Ita Airways: Lufthansa ha firmato l’accordo con il Mef Oggi, 25 maggio, Lufthansa ha ufficialmente posto la firma all’accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways. Il ministro Giancarlo Giorgetti e il ceo di Deutsche Lufthansa, Carsten Spohr – si legge in una nota diffusa in inglese e ripresa da Il Messaggero – si sono incontrati oggi al Mef per confermare la conclusione dell’accordo: l’investimento di Lufthansa in Ita Airways per rilevarne una quota di minoranza dopo aver già condiviso il piano industriale della compagnia, che prevede una crescita dei ricavi di 2,5 miliardi di euro previsti quest’anno e 4,1 miliardi di euro previsti per il 2027. Alla riunione ha partecipato anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi. “Dopo la firma – prosegue la nota – l’accordo sarà sottoposto alla Corte dei Conti italiana e notificato alla Direzione Generale per la Concorrenza dell’Unione europea”. Il ministro Giorgetti ha dichiarato: “Questa decisione consentirà al mercato dell’aviazione di svilupparsi nell’interesse dell’Italia“.

