Global Airlines: la start-up britannica ha acquisito un primo A380 Global Airlines ha acquistato il suo primo Airbus A380 da Doric Aviation. La nuova start-up britannica punta a decollare sulle rotte transatlantiche entro la primavera del 2024 con l’intento di riportare i passeggeri all'”età d’oro dei viaggi aerei”. James Asquith, ceo e fondatore di Global Airlines, ha dichiarato in una nota ufficiale: “La nostra aspirazione è quella di essere il miglior modo di volare e l’A380, con i suoi livelli ineguagliabili di spazio, comfort e servizio, sarà assolutamente centrale per realizzare questa vision. L’acquisto del nostro primo velivolo dimostra che siamo sulla buona strada per lanciare Global. Il prossimo passo sarà quello di revisionare e riequipaggiare gli aeromobili secondo le nostre specifiche, per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di volo di oggi. L’acquisizione degli aeromobili anziché il leasing dimostra il nostro impegno per la sicurezza finanziaria e la resilienza fin dal primo giorno”. Global Airlines è stata fondata nel luglio 2021 e, al momento della costituzione della società, Asquith deteneva 5.000 delle 100.000 azioni totali, mentre le restanti 95.000 erano nelle mani do Holiday Swap, una società il cui ceo è sempre Asquith.

