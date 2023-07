Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è attesa per l'assemblea degli azionisti di Ita Airways che dovrebbe riunirsi in seduta straordinaria questo pomeriggio, quando il Tesoro - socio unico - nominerà il nuovo consiglio di amministrazione. A distanza di due mesi dalla firma dell’accordo con cui Lufthansa per l'ingresso nel capitale del vettore italiano con una quota del 41%, più rumors di stampa danno come uscente l'attuale amministratore delegato Fabio Lazzerini, che ha traghettato la compagnia attraverso la recente fase di risanamento. Un'uscita di scena che non attenderebbe neppure, quindi, il via libera all'operazione da parte della Commissione europea. Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, il nuovo cda potrebbe essere ristretto a soli tre membri, rispetto agli attuali cinque con la sola certezza che riguarda il ruolo di presidente esecutivo di Antonino Turicchi. Tra le ipotesi sui nomi dei consiglieri ci sarebbero quelli di Olga Cuccurullo, dirigente del ministero dell’Economia-Dipartimento del Tesoro, di go Arrigo e Frances Ouseley. [post_title] => Ita Airways, oggi il nuovo cda: le ipotesi sui nomi e l'uscita di Lazzerini [post_date] => 2023-07-20T11:52:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689853976000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La grande musica del Lerici Music Festival torna ad animare, dal 21 luglio al 6 agosto, il golfo dei Poeti e le sue meraviglie naturalistiche. Giunto alla settima edizione, il festival si arricchisce e conferma l’importanza per il territorio di puntare su eventi di qualità per rafforzare l’offerta culturale ma anche turistica. Quest'anno, in occasione dell'anniversario dalla nascita di Maria Callas, è stato creato un programma interamente dedicato alle donne in musica. Protagoniste saranno, quindi, grandissime interpreti, compositrici, icone del teatro, della letteratura e del cinema. E, naturalmente, non mancherà un omaggio alla Callas, con una Tosca in forma di concerto affidata alle voci di Carmen Giannattasio, Joseph Calleja e Sir Bryn Terfel. In cartellone, serate dedicate all’opera, concerti sinfonici, da camera, jazz, crossover e spettacoli di teatro musicale ad arricchire la magica cornice del golfo dei Poeti. Due settimane all’insegna della grande musica in cui Lerici ospiterà, in residence, giovani talenti e grandi star internazionali. Tra le novità, la scelta di quattro significative sedi per i concerti: villa Marigola, edificio storico risalente alla seconda metà del tredicesimo secolo, costruito sulla sommità del promontorio che separa le due insenature di Lerici e San Terenzo, la rotonda Vassallo, centro nevralgico della cittadina situato sul lungomare, la sala consiliare del comune di Lerici e piazza Santa Croce, in località La Serra di Lerici. [post_title] => Lerici Music Festival: al via l'evento che animerà il golfo dei Poeti fino al 6 agosto [post_date] => 2023-07-20T11:52:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689853971000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways alza il sipario sul secondo aereo che porta i colori della "Pokémon Air Adventures": l'Eevee Jet NH entrerà in servizio il 31 agosto 2023 proponendo una serie di prodotti e servizi speciali, tra cui merchandise e intrattenimento in volo. Il Gruppo Ana e The Pokémon Company hanno già collaborato alla realizzazione del primo Pikachu Jet NH, che ha effettuato il suo primo volo lo scorso 4 giugno. Il Pokemon Eevee ha la possibilità di evolversi in varie forme. Eevee e le sue evoluzioni, come Vaporeon, Jolteon e Flareon, sono raffigurati mentre si muovono verso il futuro insieme a Pikachu e con grande fiducia partono per un viaggio nei cieli insieme alle persone che volano verso nuove destinazioni. L'aeromobile, un Boeing 777-300Er rimarrà in servizio per circa cinque anni: le possibili rotte operate fra il 31 agosto e il 28 ottobre (soggette a modifiche a causa di cambiamenti nelle operazioni) sono la Tokyo Haneda-Londra, la Tokyo Haneda-New York e la Tokyo Haneda-San Francisco. La cabina dell'"Eevee Jet NH", come quella del "Pikachu Jet NH", presenta disegni in edizione limitata sui grembiuli degli assistenti di cabina, sui bicchieri di carta, sui tovaglioli e sulle fodere dei poggiatesta*. Al momento di salire a bordo, i passeggeri saranno accolti con una musica pensata per far rivivere loro il mondo dei Pokémon e riceveranno un certificato d'imbarco commemorativo con il design originale di "Eevee Jet NH". [post_title] => Ana: entrerà in servizio il 31 agosto l'Eevee Jet NH, secondo velivolo targato Pokemon [post_date] => 2023-07-20T10:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689849922000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450004 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Accetteremo venti voli ex Catania per giovedì 20 luglio e nessuno da venerdì a domenica»: così Natale Chieppa, direttore generale-accountable manager di Gesap. La società di gestione dell’aeroporto di Palermo teme ripercussioni poco gestibili dall'ondata aggiuntiva di traffico proveniente dallo scalo etneo a causa della chiusura del Terminal A, attualmente previsto almeno fino al 25 luglio. Secondo il manager, ripreso da Il Corriere della Sera, oggi il Falcone-Borsellino tiene ma «per un aeroporto come il nostro - che ha già di suo una crescita del 15% di traffico - il rischio è compromettere la qualità dei servizi (...) anche perché alcuni operatori aeroportuali stanno riscontrando difficoltà per via dell’enorme traffico e per le procedure scorrette di alcune compagnie che hanno inviato voli a Palermo senza preavviso. Siamo in continuo contatto con Enav, Enac e Assoclearance, con tutte le compagnie e abbiamo già comunicato che il 20 luglio accetteremo al massimo venti voli previsti prima su Catania, mentre da venerdì fino a domenica non ci sarà spazio per nessun volo oltre ai nostri». A Palermo finora sono atterrati oltre 45 voli dirottati da Catania, compresi gli Airbus 330 di Ita Airways «con 250 persone a bordo». Una presa di posizione che ha scatenato la reazione del presidente della Regione sicilia, Renato Schifani: «Non posso che stigmatizzare l’atteggiamento della direzione generale dell’aeroporto di Palermo che, senza un doveroso confronto con gli organi di controllo, ha dichiarato di non accettare più voli destinati originariamente allo scalo di Catania, ingenerando così uno stato di allarmismo e tensione sociale in quanti hanno scelto di trovare in Sicilia, simbolo dell’accoglienza, un luogo ideale per le vacanze». Il presidente richiama tutti «al senso di responsabilità comune (...) Vigilerò su atteggiamenti e decisioni unilaterali lontani dallo spirito di cooperazione sociale che possano arrecare grave pregiudizio al superamento dei disagi di questi giorni». [post_title] => Palermo dice stop a ulteriori voli trasferiti da Catania. Schifani: «Serve responsabilità comune» [post_date] => 2023-07-20T09:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689846322000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449982 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Balzo in avanti nel numero degli arrivi a Barbados grazie alla crescita dei collegamenti aerei. Nel periodo fra gennaio e aprile 2023 l'isola ha infatti registrato 231.944 arrivi via aerea, per un aumento del +10% dei flussi rispetto al 2022. Ed entro l'estate Barbados prevede di recuperare il 90% dei passeggeri rispetto al 2019. Le previsioni sembrano promettenti grazie ai nuovi voli operativi tutto l’anno di United Airlines e al servizio aggiuntivo di JetBlue. Queste ultime due opzioni sono particolarmente importanti per i viaggiatori italiani che, abitualmente, amano combinare l'isola con una città degli Stati Uniti. Ecco quindi le diverse opzioni per raggiungere dall'Italia il Grantley Adams Airport di Bridgetown: Virgin Atlantic e British Airways operano voli giornalieri tutto l'anno via Londra Heathrow senza cambi aeroportuali e senza pernottamenti a Londra dalle principali città del nostro Paese: Milano, Bologna, Roma, Venezia e Firenze. Entrambe le compagnie raddoppieranno i voli nella stagione invernale utilizzando rispettivamente gli aeroporti di Gatwick e Manchester. Oppure dal Nord America con collegamenti agili con le principali città italiane: American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines da New York, Miami, Chicago, Boston. [post_title] => Barbados: l'aumento dei voli spinge al rialzo gli arrivi, che entro l'estate sfioreranno i livelli 2019 [post_date] => 2023-07-20T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689844502000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways porta avanti il progetto di riportare in servizio quattro dei suoi Airbus A380 in parallelo all'espansione del network. Etihad Engineering, il braccio di manutenzione, riparazione e revisione del gruppo di Abu Dhabi, ha completato il controllo di manutenzione pesante di sei anni sul primo degli aeromobili che, come gli altri nove, era rimasto parcheggiato a lungo termine dall'inizio della pandemia. Il primo velivolo ad essere tornato in servizio è stato spostato a Teruel, in Spagna; recentemente ha fatto il breve viaggio fino all'aeroporto di Tarbes-Lourdes, nel sud-ovest della Francia, prima di essere traghettato ad Abu Dhabi per il controllo C. L'aeromobile tornerà in servizio sulla tratta Abu Dhabi-Londra Heathrow il prossimo 25 luglio. Tutti e quattro gli A380 "per il prossimo futuro" saranno impiegati esclusivamente sulla medesima rotta londinese, come riferito dalla compagnia ad Aviation Daily. Non si conoscono però ancora le tempistiche per il ritorno in servizio di tutti e quattro gli A380. Il secondo A380 è già in fase di controllo C e il terzo seguirà a breve. [post_title] => Etihad Airways riporta nei cieli il primo di quattro A380 sulla Abu Dhabi-Londra Heathrow [post_date] => 2023-07-19T11:02:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689764526000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ribadisce nero su bianco il proprio impegno sulla Sardegna dopo che alcune "dichiarazioni diffuse a mezzo stampa sui voli in continuità territoriale" hanno messo in dubbio l'operativo che evidenzierebbe "troppi pochi voli e troppi ritardi". Era stato l'assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro, a sollecitare la compagnia a incrementare la capacità offerta, in particolare sulle rotte da Milano e Roma per Cagliari: «Stiamo monitorando attentamente la situazione dei voli anche in considerazione delle continue lamentele da parte dei passeggeri – afferma Moro, ripreso dall'Ansa -. Le maggiori criticità sono state registrate nella rotta Cagliari-Fiumicino e viceversa». La compagnia aerea ha immediatamente precisato in una nota ufficiale che ad oggi, «tenuto conto del dimensionamento dell’offerta contenuto nel Decreto ministeriale, opera giornalmente: 7 frequenze sulla Cagliari-Roma Fiumicino, 6 frequenze sulla Cagliari-Milano Linate, 2 in più rispetto a quanto indicato nel Decreto e 3 frequenze sulla Alghero-Milano Linate, 1 in più rispetto al Decreto». Il vettore afferma di effettuare «un continuo monitoraggio, insieme alle competenti strutture della Regione Sardegna, sulla capacità disponibile. Nel caso in cui sulla singola tratta la domanda dei posti fosse superiore al 91% dell’offerta complessiva giornaliera, Ita Airways, nel rispetto del Decreto, valuta tempestivamente incrementi dell’offerta tramite utilizzo di aeromobili più capienti o introduzione di voli aggiuntivi, tenendo in debita considerazione la disponibilità della flotta. In aggiunta, Ita ha messo a disposizione circa 1000 posti addizionali rispetto alla capacità minima indicata dal bando grazie all’impiego di aeromobili a maggiore capacità unitaria. La compagnia, impegnata in questi giorni a fronteggiare gli impatti dello sciopero degli operatori aeroportuali dello scorso 15 luglio, nonché l’emergenza causata dall’incendio presso l’aeroporto di Catania, conferma la propria attenzione nei confronti della Sardegna e della mobilità dei suoi cittadini. [post_title] => Ita Airways in Sardegna: «Valutiamo tempestivamente aumenti di capacità» [post_date] => 2023-07-19T09:41:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689759685000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449832 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo intervento di Ita Airways per limitare i potenziali disservizi derivanti dall'incendio all'aeroporto di Catania. La compagnia ha comunicato ieri sera di essere al lavoro «per operare nella giornata di oggi sei frequenze aggiuntive con voli dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino sull’aeroporto di Palermo». Inoltre, il vettore «sta valutando di utilizzare anche aeromobili Airbus A330, auspicando il supporto degli operatori di trasporto locali e regionali, al fine di garantire ai passeggeri una adeguata mobilità tra Catania e lo scalo di Palermo». «Ita Airways - conclude la nota della compagnia aerea - conferma l’attenzione alla Sicilia e alla mobilità dei suoi cittadini, e continua a mettere in campo tutte le misure necessarie a mitigare i disagi». [post_title] => Ita Airways aggiunge sei frequenze da Milano e Roma per Palermo [post_date] => 2023-07-18T09:47:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689673635000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449817 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Potrebbero essere operativi già da fine luglio negli aeroporti di Bari e Brindisi i Kiosk Ees (entry/exit system), presìdi automatizzati ad alta tecnologia, capaci di eseguire in pochi secondi i controlli che oggi tengono ancora impegnati unicamente gli agenti di polizia e che spesso costringono i passeggeri a lunghe attese I varchi intelligenti, come riferito da Il Corriere del Mezzogiorno, rappresentano un’importante novità non solo perché adeguano i due scali agli standard fissati dai regolamenti Ue e dalle disposizioni del Parlamento e del Consiglio europeo sui controlli dei passeggeri extra Schengen, ma anche perché rendono molto più agili e veloci le procedure di accesso e uscita. Il sistema consente ai cittadini extra Schengen o titolari di visto per soggiorni di breve durata o ancora esenti dal visto, di eseguire rapidamente la registrazione mediante biometria facciale. Sarà, quindi, possibile evitare le lunghe code che si creano ai posti di polizia per la verifica dei documenti. Ees, infatti, è in grado di registrare i dati personali, quelli biometrici (impronte digitali e immagini del volto acquisite), il tipo di documento di viaggio, data e luogo di ingresso e di uscita. Il progetto prevede, per l’aeroporto di Bari, l’attivazione di 14 postazioni automatizzate, in particolare quattro al piano partenze Airside, due al piano partenze Landside, quattro al piano mezzanino e altrettante al piano arrivi. Otto sono, invece, sono i varchi automatizzati che entreranno in funzione all’aeroporto di Brindisi: quattro al piano terra arrivi e altri quattro al piano terra partenze. [post_title] => Aeroporti di Puglia: a Bari e Brindisi debuttano i chioschi per il riconoscimento facciale [post_date] => 2023-07-18T09:15:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689671738000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways oggi il nuovo cda le ipotesi sui nomi e luscita di lazzerini" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1386,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è attesa per l'assemblea degli azionisti di Ita Airways che dovrebbe riunirsi in seduta straordinaria questo pomeriggio, quando il Tesoro - socio unico - nominerà il nuovo consiglio di amministrazione.\r

\r

A distanza di due mesi dalla firma dell’accordo con cui Lufthansa per l'ingresso nel capitale del vettore italiano con una quota del 41%, più rumors di stampa danno come uscente l'attuale amministratore delegato Fabio Lazzerini, che ha traghettato la compagnia attraverso la recente fase di risanamento. Un'uscita di scena che non attenderebbe neppure, quindi, il via libera all'operazione da parte della Commissione europea.\r

\r

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, il nuovo cda potrebbe essere ristretto a soli tre membri, rispetto agli attuali cinque con la sola certezza che riguarda il ruolo di presidente esecutivo di Antonino Turicchi. Tra le ipotesi sui nomi dei consiglieri ci sarebbero quelli di Olga Cuccurullo, dirigente del ministero dell’Economia-Dipartimento del Tesoro, di go Arrigo e Frances Ouseley.","post_title":"Ita Airways, oggi il nuovo cda: le ipotesi sui nomi e l'uscita di Lazzerini","post_date":"2023-07-20T11:52:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1689853976000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La grande musica del Lerici Music Festival torna ad animare, dal 21 luglio al 6 agosto, il golfo dei Poeti e le sue meraviglie naturalistiche. Giunto alla settima edizione, il festival si arricchisce e conferma l’importanza per il territorio di puntare su eventi di qualità per rafforzare l’offerta culturale ma anche turistica.\r

\r

Quest'anno, in occasione dell'anniversario dalla nascita di Maria Callas, è stato creato un programma interamente dedicato alle donne in musica. Protagoniste saranno, quindi, grandissime interpreti, compositrici, icone del teatro, della letteratura e del cinema. E, naturalmente, non mancherà un omaggio alla Callas, con una Tosca in forma di concerto affidata alle voci di Carmen Giannattasio, Joseph Calleja e Sir Bryn Terfel.\r

\r

In cartellone, serate dedicate all’opera, concerti sinfonici, da camera, jazz, crossover e spettacoli di teatro musicale ad arricchire la magica cornice del golfo dei Poeti. Due settimane all’insegna della grande musica in cui Lerici ospiterà, in residence, giovani talenti e grandi star internazionali.\r

\r

Tra le novità, la scelta di quattro significative sedi per i concerti: villa Marigola, edificio storico risalente alla seconda metà del tredicesimo secolo, costruito sulla sommità del promontorio che separa le due insenature di Lerici e San Terenzo, la rotonda Vassallo, centro nevralgico della cittadina situato sul lungomare, la sala consiliare del comune di Lerici e piazza Santa Croce, in località La Serra di Lerici.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lerici Music Festival: al via l'evento che animerà il golfo dei Poeti fino al 6 agosto","post_date":"2023-07-20T11:52:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1689853971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways alza il sipario sul secondo aereo che porta i colori della \"Pokémon Air Adventures\": l'Eevee Jet NH entrerà in servizio il 31 agosto 2023 proponendo una serie di prodotti e servizi speciali, tra cui merchandise e intrattenimento in volo.\r

\r

Il Gruppo Ana e The Pokémon Company hanno già collaborato alla realizzazione del primo Pikachu Jet NH, che ha effettuato il suo primo volo lo scorso 4 giugno.\r

\r

Il Pokemon Eevee ha la possibilità di evolversi in varie forme. Eevee e le sue evoluzioni, come Vaporeon, Jolteon e Flareon, sono raffigurati mentre si muovono verso il futuro insieme a Pikachu e con grande fiducia partono per un viaggio nei cieli insieme alle persone che volano verso nuove destinazioni.\r

\r

L'aeromobile, un Boeing 777-300Er rimarrà in servizio per circa cinque anni: le possibili rotte operate fra il 31 agosto e il 28 ottobre (soggette a modifiche a causa di cambiamenti nelle operazioni) sono la Tokyo Haneda-Londra, la Tokyo Haneda-New York e la Tokyo Haneda-San Francisco.\r

\r

La cabina dell'\"Eevee Jet NH\", come quella del \"Pikachu Jet NH\", presenta disegni in edizione limitata sui grembiuli degli assistenti di cabina, sui bicchieri di carta, sui tovaglioli e sulle fodere dei poggiatesta*. Al momento di salire a bordo, i passeggeri saranno accolti con una musica pensata per far rivivere loro il mondo dei Pokémon e riceveranno un certificato d'imbarco commemorativo con il design originale di \"Eevee Jet NH\".","post_title":"Ana: entrerà in servizio il 31 agosto l'Eevee Jet NH, secondo velivolo targato Pokemon","post_date":"2023-07-20T10:45:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689849922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450004","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

«Accetteremo venti voli ex Catania per giovedì 20 luglio e nessuno da venerdì a domenica»: così Natale Chieppa, direttore generale-accountable manager di Gesap. La società di gestione dell’aeroporto di Palermo teme ripercussioni poco gestibili dall'ondata aggiuntiva di traffico proveniente dallo scalo etneo a causa della chiusura del Terminal A, attualmente previsto almeno fino al 25 luglio.\r

\r

Secondo il manager, ripreso da Il Corriere della Sera, oggi il Falcone-Borsellino tiene ma «per un aeroporto come il nostro - che ha già di suo una crescita del 15% di traffico - il rischio è compromettere la qualità dei servizi (...) anche perché alcuni operatori aeroportuali stanno riscontrando difficoltà per via dell’enorme traffico e per le procedure scorrette di alcune compagnie che hanno inviato voli a Palermo senza preavviso. Siamo in continuo contatto con Enav, Enac e Assoclearance, con tutte le compagnie e abbiamo già comunicato che il 20 luglio accetteremo al massimo venti voli previsti prima su Catania, mentre da venerdì fino a domenica non ci sarà spazio per nessun volo oltre ai nostri». A Palermo finora sono atterrati oltre 45 voli dirottati da Catania, compresi gli Airbus 330 di Ita Airways «con 250 persone a bordo».\r

\r

Una presa di posizione che ha scatenato la reazione del presidente della Regione sicilia, Renato Schifani: «Non posso che stigmatizzare l’atteggiamento della direzione generale dell’aeroporto di Palermo che, senza un doveroso confronto con gli organi di controllo, ha dichiarato di non accettare più voli destinati originariamente allo scalo di Catania, ingenerando così uno stato di allarmismo e tensione sociale in quanti hanno scelto di trovare in Sicilia, simbolo dell’accoglienza, un luogo ideale per le vacanze». Il presidente richiama tutti «al senso di responsabilità comune (...) Vigilerò su atteggiamenti e decisioni unilaterali lontani dallo spirito di cooperazione sociale che possano arrecare grave pregiudizio al superamento dei disagi di questi giorni».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Palermo dice stop a ulteriori voli trasferiti da Catania. Schifani: «Serve responsabilità comune»","post_date":"2023-07-20T09:45:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689846322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti nel numero degli arrivi a Barbados grazie alla crescita dei collegamenti aerei. Nel periodo fra gennaio e aprile 2023 l'isola ha infatti registrato 231.944 arrivi via aerea, per un aumento del +10% dei flussi rispetto al 2022.\r

Ed entro l'estate Barbados prevede di recuperare il 90% dei passeggeri rispetto al 2019. Le previsioni sembrano promettenti grazie ai nuovi voli operativi tutto l’anno di United Airlines e al servizio aggiuntivo di JetBlue. Queste ultime due opzioni sono particolarmente importanti per i viaggiatori italiani che, abitualmente, amano combinare l'isola con una città degli Stati Uniti.\r

Ecco quindi le diverse opzioni per raggiungere dall'Italia il Grantley Adams Airport di Bridgetown: Virgin Atlantic e British Airways operano voli giornalieri tutto l'anno via Londra Heathrow senza cambi aeroportuali e senza pernottamenti a Londra dalle principali città del nostro Paese: Milano, Bologna, Roma, Venezia e Firenze. Entrambe le compagnie raddoppieranno i voli nella stagione invernale utilizzando rispettivamente gli aeroporti di Gatwick e Manchester.\r

Oppure dal Nord America con collegamenti agili con le principali città italiane: American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines da New York, Miami, Chicago, Boston.","post_title":"Barbados: l'aumento dei voli spinge al rialzo gli arrivi, che entro l'estate sfioreranno i livelli 2019","post_date":"2023-07-20T09:15:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689844502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways porta avanti il progetto di riportare in servizio quattro dei suoi Airbus A380 in parallelo all'espansione del network. Etihad Engineering, il braccio di manutenzione, riparazione e revisione del gruppo di Abu Dhabi, ha completato il controllo di manutenzione pesante di sei anni sul primo degli aeromobili che, come gli altri nove, era rimasto parcheggiato a lungo termine dall'inizio della pandemia.\r

\r

Il primo velivolo ad essere tornato in servizio è stato spostato a Teruel, in Spagna; recentemente ha fatto il breve viaggio fino all'aeroporto di Tarbes-Lourdes, nel sud-ovest della Francia, prima di essere traghettato ad Abu Dhabi per il controllo C.\r

\r

L'aeromobile tornerà in servizio sulla tratta Abu Dhabi-Londra Heathrow il prossimo 25 luglio. Tutti e quattro gli A380 \"per il prossimo futuro\" saranno impiegati esclusivamente sulla medesima rotta londinese, come riferito dalla compagnia ad Aviation Daily. Non si conoscono però ancora le tempistiche per il ritorno in servizio di tutti e quattro gli A380. Il secondo A380 è già in fase di controllo C e il terzo seguirà a breve.\r

\r

","post_title":"Etihad Airways riporta nei cieli il primo di quattro A380 sulla Abu Dhabi-Londra Heathrow","post_date":"2023-07-19T11:02:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689764526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ribadisce nero su bianco il proprio impegno sulla Sardegna dopo che alcune \"dichiarazioni diffuse a mezzo stampa sui voli in continuità territoriale\" hanno messo in dubbio l'operativo che evidenzierebbe \"troppi pochi voli e troppi ritardi\".\r

Era stato l'assessore regionale ai trasporti, Antonio Moro, a sollecitare la compagnia a incrementare la capacità offerta, in particolare sulle rotte da Milano e Roma per Cagliari: «Stiamo monitorando attentamente la situazione dei voli anche in considerazione delle continue lamentele da parte dei passeggeri – afferma Moro, ripreso dall'Ansa -. Le maggiori criticità sono state registrate nella rotta Cagliari-Fiumicino e viceversa».\r

La compagnia aerea ha immediatamente precisato in una nota ufficiale che ad oggi, «tenuto conto del dimensionamento dell’offerta contenuto nel Decreto ministeriale, opera giornalmente: 7 frequenze sulla Cagliari-Roma Fiumicino, 6 frequenze sulla Cagliari-Milano Linate, 2 in più rispetto a quanto indicato nel Decreto e 3 frequenze sulla Alghero-Milano Linate, 1 in più rispetto al Decreto».\r

Il vettore afferma di effettuare «un continuo monitoraggio, insieme alle competenti strutture della Regione Sardegna, sulla capacità disponibile. Nel caso in cui sulla singola tratta la domanda dei posti fosse superiore al 91% dell’offerta complessiva giornaliera, Ita Airways, nel rispetto del Decreto, valuta tempestivamente incrementi dell’offerta tramite utilizzo di aeromobili più capienti o introduzione di voli aggiuntivi, tenendo in debita considerazione la disponibilità della flotta.\r

In aggiunta, Ita ha messo a disposizione circa 1000 posti addizionali rispetto alla capacità minima indicata dal bando grazie all’impiego di aeromobili a maggiore capacità unitaria. La compagnia, impegnata in questi giorni a fronteggiare gli impatti dello sciopero degli operatori aeroportuali dello scorso 15 luglio, nonché l’emergenza causata dall’incendio presso l’aeroporto di Catania, conferma la propria attenzione nei confronti della Sardegna e della mobilità dei suoi cittadini.","post_title":"Ita Airways in Sardegna: «Valutiamo tempestivamente aumenti di capacità»","post_date":"2023-07-19T09:41:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689759685000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo intervento di Ita Airways per limitare i potenziali disservizi derivanti dall'incendio all'aeroporto di Catania. La compagnia ha comunicato ieri sera di essere al lavoro «per operare nella giornata di oggi sei frequenze aggiuntive con voli dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino sull’aeroporto di Palermo».\r

Inoltre, il vettore «sta valutando di utilizzare anche aeromobili Airbus A330, auspicando il supporto degli operatori di trasporto locali e regionali, al fine di garantire ai passeggeri una adeguata mobilità tra Catania e lo scalo di Palermo».\r

«Ita Airways - conclude la nota della compagnia aerea - conferma l’attenzione alla Sicilia e alla mobilità dei suoi cittadini, e continua a mettere in campo tutte le misure necessarie a mitigare i disagi».","post_title":"Ita Airways aggiunge sei frequenze da Milano e Roma per Palermo","post_date":"2023-07-18T09:47:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689673635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449817","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Potrebbero essere operativi già da fine luglio negli aeroporti di Bari e Brindisi i Kiosk Ees (entry/exit system), presìdi automatizzati ad alta tecnologia, capaci di eseguire in pochi secondi i controlli che oggi tengono ancora impegnati unicamente gli agenti di polizia e che spesso costringono i passeggeri a lunghe attese\r

\r

I varchi intelligenti, come riferito da Il Corriere del Mezzogiorno, rappresentano un’importante novità non solo perché adeguano i due scali agli standard fissati dai regolamenti Ue e dalle disposizioni del Parlamento e del Consiglio europeo sui controlli dei passeggeri extra Schengen, ma anche perché rendono molto più agili e veloci le procedure di accesso e uscita.\r

\r

Il sistema consente ai cittadini extra Schengen o titolari di visto per soggiorni di breve durata o ancora esenti dal visto, di eseguire rapidamente la registrazione mediante biometria facciale. Sarà, quindi, possibile evitare le lunghe code che si creano ai posti di polizia per la verifica dei documenti. Ees, infatti, è in grado di registrare i dati personali, quelli biometrici (impronte digitali e immagini del volto acquisite), il tipo di documento di viaggio, data e luogo di ingresso e di uscita.\r

\r

Il progetto prevede, per l’aeroporto di Bari, l’attivazione di 14 postazioni automatizzate, in particolare quattro al piano partenze Airside, due al piano partenze Landside, quattro al piano mezzanino e altrettante al piano arrivi.\r

Otto sono, invece, sono i varchi automatizzati che entreranno in funzione all’aeroporto di Brindisi: quattro al piano terra arrivi e altri quattro al piano terra partenze. ","post_title":"Aeroporti di Puglia: a Bari e Brindisi debuttano i chioschi per il riconoscimento facciale","post_date":"2023-07-18T09:15:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689671738000]}]}}