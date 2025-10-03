Kenya Airways traguarda uno sviluppo più internazionale con il rinnovo della flotta Kenya Airways è partner di viaggio ufficiale del Magical Kenya Travel Expo, l’evento che presenta l’offerta turistica del Kenya alla presenza di operatori, professionisti, venditori internazionali e media. «Siamo importanti partner del Kenya Tourism Board per il ruolo che giochiamo come linea aerea di bandiera. – afferma infatti Rose Kiseli, general manager commercial sales del vettore -. Operiamo il 60% dei viaggi in arrivo e in partenza dal Kenya, che portano i turisti nel nostro paese. A partire dal suo mercato d’origine Kenya Airways opera voli diretti verso 15 dei più importanti mercati mondiali e ne raggiunge altri 19 grazie alle partnership. Abbiamo rilevato una crescita dell’interesse dei visitatori verso il Kenya grazie all’impegno del Governo nel semplificare i processi di rilascio dei visti d’ingresso. Oggi vediamo arrivare più traffico anche dall’Africa: è uno dei prodotti che stiamo promuovendo perché il Kenya non richiede un visto alla maggior parte delle destinazioni africane. Chiediamo quindi ai viaggiatori di fare uno stop-over a Nairobi per scoprire la città mentre sono in viaggio verso la loro meta finale. In genere chi scopre Nairobi nel corso di uno stop-over, dopo un paio di mesi torna per una visita completa o un safari. Ma, oltre a promuovere l’Africa agli africani, Kenya Airwais intende aumentare il numero di turisti internazionali. Nairobi è la porta d’ingresso all’Africa e Kenya Airways ha un ruolo rilevante nel promuoverla attraverso l’hub dell’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta. Kenya Airways è una compagnia privata quotata in Borsa; il 38% della compagnia è detenuto dal governo keniota e gli altri azionisti sono diversi stakeholders, per la maggior parte kenioti. Klm ha una partecipazione dell’8%, quindi abbiamo un partner nazionale e internazionale. Operiamo su 34 destinazioni in Africa e abbiamo 4 scali europei: Amsterdam, Parigi, London Heathrow e London Gatwick. Operiamo anche un volo non-stop tra Nairobi e New York, Jfk. Voliamo nel Medio Oriente e in Asia, raggiungendo Dubai, Mumbai, Guangzhou e Bangkok». Tante le patnership di Kenyan Airways: «Siamo gli unici partner africani di SkyTeam, in Europa, il nostro partner è Air France-Klm, in America Delta Air Lines. Abbiamo anche una partnership con Safari Link, la linea aerea keniota: i visitatori del Kenya possono quindi acquistare un biglietto unico per raggiungere i parchi nazionali incluso il Masai Mara, un prodotto molto amato dai nostri clienti. La low-cost keniota Jumbo Jet è nostra sussidiaria. Ogni anno trasportiamo oltre 5mln di passeggeri da e per il Kenya e stiamo cercando di crescere anche all’estero. Ogni giorno abbiamo 3,4 voli da Nairobi verso l’Europa. Ogni giorno ci sono un volo su Parigi, uno su Heathrow e Amsterdam e 3 alla settimana su London Gatwick, operati da Dreamliner 787. Durante l’alta stagione aumentano i nostri spot e i voli verso queste città. Dal punto di vista delle innovazioni il nostro focus principale per il 2026 sarà il completo rinnovo della flotta con un upgrade del nostro prodotto e l’aumento della capacità e presto apriremo nuove rotte. Si può combinare il Kenya con altre destinazioni africane, i viaggiatori possono infatti proseguire verso le Cascate Vittoria, lo Zimbabwe, la Zambia e poi fino a Cape Town. Sono disponibili anche connessioni verso Seychelles, Mauritius, le Vanilla Island e tutte le isole dell’oceano Indiano, Zanzibar e anche il Kilimanjaro. Le opportunità sono infinite» conclude, ricordando che Kenya Airways sta anche sostenendo la decisione delle Nazioni Unite di trasferire alcuni dei propri uffici da New York a Nairobi, nella consapevolezza che questo porterà a un aumento del traffico, sia business che leisure.

