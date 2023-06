Global Airlines acquisterà altri tre A380 per decollare nella primavera 2024

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot ha confermato l'operatività lungo tutto l'arco dell'anno della rotta fra Roma Fiumicino a Varsavia-Radom. La compagnia aerea ha inaugurato il volo tra la capitale italiana e il nuovo aeroporto polacco lo scorso 23 maggio: lo scalo si trova a circa 100 chilometri a sud di Varsavia, vicino alle città di Cracovia, Katowice e Lublino e ai Carpazi. Il vettore opera questi voli tre volte alla settimana. Grazie all'elevata domanda del mercato e a un fattore di carico medio superiore all'80%, la rotta sarà ora servita anche durante la stagione invernale. Lot amplierà inoltre il network verso l'Asia centrale con la nuova rotta da Varsavia a Tashkent, che decollerà il 23 febbraio 2024 con tre frequenze alla settimana (ogni mercoledì, venerdì e domenica). La capitale dell'Uzbekistan era un tempo una tappa importante lungo la leggendaria Via della Seta e oggi è di grande interesse per i viaggiatori d'affari e di piacere. La partenza dall'hub della compagnia, l'aeroporto Chopin di Varsavia, avverrà ogni giorno alle 23:00, con atterraggio a Tashkent alle 9:05 del mattino successivo, dopo 6:05 ore di volo. I voli da Tashkent a Varsavia partono ogni lunedì, giovedì e sabato alle 10:15 e arrivano nella metropoli polacca alle 13:00 (6:45 ore di volo). Sulla rotta saranno impiegati Boeing 737Max 8. Per i passeggeri provenienti dall'Italia, Lot Polish Airlines offre voli di collegamento con brevi scali a Varsavia, da Milano Malpensa e dal Marco Polo di Venezia. [post_title] => Lot: il collegamento Roma-Varsavia Radom diventa annuale [post_date] => 2023-06-30T10:44:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688121882000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448739 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Milaroca, a Belmond Hotel, Riviera Nayarit, e aprirà nel 2025 il nuovo indirizzo della compagnia con sede a Bermuda sulla costa Pacifica del Messico. La novità è frutto di un accordo di management sottoscritto con Cora Pacific Development, azienda guidata dalla coppia di imprenditrici Barbara Machen e Rosetta Getty. Progettato da un team di esperti di interior design, sotto la supervisione della stessa Rosetta Getty come direttrice creativa, il Milaroca sarà realizzato ex novo con un approccio responsabile. La proprietà sarà costituita da 57 edifici dotati di una collezione unica di arredi moderni su misura e oggetti realizzati da artigiani locali e da alcuni tra i più interessanti artisti messicani contemporanei. Gli ospiti entreranno in contatto con le culture della riviera Nayarit grazie a un ricco programma di eventi dentro e fuori la struttura. Il Milaroca mira infatti ad attirare i personaggi più interessanti con eventi, gala e festival globali, ispirati alle celebrazioni culturali e ai riti che affondano le loro radici nelle comunità Cora e Huichol. Il resort includerà inoltre 27 ville private dotate dei servizi Belmond. Il Milaroca andrà ad aggiungersi ad altre due proprietà del gruppo già esistenti in Messico: la Casa de Sierra Nevada, un ex convento risalente al sedicesimo secolo che sorge nel cuore del Paese, a San Miguel de Allende, e il Maroma, lungo la Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan, che riaprirà ad agosto dopo una completa ristrutturazione. “Con il massimo rispetto per la storia multiculturale della riviera Nayarit, la rigogliosa natura e lo spirito rilassato della regione, il Milaroca racchiuderà l’essenza dello stile di vita contemporaneo, diventando una destinazione ideale per la vivace comunità creativa - sottolinea il presidente e ceo di Belmond, Roeland Vos -: un nuovo favoloso scenario, dove creare tradizioni innovative e celebrare rituali antichi”. [post_title] => Belmond si espande sulla costa Pacifica del Messico: il Milaroca aprirà nel 2025 [post_date] => 2023-06-30T10:40:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688121654000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448744 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Virgin Australia ha accolto in flotta il primo degli otto Boeing 737 Max 8 ordinati, mentre i 25 Max 10 saranno consegnati non prima del 2024. Con base all'aeroporto di Brisbane, la compagnia aerea australiana ha visto il suo primo 737-8 partire da Seattle il 27 gennaio 2023 e arrivare via Hawaii e Isole Fiji questo venerdì mattina, troppo tardi per inaugurare, come si sperava, a gennaio la nuova rotta tra Cairns e Tokyo-Haneda (la prima verso il Giappone accoglierà il Max a fine luglio). Il primo 737-8 di Virgin Australia è stato noleggiato da CALC ed è configurato per ospitare otto passeggeri in Business Class e 162 in Economy. Stuart Aggs, chief operating officer di Virgin Australia, ha dichiarato che i nuovi aeromobili della famiglia Max "sono una parte essenziale della trasformazione della compagnia aerea, in quanto non solo offrono un'esperienza più confortevole ai clienti, ma costituiscono anche la spina dorsale delle ambizioni di decarbonizzazione di Virgin Australia". Questi nuovi aeromobili "ci permetteranno di aumentare la nostra capacità e di offrire servizi più efficienti (...) e soprattutto ridurranno le emissioni di almeno il 15% per volo rispetto alla flotta di 737-800Ng, sostenendo il nostro impegno a puntare a zero emissioni nette entro il 2050". Virgin Atlantic opera attualmente con nove 737-700 e 75 737-800, con altre due consegne di Max 8 previste "a metà anno" e le ultime cinque a partire dal quarto trimestre. Dal 2018 è in attesa anche di 25 Boeing 737 Max 10, per i quali la certificazione Faa è ancora in sospeso. [post_title] => Virgin Australia: in flotta il primo di otto B737 Max 8 [post_date] => 2023-06-30T10:32:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688121153000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448735 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numerose attività a tema tennis, comprese competizioni di paddle sulle crociere più lunghe. Durante il prossimo torneo di Wimbledon, tutte le navi della flotta Princess Cruises offriranno ai passeggeri una serie di esperienze ad hoc, dedicate alla competizione tennistica più celebre al mondo. Tra le proposte, anche un classico come fragola e panna montata del tipico Pimms. A bordo delle tre navi in partenza da Southampton tra il 3 e il 16 luglio, le Sky Princess, Regal Princess e Island Princess, sarà inoltre possibile assistere ai match di Wimbledon sul mega schermo. Oltre all’attuale promozione the World on Sail, che prevede un onboard credit fino a 200 dollari per cabina sulle nuove prenotazioni di selezionate crociere 2024-2025, si aggiungono poi 100 dollari extra per cabina, se la prenotazione per la futura crociera avverrà durante il torneo di Wimbledon, arrivando così a un totale di 300 dollari da spendere a bordo. Questa offerta è valida dal 4 al 17 luglio e si applica a tutte le crociere, su tutte le navi della flotta. Princess Cruises sponsorizzerà i giocatori di tennis in cinque partite del torneo Wimbledon di quest'anno. Presto sarà possibile vedere quali giocatori indosseranno il logo Princess Cruises durante il torneo. “Con Wimbledon all'orizzonte, offriremo tutto ciò che il torneo ha da offrire nel comfort delle nostre navi. Sia che gli ospiti vogliano semplicemente rilassarsi e godersi una partita sul mega schermo, o tirare fuori l’Andy Murray che è in loro e prendere parte alle nostre sfide a tema tennis, siamo sicuri che le nostre attività a bordo si riveleranno un grande successo", sottolinea Hayley Moore, direttore marketing Princess Cruises Uk & Europe. “Siamo contenti che i fortunati passeggeri delle crociere Princess tra il 3 e il 16 luglio avranno la possibilità di vivere una gioiosa atmosfera tennistica in stile British” ha aggiunto Gioco Viaggi, agente di vendita Princess Cruises per l’Italia. [post_title] => Sulle navi Princess Cruises esperienze a tema Wimbledon durante il periodo del torneo [post_date] => 2023-06-30T10:17:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688120228000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448668 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà presentato al prossimo Hospitality Forum a Milano il nuovo rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero italiano a cura di Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello Sgr. L'evento si terrà il prossimo mercoledì 5 luglio, dalle 9.30 alle 17.30 presso palazzo Lombardia. Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (Castello Sgr), si terrà l’intervento su “Inflazione, pil, crescita o recessione: impatti sull’economia del turismo” a cura di Fabio Fois (head of investment research presso Anima sgr), cui seguirà la presentazione del rapporto. Sarà poi la volta della tavola rotonda il Rilancio dell'industria turistica italiana tra infrastrutture e pnrr, a cui parteciperanno Martina Riva (assessore a Sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milalno), Andrea Corsini (assessore al turismo regione Emilia Romagna – in video) e Carlo Borgomeo di Assaeroporti. Successivamente si terrà il panel di commento Finanziare la crescita: il ruolo delle banche e dei fondi di credito con la partecipazione di Pietro Mazzi (Intesa Sanpaolo), Luca Pellegrino (Banco Bpm), Lorenzo Vianello (Unicredit) e Ben Eppley (Apollo Global Management). Seguirà il confronto Diamo voce al mercato con interventi di Claudia Bisignani (Jones Lang Lasalle), Francesco Calia (Cbre Hotels), Antonio Cipparrone (Rothschild), Dante Filippello (Mediobanca) e Giacomo Liberti (Lazard). Il programma proseguirà quindi con la tavola rotonda le Opportunità per il mercato alberghiero del lusso con un intervento introduttivo a cura di Alina Minut (Str), a cui parteciperanno Valeriano Antonioli (Lungarno Collection), Emilio Bogado (Belmond), Gianleo Bosticco (Marriott International), Francesco Cefalù (Mandarin Oriental) e Mario Ferraro (Smeralda Holding). Sarà poi il momento del panel Investire nel mercato alberghieri in Italia, con interventi di Charles Blackburn (Oaktree Capital Management), Gonzalo Garcia Lago (Azora), Chris Papachristophorou (Invel Real Estate) e Chiara Caruso (Gruppo Cdp). In chiusura la tavola rotonda Nuove forme di ospitalità, con la partecipazione di Marco Celani (Italianway), Gabriele Coen (Numa Group), Michele Diamantini (Halldis), Piergiuseppe Trigona (Sonder) e Giacomo Trovato (Airbnb). Sono stati invitati a partecipare anche Attilio Fontana (presidente regione Lombardia), Daniela Santanchè (ministro del Turismo), Bernabò Bocca (Federalberghi), Maria Carmela Colaiacovo (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) e Charles Forte (Rocco Forte Hotels). [post_title] => Si terrà il prossimo 5 luglio a Milano l'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari [post_date] => 2023-06-29T11:11:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688037115000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la crescita di CdsHotels che, dopo le cifre record del 2022, si appresta a vivere un altro anno con il segno più. Le previsioni di fine stagione, su prenotazioni già inserite, parlano infatti di un'ulteriore crescita del 22% rispetto ai 12 mesi precedenti. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Le strutture in Valle d’Itria hanno ottenuto un ottimo gradimento da parte della clientela, così come quelle in Salento, dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche l'indirizzo a Terrasini, in Sicilia, è decollato ottenendo ottimi riempimenti”. Forti in particolare le presenze di clientela straniera, proveniente soprattutto da Francia, Germania e Lussemburgo, in incremento del 33% sul fatturato prodotto da marzo a giugno. Gli ospiti stranieri che scelgono CdsHotels mantengono la tendenza ad acquistare in advance booking e concentrano la loro presenza nei mesi di spalla dell’alta stagione. Gli italiani, che continuano a essere il target più corposo di clientela, hanno invece spostato il loro trend di prenotazioni vicino alla partenza, prediligendo sempre di più il last minute. "Oltre al siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare, i resort che stanno performando meglio rispetto al 2022 sono il Pietrablu Resort & Spa, il Porto Giardino e il Relais Masseria le Cesine che, ubicati in un’ottima posizione vicino a punti mare, sono tra i più amati dalle famiglie con bambini, grazie alla presenza di numerosi servizi e iniziative dedicate ai più piccoli - aggiunge Ada Miraglia -. Il pricing dei prodotti ha avuto un aumento che non ha assorbito nemmeno l’incremento d’inflazione, per agevolare le prenotazioni delle vacanze degli italiani che devono già fare i conti con un caro prezzi generale". Forte anche la presenza di gruppi leisure, in incremento del 53%, mentre il settore mice va a cubare circa l’11% del fatturato, in crescita rispetto allo scorso anno del 50%. “I risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le nostre aspettative - conclude Ada Miraglia - e sono sicuramente frutto di un lavoro costante di miglioramento della nostra offerta di prodotto e servizio e di un assiduo dialogo con tour operator italiani e stranieri”. [post_title] => Continua la crescita di CdsHotels, che per il 2023 prevede un ulteriore aumento di fatturato del 22% [post_date] => 2023-06-29T10:04:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688033062000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet torna a giocare d'anticipo e nel pieno della calda estate 2023 ha già messo in vendita i voli con partenza fino al 2 giugno 2024. A livello globale si tratta di 100.000 voli compresi tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, Pasqua compresa; di questi, oltre 60.000 saranno operati da e per il Regno Unito. Il vettore sta anche estendendo la validità dei voucher emessi durante la pandemia: tutti i passeggeri che hanno scelto di ricevere un voucher e non l'hanno ancora riscattato, ne vedranno automaticamente prorogata la validità dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, avendo così più tempo e più scelta per effettuare una nuova prenotazione. I clienti in possesso di voucher non devono aver volato entro la data di scadenza e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet. In parallelo, anche easyJet holidays ha reso disponibili altre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2024, che sono comprensivi di voli, hotel, 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare, tutti coperti dalla 'Ultimate Flexibility', che offre la libertà di cambiare una prenotazione, una garanzia di rimborso e la garanzia del miglior prezzo. [post_title] => EasyJet gioca d'anticipo: in vendita i voli fino al 2 giugno 2024 [post_date] => 2023-06-28T10:22:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687947727000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno del Torino Airport conta quest'anno un nuovo volo per gli sciatori grazie al collegamento da Belfast operato da Ryanair, che decollerà il prossimo 17 dicembre 2023 e sarà operato una volta a settimana, la domenica. Si tratta della prima rotta fra lo scalo di Caselle e l’Irlanda del Nord. L'operativo prevede partenza da Torino alle ore 11:35 e arrivo a Belfast alle 13:05; ripartenza da Belfast alle 13:30 e arrivo a Torino alle ore 17:00. Il collegamento rappresenta una ulteriore conferma del sempre maggiore appeal turistico delle montagne piemontesi per gli sciatori del Nord Europa e allo stesso tempo consente al Piemonte di essere collegato a una città mai servita prima d’ora direttamente, aumentandone dunque la connettività. [post_title] => Ryanair, da dicembre, collegherà Belfast a Torino: rotta su misura per gli appassionati di sci [post_date] => 2023-06-28T09:15:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687943701000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes. Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. “Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”. “La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”. [post_title] => Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte [post_date] => 2023-06-27T12:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687869590000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "global airlines acquistera altri tre a380 per decollare nella primavera 2024" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2226,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot ha confermato l'operatività lungo tutto l'arco dell'anno della rotta fra Roma Fiumicino a Varsavia-Radom. La compagnia aerea ha inaugurato il volo tra la capitale italiana e il nuovo aeroporto polacco lo scorso 23 maggio: lo scalo si trova a circa 100 chilometri a sud di Varsavia, vicino alle città di Cracovia, Katowice e Lublino e ai Carpazi. Il vettore opera questi voli tre volte alla settimana. Grazie all'elevata domanda del mercato e a un fattore di carico medio superiore all'80%, la rotta sarà ora servita anche durante la stagione invernale.\r

\r

Lot amplierà inoltre il network verso l'Asia centrale con la nuova rotta da Varsavia a Tashkent, che decollerà il 23 febbraio 2024 con tre frequenze alla settimana (ogni mercoledì, venerdì e domenica). La capitale dell'Uzbekistan era un tempo una tappa importante lungo la leggendaria Via della Seta e oggi è di grande interesse per i viaggiatori d'affari e di piacere.\r

\r

La partenza dall'hub della compagnia, l'aeroporto Chopin di Varsavia, avverrà ogni giorno alle 23:00, con atterraggio a Tashkent alle 9:05 del mattino successivo, dopo 6:05 ore di volo. I voli da Tashkent a Varsavia partono ogni lunedì, giovedì e sabato alle 10:15 e arrivano nella metropoli polacca alle 13:00 (6:45 ore di volo). Sulla rotta saranno impiegati Boeing 737Max 8.\r

\r

Per i passeggeri provenienti dall'Italia, Lot Polish Airlines offre voli di collegamento con brevi scali a Varsavia, da Milano Malpensa e dal Marco Polo di Venezia.\r

\r

","post_title":"Lot: il collegamento Roma-Varsavia Radom diventa annuale","post_date":"2023-06-30T10:44:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688121882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Milaroca, a Belmond Hotel, Riviera Nayarit, e aprirà nel 2025 il nuovo indirizzo della compagnia con sede a Bermuda sulla costa Pacifica del Messico. La novità è frutto di un accordo di management sottoscritto con Cora Pacific Development, azienda guidata dalla coppia di imprenditrici Barbara Machen e Rosetta Getty. Progettato da un team di esperti di interior design, sotto la supervisione della stessa Rosetta Getty come direttrice creativa, il Milaroca sarà realizzato ex novo con un approccio responsabile.\r

\r

La proprietà sarà costituita da 57 edifici dotati di una collezione unica di arredi moderni su misura e oggetti realizzati da artigiani locali e da alcuni tra i più interessanti artisti messicani contemporanei. Gli ospiti entreranno in contatto con le culture della riviera Nayarit grazie a un ricco programma di eventi dentro e fuori la struttura. Il Milaroca mira infatti ad attirare i personaggi più interessanti con eventi, gala e festival globali, ispirati alle celebrazioni culturali e ai riti che affondano le loro radici nelle comunità Cora e Huichol. Il resort includerà inoltre 27 ville private dotate dei servizi Belmond.\r

\r

Il Milaroca andrà ad aggiungersi ad altre due proprietà del gruppo già esistenti in Messico: la Casa de Sierra Nevada, un ex convento risalente al sedicesimo secolo che sorge nel cuore del Paese, a San Miguel de Allende, e il Maroma, lungo la Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan, che riaprirà ad agosto dopo una completa ristrutturazione. “Con il massimo rispetto per la storia multiculturale della riviera Nayarit, la rigogliosa natura e lo spirito rilassato della regione, il Milaroca racchiuderà l’essenza dello stile di vita contemporaneo, diventando una destinazione ideale per la vivace comunità creativa - sottolinea il presidente e ceo di Belmond, Roeland Vos -: un nuovo favoloso scenario, dove creare tradizioni innovative e celebrare rituali antichi”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Belmond si espande sulla costa Pacifica del Messico: il Milaroca aprirà nel 2025","post_date":"2023-06-30T10:40:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688121654000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Australia ha accolto in flotta il primo degli otto Boeing 737 Max 8 ordinati, mentre i 25 Max 10 saranno consegnati non prima del 2024.\r

\r

Con base all'aeroporto di Brisbane, la compagnia aerea australiana ha visto il suo primo 737-8 partire da Seattle il 27 gennaio 2023 e arrivare via Hawaii e Isole Fiji questo venerdì mattina, troppo tardi per inaugurare, come si sperava, a gennaio la nuova rotta tra Cairns e Tokyo-Haneda (la prima verso il Giappone accoglierà il Max a fine luglio). Il primo 737-8 di Virgin Australia è stato noleggiato da CALC ed è configurato per ospitare otto passeggeri in Business Class e 162 in Economy.\r

\r

Stuart Aggs, chief operating officer di Virgin Australia, ha dichiarato che i nuovi aeromobili della famiglia Max \"sono una parte essenziale della trasformazione della compagnia aerea, in quanto non solo offrono un'esperienza più confortevole ai clienti, ma costituiscono anche la spina dorsale delle ambizioni di decarbonizzazione di Virgin Australia\".\r

\r

Questi nuovi aeromobili \"ci permetteranno di aumentare la nostra capacità e di offrire servizi più efficienti (...) e soprattutto ridurranno le emissioni di almeno il 15% per volo rispetto alla flotta di 737-800Ng, sostenendo il nostro impegno a puntare a zero emissioni nette entro il 2050\".\r

Virgin Atlantic opera attualmente con nove 737-700 e 75 737-800, con altre due consegne di Max 8 previste \"a metà anno\" e le ultime cinque a partire dal quarto trimestre. Dal 2018 è in attesa anche di 25 Boeing 737 Max 10, per i quali la certificazione Faa è ancora in sospeso.","post_title":"Virgin Australia: in flotta il primo di otto B737 Max 8","post_date":"2023-06-30T10:32:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688121153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448735","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numerose attività a tema tennis, comprese competizioni di paddle sulle crociere più lunghe. Durante il prossimo torneo di Wimbledon, tutte le navi della flotta Princess Cruises offriranno ai passeggeri una serie di esperienze ad hoc, dedicate alla competizione tennistica più celebre al mondo. Tra le proposte, anche un classico come fragola e panna montata del tipico Pimms. A bordo delle tre navi in partenza da Southampton tra il 3 e il 16 luglio, le Sky Princess, Regal Princess e Island Princess, sarà inoltre possibile assistere ai match di Wimbledon sul mega schermo.\r

\r

Oltre all’attuale promozione the World on Sail, che prevede un onboard credit fino a 200 dollari per cabina sulle nuove prenotazioni di selezionate crociere 2024-2025, si aggiungono poi 100 dollari extra per cabina, se la prenotazione per la futura crociera avverrà durante il torneo di Wimbledon, arrivando così a un totale di 300 dollari da spendere a bordo. Questa offerta è valida dal 4 al 17 luglio e si applica a tutte le crociere, su tutte le navi della flotta.\r

\r

Princess Cruises sponsorizzerà i giocatori di tennis in cinque partite del torneo Wimbledon di quest'anno. Presto sarà possibile vedere quali giocatori indosseranno il logo Princess Cruises durante il torneo. “Con Wimbledon all'orizzonte, offriremo tutto ciò che il torneo ha da offrire nel comfort delle nostre navi. Sia che gli ospiti vogliano semplicemente rilassarsi e godersi una partita sul mega schermo, o tirare fuori l’Andy Murray che è in loro e prendere parte alle nostre sfide a tema tennis, siamo sicuri che le nostre attività a bordo si riveleranno un grande successo\", sottolinea Hayley Moore, direttore marketing Princess Cruises Uk & Europe. “Siamo contenti che i fortunati passeggeri delle crociere Princess tra il 3 e il 16 luglio avranno la possibilità di vivere una gioiosa atmosfera tennistica in stile British” ha aggiunto Gioco Viaggi, agente di vendita Princess Cruises per l’Italia.\r

\r

","post_title":"Sulle navi Princess Cruises esperienze a tema Wimbledon durante il periodo del torneo","post_date":"2023-06-30T10:17:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688120228000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà presentato al prossimo Hospitality Forum a Milano il nuovo rapporto 2023 sul mercato immobiliare alberghiero italiano a cura di Scenari Immobiliari, in collaborazione con Castello Sgr. L'evento si terrà il prossimo mercoledì 5 luglio, dalle 9.30 alle 17.30 presso palazzo Lombardia.\r

\r

Dopo l’apertura dei lavori di Mario Breglia (Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (Castello Sgr), si terrà l’intervento su “Inflazione, pil, crescita o recessione: impatti sull’economia del turismo” a cura di Fabio Fois (head of investment research presso Anima sgr), cui seguirà la presentazione del rapporto. Sarà poi la volta della tavola rotonda il Rilancio dell'industria turistica italiana tra infrastrutture e pnrr, a cui parteciperanno Martina Riva (assessore a Sport, turismo e politiche giovanili del comune di Milalno), Andrea Corsini (assessore al turismo regione Emilia Romagna – in video) e Carlo Borgomeo di Assaeroporti. Successivamente si terrà il panel di commento Finanziare la crescita: il ruolo delle banche e dei fondi di credito con la partecipazione di Pietro Mazzi (Intesa Sanpaolo), Luca Pellegrino (Banco Bpm), Lorenzo Vianello (Unicredit) e Ben Eppley (Apollo Global Management). Seguirà il confronto Diamo voce al mercato con interventi di Claudia Bisignani (Jones Lang Lasalle), Francesco Calia (Cbre Hotels), Antonio Cipparrone (Rothschild), Dante Filippello (Mediobanca) e Giacomo Liberti (Lazard).\r

\r

Il programma proseguirà quindi con la tavola rotonda le Opportunità per il mercato alberghiero del lusso con un intervento introduttivo a cura di Alina Minut (Str), a cui parteciperanno Valeriano Antonioli (Lungarno Collection), Emilio Bogado (Belmond), Gianleo Bosticco (Marriott International), Francesco Cefalù (Mandarin Oriental) e Mario Ferraro (Smeralda Holding).\r

Sarà poi il momento del panel Investire nel mercato alberghieri in Italia, con interventi di Charles Blackburn (Oaktree Capital Management), Gonzalo Garcia Lago (Azora), Chris Papachristophorou (Invel Real Estate) e Chiara Caruso (Gruppo Cdp). In chiusura la tavola rotonda Nuove forme di ospitalità, con la partecipazione di Marco Celani (Italianway), Gabriele Coen (Numa Group), Michele Diamantini (Halldis), Piergiuseppe Trigona (Sonder) e Giacomo Trovato (Airbnb).\r

\r

Sono stati invitati a partecipare anche Attilio Fontana (presidente regione Lombardia), Daniela Santanchè (ministro del Turismo), Bernabò Bocca (Federalberghi), Maria Carmela Colaiacovo (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) e Charles Forte (Rocco Forte Hotels).","post_title":"Si terrà il prossimo 5 luglio a Milano l'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari","post_date":"2023-06-29T11:11:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688037115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la crescita di CdsHotels che, dopo le cifre record del 2022, si appresta a vivere un altro anno con il segno più. Le previsioni di fine stagione, su prenotazioni già inserite, parlano infatti di un'ulteriore crescita del 22% rispetto ai 12 mesi precedenti. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Le strutture in Valle d’Itria hanno ottenuto un ottimo gradimento da parte della clientela, così come quelle in Salento, dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche l'indirizzo a Terrasini, in Sicilia, è decollato ottenendo ottimi riempimenti”.\r

\r

Forti in particolare le presenze di clientela straniera, proveniente soprattutto da Francia, Germania e Lussemburgo, in incremento del 33% sul fatturato prodotto da marzo a giugno. Gli ospiti stranieri che scelgono CdsHotels mantengono la tendenza ad acquistare in advance booking e concentrano la loro presenza nei mesi di spalla dell’alta stagione. Gli italiani, che continuano a essere il target più corposo di clientela, hanno invece spostato il loro trend di prenotazioni vicino alla partenza, prediligendo sempre di più il last minute.\r

\r

\"Oltre al siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare, i resort che stanno performando meglio rispetto al 2022 sono il Pietrablu Resort & Spa, il Porto Giardino e il Relais Masseria le Cesine che, ubicati in un’ottima posizione vicino a punti mare, sono tra i più amati dalle famiglie con bambini, grazie alla presenza di numerosi servizi e iniziative dedicate ai più piccoli - aggiunge Ada Miraglia -. Il pricing dei prodotti ha avuto un aumento che non ha assorbito nemmeno l’incremento d’inflazione, per agevolare le prenotazioni delle vacanze degli italiani che devono già fare i conti con un caro prezzi generale\".\r

\r

Forte anche la presenza di gruppi leisure, in incremento del 53%, mentre il settore mice va a cubare circa l’11% del fatturato, in crescita rispetto allo scorso anno del 50%. “I risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le nostre aspettative - conclude Ada Miraglia - e sono sicuramente frutto di un lavoro costante di miglioramento della nostra offerta di prodotto e servizio e di un assiduo dialogo con tour operator italiani e stranieri”.","post_title":"Continua la crescita di CdsHotels, che per il 2023 prevede un ulteriore aumento di fatturato del 22%","post_date":"2023-06-29T10:04:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688033062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet torna a giocare d'anticipo e nel pieno della calda estate 2023 ha già messo in vendita i voli con partenza fino al 2 giugno 2024. A livello globale si tratta di 100.000 voli compresi tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, Pasqua compresa; di questi, oltre 60.000 saranno operati da e per il Regno Unito.\r

\r

Il vettore sta anche estendendo la validità dei voucher emessi durante la pandemia: tutti i passeggeri che hanno scelto di ricevere un voucher e non l'hanno ancora riscattato, ne vedranno automaticamente prorogata la validità dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, avendo così più tempo e più scelta per effettuare una nuova prenotazione. I clienti in possesso di voucher non devono aver volato entro la data di scadenza e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet.\r

\r

In parallelo, anche easyJet holidays ha reso disponibili altre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2024, che sono comprensivi di voli, hotel, 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare, tutti coperti dalla 'Ultimate Flexibility', che offre la libertà di cambiare una prenotazione, una garanzia di rimborso e la garanzia del miglior prezzo.","post_title":"EasyJet gioca d'anticipo: in vendita i voli fino al 2 giugno 2024","post_date":"2023-06-28T10:22:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687947727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno del Torino Airport conta quest'anno un nuovo volo per gli sciatori grazie al collegamento da Belfast operato da Ryanair, che decollerà il prossimo 17 dicembre 2023 e sarà operato una volta a settimana, la domenica. Si tratta della prima rotta fra lo scalo di Caselle e l’Irlanda del Nord.\r

L'operativo prevede partenza da Torino alle ore 11:35 e arrivo a Belfast alle 13:05; ripartenza da Belfast alle 13:30 e arrivo a Torino alle ore 17:00.\r

Il collegamento rappresenta una ulteriore conferma del sempre maggiore appeal turistico delle montagne piemontesi per gli sciatori del Nord Europa e allo stesso tempo consente al Piemonte di essere collegato a una città mai servita prima d’ora direttamente, aumentandone dunque la connettività.\r

","post_title":"Ryanair, da dicembre, collegherà Belfast a Torino: rotta su misura per gli appassionati di sci","post_date":"2023-06-28T09:15:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687943701000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes.\r

Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda.\r

“Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”.\r

“La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”.","post_title":"Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte","post_date":"2023-06-27T12:39:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687869590000]}]}}