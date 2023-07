Malpensa a tutta Cina: debutto d’inverno per Juneyao Air e Hainan Airlines Milano Malpensa chiama Cina: l’aeroporto lombardo è tornato a fare capolino nei radar delle compagnia aeree cinesi con due novità. Si comincia da Juneyao Air con il collegamento diretto su Zhengzhou che, come riferisce Malpensa 24, sarà attivo dal prossimo 30 ottobre con due frequenze alla settimana, servite da un B787-900 configurato a 324 posti. Il vettore di Shanghai era già comparso una prima volta nei cieli di Malpensa durante gli anni del Covid per operare trasporto merci di materiali sanitari. Il secondo debutto cinese a Malpensa riguarda Hainan Airlines: la compagnia aerea basata ad Haikou (già operativa in Italia sullo scalo di Roma Fiumicino) aprirà il prossimo 15 luglio le vendite dei voli su Shenzhen. La rotta sarà servita inizialmente con due voli alla settimana, operati il mercoledì e il sabato. Hainan Airlines ha ottenuto dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina, la Caac, i diritti a volare. L’inizio delle operazioni è previsto dal prossimo 20 settembre. Condividi

Ieri, 4 luglio appunto, la serata organizzata a Villa Lattuada, in provincia di Lecco, ha visto la presenza dell’associazione Visit the Usa, delle compagnie aeree American Airlines e Ita Airways, e alcune delle rappresentanze in Italia delle destinazioni come New York City Tourism + Convention, Miami, Visit California, Travel South Usa, Choose Chicago e Visit Philadelphia. \r

\r

L’evento, culminato con spettacolari fuochi d’artificio sulle note dell’inno statunitense, ha segnato uno degli appuntamenti più importanti per l'organizzazione di destination marketing degli Stati Uniti che, dallo scorso autunno, ha instaurato un continuo dialogo con i media e gli operatori del settore turistico in Italia: dalla celebrazione della festa del Ringraziamento, alla partecipazione della delegazione italiana ad Ipw lo scorso maggio, oltre che con eventi e appuntamenti dedicati alla stampa e al trade.","post_title":"Brand Usa: oltre cento ospiti alla serata che ha celebrato l'Independence Day","post_date":"2023-07-05T11:56:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688558166000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Malpensa chiama Cina: l'aeroporto lombardo è tornato a fare capolino nei radar delle compagnia aeree cinesi con due novità. Si comincia da Juneyao Air con il collegamento diretto su Zhengzhou che, come riferisce Malpensa 24, sarà attivo dal prossimo 30 ottobre con due frequenze alla settimana, servite da un B787-900 configurato a 324 posti.\r

\r

Il vettore di Shanghai era già comparso una prima volta nei cieli di Malpensa durante gli anni del Covid per operare trasporto merci di materiali sanitari.\r

\r

Il secondo debutto cinese a Malpensa riguarda Hainan Airlines: la compagnia aerea basata ad Haikou (già operativa in Italia sullo scalo di Roma Fiumicino) aprirà il prossimo 15 luglio le vendite dei voli su Shenzhen. La rotta sarà servita inizialmente con due voli alla settimana, operati il mercoledì e il sabato. Hainan Airlines ha ottenuto dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina, la Caac, i diritti a volare. L’inizio delle operazioni è previsto dal prossimo 20 settembre. ","post_title":"Malpensa a tutta Cina: debutto d'inverno per Juneyao Air e Hainan Airlines","post_date":"2023-07-05T10:49:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688554193000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' già disponibile online e in distribuzione a partire dalla seconda metà di luglio presso le agenzie di viaggio l'edizione invernale 2023-2024 del catalogo il Grande Nord di Giver Viaggi e Crociere: un volume di 68 pagine con un ampio ventaglio di soluzioni per chi voglia proporre ai propri clienti i viaggi migliori sotto l’aurora boreale dei cieli artici e la neve incantata di paesi come Norvegia, Finlandia, Svezia, Islanda e Canada.\r

\r

Anche per il 2023 e 2024 Giver renderà in particolare più facile realizzare il sogno di tantissimi viaggiatori, ammirare il fenomeno naturale dell’aurora boreale, collegando la città di Milano alla Norvegia artica grazie all’Aurora Express, il volo diretto del to genovese che collegherà lo scalo di Milano Malpensa con Tromsø in collaborazione con Neos Air. È proprio in questa regione al di sopra del circolo Polare che, nei mesi invernali, è infatti possibile ammirare più facilmente, con un po’ di fortuna e le giuste condizioni meteo, il fenomeno delle luci del Nord. L'Aurora Express, un’esclusiva assoluta di Giver, opererà ogni cinque giorni da dicembre 2023 a marzo 2024 secondo il seguente calendario:\r

\r

Milano Malpensa - Tromsø: 30 dicembre; 3 gennaio; 11, 15, 19, 23 e 27 febbraio; 2 marzo.\r

\r

Tromsø - Milano Malpensa: 3 e 7 gennaio; 15, 19, 23 e 27 febbraio; 2 e 6 marzo.\r

\r

Al volo diretto, che sarà operato con aeromobili Boeing B737-800, Giver abbinerà poi cinque proposte di viaggio con accompagnatore esclusivo in lingua italiana, che toccheranno alcuni dei luoghi più scenografici ed evocativi della Norvegia come le isole Lofoten, Capo Nord, la Lapponia, le grandi distese della tundra e altre meraviglie naturali unite a esperienze come la navigazione sul postale dei Fiordi Hurtigruten, di cui Giver è agente principale per l'Italia. Ma l’edizione invernale del Grande Nord include anche molto altro, con scelte alternative sulla stessa Norvegia, nonché su Finlandia, Svezia, Islanda e Canada.","post_title":"Giver: disponibile il catalogo Grande Nord Inverno 2023-2024","post_date":"2023-07-05T10:12:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688551940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Sono tanti i motivi per scegliere una vacanza ad Aruba - sostiene Valentina Humbert, marketing executive & pr di Global Tourist Consulting -. Il primo è il clima, con 28° e una brezza gentile tutto l’anno. Poi ci sono le spiagge libere e meravigliose, come la pluripremiata Eagle Beach. L’indimenticabile l’ospitalità dei locali e la qualità dei servizi di accoglienza, con resort di ogni tipo e anche ville, appartamenti, residence e sistemazioni alternative. E se i viaggi di nozze e i matrimoni sono uno dei segmenti più importanti del turismo sull’isola, Aruba è una destinazione ideale anche per le famiglie: con l’offerta di tante esperienze per i più piccoli. L’isola è ideale per gli sportivi, che possono praticare attività marine e terrestri. Ci si può dedicare alla cultura e alla gastronomia (entrambe frutto dell'incontro tra culture e tradizioni diverse), al benessere e alla consapevolezza ecologica, proteggendo l'ambiente e contribuendo allo sviluppo economico del paese».\r

\r

Come spiega Tirso Tromp, direttore Europa di Aruba Tourism Authority, «Gli italiani amano da sempre la nostra isola e gli arrivi sono cresciuti in modo costante dal 2012 al 2019, quando l’Italia è diventata il secondo mercato europeo dopo l’Olanda. Dopo la pausa del 2020, nel 2022 c'è stato un recupero positivo e il 2023 è partito molto bene».\r

\r

Importanti le nuove aperture. «Il 1° febbraio scorso ha inaugurato su Eagle Beach l’Embassy Suites, con 290 camere. Propone offerte molto vantaggiose ad agenti di viaggio e operatori. Per il 2024 è in programma l’apertura del St.Regis di Palm Beach, con 200 stanze extra. Entro l’estate del 2024 verrà costruito un Grand Iberostar adult-only, con 260 camere e, infine, l’Hilton Aruba aprirà una nuova ala entro il 2025, con l’aggiunta di 160 camere extra. In questo modo sarà più facile trovare disponibilità, anche se il consiglio è sempre quello di prenotare con anticipo».\r

\r

Tutte le informazioni sono reperibili sui social e sulla pagina www.aruba.com/it/trade si trovano quelle utili per il trade come i requisiti di ingresso e i materiali per la comunicazione e per i clienti. È anche disponibile un programma di formazione online.\r

\r

Il modo migliore per raggiungere Aruba dall’Italia è volare con Klm via Amsterdam, a partire da molti aeroporti italiani. Ci sono anche delle connessioni con Delta Air Lines via Stati Uniti, infatti il 70% degli arrivi italiani sono combinati. La grossa novità dall'Europa è il nuovo volo di British Airways da Londra: operativo dallo scorso 26 marzo, in partenza da Gatwick. Inoltre Aruba è collegata benissimo con molte città americane. Annunciato infine il nuovo collegamento aereo diretto tra Aruba e il Perù operato da Latam Airlines, a partire dal 2 dicembre, un’ulteriore opportunità per i viaggiatori italiani che decidono di concludere il proprio viaggio in Sud America con un’estensione nel paradiso tropicale di Aruba.\r

\r

[gallery ids=\"449023,449022,449024\"]","post_title":"Vivere l’Aruba Effect: la sensazione positiva che nasce dalla bellezza e dall’accoglienza","post_date":"2023-07-05T10:06:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688551598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines alza la posta su Roma Fiumicino che, dal prossimo 30 ottobre, sarà collegata anche all'aeroporto Chopin di Varsavia e al network dei voli che decollano dal principale hub del vettore. Il collegamento si aggiunge a quello già esistente tra Fiumicino e lo scalo di Varsavia-Radom, inaugurato lo scorso 28 aprile e che verrà mantenuto anche durante la stagione invernale.\r

\r

I nuovi voli decolleranno da Roma il lunedì alle 10:25 e alle 19:40 ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Per il ritorno in Italia, il volo parte dall'aeroporto Chopin alle 7:15 ogni lunedì, martedì, giovedì e sabato; ogni mercoledì, venerdì e domenica, il volo parte alle 16:30. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 737 Max 8.\r

\r

\"Essendo il vettore nazionale, lavoriamo fianco a fianco con le imprese polacche - ha spiegato Michał Fijoł, presidente della compagnia aerea polacca -. Negli ultimi due anni, i nostri esportatori hanno collocato in Italia merci per oltre 100 miliardi di zloty. Credo che un migliore collegamento con la capitale del grande partner economico della Polonia contribuirà a un'ulteriore crescita degli scambi. Roma è anche in testa alle città che i polacchi visitano più spesso. Questo fatto è confermato dalle classifiche dell'industria del turismo e si basa sull'elevata richiesta dei nostri voli per la Città Eterna da Radom\".\r

\r

\"Si tratta di uno sviluppo significativo che consolida la nostra partnership con Lot Polish Airlines - ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Dopo il lancio della Fiumicino-Radom all'inizio dell'attuale stagione estiva, questo sviluppo aumenta ulteriormente la scelta per i passeggeri. Roma-Varsavia è un importante collegamento europeo tra le due capitali in termini di flussi commerciali e turistici anche in vista del prossimo Giubileo che si terrà a Roma nel 2025\".\r

\r

I nuovi voli da Roma Fiumicino arrivano all'Aeroporto Chopin di Varsavia alle 22:00 ogni giorno dal martedì alla domenica. Poiché l'aeroporto offre una connettività veloce e senza interruzioni, i viaggiatori possono comodamente collegarsi a molte interessanti destinazioni del network globale di Lot, ad esempio nella regione baltica, nell'Europa orientale e centrale, nell'Asia centrale e nell'Estremo Oriente.","post_title":"Lot raddoppia sulla Roma-Varsavia: dal 30 ottobre si vola anche sull'aeroporto Chopin","post_date":"2023-07-05T10:00:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688551222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarebbe stata prevista per domani, giovedì 6 luglio, presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone la consegna della Explora I, nave di debutto del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys. Qualcosa però non deve essere andato esattamente come nei piani, visto che ieri è arrivata improvvisa una comunicazione, con cui si avvisano tutti i partecipanti alla cerimonia di un rinvio dell'evento a data da destinarsi. Un prolungamento, si legge, che dovrebbe tradursi in qualche settimana di permanenza dell'unità presso il cantiere. Tutto lascia quindi presagire che pure la data della crociera inaugurale da Sothampton, in calendario per il prossimo 17 luglio, subirà uno slittamento in avanti. Qui di seguito la lettera ricevuta dagli invitati alla cerimonia di Monfalcone:\r

\r

\"Gentile Ospite,\r

\r

Fincantieri s.p.a. e la divisione crociere del gruppo Msc hanno concordato di apportare ulteriori migliorie alla nave da crociera del nuovo marchio lusso del gruppo Explora Journeys, Explora I. Purtroppo, i lavori richiederanno tempi che prolungheranno di qualche settimana la permanenza dell’unità presso il cantiere. A causa di ciò, l’azienda insieme alla società armatrice hanno preso la decisione di rimandare a nuova data la cerimonia di consegna, che era prevista il giorno giovedì 06 luglio c.m., presso lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Ci dispiace molto per questa circostanza e ci scusiamo sin d’ora per eventuali disagi causati. La nuova data per la cerimonia sarà comunicata non appena possibile, a breve. Ringraziandovi per la vostra comprensione, la segreteria organizzativa è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione\".","post_title":"Rinviata di qualche settimana la consegna della Explora I","post_date":"2023-07-05T00:05:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688515539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La campagna 'Come and Say G'day' di Tourism Australia - già attiva da ottobre 2022 nei mercati chiave del Paese in tutto il mondo - è sbarcata anche in Cina. \r

\r

\"Tourism Australia è rimasta attiva in Cina negli ultimi anni per mantenere vivo il sogno di una vacanza in Australia e abbiamo lanciato una campagna tattica, Don't Go Small Go Australia, poco dopo la ripresa dei viaggi dalla Cina - ha sottolineato l'ad Phillipa Harrison -. Abbiamo ritardato la nostra campagna globale fino a quando la capacità di trasporto aereo tra la Cina e l'Australia avrebbe potuto soddisfare la domanda. Questo mese, con il ritorno della capacità a oltre il 50% dei livelli del 2019, crediamo sia il momento giusto per invitare i viaggiatori cinesi a \"Come and Say G'day\"\".\r

\r

Il lancio ufficiale di Tourism Australia in Cina di Come and Say G'day si è svolto a Chengdu, la capitale della provincia cinese del Sichuan. Chengdu è diventata la città cinese di riferimento per i lanci di marchi di lusso, in quanto dispone di cartelloni pubblicitari 3D di grande impatto che spesso conquistano le prime pagine dei giornali nazionali in Cina.","post_title":"Australia: la campagna 'Come and Say G’day' arriva anche in Cina","post_date":"2023-07-04T12:12:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688472733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Wizz Air ha aggiunto Trieste al mosaico di aeroporti serviti in Italia: la città, ventisettesima destinazione della low cost nel nostro Paese, viene collegata a Tirana con due voli settimanali - il lunedì e il venerdì. Sulla rotta sono impiegati i nuovi Airbus A321Neo da 239 posti a bordo.\r

«Siamo lieti di servire una nuova città del Nord Italia che ci permette, da adesso, di ampliare la nostra offerta e garantire una maggiore connettività tra Italia e Albania a tariffe convenienti - ha commentato Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Complessivamente, offriamo ora più di 20 rotte tra i due paesi».\r

Marco Consalvo, ceo dell'Aeroporto di Trieste, ha aggiunto: «Ci auguriamo che questa nuova rotta sia l'inizio di un'importante partnership con questa compagnia. Tirana e il nostro territorio sono finalmente collegati direttamente grazie a Wizz Air: questo volo è fondamentale per la comunità albanese che vive in Friuli-Venezia Giulia e rappresenta nuove opportunità per sviluppare flussi commerciali e turistici tra la nostra regione e l'Albania».","post_title":"Wizz Air debutta a Trieste con due voli settimanali per Tirana","post_date":"2023-07-04T10:45:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688467535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet contro Ryanair. E' stato notificato l’atto di citazione a Ryanair per le procedure “ad ostacoli” imposte dal vettore per l’ acquisto della biglietteria, da parte delle alle agenzie di viaggio per conto della propria clientela. Ryanair è stata citata in giudizio davanti al Tribunale di Milano introducendo un’azione collettiva di concorrenza sleale (ex art. 2601 c.c.) a difesa di tutta la categoria degli agenti di viaggio.\r

La richiesta è quella di inibire ogni forma e procedura di ostacolo o discriminazione dell’acquisto di biglietteria intermediaria tramite agenzia di viaggi, tra cui le procedure di riconoscimento facciale, il divieto di screen scraping, procedure che non sono richieste nell’acquisto diretto non intermediato, oltre alla cessazione di pubblicazione di testi sul sito del vettore ed invio di comunicazioni ai clienti che screditano gli agenti di viaggio con l’intento di disincentivare il ricorso all’intermediazione a beneficio del booking diretto del vettore. Nella citazione è anche richiesto un risarcimento del danno all’intera categoria.\r

\r

Adiconsum\r

La notifica è stata estesa anche alla Adiconsum, una delle maggiori associazioni del consumatori, aderenti al Cncu, affinché possa costituirsi in giudizio in adesione alle tesi di Fiavet-Confcommercio, dato interesse del consumatore a servirsi degli agenti di viaggio loro fiduciari per intermediare l’acquisto della biglietteria e assisterli anche nel post vendita nel caso, ad esempio, di cambio prenotazione o rimborsi.\r

In alcune destinazioni il volo diretto è operato esclusivamente da Ryanair, e per chi lavora turismo organizzato è diventato impossibile soddisfare un cliente che sceglie alcune mete turistiche dove opera in modo monopolistico la compagnia che ha un macchinoso sistema di verifica di identità del passeggero. Sul proprio sito il vettore esplicitamente afferma che le prenotazioni effettuate tramite gli agenti di viaggio “possono essere bloccate”, motivando l’affermazione con il fatto che non ha alcun accordo commerciale con le agenzie, dimenticandosi che queste operano come mandatarie della propria clientela.\r

\r

Procedura complessa\r

Le opzioni che ha inserito il vettore sono di una verifica “rapida” al costo di 0,59 euro che prevede un riconoscimento facciale e copia della documentazione di identificazione del passeggero. Si può immaginare quanto questo sia impossibile nel caso di gruppi o di viaggi di istruzione. In più, il controllo prevede la firma del passeggero per verificarne la sua autenticità, una pratica che richiede al massimo 7 giorni e per la quale è comunque necessaria la copia della documentazione di identificazione del passeggero ed un dispositivo dotato di fotocamera. Una procedura che viene applicata solo per la biglietteria acquistata tramite le agenzie di viaggio.\r

Il presidente di Fiavet-Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi, ricorda in proposito, che la Federazione non è nuova a queste battaglie. “Nel 2011 Fiavet ha ottenuto una sentenza risarcitoria per diffamazione nei confronti di Ryanair, e avremmo voluto chiudere con questi comportamenti discriminatori nei confronti di una categoria che esiste, è più viva che mai, e deve poter svolgere la propria attività professionale”. “In più, con questo metodo si danneggia il consumatore che sceglie in modo chiaro di recarsi in agenzia di viaggio e affidarsi a un intermediario, proprio per essere tutelato nei suoi bisogni”.\r

“E’ una azione che interessa tutta la categoria e tutte le sigle che la rappresentano, nessuna esclusa. Sono certo che le molte voci che nei mesi scorsi sollecitavano l’avvio di questa iniziativa si costituiranno nel nostro giudizio al fianco di Fiavet-Confcommercio per fare finalmente fronte comune” conclude il Presidente.","post_title":"Fiavet porta in giudizio Ryanair nel Tribunale di Milano","post_date":"2023-07-04T10:22:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688466124000]}]}}