno Unito, in missione per 12 giorni di ricerca pionieristica. La nave da ricerca oceanografica britannica Rrs James Cook supporta la spedizione scientifica denominata "Beyond the Reef” finanziata dal Regno Unito. Si tratta della prima missione nei Caraibi condotta nell'ambito del Programma Blue Belt del Regno Unito, un’iniziativa dedicata alla protezione e alla gestione sostenibile degli ambienti marini dei territori d'oltremare. La spedizione durerà complessivamente sei settimane e toccherà Anguilla, Turks e Caicos e le isole Cayman. Gli obiettivi principali della missione includono: mappatura dei fondali, saranno prodotti i primi grafici dettagliati del fondale marino per migliorare la sicurezza della navigazione. Monitoraggio della biodiversità, ricerca di specie di profondità e potenziale scoperta di nuove specie e habitat in aree mai studiate prima. Qualità dell'acqua e inquinamento: Anguilla condurrà il suo primo sondaggio sulla qualità delle acque offshore per monitorare i livelli di inquinamento e gli impatti del cambiamento climatico. Sostenibilità della pesca. 