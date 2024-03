Il gruppo Iag prende tempo: l’acquisizione di Air Europa va in stand-by C’è una battuta d’arresto nell’iter di acquisizione di Air Europa da parte del gruppo Iag. Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di ‘rimedi’ dell’Antitrust dell’Unione europea per avallare l’intera operazione. Secondo l’aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l’autorità di regolamentazione dell’Ue ha interrotto l’indagine sull’accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'”indagine approfondita” ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione. La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all’aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un’indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza. Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera. Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia – una delle cinque compagnie aeree di Iag – sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori. Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell’Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull’accordo era prevista per il 7 giugno 2024. Condividi

Una sospensione che arriva in seguito alle ripetute richieste di 'rimedi' dell'Antitrust dell'Unione europea per avallare l'intera operazione.\r

\r

Secondo l'aggiornamento pubblicato questa settimana sul sito della Commissione, l'autorità di regolamentazione dell'Ue ha interrotto l'indagine sull'accordo da 400 milioni di euro a partire dal 9 febbraio 2024, dopo aver aperto un'\"indagine approfondita\" ufficiale solo due settimane prima, il 24 gennaio. Il 1° marzo Iag ed Air Europa hanno dunque chiesto tempo, oltre alla scadenza fissata prima della decisione dell’Antitrust Ue sull’operazione di fusione.\r

\r

La Commissione aveva indagato sul portafoglio di slot dei vettori, in particolare all'aeroporto di Madrid Barajas, e sui potenziali effetti della fusione sulle rotte domestiche spagnole e su quelle internazionali, dopo che un'indagine preliminare aveva sollevato problemi in materia di concorrenza.\r

\r

Nel mirino di Bruxelles sono finite le rotte a corto raggio tra Madrid e alcune città europee, ma anche quelle che collegano Madrid a Israele, Marocco, Regno Unito e Svizzera.\r

\r

Anche le rotte a lungo raggio tra Madrid e il Nord e il Sud America sono sotto osservazione poiché sia Iberia - una delle cinque compagnie aeree di Iag - sia Air Europa offrono collegamenti diretti e, secondo la Commissione, devono affrontare una scarsa concorrenza da parte di altri vettori.\r

\r

Il 23 febbraio scorso Iag ha presentato degli impegni per rispondere alle preoccupazioni dell'Ue, di cui non sono stati forniti i dettagli. La decisione della Commissione sull'accordo era prevista per il 7 giugno 2024.","post_title":"Il gruppo Iag prende tempo: l'acquisizione di Air Europa va in stand-by","post_date":"2024-03-07T15:06:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709823960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mistral, ed è di nuovo Cina. L'operatore del gruppo Quality torna a casa e riparte da dove tutto era sostanzialmente iniziato quasi 50 anni fa. \"Cominciammo nel 1978 da veri pionieri della destinazione con i primi voli Air China da Torino Caselle (il to era stato fondato solo due anni prima, ndr) - spiega il direttore commerciale di Quality, Marco Peci -. L'iniziativa ebbe talmente successo, che la Cina divenne ben presto il primo prodotto per fatturato di Mistral, passando dai poco più di 1.300 passeggeri dell'anno di esordio al picco di 8.500 viaggiatori trasportati nel 2007\".\r

\r

Una questione di cuore\r

\r

Dopo gli anni del Covid, la Cina ha ora finalmente riaperto le frontiere e soprattutto inserito l'Italia tra i cinque mercati che non necessitano di visti per soggiorni fino a 15 giorni. \"E' quindi venuto il momento di tornare - aggiunge il presidente, Michele Serra -. Una scelta di cuore, prima ancora che di business. In fondo l'anno scorso abbiamo fatto il nostro record assoluto di fatturato. Ed eravamo senza la Cina. Ma la nostra anima rimane in quella terra. Certo, siamo consapevoli che sarà un percorso lungo. Ci vorranno almeno cinque anni prima di tornare a registrare flussi importanti. Quest'anno stimiamo di toccare i 1.500 passeggeri totali. Una cifra in fondo non troppo più alta di quella degli esordi del 1978. Ma noi siamo felici di essere nuovamente a casa\".\r

\r

[caption id=\"attachment_397018\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

\r

Cambia il corrispondente\r

\r

E' però un prodotto nuovo quello a cui ha lavorato Quality per il 2024: \"In questi anni di stop ho naturalmente pensato molto alla Cina - riprende Serra -. E mi sono detto che sarei voluto ripartire da una proposta differente. Dopo un certo periodo di appannamento, iniziato ben prima della tragedia della pandemia, la destinazione è infatti tornata a essere il paese lontano e misterioso da cui molti di noi sono sempre stati affascinati. Una meta tuttavia ancora troppo spesso considerata dal turismo organizzato come un prodotto standard e relativamente economico. Io credo invece che il paese meriti qualcosa di più: una maggiore cura. Pur avendo mantenuto quindi il nostro storico ufficio a Pechino, e molte delle nostre guide che abbiamo supportato anche durante il Covid, abbiamo perciò deciso di cambiare corrispondente, rivolgendoci a un unico interlocutore in grado di avere la giusta sensibilità per la qualità del prodotto\".\r

\r

Una proposta nuova e più ricca\r

\r

Ecco allora l'idea di rinnovare, ampliare e arricchire la proposta Mistral dei suoi itinerari classici, aggiungendo nuove estensioni e toccando terre inedite. Oltre alle montagne multicolore della provincia di Gansu e alle valli e picchi scoscesi di Zhangjiajie, area scelta per le riprese di alcune scene del celebre film Avatar, i tour toccano ora nuove aree, come la città delle lanterne di Pingyao, i santuari protetti abitati dai panda o ancora le montagne sacre per i taoisti.\r

\r

L'importanza di entrare in contatto con le persone\r

\r

\"Non solo - conclude Serra -: proprio per la distanza culturale che ci separa dal loro mondo, ho ritenuto che fosse necessario trovare nuove modalità di incontro con i cinesi, facendo letteralmente entrare i viaggiatori nelle case delle famiglie locali. Ma non nelle capanne di qualche minoranza etnica, bensì negli appartamenti della gente comune. Tra i nostri ospiti si contano quindi insegnanti e maestri di Thai Chi, per fare solo due esempi. In ogni città abbiamo un'esperienza di questo genere. Perché sono convinto che Cina la si possa apprezzare davvero solo se la si vive da dentro. Un paese straordinario, che sono certo lascerà ai nostri eredi potenzialità infinite. Basti pensare che oggi ne vendiamo sostanzialmente appena il 5%. Eppure rimane la soluzione ideale per chi cerca risposte a una domanda alla costante ricerca di esperienze nuove\".","post_title":"Quality: Cina anno zero. Si riparte dalle origini ma con più qualità","post_date":"2024-03-07T14:08:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1709820503000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkmenistan Airlines ha inaugurato ieri il suo primo volo passeggeri dall’hub di Ashgabat a Milano Malpensa: il collegamento viene operato una volta alla settimana, il mercoledì, con un Boeing 737-800, ma potrebbe presto raddoppiare in base ai dati di traffico.\r

\r

«Milano è la nostra terza destinazione europea dopo Londra Heathrow e Francoforte – ha dichiarato Kerim Baymyradov, ground handling & cargo manager della compagnia di bandiera del Turkmenistan - e la prima che abbiamo aperto in Europa dopo la pandemia. Una pietra miliare, che ci porta in una destinazione tra le più dinamiche in Europa e una scelta che riflette la domanda di viaggio e la volontà di contribuire a rafforzare il legame tra i due paesi, dopo che la scorsa estate abbiamo attivato i primi collegamenti solo merci, operati con un A330-200».\r

\r

Il vettore oggi vola attraverso un network «di 20 destinazioni in 11 paesi asiatici ed europei e in flotta contiamo due B777-200 e 2 B777-300 l’ultimo dei quali è stato acquistato lo scorso anno – afferma Daniyar Jorayev, head of economic relations department della compagnia - e sono impiegati sulle rotte per Ho chi Minh, Kuala Lumpur e Bangkok mentre i -200 sono utilizzati sulle due rotte per Londra e Francoforte. In futuro, una volta consolidato il traffico, puntiamo a operare anche su Milano con i B777, unendo il servizio cargo a quello passeggeri». \r

\r

Una crescita che passa da un primo aumento delle frequenze che passerebbero, dal prossimo 6 aprile a due alla settimana. «In questo momento vogliamo incentivare principalmente l’utilizzo del nostro hub di Ashgabat che, grazie alla sua posizione strategica, rappresenta uno snodo ideale per raggiungere destinazioni quali Bangkok, Pechino, Delhi, oltre alla Thailandia e Malesia».\r

\r

La compagnia, che in Italia ha scelto Edograf come gsa, per la distribuzione fa perno su «Hahn Air con la pubblicazione dei voli in tutti i gds con il codice H1».\r

\r

Malpensa e la scommessa sull'Asia\r

\r

Grandi aspettative anche per l'aeroporto di Milano Malpensa, che con l'arrivo di Turkmenistan Airlines aggiunge un nuovo tassello all'offerta di collegamenti verso il continente asiatico: «Il lancio di questo volo si inserisce in una fase di crescita molto positiva per Malpensa, dopo un 2023 in cui sono stati raggiunti e anzi leggermente superati i volumi di traffico 2019 - afferma Aldo Schmid, head of aviation, marketing and traffic rights Sea -. E i primi due mesi del 2024 sono stati estremamente positivi con un +12% di crescita passeggeri, con premesse altrettanto positive per la summer, in particolare sull’Asia, avremo una crescita di capacità 18% rispetto al 2023. Con 33 rotte in 24 Paesi, operate da 28 compagnie lo scalo di Malpensa è al quarto posto tra quelli in Europa occidentale per connettività sull'Asia, in termini di destinazioni servite e di compagnie aeree operative».\r

\r

[gallery ids=\"463042,463044,463045\"]","post_title":"Turkmenistan Airlines è operativa sulla Milano Malpensa-Ashgabat. E punta a crescere","post_date":"2024-03-07T12:45:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709815508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462999\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Monica Santambrogio[/caption]\r

\r

Con una quota del 5% ciascuna le due a.d. della compagnia, Valeria Albertini e Monica Santambrogio, entrano nel capitale del Gruppo Della Frera Hotel. Con una pluriennale esperienza nel settore privato e pubblico, Monica Santambrogio lavora con Gruppo Della Frera Hotel fin dalla sua costituzione nel 2014, ricoprendo da subito incarichi di responsabilità in qualità di vice presidente, a.d. e oggi socia di Gdf Hotel con la stessa Valeria Albertini. La manager ha deleghe in diverse funzioni, soprattutto in ambito legale, con la direzione dell’ufficio preposto e delle risorse umane per il controllo e il rispetto di tutti gli adempimenti legali e amministrativi a esso correlati, fino alla rappresentanza della società in materia di lavoro in tutte le sedi opportune. Coordina anche i rapporti con le controparti sindacali. La manager ha inoltre la direzione dell’ufficio privacy e whistleblowing.\r

\r

[caption id=\"attachment_463002\" align=\"alignright\" width=\"270\"] Valeria Albertini[/caption]\r

\r

Manager con vent’anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Valeria Albertini ricopre sin dall’inizio della sua carriera ruoli di primo piano nel comparto. E' tuttavia con il suo ingresso nel Grand Hotel Villa Torretta che la manager avvia il proprio successo professionale, dapprima con l’incarico di direttore comunicazione, marketing e sales per poi ricoprire, dal 2012 al 2021, il ruolo di general manager della struttura di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dal 2008 commercializzata con il marchio MGallery by Sofitel. Da direttrice ne gestisce tra l'altro il rebranding per l’ingresso in Curio Collection by Hilton nel 2018. Il biennio 22-23 segna il turning point nella carriera della manager: diviene dapprima direttore generale e a seguire amministratore delegato di Gdf Hotel. Nello stesso periodo viene nominata vicepresidente vicario di Federalberghi Milano - Milano e Provincia - Monza e Brianza - Lodi. Con il nuovo anno entra quindi come socia in Gdf Hotel. Tra le deleghe più importanti, la manager segue lo sviluppo del piano strategico di business, la gestione del budget e gli obbiettivi di fatturato la promozione e comunicazione degli hotel del gruppo. Coordina inoltre la selezione dei fornitori, le nuove aperture e la gestione della sicurezza.\r

\r

”Valeria e Monica sono due manager fondamentali per il nostro gruppo e grazie al loro lavoro e impegno hanno fatto crescere la nostra società nel corso degli anni - commenta il fondatore e presidente della compagnia, Guido Della Frera -. Questo traguardo è la giusta celebrazione del percorso fatto insieme: un percorso iniziato tempo fa e che continuerà nel tempo al fine di trasformare la nostra azienda in un esempio per tutto il comparto”.","post_title":"Le due a.d. Valeria Albertini e Monica Santambrogio entrano nel capitale del Gruppo Della Frera","post_date":"2024-03-07T10:13:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709806391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462989","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463000\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo della Valle[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato all'Itb di Berlino Matteo della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv.\r

\r

\"Noi prevediamo una stagione positiva. Già il 2023 è stata complessivamente una buona stagione sebbene tutto il comparto di trasporto locale abbia avuto un andamento similare, cioè una forte spinta sulle prenotazioni fino ad aprile, e poi un rallentamento dovuto a diversi fattori, specialmente il ritorno del traffico verso paesi più esotici, nel medio e lungo raggio, ma anche la condizione economica delle famiglie italiane.\r

\r

Nel 2024 ci aspettiamo una andamento buono, per ora siamo un po' sopra a livello di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Naturalmente la strategia è di tenere il corso delle prenotazioni alto anche sulla stagione estiva. Ci sono delle difficoltà sui paesi esteri. Per esempio in Germania che per la prima volta è in recessione dalla seconda guerra mondiale. Quindi con una capacità di spesa limitata. Però devo dire che mi sento fiducioso. le vendite stanno andando. Gnv si presenta con degli incrementi di capacità importanti su quattro dei sei trade principali\".\r

\r

Cosa vi aspettate dalle due nuove navi, Sirio e Auriga?\r

\r

\"E' un bellissimo segnale da parte dell'armatore che continua ad investire in Gnv. Un dato significativo è che nel 2019 avevamo 16 navi, oggi ne abbiamo 28. In controtendenza rispetto al settore del trasporto passeggeri che ha dovuto fare i conti con il Covid. Ecco noi siamo cresciuti sia sulle navi che sui passeggeri. Per quanto riguarda le due nuove navi le metteremo una sulla Genova Palermo, e l'altra sulla Genova Olbia. \r

\r

Quali sono i vostri canali di vendita?\r

\r

\"Guardi, naturalmente le agenzie di viaggio sul territorio, le ota e la vendita diretta. Le ota in questo momento rappresentano il 5 % del fatturato. E penso che la proporzione rimanga per parecchio tempo. Perché se da un lato le ota hanno una loro importanza, le agenzie di viaggio fisiche hanno qualcosa che le distingue, come il completamento del viaggio, la vicinanza, la competenza che rappresentano un valore unico nella distribuzione del prodotto. Per questo dico che l'off line è il nostro primo canale e lo rimarrà per molto tempo\".","post_title":"Della Valle (Gnv): \" Puntiamo ad una stagione molto positiva\"","post_date":"2024-03-07T10:09:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709806161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un roadshow in programma dall'11 al 12 marzo, che toccherà le città di Padova, Treviso e Udine. Mappamondo approda in Triveneto per incontrare le agenzie partner e presentare le nuove proposte summer e viaggi di nozze con partenza da Venezia e voli Emirates. Riflettori puntati in particolare su Thailandia, Indonesia, Australia e Sudafrica, mete care al to romano, che da quest’anno diversifica la propria offerta nelle destinazioni con le proposte culturali firmate Shiruq by Mappamondo.\r

\r

L’annuncio del roadshow giunge a poche settimane dall'avvio del mandato di Umberto Ballotta come nuovo responsabile commerciale per il Triveneto, al fianco del collega Mariano Zanchetta (responsabile delle provincie di Verona, Padova e Rovigo). “Con questa iniziativa e quelle future già in programma, confermiamo la volontà di essere vicini agli agenti di viaggio, con l'obiettivo di crescere insieme e di rispondere con efficacia alle sfide di un mercato turistico in continua evoluzione\" spiega lo stesso Ballotta.\r

\r

Gli appuntamenti sono in calendario lunedì 1 marzo alle 19:45 presso il Radici restaurant di via Andrea Costa, 18/a di a Padova; martedì 12 marzo alle 12:30 presso l’hotel Maggior Consiglio, Str. Terraglio, 140, di Treviso, nonché sempre il 12 marzo ma alle 20 presso l’hotel Là di Moret di Viale Tricesimo, 276, di Udine.\r

\r

","post_title":"Mappamondo in roadshow in Triveneto per presentare le proposte summer e viaggi di nozze","post_date":"2024-03-07T09:50:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709805048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean si è assicurata un altro slot all'aeroporto di Londra Heathrow e aggiunge così all'operativo il quarto volo giornaliero consecutivo che collega Atene con il più importante hub internazionale del Regno Unito.\r

\r

Il nuovo volo, che sarà operato tutti i giorni tranne il sabato, con partenza da Atene alle 16.00 ora locale e da Londra/Heathrow alle 19.00 ora locale, aumenta significativamente le opzioni per i passeggeri e migliora ulteriormente la connettività con le isole greche, via Atene. Da oggi il volo è disponibile sui sistemi di prenotazione e inizierà a operare dal 31 marzo 2024, su base annuale.\r

\r

La frequenza dei voli verso le principali città europee, come Francoforte con 5 voli giornalieri (2 da/per Atene, 2 da/per Salonicco, 1 da/per Heraklion), Larnaca con 8 voli (7 da/per Atene, 1 da/per Salonicco), Roma, Zurigo, Ginevra, Parigi, Berlino e insieme a Dubai, la nuova destinazione aggiunta, offre una maggiore scelta ai passeggeri, contribuendo allo stesso tempo agli sforzi compiuti per l' del periodo di viaggio in Grecia.\r

\r

Come risultato degli sforzi già perseguiti dalla compagnia aerea nei primi due mesi del 2024, il traffico passeggeri ha registrato un aumento significativo, sia sulla rete nazionale dell'11% che su quella internazionale del 7% rispetto al 2023.","post_title":"Aegean aggiunge il quarto volo giornaliero su Londra Heathrow","post_date":"2024-03-07T09:15:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709802941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462932","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'assessore ligure Marco Scajola a Balnearia 2024: \"Le Regioni pronte a collaborare, serve una normativa nazionale che restituisca certezze\".\r

\r

Il settore dei balneari conta oltre 30mila imprese nel Paese e garantisce 1 milione di posti di lavoro, «L'incertezza del momento non può che portare a comprensibili preoccupazioni - spiega Scajola - Come Regioni siamo disposti a collaborare e a offrire le nostre competenze, ma purtroppo fino a oggi non abbiamo avuto modo di confrontarci con il Governo, nonostante le nostre diverse richieste di incontro. Nel tavolo tecnico convocato abbiamo infatti potuto partecipare esclusivamente con rappresentanti tecnici\".\r

\r

L'assessore regionale al Demanio marittimo di Regione Liguria intervenuto, in qualità di coordinatore del Tavolo in materia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’Assemblea Unitaria di settore in occasione dell’importante convegno fieristico Balnearia di Carrara, ha evidenziato l'urgenza di un confronto.\r

\r

«Le Regioni sono compatte, responsabili e conoscono le problematiche dei territori - prosegue Scajola-, la politica nazionale deve velocemente decidere e fare presto, perché i tempi sono già molto tardivi e i lavoratori hanno bisogno di risposte. Il Governo prenda una strada e questa strada deve essere una normativa nazionale in materia di riordino del Demanio marittimo che restituisca certezze alle migliaia di operatori del settore e alle loro famiglie».","post_title":"Liguria, necessario un incontro con il Governo per salvaguardare i balneari e tutelare il turismo","post_date":"2024-03-07T09:10:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709802642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitMalta ha rinnovato anche per il 2024 la partnership con il Giro d'Italia, evento che viene trasmesso in circa 200 Paesi nel mondo, raggiungendo un pubblico stimato di 650 milioni di spettatori; elevata anche la visibilità sui canali ufficiali dei social media, con oltre 4,2 milioni di follower.\r

Il Giro d'Italia di quest'anno si snoderà per 3.386,7 km, partendo da Venaria Reale a Torino per poi terminare a Roma. VisitMalta sarà ancora una volta presente in tutte le tappe con striscioni e azioni di digital marketing, oltre che con uno stand all'Open Village, adiacente alla zona del traguardo, che offrirà informazioni turistiche sulle isole di Malta, Gozo e Comino.\r

Durante la conferenza stampa tenutasi durante l'Itb di Berlino per annunciare il rinnovo di questa importante partnership, Valerio Agnoli, ex ciclista professionista e attuale coordinatore di VisitMalta per le sponsorizzazioni con Polti Kometa, ha presentato il trofeo del Giro d'Italia, simbolo di una collaborazione duratura e promettente. Il trofeo è quello originale vinto dall'allora ciclista Ivan Basso nel 2010, che ora ricopre il ruolo di manager della squadra ciclistica Polti Kometa.\r

«Il turismo sportivo rimane un pilastro nella nostra strategia di promozione turistica - ha osservato il Ministro del Turismo Clayton Bartolo -. Questa nicchia continua ad attrarre visitatori desiderosi di esplorare le bellezze delle isole maltesi partecipando o assistendo ai numerosi eventi sportivi che si svolgono nell'arcipelago. Le strutture di livello internazionale di Malta attirano costantemente atleti e allenatori da molti paesi, sottolineando gli elevati standard di ospitalità disponibili nel nostro Paese».\r

Carlo Micallef, ceo di Malta Tourism Authority, ha aggiunto: «Questa collaborazione si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico per il turismo, che mira a rafforzare il marketing della destinazione verso un pubblico più specifico e ad aumentare l'attrattiva dell'offerta turistica di Malta e Gozo. Grazie alla collaborazione dello scorso anno con il Giro d'Italia, Malta Tourism Authority sta rafforzando il marchio VisitMalta, raggiungendo un pubblico globale di milioni di persone e consolidando il nostro impegno a promuovere lo sport e il turismo tutto l'anno a Malta e Gozo».","post_title":"VisitMalta conferma anche per quest'anno la partnership con il Giro d'Italia","post_date":"2024-03-07T09:00:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709802049000]}]}}