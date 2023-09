Norse Atlantic prevede di realizzare il suo primo utile nel terzo trimestre 2023 Forte dei risultati dei mesi estivi Norse Atlantic Airways prevede di realizzare il suo primo utile trimestrale, avendo raggiunto anche la piena operatività della flotta. Intanto, nel primo semestre 2023 la compagnia ha registrato una perdita operativa di 88,7 milioni di dollari: una nota del vettore precisa però che l’azienda era ancora in fase di start-up e ha cominciato ad aumentare la produzione solo a fine maggio. Norse spiega quindi che la flotta sarà “pienamente operativa” nella seconda metà dell’anno con 15 Boeing 787 – di cui dieci voleranno direttamente per la compagnia, con gli altri cinque subaffittati. Sempre nei primi sei mesi dell’anno, i ricavi hanno raggiunto quasi i 140 milioni di dollari, con oltre 100 milioni di dollari realizzati nel secondo trimestre. Il load factor è passato dal 67% di aprile all’82% di giugno, e questa tendenza positiva è continuata con l’85% raggiunto a luglio. “Norse sarà la prima compagnia aerea a lungo raggio davvero redditizia e a basso costo – ha dichiarato il ceo, nonché fondatore e principale azionista della compagnia, Bjørn Tore Larsen -. Nel corso del terzo trimestre è stata superata una pietra miliare, superando il milione di passeggeri prenotati”. Condividi

\r

Profitti, ricavi e abbonati in crescita nel primo trimestre finanziario di eDreams Odigeo chiuso lo scorso 30 giugno. Nel dettaglio, l'ebitda di cassa è più che raddoppiato raggiungendo i 29,4 milioni di euro, contro i 14 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Un risultato garantito in particolare dall'incremento della base di abbonati Prime, aumentata del 47%, fino a quota 4,7 milioni. Gli obiettivi per il 2025 sono ambiziosi e puntano a superare la quota di 7,25 milioni di abbonati, con un Arpu (ricavi medi per utente) di circa 80 euro e un ebitda di cassa annuale superiore a 180 milioni.\r

\r

Il focus sul numero degli abbonati rispecchia il recente passaggio del business della società da transazionale a un modello basato su abbonamento con iscrizioni Prime e non Prime. \"Abbiamo registrato un inizio stellare per il nostro esercizio - sottolinea il ceo di eDreams Odigeo, Dana Dunne -. A soli 18 mesi di distanza, stiamo perciò ora guardando oltre i nostri obiettivi per il 2025, un tempo considerati ambiziosi, ma che sono ora ben raggiungibili\".\r

\r

Sul modello di business per abbonamenti, Dunne spiega infine come, \"nel 2017 abbiamo presentato il nostro programma Prime, distinguendoci così da tutte le altre aziende del settore viaggi tradizionali. Mentre in altri settori, come quello dei supermercati (Costco) o dei servizi di streaming video (Netflix) da tempo è presente il format di acquisto in abbonamento, in questo, prima di eDreams, nessuno proponeva questa modalità. A oggi, sono i risultati a dimostrare il nostro successo, con la maggior parte dei ricavi e profitti che ora derivano da questo segmento. Di conseguenza, stiamo introducendo una nuova ripartizione dell’informativa, allineata ad attività simili in abbonamento, consentendo così ai nostri principali stakeholder di comprendere meglio i nostri progressi\".","post_title":"Cresce la base abbonati e eDreams Odigeo vede l'ebitda di cassa crescere di oltre il 100%","post_date":"2023-09-01T12:51:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1693572693000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Forte dei risultati dei mesi estivi Norse Atlantic Airways prevede di realizzare il suo primo utile trimestrale, avendo raggiunto anche la piena operatività della flotta.\r

\r

Intanto, nel primo semestre 2023 la compagnia ha registrato una perdita operativa di 88,7 milioni di dollari: una nota del vettore precisa però che l'azienda era ancora in fase di start-up e ha cominciato ad aumentare la produzione solo a fine maggio.\r

\r

Norse spiega quindi che la flotta sarà “pienamente operativa” nella seconda metà dell’anno con 15 Boeing 787 – di cui dieci voleranno direttamente per la compagnia, con gli altri cinque subaffittati.\r

\r

Sempre nei primi sei mesi dell'anno, i ricavi hanno raggiunto quasi i 140 milioni di dollari, con oltre 100 milioni di dollari realizzati nel secondo trimestre. Il load factor è passato dal 67% di aprile all’82% di giugno, e questa tendenza positiva è continuata con l’85% raggiunto a luglio.\r

\r

“Norse sarà la prima compagnia aerea a lungo raggio davvero redditizia e a basso costo - ha dichiarato il ceo, nonché fondatore e principale azionista della compagnia, Bjørn Tore Larsen -. Nel corso del terzo trimestre è stata superata una pietra miliare, superando il milione di passeggeri prenotati\".","post_title":"Norse Atlantic prevede di realizzare il suo primo utile nel terzo trimestre 2023","post_date":"2023-09-01T12:04:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693569875000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451459","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo di festeggiare per Air France che celebrerà il prossimo 7 ottobre i suoi primi 90 anni. Per l'occasione la compagnia ha chiesto a Xavier Ronze, capo dei laboratori di costumi del balletto dell'Opera di Parigi, di creare una collezione di cinque abiti iconici che ne rappresentino la storia leggendaria.\r

Air France fu inaugurata ufficialmente il 7 ottobre 1933. Da allora, la società ha continuato a creare la sua leggenda promuovendo la cultura francese del viaggio intorno al mondo. La compagnia offre oggi ai suoi clienti quasi 1.000 voli giornalieri verso 200 destinazioni con una flotta di oltre 240 aeromobili.\r

\r

I festeggiamenti celebreranno eleganza, tecnologia, innovazione e comfort a bordo degli aerei Air France. 90 anni di viaggi, cucina raffinata, design, alta moda, arte e architettura. Fin dalla sua creazione, l’azienda celebra l’eccellenza francese, un “je-ne-sais-quoi” che il mondo riconosce in Francia, grazie ad un’esperienza di viaggio eccezionale che porta l’eleganza a nuovi livelli.\r

Ecco allora che dal 28 settembre al 10 ottobre 2023, il vettore sarà sotto i riflettori in una mostra allestita alle Galeries Lafayette Paris Haussmann: questo ambiente unico offrirà una visibilità senza precedenti, garantendo a tutti di scoprire un simbolo della cultura francese in continuo movimento.\r

Gli abiti sono esposti tra una selezione di alcuni dei migliori accessori vintage di Air France e il meglio dell'offerta attuale della compagnia aerea, per evidenziare 90 anni di comfort a bordo, aerei leggendari, uniformi firmate, la ristorazione a bordo e il design. All'interno del negozio, Air France sta aprendo dei pop-up store che offrono una gamma di articoli creati o ricreati appositamente per questo anniversario. Una gamma di modelli prodotti in serie, o in edizione limitata, di aerei vecchi e nuovi, oltre ad una collezione di comfort kit, cartoline, targhette bagaglio e quaderni con la firma degli anni '90. \r

\r

Air France sta inoltre collaborando con una selezione di marchi francesi di lusso – Vanessa Bruno, Delsey, Bernardaud, Brun de Vian-Tiran e La parapluie de Cherbourg – come parte della sua ambizione di continuare a promuovere il know-how francese.\r

\r

Infine, i visitatori avranno la possibilità di assistere a vere e proprie sfilate di moda che ripercorrono 90 anni di eleganza francese, insieme alle Galeries Lafayette.","post_title":"Air France compie 90 anni: l'eleganza in mostra alle Galeries Lafayette","post_date":"2023-09-01T11:33:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693568026000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto a Spalato il primo indirizzo Ac Hotels by Marriott croato. Situato ai piani alti della Westgate Tower, alta 135 metri e con una vista spettacolare sul mare Adriatico e sul paesaggio di Spalato, il nuovo albergo, progettato dall’architetto Otto Barić e dallo studio di interior designer Atellior Studio, con sede in Croazia, si presenta con un design moderno e una palette di colori caldi, arredato con materiali naturali come la quercia e l’ottone patinato.\r

\r

Le 214 camere dell'Ac Hotel by Marriott Split sono caratterizzate da un design minimalista, mentre la struttura è attraversata da un acquedotto romano di 1.700 anni, che rappresenta un contrasto tra il passato e il presente. L'hotel dispone inoltre di due ristoranti e bar: il Laureto Restaurant, che serve piatti della cucina mediterranea, e il Cumano Bar, che offre tra gli altri il caratteristico Ac Gin & Tonic e cocktail creativi. Altri servizi includono l'Ac Lounge, una palestra e la 178 Spa con piscina coperta, sauna e bagno turco.","post_title":"Il brand Ac Hotels by Mariott debutta in Croazia con un albergo da 214 camere a Spalato","post_date":"2023-09-01T11:27:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1693567673000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leggiamo con costernazione e sconforto l'ultima nota di Confcommercio riguardo all'impegno delle banche sui finanziamenti alle imprese.\r

\r

Vediamo cosa dice la confederazione: \" Non sorprende, purtroppo, la frenata dei prestiti bancari alle imprese registrata a luglio – secondo un rapporto pubblicato oggi dal Sole 24 Ore - frenata che, in questa specifica classifica, colloca il nostro Paese in ultima posizione tra le economie maggiori dell’Eurozona. In effetti, non si tratta di un episodio isolato, ma di un vero e proprio trend che impatta principalmente sulle imprese di minori dimensioni, considerate strutturalmente più rischiose dal sistema bancario, perché più difficili da valutare tramite scoring automatici sulla scorta di database\".\r

\r

Per chi non lo sappia fra quelle imprese di minori dimensioni, considerate strutturalmente più rischiose rientrano la gran parte delle agenzie di viaggio e dei piccoli tour operator.\r

Sistema imprenditoriale diffuso\r

\"Occorre interrogarsi - continua la nota di Confcommercio - anche sulla compatibilità del modello di sistema bancario - che si è affermato in Italia sulla spinta della regolamentazione europea – con quello della micro e piccola impresa diffusa che caratterizza il nostro sistema imprenditoriale. Il nostro sistema imprenditoriale ha bisogno, di un ecosistema bancario e finanziario in grado di coglierne le peculiarità.\r

\r

Servono scelte - conclude la federazione - che stimolino il sistema bancario a finanziare quelle imprese più rischiose che, a condizioni di mercato, richiederebbero più accantonamenti rispetto a quelle più “sicure”. Servirebbe, in buona sostanza che il sistema bancario iniziasse a lavorare per distribuire ricchezza nei settori produttivi considerati generalmente. Perché le piccole imprese, comprese quelle del turismo, hanno un impatto generale e sociale più rilevante di quelle di grandi dimensioni. Anche se hanno meno potere contrattuale. ","post_title":"Confcommercio: banche frenano sui prestiti alle piccole imprese (turismo)","post_date":"2023-09-01T10:56:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1693565815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai inaugurerà il 17 gennaio 2024 la nuova rotta per Mombasa che farà della compagnia aerea la prima a operare collegamenti diretti tra Dubai e la città costiera nel Sud-est del Kenya.\r

\r

L'operativo prevede quattro frequenze alla settimana - lunedì, mercoledì, venerdì e domenica - dal Terminal 3 del Dubai International. Con questa nuova rotta - sulla quale Emirates opererà in codeshare - il vettore amplia il network in Africa a 11 destinazioni in 10 Paesi, tra cui Addis Abeba, Alessandria, Asmara, Dar es Salaam, Gibuti, Entebbe, Hargeisa, Juba, Mogadiscio e Zanzibar.\r

\r

\"Continuiamo a impegnarci per l'apertura di mercati poco serviti e per sostenere l'hub dell'aviazione di Dubai - ha affermato Ghaith Al Ghaith, chief executive officer di flydubai -. Dubai ha visto una crescita costante degli investimenti dall'Africa dopo l'Expo 2020, con oltre 26.000 aziende africane registrate presso la Camera di Dubai. I nostri voli diretti per Mombasa da gennaio e le nostre crescenti operazioni in Africa sosterranno ulteriormente i liberi flussi commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e i mercati dell'Africa orientale\".\r

\"Vediamo un grande potenziale nei mercati africani e non vediamo l'ora di accrescere la nostra presenza nel continente mentre continuiamo a far crescere la nostra rete e la nostra flotta\".","post_title":"Flydubai: volo diretto per Mombasa dal 17 gennaio 2024, con quattro frequenze settimanali","post_date":"2023-09-01T10:24:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693563842000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451434","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’11 al 17 settembre Rovigo si trasforma in una galleria d’arte contemporanea a cielo aperto tra land art, design, fotografia, musica e live performance grazie a RoRegeneration, Festival di arti urbane rigenerative.\r

\r

Nato da un’idea dell’Assessore all’Innovazione del Comune di Rovigo, ha lo scopo di stimolare cittadini e turisti a diventare parte attiva nei processi di riqualificazione e di rigenerazione della città, attivare nuove percezioni attraverso l’esplorazione di diverse forme artistiche urbane. L'obiettivo è far percepire diversamente gli spazi pubblici e la loro funzione ed innescare nuovi modi di vivere la socializzazione. Il Festival, dapprima dedicato alla street art che resta il filo conduttore di ogni edizione, introduce di anno in anno nuove forme d’arte, tra cui la land art e la sound art.\r

\r

L’edizione 2023 di RoRegeneration, organizzata dal Comune di Rovigo e con il supporto tra gli altri del Rovigo Convention & Visitors Bureau, mette al centro la città come sistema attivatore di percezioni volte a riconoscersi in un’identità che evolve e che si arricchisce di spunti grazie all’arte urbana.\r

\r

Da sempre la rassegna porta a Rovigo un folto pubblico tra cui molti giovani. Sono interessati ai laboratori realizzati da artisti di livello nazionale e internazionale. Insieme realizzano nuove opere. Quest’anno sono previsti tre percorsi espositivi in luoghi che per la prima volta ospiteranno i visitatori con uno sguardo innovativo;\r

\r

Il Festival per il secondo anno vede Rovigo Convention & Visitors Bureau tra i partner tecnici di promozione del capoluogo e della destinazione, nell’ambito delle azioni promosse dal marchio d’area “Terre fra Adige-Po” sostenuto da CCIAA Ve-Ro e Fondazione Cariparo.\r

\r

Un’occasione per scoprire la città di Rovigo e il suo patrimonio storico artistico grazie anche alla Rovigo CARD che consente di visitare i principali monumenti del centro storico.","post_title":"Rovigo, itinerari tra il Festival RoRegeneration, borghi, ville e palazzi","post_date":"2023-09-01T10:18:12+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1693563492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Performance positiva per il 2023 di Air Serbia che nei primi otto mesi dell'anno ha trasportato 2,76 milioni di passeggeri, superando così il numero totale di passeggeri trasportati nel 2022 già alla fine di agosto. \r

\"L'attuale stagione estiva - sottolinea Jiri Marek, ceo di Air Serbia. - sarà ricordata per numerose sfide. Le cattive condizioni meteorologiche, i frequenti divieti di rifornimento, il personale insufficiente negli aeroporti, la carenza globale di pezzi di ricambio e altre circostanze sfavorevoli hanno influenzato le operazioni durante tutta l'estate. Nonostante tutto, nei mesi di luglio e agosto abbiamo trasportato oltre un milione di passeggeri verso più di 80 destinazioni in tutto il mondo, battendo così i nostri record stabiliti anche prima della pandemia. Il mese più intenso è stato luglio, durante il quale abbiamo trasportato il 27% di passeggeri in più rispetto a luglio 2022 e il 39% in più rispetto allo stesso mese del 2019. Buoni risultati sono stati registrati anche in agosto, il nostro 14esimo mese consecutivo da record. In questo momento ci stiamo preparando intensamente per la prossima stagione invernale, che dovrebbe essere molto dinamica\".","post_title":"Air Serbia supera in otto mesi il numero di passeggeri trasportati nell'intero 2022","post_date":"2023-09-01T09:42:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1693561330000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Find Your Miami\" è la nuova campagna firmata dal Greater Miami Convention & Visitors Bureau, ispirata alla vivacità di cultura, arte, musica e dai diversi quartieri di Miami e Miami Beach.\r

\r

Il Gmcvb ha anche creato il percorso \"Miami Beach Find Your Wave\" per enfatizzare gli aspetti unici del tempo libero in una destinazione balneare e sede del Miami Beach Convention Center. La campagna si rivolge ai mercati locali, nazionali e internazionali per mostrare contenuti unici che ispirano i viaggiatori e sarà promossa attraverso più canali e mezzi mediatici, utilizzando vari strumenti di marketing e pubblicità.\r

\r

\"Questa strategia è stata implementata per aiutare i visitatori a riscoprire perché amano visitare Miami e Miami Beach, dopo anni focalizzati sui temi legati alla sicurezza sanitaria - ha spiegato David Whitaker, presidente e ceo di Greater Miami Convention & Visitors Bureau -. Le campagne invitano i visitatori a intraprendere un'avventura guidata dalla loro immaginazione immergendosi in un mondo che parla direttamente a loro, in base alle loro preferenze\".\r

\r

Punti focali della nuova strategia: costruire partendo dalla forza e dalla crescita del marchio; sfruttare lo slancio delle prestazioni e l'aumento del numero di visitatori; appoggiarsi ai cinque pilastri fondamentali del marchio e cioè Outdoor Oasis, Cultural Capital, Rich Heritage, Health & Wellness e Meetings & Conventions; stile rinnovato ispirato da nuove parole che descrivono ciò che i consumatori desiderano in un'esperienza di viaggio.","post_title":"\"Find Your Miami\": debutta la nuova campagna del Greater Miami Convention & Visitors Bureau","post_date":"2023-09-01T09:21:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1693560067000]}]}}