Qantas accoglie in flotta il primo dei 40 Airbus A321Xlr ordinati L'A321Xlr è pronto a fare il suo ingresso nella flotta Qantas, che diverrà così il primo vettore dell'Asia-Pacifico a introdurre in servizio il nuovo aeromobile, assemblato negli stabilimenti Airbus di Finkenwerder, ad Amburgo. Equipaggiato con motori Pratt & Whitney Gtf, l'A321Xlr di Qantas presenta una configurazione a due classi con 20 posti in Classe Business e 177 nella cabina principale. In una prima fase l'aeromobile sarà impiegato su rotte domestiche in Australia, con la possibilità di aprire in futuro nuove tratte secondarie verso l'Asia. Il Gruppo Qantas ha effettuato complessivamente un ordine fermo per 40 A321Xlr nell'ambito del programma di rinnovo della flotta: 28 di questi saranno destinati a Qantas e 12 alla controllata low cost Jetstar. Gli A321Xlr fanno parte di un ordine più ampio con Airbus che include in totale 128 aeromobili a corridoio singolo e 24 widebody A350-1000. Nel servizio tipico di linea il velivolo offre la maggiore autonomia tra tutti gli aeromobili a corridoio singolo – fino a 4.700 miglia nautiche – e una riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO₂ del 30% rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. A oggi, Airbus ha già registrato oltre 500 ordini per questo modello.

\r

Equipaggiato con motori Pratt & Whitney Gtf, l’A321Xlr di Qantas presenta una configurazione a due classi con 20 posti in Classe Business e 177 nella cabina principale. In una prima fase l'aeromobile sarà impiegato su rotte domestiche in Australia, con la possibilità di aprire in futuro nuove tratte secondarie verso l’Asia.\r

\r

Il Gruppo Qantas ha effettuato complessivamente un ordine fermo per 40 A321Xlr nell’ambito del programma di rinnovo della flotta: 28 di questi saranno destinati a Qantas e 12 alla controllata low cost Jetstar. Gli A321Xlr fanno parte di un ordine più ampio con Airbus che include in totale 128 aeromobili a corridoio singolo e 24 widebody A350-1000.\r

\r

Nel servizio tipico di linea il velivolo offre la maggiore autonomia tra tutti gli aeromobili a corridoio singolo – fino a 4.700 miglia nautiche – e una riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO₂ del 30% rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. A oggi, Airbus ha già registrato oltre 500 ordini per questo modello.","post_title":"Qantas accoglie in flotta il primo dei 40 Airbus A321Xlr ordinati","post_date":"2025-06-30T15:10:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751296224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas ha inaugurato un nuovo collegamento diretto con Airbus A320 tra Copenaghen e Nuuk, dopo una pausa di oltre vent'anni. Il ritorno della compagnia scandinava sulla rotta coincide con l'apertura del nuovo aeroporto internazionale di Nuuk e rientra nella più ampia strategia di Sas di stabilire una connettività significativa e sostenibile attraverso il Nord Atlantico e oltre.\r

\r

La rotta opererà tre volte a settimana durante la stagione estiva ed è stata sviluppata in stretta collaborazione con i partner groenlandesi, tra cui Air Greenland.\r

\r

«Questa rotta riflette la nostra ambizione più ampia di essere una compagnia aerea resiliente, adattabile e collaborativa per il futuro» afferma Anko van der Werff, presidente e ceo del vettore.\r

\r

Con l'evoluzione di Sas in una compagnia aerea premium orientata al futuro, il ruolo di Copenhagen come hub globale è essenziale, per migliorare la connettività e sostenere la mobilità, il commercio e la crescita in Scandinavia e oltre.\r

\r

Questo lancio riflette l'attenzione di Sas per la crescita e la connettività a lungo termine. Le partnership strategiche, in particolare con SkyTeam e Air France-Klm, hanno ampliato la portata globale della compagnia, mentre i continui investimenti nell'esperienza del cliente e nell'eccellenza operativa hanno rafforzato la sua posizione.","post_title":"Sas ha ripristinato la rotta fra Copenaghen e Nuuk, in Groenlandia, dopo oltre 20 anni","post_date":"2025-06-30T10:40:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751280000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines amplia l'accordo di codeshare con airBaltic con l'aggiunta di nuove destinazioni al network condiviso. Dal 2023, le due compagnie aeree operano congiuntamente voli tra Istanbul e Riga nell'ambito di un accordo di codeshare.\r

\r

L'allargamento dell'intesa consente a entrambe le compagnie di accedere a nuovi mercati, ampliare le rispettive reti di collegamenti e migliorare la connettività per i passeggeri. \r

\r

In pratica, Turkish Airlines apporrà il proprio codice di volo su alcuni collegamenti operati da airBaltic da Riga verso Turku e Tampere in Finlandia, oltre a Palanga in Lituania. In cambio, airBaltic potrà inserire il proprio codice di volo su rotte operate da Turkish da Istanbul verso le seguenti destinazioni: Tbilisi, Batumi, Ashgabat, Baku, Dushanbe e Bishkek. Queste nuove rotte verranno attivate una volta completate le approvazioni normative. \r

\r

\"Questo accordo di codeshare ampliato riflette il nostro impegno nell’offrire ai passeggeri più opzioni di viaggio e una connettività migliorata - commenta il ceo del vettore turco, Bilal Ekşi -. In qualità di compagnia aerea che vola verso il maggior numero di Paesi al mondo, continueremo a collegare continenti e culture attraverso collaborazioni strategiche e una rete in continua crescita.” \r

\r

\"Questa collaborazione offre ancora più opportunità di viaggio ai passeggeri baltici grazie all’ampia rete globale di Turkish Airlines - aggiunge Pauls Cālītis, interim ceo e coo di airBaltic -. Allo stesso tempo, i viaggiatori provenienti dalla Turchia potranno ora accedere più facilmente alle destinazioni servite da airBaltic nei Paesi baltici e nell’Europa settentrionale. Siamo impazienti di proseguire questa collaborazione di successo.” \r

","post_title":"Turkish Airlines ed airBaltic estendono il codeshare a nuove destinazioni","post_date":"2025-06-27T11:16:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751023000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flynas ha aperto ieri, 26 giugno, il primo volo diretto da Milano Malpensa verso Riyadh , segnando l’inizio di un nuovo collegamento strategico tra l’Italia e l’Arabia Saudita.\r

\r

La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso il Terminal 1 di Malpensa alla presenza di rappresentanti di Flynas, Sea Aeroporti di Milano.\r

\r

Questo nuovo collegamento - che viene operato tre volte alla settimana, il martedì, giovedì e sabato, con un Airbus A320neo - rafforza ulteriormente il network di voli diretti da Malpensa e offre nuove opportunità per viaggi d’affari, turismo e scambi culturali.\r

Il volo rappresenta un importante traguardo per l’espansione del network internazionale di Flynas e per il rafforzamento delle relazioni turistiche e commerciali tra i due Paesi. ","post_title":"Flynas debutta a Milano Malpensa con la nuova rotta verso Riyadh","post_date":"2025-06-27T10:40:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1751020801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha approvato il testo della Direttiva europea sui Pacchetti turistici. La proposta sarà sottoposta al dibattito e al voto in seduta plenaria del Parlamento, probabilmente a settembre e, una volta adottato il testo finale, ciascuno Stato membro avrà due anni di tempo per recepirlo. \r

\r

La Direttiva attualmente in vigore, soggetta a revisione, rappresentava già un “unicum” nel panorama legislativo che connota il settore, garantendo al viaggiatore acquirente di pacchetti turistici tutele incomparabili rispetto a quelle offerte da altri soggetti del turismso (vettori, alberghi, etc).\r

\r

L’introduzione di meccanismi più stringenti e penalizzanti, come ad esempio multe pari al 4% del fatturato in caso di inosservanza delle disposizioni della futura Direttiva – considerato che l’Ebitda dei tour operator non è molto lontano da tale soglia - non si basa pertanto su alcuna evidenza e non risponde a logiche dettate da un gap di tutele da colmare.\r

\r

È stata tolta dal testo normativo la disposizione che fissava un tetto massimo agli acconti, previsione che andava contro ogni regola di libero mercato e che avrebbe danneggiato esclusivamente gli operatori turistici, i quali già chiedono anticipi più che ragionevoli ai propri clienti.\r

Compromesso\r

Si è giunti ad un faticoso compromesso sulla definizione delle “circostanze inevitabili e straordinarie” andando ad inserirle correttamente nel perimetro degli eventi eccezionali (guerre, calamità naturali, etc) ed eliminando la previsione relativa alle circostanze verificatesi nel luogo di residenza, in aggiunta a quelle che possono verificarsi nel luogo di partenza, di arrivo o in altri luoghi interessati dal viaggio. È stato però mantenuto un passaggio che fa riferimento al fatto che “si possa ragionevolmente prevedere” che il contratto di pacchetto turistico sia influenzato da tali circostanze eccezionali, quando il criterio di “ragionevole prevedibilità” non può essere contenuto in un testo normativo, in quanto per sua natura non oggettivo.\r

\r

È stata scongiurata l’ipotesi che un avviso emanato dalla Farnesina potesse rappresentare esso stesso il titolo che rende legittimo l’annullamento senza penale del contratto da parte del viaggiatore a 28 giorni dalla partenza, pur essendo stato introdotto un passaggio che considera le avvertenze ufficiali sui viaggi “elementi importanti da tenere in considerazione nella valutazione della giustificazione di una risoluzione del contratto”.\r

\r

Sull’iter di revisione della Direttiva pacchetti, il presidente di Astoi, Pier Ezhaya, commenta: “E’ stato come affrontare un percorso in salita con un’inutile zavorra da 100 kg sulle spalle. Siamo partiti da un testo che conteneva penalità gratuite per gli operatori ed abbiamo lavorato alacremente per evitare danni che sarebbero stati infinitamente più seri senza il nostro intervento. Ciò che abbiamo chiesto, sin dall’inizio, era solo di poter raggiungere un equilibrio tra le esigenze delle aziende e quelle dei consumatori, con l’adozione di una normativa che non fosse irragionevolmente gravosa e che potesse essere in linea con le dinamiche ordinarie di mercato. Abbiamo evitato il peggio, ma il lavoro non è terminato. Seguiremo con attenzione gli ulteriori step dell’iter ed affiancheremo il ministero nella fase del recepimento per cercare di limare i restanti aspetti potenzialmente dannosi”.","post_title":"Ezhaya (Astoi): «Sulla Direttiva abbiamo scongiurato il peggio. Ma il lavoro non è finito»","post_date":"2025-06-27T10:12:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1751019127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Corsica Sardinia Ferries e Farmina Pet Foods rinnovano la partnership anche per il 2025, per viziare ancora di più gli amici a 4 zampe, che partiranno a bordo della navi della flotta.\r

\r

A bordo cabine dedicate, che sono allestite per ospitare gli amici a quattro zampe, e ponti esterni accessibili per passeggiate e soste, grazie all’apposita zona igiene animali.\r

\r

Sulle Navi Gialle i cani possono viaggiare liberamente, con i loro padroni, accompagnandoli in tutte le aree pubbliche. Anche al ristorante, in uno spazio “riservato”.\r

\r

Anche per il 2025, agli amici a quattro zampe che viaggeranno con Corsica Sardinia Ferries, a bordo di tutte le navi della flotta, sarà riservata un’accoglienza speciale: grazie alla collaborazione con Farmina Pet Foods, i nostri amici riceveranno in omaggio un “assaggio goloso” ed avranno la possibilità di ottenere gratuitamente una consulenza nutrizionale personalizzata ed uno sconto speciale.\r

\r

Sulle navi di Corsica Sardinia Ferries è diffuso un vademecum per gli amici a quattro zampe e, soprattutto, per i loro padroni.\r

\r

«Qui sono indicate, in maniera chiara e accattivante, le buone maniere “canine”. Un galateo, con poche e semplici regole per salvaguardare il benessere e il comfort di tutti i passeggeri a bordo e rendere più piacevole il viaggio anche per i pet» commenta Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries e Farmina pet foods, a bordo servizi e novità per viziare gli amici a 4 zampe","post_date":"2025-06-27T09:00:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1751014832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines amplia le operazioni sul network domestico siglando un ordine per l'acquisto di due nuovi Twin Otter Classic 300-G dal costruttore canadese De Havilland Canada. Un accordo che rappresenta un passo significativo per l’espansione e il rafforzamento dei collegamenti nazionali e regionali del vettore.\r

\r

«Questi aeromobili versatili sono progettati per supportare il turismo e offrire una vasta gamma di servizi, tra cui il trasporto sanitario aereo, la calibrazione degli aeroporti e le operazioni charter - commenta il ceo del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew -.Rinomati per la loro affidabilità comprovata, i Dhc-6-300G sono in grado di atterrare su piste non accessibili ai modelli di aerei più grandi».\r

\r

L’acquisizione segna l’ingresso del modello 300-G nella flotta di Ethiopian Airlines e rafforza l’impegno della compagnia nel connettere le comunità in regioni remote e difficilmente accessibili dell’Etiopia e dell’Africa orientale.\r

\r

Attualmente, il vettore opera su 22 destinazioni nazionali in Etiopia, utilizzando gli aeromobili Dash 8-400 a doppia cabina. Con l’obiettivo di ampliare ulteriormente i propri servizi nazionali, la compagnia sta costruendo nuove infrastrutture aeronautiche in diverse aree del Paese, a supporto del proprio piano di espansione.","post_title":"Ethiopian Airlines ordina due nuovi Twin Otter Classic 300-G per i voli domestici","post_date":"2025-06-27T09:00:10+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1751014810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455455\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

Il lungo lavoro sulla direttiva pacchetti ha portato ad un testo che è stato votato oggi in via definitiva in Commissione IMCO del Parlamento Europeo. Ora manca solo il voto finale nella seduta plenaria di settembre del Parlamento che, visto l’accordo finale di compromesso, dovrebbe essere una formalità.\r

L' opera di mediazione svolta dal nostro Governo su una linea condivisa con Fiavet e le altre Associazioni di categoria, e con il contributo determinante di alcuni nostri europarlamentari, ha portato dei risultati concreti, ma non completamente soddisfacenti. \r

\r

La limitazione dei pagamenti anticipati previsti nel testo del relatore Alex Agius Saliba è stata eliminata come previsione obbligatoria, lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurla eventualmente nella legislazione nazionale di recepimento; in considerazione della posizione assunta fino ad ora dalle Istituzioni italiane, Fiavet Confcommercio è ottimista che non saranno introdotte imposizioni nel nostro Paese. \r

\r

La nostra Federazione accoglie inoltre con favore i miglioramenti e le semplificazioni introdotte nelle definizioni della normativa, come la esclusione della definizione di pacchetto costituito da più acquisti realizzato entro 3 ore, che offre maggiore certezza giuridica sia agli operatori che ai consumatori. La Direttiva ha infatti incluso nel novero dei pacchetti anche quelli generati da una combinazione di diversi acquisti di singoli servizi, ma limitandoli ad un arco temporale di 24 ore - più congruo- e condizionati all’unico pagamento a conclusione degli acquisti.\r

\r

Normativa semplificata\r

L'associazione guidata da Giuseppe Ciminnisi prende atto favorevolmente anche dell’eliminazione dei servizi turistici collegati (LTA) che semplifica la normativa, ma evidenzia che, rimanendo invariate le norme introdotte per i pacchetti prenotati entro le 24 ore (c.d. click through packages), ci si potrebbe comunque trovare di fronte alle stesse incertezze normative e quindi anche pratiche per gli operatori di settore. \r

Le circostanze eccezionali ed imprevedibili nel luogo di partenza rimangono nel testo, ma con rilievo limitatamente ai provvedimenti emessi dall’Autorità, che sono da valutare caso per caso. \r

\r

Nella normativa vi è anche una importante novità: i rimborsi B2B, che coprono il diritto di rimborso per l’organizzatore entro 7 giorni, sia per la mancata esecuzione dovuta a risoluzione o recesso del pacchetto prima della partenza, sia le cancellazioni o gli inadempimenti del servizio da parte dei fornitori.\r

\r

È una disposizione fortemente auspicata da Fiavet Confcommercio, che già ne aveva ottenuto l’introduzione in Italia nel Codice del Turismo.\r

\r

Si plaude poi all’introduzione dell’oggettivizzazione della valutazione di ricorrenza delle circostanze “eccezionali ed imprevedibili”, che evita il ricorso indiscriminato al recesso del consumatore per ogni causa personale o soggettiva.\r

\r

Cambia anche la disciplina della protezione contro l'insolvenza: la garanzia deve coprire il livello più alto di pagamento anticipato in ogni momento (non è più quindi adattato al livello di protezione). Il rimborso è dovuto entro sei mesi e la prova del contratto del pacchetto e del pagamento dovrebbe essere sufficiente per avviare la procedura. \r

\r

Viene introdotto l’obbligo degli organizzatori e venditori di mettere a disposizione del consumatore un meccanismo di presentazione e gestione dei reclami, oltre che la previsione anche per il contenzioso turistico del meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR-Alternative Dispute Resolution), anche se non come step obbligatorio prima dell’accesso alla giustizia. \r

Importanti richieste\r

“La revisione della direttiva pacchetti è stata lunga e laboriosa. Voglio innanzitutto ringraziare i rappresentanti del governo italiano per la costante collaborazione. Un grazie anche agli Europarlamentari con i quali abbiamo avuti proficui confronti. Il risultato non ci soddisfa appieno, tuttavia abbiamo sicuramente ottenuto l’accoglimento di importanti richieste tra cui l’eliminazione dell’imposizione dei limiti su acconti e saldi, rimessa ora ai legislatori dei singoli Stati Membri, l’introduzione dell’obbligo dei fornitori dei servizi inclusi in un pacchetto a rimborsare l’organizzatore in caso in cui il pacchetto venga cancellato o il fornitore non presti il suo servizio”. \r

\r

“Siamo altresì soddisfatti per l’esclusione dalla direttiva pacchetti turistici dei viaggi d’affari, anche senza la presenza del contratto quadro, finora previsto”. “In ogni caso – prosegue il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – ci sono delle ombre innegabili: la riscrittura del regime di recesso per le cause eccezionali ed inevitabili è ancora troppo nebulosa.\r

\r

La mancata previsione di alcune ipotesi di rimborso tramite voucher obbligatori, anziché solamente a discrezione del viaggiatore, penalizza uno strumento alternativo al rimborso pecuniario che sarebbe stato utile utilizzare anche a beneficio delle imprese; l’introduzione di onerose procedure di gestione di reclami, che duplicano procedure di ADR già presenti nel nostro ordinamento e la previsione di sanzioni sproporzionate”. “Anche la riformulazione della garanzia di insolvenza e fallimento preoccupa per la concreta attuabilità e sostenibilità da parte dei Fondi. Ci ripromettiamo di lavorare con il Governo in sede di recepimento della normativa, che avverrà entro 24 mesi, per migliorarla,”. ","post_title":"Fiavet: nella nuova Direttiva non c'è più limitazione ai pagamenti anticipati","post_date":"2025-06-26T13:06:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1750943217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ha scelto Aviareps come general sales agent in Italia. Sulla base di una partnership già operativa in America Latina, la società di rappresentanza nel settore dell'aviazione, del turismo e dell'ospitalità con numerosi uffici nel mondo, gestirà ora anche sales, marketing e customer services della compagnia aerea nel nostro paese, a partire dal 1° luglio.\r

La compagnia di bandiera australiana gestisce un network globale dai suoi hub di Sydney, Perth, Brisbane e Melbourne, collegando il paese a 104 destinazioni internazionali attraverso collegamenti diretti e solide partnership in codeshare. Qantas è l'unica compagnia aerea al mondo che vola in tutti e sette i continenti e continua a essere all'avanguardia nell'offrire esperienze di viaggio di livello mondiale che riflettono lo spirito dell'Australia.\r

Aviareps supporterà Qantas nel rafforzamento della brand awareness e sales revenue in Italia.\r

\r

«L'Italia è un mercato chiave nella nostra rete europea - afferma Georgia Blackburn di Qantas -. La forte conoscenza del mercato e le capacità commerciali di Aviareps ne fanno il partner ideale per guidare la crescita e fornire un servizio premium ai nostri clienti in Italia. Siamo fiduciosi che il loro team farà un ottimo lavoro rappresentando Qantas e ampliando la nostra portata nel mercato italiano».\r

«Essere nominati gsa in Italia è una testimonianza della fiducia che Qantas ripone nel team di Aviareps e della nostra capacità di sviluppare strategie di mercato su misura che supportano la loro visione globale - commenta Marcelo Kaiser, coo Aviation della società -. Siamo entusiasti di far conoscere a un maggior numero di viaggiatori italiani l'eccezionale esperienza di Qantas e di contribuire al continuo successo della compagnia aerea in Europa».","post_title":"Qantas: dal 1° luglio Aviareps sarà il gsa della compagnia australiana in Italia","post_date":"2025-06-26T09:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750929331000]}]}}