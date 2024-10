Costa: Francesco Muglia nuovo cco, Luigi Stefanelli diventa vp worldwide sales Importante giro di poltrone in casa Costa, che riorganizza l’area commerciale nominando Francesco Muglia nuovo chief commercial officer, includendo sotto la sua responsabilità, con scope globale, le aree marketing, communication, trade marketing, sales, on board revenues. A diretto riporto di Francesco viene inoltre affidato a Luigi Stefanelli l’inedito ruolo di vice president worldwide sales, con la responsabilità commerciale in tutti mercati Southern Europe (Italia, Francia, Spagna, ePortogallo), di cui mantiene la gestione diretta, nonché Dach (Germania, Svizzera e Austria), Americas (Nord e Sud America), international (Nord ed Est Europa e Paesi emergenti). “Sono entusiasta della nomina di Luigi, dopo l’ottimo lavoro fatto nei principali mercati di cui ha avuto la responsabilità – sottolinea lo stesso Muglia -. Luigi è un partner chiave nella definizione della strategia commerciale e sono convinto possa dare un grande impulso al nostro sviluppo commerciale e all’esecuzione della nostra strategia”. Luigi Stefanelli, napoletano di 39 anni entra in Costa a Genova nel 2012 nel dipartimento di pricing & revenue management. Dalla fine del 2012 ricopre ruoli di crescente responsabilità in diversi paesi dove la compagnia opera. Dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai; successivamente al ritorno in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe. Dal 2019 assume progressivamente la responsabilità di Spagna e Portogallo, Francia e Italia, divenendo così, nel 2023, associate vice president South Europe region. “Sono estremamente onorato di questa nuova nomina e sono fiducioso di raggiungere ottimi risultati con una grande squadra di professionisti, contribuendo insieme al successo della compagnia – aggiunge Stefanelli -. Nel corso degli anni, l’esperienza acquisita in tanti paesi mi ha permesso di sviluppare una visione commerciale ampia, fondata su una profonda conoscenza dei vari mercati e dei relativi sistemi distributivi”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477443" align="alignleft" width="250"] Luigi Stefanelli[/caption] Importante giro di poltrone in casa Costa, che riorganizza l'area commerciale nominando Francesco Muglia nuovo chief commercial officer, includendo sotto la sua responsabilità, con scope globale, le aree marketing, communication, trade marketing, sales, on board revenues. A diretto riporto di Francesco viene inoltre affidato a Luigi Stefanelli l'inedito ruolo di vice president worldwide sales, con la responsabilità commerciale in tutti mercati Southern Europe (Italia, Francia, Spagna, ePortogallo), di cui mantiene la gestione diretta, nonché Dach (Germania, Svizzera e Austria), Americas (Nord e Sud America), international (Nord ed Est Europa e Paesi emergenti). “Sono entusiasta della nomina di Luigi, dopo l’ottimo lavoro fatto nei principali mercati di cui ha avuto la responsabilità - sottolinea lo stesso Muglia -. Luigi è un partner chiave nella definizione della strategia commerciale e sono convinto possa dare un grande impulso al nostro sviluppo commerciale e all’esecuzione della nostra strategia”. [caption id="attachment_477444" align="alignright" width="300"] Francesco Muglia[/caption] Luigi Stefanelli, napoletano di 39 anni entra in Costa a Genova nel 2012 nel dipartimento di pricing & revenue management. Dalla fine del 2012 ricopre ruoli di crescente responsabilità in diversi paesi dove la compagnia opera. Dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai; successivamente al ritorno in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe. Dal 2019 assume progressivamente la responsabilità di Spagna e Portogallo, Francia e Italia, divenendo così, nel 2023, associate vice president South Europe region. “Sono estremamente onorato di questa nuova nomina e sono fiducioso di raggiungere ottimi risultati con una grande squadra di professionisti, contribuendo insieme al successo della compagnia - aggiunge Stefanelli -. Nel corso degli anni, l'esperienza acquisita in tanti paesi mi ha permesso di sviluppare una visione commerciale ampia, fondata su una profonda conoscenza dei vari mercati e dei relativi sistemi distributivi”. [post_title] => Costa: Francesco Muglia nuovo cco, Luigi Stefanelli diventa vp worldwide sales [post_date] => 2024-10-23T11:59:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729684774000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways e Trenitalia hanno dato il via ad una campagna di status match per i soci dei rispettivi programmi fedeltà CartaFreccia e Volare. Per le prossime due settimane ai soci CartaFreccia Argento, Oro e Platino/Platino Infinito sarà data la possibilità di richiedere il riconoscimento del corrispondente status nel programma Volare, rispettivamente Plus, Premium ed Executive. Allo stesso modo, i soci Volare appartenenti ai tre club citati potranno richiedere il corrispondente status CartaFreccia. Lo status riconosciuto a seguito di questa iniziativa sarà valido fino al 31 dicembre 2025. "Con questa campagna abbiamo creato un’ulteriore sinergia con un partner per noi importante - sottolinea Emiliana Limosani, ceo di Volare e cco di Ita -. Questa campagna completa l’offerta lanciata lo scorso luglio, offerta che consente ai soci Volare e CartaFreccia di trasferire i punti da un programma all’altro. Continua quindi la collaborazione con Trenitalia che è un partner strategico non soltanto per la loyalty ma anche per il progetto condiviso con Aeroporti di Roma, per un’intermodalità trenoaereo sempre più integrata.” “Lo status match con Volare e Ita Airways è l’ultima delle novità che il Programma CartaFreccia ha riservato quest’anno ai suoi soci più fedeli, che scelgono Frecciarossa per i loro viaggi. Siamo quindi lieti di annunciare questa iniziativa promozionale, in collaborazione con un partner che condivide con Trenitalia la visione strategica di un servizio di trasporto integrato e di qualità per i clienti ad alto valore”, ha affermato Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty. [post_title] => Ita Airways e Trenitalia: al via la campagna di status match per Volare e CartaFreccia [post_date] => 2024-10-23T09:35:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729676103000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477343 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Siglato un protocollo d'intesa tra Toscana Promozione Turistica e l’Associazione italiana sommelier Toscana, per definire un programma di iniziative e attività con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il turismo enogastronomico, la cultura del vino e il vino di qualità. Il tutto finalizzato a educare al bere responsabile e consapevole e all’arte dell’accoglienza. L’accordo rientra nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, creato dalla regione in collaborazione con Unioncamere per promuovere e valorizzare tipicità e tradizione nell'offerta enogastronomica regionale. «La Toscana – spiega la vice presidente della regione Toscana con delega all’agricoltura, Stefania Saccardi – è stata tra le prime in Italia a comprendere importanza e potenzialità del turismo legato al vino e al cibo. Nasce in questo contesto il progetto Vetrina Toscana. Il ruolo delle aziende vitivinicole diventa così fondamentale per conservare porzioni di territorio e creare opportunità di lavoro e sviluppo. L’accordo Tpt-Ais Toscana si inserisce in tutto questo e lo rafforza». «Sappiamo molto bene come l’enogastronomia – aggiunge Leonardo Marras, assessore al Turismo – rappresenti una vera propria motivazione per tanti turisti. La collaborazione con Ais Toscana, inserita all’interno di Vetrina Toscana, permette di consolidare ulteriormente questa offerta che non è più di nicchia, dato che il turismo enogastronomico può diventare un’opportunità da sfruttare anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi e di diversificazione dell’offerta». «Il vino in Toscana - continua Francesco Tapinassi, direttore Tpt - rappresenta molto più che un semplice prodotto: è l'essenza stessa del territorio, un elemento culturale profondamente radicato che attrae visitatori da tutto il mondo e racconta una storia di armonia tra uomo e natura, dove la sapienza vitivinicola si intreccia con l'arte e la bellezza del paesaggio. L’accordo con Ais, all’interno del progetto di Vetrina Toscana, dunque, è un connubio naturale visto l’impegno di entrambi nel promuovere il turismo enogastronomico e il racconto del vino di qualità». «L'Associazione Toscana sommelier – sottolinea Cristiano Cini, presidente Ais Toscana - è onorata di poter creare una sinergia con Toscana Promozione Turistica. Riteniamo che sia un’opportunità di collaborazione che va oltre l’aspetto formativo, cuore delle nostre attività: rappresenta una connessione sociale. E maggiore è il grado di connessione, maggiore sarà il senso di collegamento con gli altri, con l'anima più autentica toscana. L’obiettivo comune di questo progetto è quindi la valorizzazione di un patrimonio di cultura e tradizione di cui la nostra regione è ricca». Punto chiave dell’accordo è l’individuazione di tutta una serie di azioni congiunte che abbiano come scopo favorire la conoscenza del vino, i luoghi di produzione e i ristoranti e le botteghe di Vetrina Toscana, in cui il vino viene commercializzato. Tra quelle allo studio, la realizzazione di pillole di degustazione, sotto forma di brevi video girati in collaborazione con i sommelier di Ais Toscana che saranno pubblicati sul sito di Vetrina Toscana, gestito da Fondazione Sistema Toscana. Altre ipotesi di azioni congiunte riguardano la valorizzazione dell’incontro tra vino e prodotti tipici agroalimentari all’interno della lezione del terzo livello del corso Ais, la presentazione agli iscritti del progetto Vetrina Toscana e in generale una collaborazione reciproca nell’ideazione di ulteriori attività da promuovere in mostre, fiere, esibizioni ed eventi. [post_title] => Toscana Promozione Turistica e Ais: accordo sul turismo enogastronomico [post_date] => 2024-10-23T09:12:34+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729674754000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Con ogni probabilità in cinque anni raddoppieremo il nostro portfolio". A rivelarlo, Sir Rocco Forte, in occasione dell'edizione 2024 dell'Italian Hospitality Investment Conferenze, organizzata a Roma da Thrends e Teamwork. D'altronde l'approdo in società del fondo sovrano saudita Pif a fine dicembre, tramite l'acquisizione del 49% della compagnia, ha apportato un'iniezione di liquidità importante. Un fattore che ora consente al gruppo italo-britannico di pensare davvero in grande: "A cominciare dalle operazioni di rinnovamento delle nostre strutture già esistenti, per le quali investiremo una cifra attorno ai 45 milioni di euro, circa il doppio di quanto facevamo prima". In tema di sviluppo, gli ultimi tempi hanno visto inoltre una serie di annunci importanti per Rocco Forte, soprattutto sull'Italia: da Noto, terza proprietà in Sicilia, con Palazzo Castelluccio, a Napoli, con l'all suite Palazzo Caravita di Sirignano, passando per la Puglia, dove il relais del Cardinale di Fasano si aggiungerà alla masseria Torre Maizza. "E poi a Milano, dove dopo un po' di ritardo, dovremmo inaugurare a breve il nuovo The Carlton". Focus sull'Italia, dunque, destinazione nella quale la compagnia già genera circa la metà del proprio business e in cui non mancano ulteriori obiettivi. In fondo, il Paese vanta una sorta di primato importante per l'hotellerie, "con 12/15 grandi e piccole destinazioni in cui è possibile rimanere costantemente sopra i mille euro di tariffa media a notte". Ma non solo: "Noi rimaniamo una realtà internazionale. Tanto più che circa il 45% della nostra domanda proviene dagli Usa. Puntiamo quindi a espanderci anche altrove: in Francia, Spagna, ovviamente negli Stati Uniti, così come ad Abu Dhabi e in Arabia Saudita, dove oggi c'è un grandissimo fermento". E i nuovi capitali da questo punto di vista possono pure rivelarsi utili a diversificare i modelli di sviluppo: "Io continuo a preferire i contratti di affitto, perché in questo modo si mantiene un maggior controllo sulle proprietà, ma è innegabile che avere accesso a liquidità importanti ci consente di essere più competitivi pure in tema di management contract, per cui spesso occorre contribuire con key money". Tutto ciò ovviamente comporterà pure delle sfide. E di questo Sir Rocco Forte è perfettamente consapevole: "Oggi la nostra è una società ancora a controllo familiare, visto che ne deteniamo il 51%. E' certo però che il raddoppio del numero degli hotel imporrà un ripensamento dei nostri processi organizzativi, per adattare il nostro format di conduzione a trazione familiare alle nuove dimensioni". Il tutto però, ha sottolineato il presidente della compagnia, sforzandosi di non perdere quella capacità di relazione con i singoli collaboratori che da sempre ha caratterizzato la gestione Rocco Forte: "Perché le persone amano lavorare per qualcuno che capiscono e che sentono vicino, piuttosto che per un astratto headquarter lontano ". [post_title] => Rocco Forte pronto a raddoppiare il portfolio in cinque anni [post_date] => 2024-10-22T14:47:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729608459000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477373 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già ventilata in occasione dell'ultima fiera di Rimini, arriva ora l'ufficializzazione dell'accordo in esclusiva per il mercato italiano del 5 stelle Atmosphere Kanifushi Maldives. Protagonista dell'operazione, il to Naar Bespoke Travel che in questo modo decide di presidiare maggiormente il prodotto mare. “Siamo entusiasti di poter intraprendere questa collaborazione con un importante partner, punto di riferimento nel panorama italiano per la costruzione di viaggi su misura e l’approccio innovativo – sottolinea Silvia Collepardi, vice president sales & marketing Colours of Oblu e Atmosphere Hotels & Resorts (due brand del gruppo Atmosphere Core, ndr) -. Questa partnership rappresenta per noi un’occasione preziosa di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e di far conoscere a un pubblico più ampio il nostro concetto di ospitalità”. "L'accordo con Atmosphere è un passo che arriva in un momento di grande fermento per noi - aggiunge il ceo e titolare del to milanese, Frederic Naar -. La nostra reputazione come operatore specializzato nel tailor made, capace di gestire pratiche complesse e altamente strutturate, ci dà la certezza che otterremo grandi soddisfazioni con il prodotto mare e, in particolare, con le Maldive. La tecnologia è un alleato fondamentale. E l'Atmosphere Kanifushi Maldives rappresenta la scelta ideale per i nostri clienti, che cercano esclusività e servizi personalizzati”. Per coinvolgere nel nuovo progetto le agenzie del mercato italiano, dal 23 ottobre al 7 novembre Naar ha organizzato un roadshow di 19 tappe che toccherà le principali località italiane, da sud a nord, con il coinvolgimento di circa 700 tra le migliori agenzie di viaggio. “La destinazione Maldive è molto amata dalla clientela italiana e l’offerta sul mercato vede diversi eccellenti prodotti - conclude il general manager di Naar, Luca Battifora -. L'Atmosphere Kanifushi però racchiude diverse peculiarità che rendono questo resort unico: ampiezza e vivibilità della spiaggia, dimensioni delle camere che a tutti gli effetti si possono definire ville (a partire da 100 mq), offerta culinaria declinata in cinque ristoranti, un modello di all- inclusive che davvero contempla qualsiasi consumo fino al frigo bar in camera, molteplici opportunità di sport e attività, benessere e trattamenti spa ma anche privacy e relax grazie alla configurazione dell’isola. Concludo evidenziando una particolare attenzione all’ospite Naar attraverso la presenza di una nostra guest relation che si integrerà con lo staff del resort”. [post_title] => Naar investe nel prodotto mare: firmata l'esclusiva per l'Atmosphere Kanifushi Maldives [post_date] => 2024-10-22T13:04:03+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729602243000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477346" align="aligncenter" width="475"] Buyer alle Grotte di Frasassi[/caption] Grande successo per il fam trip di ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano che ha permesso a buyer provenienti da tutto il mondo di scoprire la bellezza di alcuni dei territori meno conosciuti dell’Italia e di confrontarsi direttamente con gli operatori. Dall’8 al 13 ottobre, 19 buyer provenienti da diversi Paesi europei, America e Asia hanno potuto conoscere da vicino la storia e la cultura di Emilia-Romagna e Marche, scoprendone l’unicità ed autenticità attraverso enogastronomia, tradizioni e leggende. Terre per pochi, fuori dai circuiti più classici, ideali per chi cerca esperienze esclusive. Ricche di bellezza, paesaggi mozzafiato, buon cibo, turismo all’aria aperta e benessere. Caratteristiche che tutti i buyer hanno saputo cogliere con entusiasmo: “Sono molto grata a ItaliAbsolutely per avermi invitata in questo fantastico fam trip che mi ha dato l’opportunità di scoprire la ricchezza del patrimonio storico-culturale italiano. Credo che questa destinazione sia perfetta da abbinare come pre o post-tour ad una città più turistica come Firenze” sottolinea Jun Jessia Yingh di China Travel Service Artic AB, Stoccolma. Durante il fam trip sono state intervallate visite e attività di conoscenza del territorio a spunti e momenti di confronto con numerosi professionisti del settore con i quali si sono potute gettare le basi per future collaborazioni: Gardaland, alla presenza dell’International Sales Manager Alberto Maffizzoli, Hard Rock, alla presenza di Simona Pampaloni - Sales & Marketing Manager, DMO Castelli Romani alla presenza del Segretario del CTO Marco Benazzi. E ancora Consorzio Valli del Canavese, alla presenza del Presidente Silvio Bertero (con esperienza di degustazione di prodotti tipici), Bluserena alla presenza di Marco Masserini, Corporate Director of Sales, I Grandi Viaggi alla presenza di Andrea Ragusa, direttore villaggio Baia Samuele e coordinatore prodotto villaggi estero. Appuntamento e assaggio di eccellenze locali anche con Regione Puglia, alla presenza di Francesco Muciaccia, Responsabile Promozione Mercati Extra UE e Città Metropolitana di Messina. “Confrontarmi con la Città Metropolitana di Messina è stato particolarmente rilevante per me, abbiamo anche potuto conoscere il Sindaco Federico Basile, il che è stato davvero apprezzabile, e l’Assessore al Turismo Vincenzo Caruso. Credo che li incontrerò quando verrò in Sicilia fra due settimane” dichiara Filomena Lofranco di LDV&CO, Toronto, specializzata nella destinazione Italia – e prosegue, riferendosi alla sua clientela – “Credo che il tour che abbiamo fatto questi giorni sia perfetto per coloro che sono già stati in Italia e che vogliono scoprire località nascoste ricche di storia, cultura, buon cibo, atmosfera. È un tour adatto anche a chi desidera esplorare destinazioni oltre le città più turistiche. Se ItaliAbsolutely non ci avesse invitato a questo fam trip non avremmo mai scoperto, ad esempio, che Pesaro è stata nominata Capitale italiana della cultura 2024. Mi piacerebbe anche sviluppare il ‘turismo delle radici’ per far conoscere il Paese a chi ha origini italiane”. [gallery columns="4" ids="477277,477280,477275,477274"] Tra i momenti salienti, il workshop di Visit Brescia, la presentazione delle strutture di Club Del Sole e il pranzo all’Imperial Beach Hotel con la presentazione delle strutture appartenenti a Dada Hotels. “Ho trovato particolarmente utile la presentazione della Regione Marche. Mi sono confrontata anche con diversi tour operator: per me è molto importante entrare in contatto con loro perché loro conoscono bene le Regioni, sono una garanzia e sanno indicarmi il modo migliore per promuovere la destinazione” rivela Letitia Raducea di Edelweiss Tours, tour operator romeno dall’esperienza ventennale. Apprezzate anche le site inspection di alcuni hotel delle zone visitate, come rivela Fabrice Noyelle di SFX Groupe, Parigi: “Noi siamo un gruppo composto da sei strutture diverse, io mi occupo del MICE. Sono venuto qui senza conoscere nulla del posto e sinceramente ho scoperto molte cose che credo siano perfette da inserire in un viaggio business di sei giorni”. Le tappe del fam trip Dopo aver conosciuto Rimini e aver esplorato alcune zone dell’entroterra romagnolo con un’escursione in bicicletta messa a disposizione da Decathlon per tutti i partecipanti, il gruppo si è spostato a Pesaro, capoluogo marchigiano e Capitale italiana della cultura 2024, con un tour organizzato da Inside Marche Live che, alla presenza del Presidente Federico Scaramucci e dei comuni per la promozione del territorio, ha inoltre deliziato gli ospiti con una cena di gala a base di tartufo e prodotti tipici. [gallery ids="477351,477352,477353,477354,477355,477356"] Il tour delle regioni è proseguito con la scoperta della Valle del Savio partendo da Cesena, città malatestiana di grande interesse artistico e culturale con la sua Rocca e Biblioteca malatestiana, prima biblioteca civica europea, dichiarata Patrimonio dell’Unesco come “Memoria del Mondo”. A seguire, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, Bagno di Romagna, località nota per le sue acque termali e curative, ideale anche per percorsi in bicicletta o trekking di ogni difficoltà. Si conclude il tour organizzato con la collaborazione di Giratlantide, Percorsi del Savio e Comune di Cesena con la scoperta di Sarsina, patria del celebre commediografo romano Plauto, e un’esclusiva esperienza di degustazione di vino in una delle cantine più rinomate di Mercato Saraceno, “Città del vino” dal 2022. [gallery columns="4" ids="477357,477358,477359,477360,477361,477362,477363,477364"] Nel Comune di Genga, nelle Marche, i buyer sono stati accolti da Grotte di Frasassi srl nelle spettacolari grotte omonime, scoprendo i diversi percorsi e le esperienze che il sito offre ai propri ospiti. A seguire, la visita all’Abbazia di San Vittore, uno dei monasteri benedettini più importanti del centro Italia, risalente all’XI secolo, e la scoperta delle radici ancestrali del territorio nel Museo Speleopaleontologico e Archeologico. Si è proseguito con la visita di Pierosara, piccolo borgo arroccato su un colle a ridosso di due gole, quella di Frasassi e della Rossa, per terminare con il Santuario della Madonna di Frasassi, del 1828, conosciuto anche come Tempio del Valadier, incastonato nella roccia della montagna e l’eremo di Santa Maria Infra Saxa. Innovativa, coinvolgente e decisamente apprezzata l’esperienza con visore nel Museo Arte Storia Territorio di Genga, che ha permesso agli ospiti di “volare” sulle località visitate nelle Marche e di avere una diversa prospettiva delle grotte. Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely. Per informazioni scrivere a marketing@italiabsolutely.com Di Elisa Biagioli [post_title] => ItaliAbsolutely, il fam trip con i buyer un successo in Emilia-Romagna e Marche [post_date] => 2024-10-22T11:34:04+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729596844000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477256 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono tre i nuovi aeroporti internazionali che verranno aperti nel breve termine in Groenlandia: si comincia dalla capitale, Nuuk, che per la prima volta sarà raggiungibile con velivoli più grandi, provenienti direttamente da Stati Uniti ed Europa. Questo è il primo di tre progetti il cui costo complessivo supera gli 800 milioni di dollari. Attualmente chi desidera volare oltreoceano deve prima viaggiare a bordo di piccoli aerei a elica da 35 posti che decollano e atterrano da una pista asfaltata situata a oltre 300 km a nord fino al remoto ex aeroporto militare di Kangerlussuaq, per poi passare a un aereo più grande. Costruito dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, Kangerlussuaq è attualmente una delle due sole piste in Groenlandia sufficientemente lunghe per i grandi aeromobili. Ma dalla fine di novembre, per la prima volta, gli aerei di grandi dimensioni potranno atterrare a Nuuk, grazie a una nuova pista più lunga e a un nuovo terminal. E dal 28 novembre, da Copenaghen partiranno voli diretti per Nuuk, che trasporteranno più di 300 passeggeri; la prossima estate, inoltre, United Airlines aprirà un collegamento diretto da New York. Nel 2026 verrà aperto un secondo aeroporto internazionale nella destinazione turistica più popolare della Groenlandia, la città di Ilulissat, 350 miglia a nord di Nuuk; seguirà quindi un nuovo aeroporto regionale a Qaqartoq, la più grande città del sud della Groenlandia. [post_title] => La Groenlandia diventa più raggiungibile con tre nuovi aeroporti internazionali [post_date] => 2024-10-22T10:15:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729592130000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477340" align="alignleft" width="287"] Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi[/caption] Città natale di San Francesco, con i suoi itinerari e luoghi religiosi, la città di Assisi dice “Sì” all’arte, alla cultura, alla natura e al divertimento.La stagione estiva appena conclusa ad Assisi è stata una stagione legata all’outdoor. La città umbra sorge nel Parco del Monte Subasio, nel quale è possibile cimentarsi in numerose attività. Fra queste, il parapendio, con una delle più belle postazioni di lancio del centro Italia. “Stiamo investendo molto in percorsi, sentieri, biking per proporci come meta alternativa alle Dolomiti” rivela Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi. Si punta su esperienze che uniscano l’aria aperta a una dimensione culturale e spirituale. Numerosi sono stati gli eventi della scorsa stagione: dalla sessione di yoga all’alba sulla cima del monte ai concerti al tramonto nel bosco con una folta programmazione di spettacoli serali in luoghi storici come la Rocca Maggiore. “L’enogastronomia è un altro step fondamentale della nostra strategia di crescita” prosegue l’Assessore. Nel 2025 Assisi ospiterà la manifestazione enogastronomica “Umbriamoci”: “Offriremo il nostro palcoscenico a tutti i borghi e le città dell’Umbria che, per una settimana, verranno ad Assisi a presentare le loro eccellenze enogastronomiche”. La città promuove il Natale 2024 con “AsSìsi”, la nuova campagna multicanale firmata dall’agenzia Armando Testa. Carico di emozioni, ricco di eventi e pieno di luce, Assisi ospiterà un Natale che dice “SÌ” a natura, bellezza, arte, musica, cultura, divertimento e magiche atmosfere. La città sarà avvolta da suggestive illuminazioni scenografiche sul tema del Cantico delle Creature, scritto da San Francesco nel 1225. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ci saranno circa 200 eventi fra mercatini, spettacoli itineranti, concerti, presepi, teatro, visite guidate al patrimonio UNESCO, trekking urbano e sul monte Subasio, “DeMusicAssisi Winter Edition”, primo festival di musica medievale con repertorio natalizio, festa di Capodanno in piazza. Il 2 gennaio il concerto gospel con “Benedict Gospel Choir”, coro icona di eccellenza proveniente dal South Carolina, negli Stati Uniti, e che ha calpestato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Ci saranno anche divertimento e tante attrazioni per famiglie e bambini, con la Casa di Babbo Natale, giochi e laboratori, il Trenino del Natale e tanto altro. Di Elisa Biagioli [post_title] => “Sì” ad un’Assisi oltre San Francesco [post_date] => 2024-10-22T09:44:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729590268000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 477285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cominciano ad arrivare i primi frutti del processo di riposizionamento verso l'alto del prodotto Mangia's, attivato a seguito della joint venture con Blackstone di fine 2021. "Al siciliano Brucoli, che ha riaperto quest'anno sotto le insegne della Autograph Collection di casa Marriott e al Santa Teresa Sardinia della Curio Collection del gruppo Hilton le tariffe medie (adr) sono pressoché raddoppiate - ha spiegato il presidente e ceo Marcello Mangia, durante un incontro con la stampa tenutosi in occasione della Italian Hospitality Investment Conference organizzata a Roma da Thrends e Teamwork -. La crescita ha riguardato però anche le strutture che non sono andate incontro a un processo di rebranding. Assicurando loro un mix di mercato più internazionale, abbiamo infatti visto l'adr salire di circa il 17% e i ricavi totali per camera disponibile del 15% (trevpar)". Valori e percentuali che quest'anno garantiranno un incremento attorno al 30% sia del fatturato, sia dei margini operativi lordi (ebitda) della compagnia siciliana, la quale si appresta a raggiungere la soglia dei 130 milioni di euro di revenue (ritoccando in questo modo leggermente al rialzo le già ottime stime di inizio settembre, ndr). La joint venture sta insomma funzionando, tanto che il gruppo prosegue pure nel suo processo di sviluppo. Oltre alle già annunciate new entry del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo per il 2025 e dell’ex Club Med di Kamarina per l'anno successivo (quest'ultimo parte di una ulteriore collaborazione con la società di asset management Arrow Global), la compagnia sta al momento guardando sempre in Sicilia e in Sardegna, nonché in altre località leisure tra cui Puglia, Toscana e Liguria. Per quanto riguarda la nuova linea di city hotel, che sarà inaugurata proprio con il palermitano Des Palmes, gli obiettivi sono invece Roma e Milano. [post_title] => Mangia's: al Brucoli e al Santa Teresa adr quasi doppie dopo il rebranding [post_date] => 2024-10-21T15:26:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1729524409000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costa francesco muglia cco luigi stefanelli diventa vp worldwide sales" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2200,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477443\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] Luigi Stefanelli[/caption]\r

\r

Importante giro di poltrone in casa Costa, che riorganizza l'area commerciale nominando Francesco Muglia nuovo chief commercial officer, includendo sotto la sua responsabilità, con scope globale, le aree marketing, communication, trade marketing, sales, on board revenues. A diretto riporto di Francesco viene inoltre affidato a Luigi Stefanelli l'inedito ruolo di vice president worldwide sales, con la responsabilità commerciale in tutti mercati Southern Europe (Italia, Francia, Spagna, ePortogallo), di cui mantiene la gestione diretta, nonché Dach (Germania, Svizzera e Austria), Americas (Nord e Sud America), international (Nord ed Est Europa e Paesi emergenti).\r

\r

“Sono entusiasta della nomina di Luigi, dopo l’ottimo lavoro fatto nei principali mercati di cui ha avuto la responsabilità - sottolinea lo stesso Muglia -. Luigi è un partner chiave nella definizione della strategia commerciale e sono convinto possa dare un grande impulso al nostro sviluppo commerciale e all’esecuzione della nostra strategia”.\r

\r

[caption id=\"attachment_477444\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Francesco Muglia[/caption]\r

\r

Luigi Stefanelli, napoletano di 39 anni entra in Costa a Genova nel 2012 nel dipartimento di pricing & revenue management. Dalla fine del 2012 ricopre ruoli di crescente responsabilità in diversi paesi dove la compagnia opera. Dapprima come business development & pricing director per l’area Asia Pacific & Australia, vivendo tre anni a Shanghai; successivamente al ritorno in Europa, prima come general manager per i brand Costa e Aida per i mercati Austria & Svizzera, e in seguito come general manager Central Europe. Dal 2019 assume progressivamente la responsabilità di Spagna e Portogallo, Francia e Italia, divenendo così, nel 2023, associate vice president South Europe region.\r

\r

“Sono estremamente onorato di questa nuova nomina e sono fiducioso di raggiungere ottimi risultati con una grande squadra di professionisti, contribuendo insieme al successo della compagnia - aggiunge Stefanelli -. Nel corso degli anni, l'esperienza acquisita in tanti paesi mi ha permesso di sviluppare una visione commerciale ampia, fondata su una profonda conoscenza dei vari mercati e dei relativi sistemi distributivi”.","post_title":"Costa: Francesco Muglia nuovo cco, Luigi Stefanelli diventa vp worldwide sales","post_date":"2024-10-23T11:59:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729684774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways e Trenitalia hanno dato il via ad una campagna di status match per i soci dei rispettivi programmi fedeltà CartaFreccia e Volare.\r

Per le prossime due settimane ai soci CartaFreccia Argento, Oro e Platino/Platino Infinito sarà data la possibilità di richiedere il riconoscimento del corrispondente status nel programma Volare, rispettivamente Plus, Premium ed Executive. Allo stesso modo, i soci Volare appartenenti ai tre club citati potranno richiedere il corrispondente status CartaFreccia. Lo status riconosciuto a seguito di questa iniziativa sarà valido fino al 31 dicembre 2025.\r

\"Con questa campagna abbiamo creato un’ulteriore sinergia con un partner per noi importante - sottolinea Emiliana Limosani, ceo di Volare e cco di Ita -. Questa campagna completa l’offerta lanciata lo scorso luglio, offerta che consente ai soci Volare e CartaFreccia di trasferire i punti da un programma all’altro. Continua quindi la collaborazione con Trenitalia che è un partner strategico non soltanto per la loyalty ma anche per il progetto condiviso con Aeroporti di Roma, per un’intermodalità trenoaereo sempre più integrata.”\r

“Lo status match con Volare e Ita Airways è l’ultima delle novità che il Programma CartaFreccia ha riservato quest’anno ai suoi soci più fedeli, che scelgono Frecciarossa per i loro viaggi. Siamo quindi lieti di annunciare questa iniziativa promozionale, in collaborazione con un partner che condivide con Trenitalia la visione strategica di un servizio di trasporto integrato e di qualità per i clienti ad alto valore”, ha affermato Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e ceo di Italia Loyalty.","post_title":"Ita Airways e Trenitalia: al via la campagna di status match per Volare e CartaFreccia","post_date":"2024-10-23T09:35:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729676103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Siglato un protocollo d'intesa tra Toscana Promozione Turistica e l’Associazione italiana sommelier Toscana, per definire un programma di iniziative e attività con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il turismo enogastronomico, la cultura del vino e il vino di qualità. Il tutto finalizzato a educare al bere responsabile e consapevole e all’arte dell’accoglienza.\r

\r

L’accordo rientra nell’ambito del progetto Vetrina Toscana, creato dalla regione in collaborazione con Unioncamere per promuovere e valorizzare tipicità e tradizione nell'offerta enogastronomica regionale. «La Toscana – spiega la vice presidente della regione Toscana con delega all’agricoltura, Stefania Saccardi – è stata tra le prime in Italia a comprendere importanza e potenzialità del turismo legato al vino e al cibo. Nasce in questo contesto il progetto Vetrina Toscana. Il ruolo delle aziende vitivinicole diventa così fondamentale per conservare porzioni di territorio e creare opportunità di lavoro e sviluppo. L’accordo Tpt-Ais Toscana si inserisce in tutto questo e lo rafforza».\r

\r

«Sappiamo molto bene come l’enogastronomia – aggiunge Leonardo Marras, assessore al Turismo – rappresenti una vera propria motivazione per tanti turisti. La collaborazione con Ais Toscana, inserita all’interno di Vetrina Toscana, permette di consolidare ulteriormente questa offerta che non è più di nicchia, dato che il turismo enogastronomico può diventare un’opportunità da sfruttare anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi e di diversificazione dell’offerta».\r

\r

«Il vino in Toscana - continua Francesco Tapinassi, direttore Tpt - rappresenta molto più che un semplice prodotto: è l'essenza stessa del territorio, un elemento culturale profondamente radicato che attrae visitatori da tutto il mondo e racconta una storia di armonia tra uomo e natura, dove la sapienza vitivinicola si intreccia con l'arte e la bellezza del paesaggio. L’accordo con Ais, all’interno del progetto di Vetrina Toscana, dunque, è un connubio naturale visto l’impegno di entrambi nel promuovere il turismo enogastronomico e il racconto del vino di qualità».\r

\r

«L'Associazione Toscana sommelier – sottolinea Cristiano Cini, presidente Ais Toscana - è onorata di poter creare una sinergia con Toscana Promozione Turistica. Riteniamo che sia un’opportunità di collaborazione che va oltre l’aspetto formativo, cuore delle nostre attività: rappresenta una connessione sociale. E maggiore è il grado di connessione, maggiore sarà il senso di collegamento con gli altri, con l'anima più autentica toscana. L’obiettivo comune di questo progetto è quindi la valorizzazione di un patrimonio di cultura e tradizione di cui la nostra regione è ricca».\r

\r

Punto chiave dell’accordo è l’individuazione di tutta una serie di azioni congiunte che abbiano come scopo favorire la conoscenza del vino, i luoghi di produzione e i ristoranti e le botteghe di Vetrina Toscana, in cui il vino viene commercializzato. Tra quelle allo studio, la realizzazione di pillole di degustazione, sotto forma di brevi video girati in collaborazione con i sommelier di Ais Toscana che saranno pubblicati sul sito di Vetrina Toscana, gestito da Fondazione Sistema Toscana.\r

\r

Altre ipotesi di azioni congiunte riguardano la valorizzazione dell’incontro tra vino e prodotti tipici agroalimentari all’interno della lezione del terzo livello del corso Ais, la presentazione agli iscritti del progetto Vetrina Toscana e in generale una collaborazione reciproca nell’ideazione di ulteriori attività da promuovere in mostre, fiere, esibizioni ed eventi.\r

\r

","post_title":"Toscana Promozione Turistica e Ais: accordo sul turismo enogastronomico","post_date":"2024-10-23T09:12:34+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729674754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Con ogni probabilità in cinque anni raddoppieremo il nostro portfolio\". A rivelarlo, Sir Rocco Forte, in occasione dell'edizione 2024 dell'Italian Hospitality Investment Conferenze, organizzata a Roma da Thrends e Teamwork. D'altronde l'approdo in società del fondo sovrano saudita Pif a fine dicembre, tramite l'acquisizione del 49% della compagnia, ha apportato un'iniezione di liquidità importante. Un fattore che ora consente al gruppo italo-britannico di pensare davvero in grande: \"A cominciare dalle operazioni di rinnovamento delle nostre strutture già esistenti, per le quali investiremo una cifra attorno ai 45 milioni di euro, circa il doppio di quanto facevamo prima\".\r

\r

In tema di sviluppo, gli ultimi tempi hanno visto inoltre una serie di annunci importanti per Rocco Forte, soprattutto sull'Italia: da Noto, terza proprietà in Sicilia, con Palazzo Castelluccio, a Napoli, con l'all suite Palazzo Caravita di Sirignano, passando per la Puglia, dove il relais del Cardinale di Fasano si aggiungerà alla masseria Torre Maizza. \"E poi a Milano, dove dopo un po' di ritardo, dovremmo inaugurare a breve il nuovo The Carlton\". Focus sull'Italia, dunque, destinazione nella quale la compagnia già genera circa la metà del proprio business e in cui non mancano ulteriori obiettivi. In fondo, il Paese vanta una sorta di primato importante per l'hotellerie, \"con 12/15 grandi e piccole destinazioni in cui è possibile rimanere costantemente sopra i mille euro di tariffa media a notte\".\r

\r

Ma non solo: \"Noi rimaniamo una realtà internazionale. Tanto più che circa il 45% della nostra domanda proviene dagli Usa. Puntiamo quindi a espanderci anche altrove: in Francia, Spagna, ovviamente negli Stati Uniti, così come ad Abu Dhabi e in Arabia Saudita, dove oggi c'è un grandissimo fermento\". E i nuovi capitali da questo punto di vista possono pure rivelarsi utili a diversificare i modelli di sviluppo: \"Io continuo a preferire i contratti di affitto, perché in questo modo si mantiene un maggior controllo sulle proprietà, ma è innegabile che avere accesso a liquidità importanti ci consente di essere più competitivi pure in tema di management contract, per cui spesso occorre contribuire con key money\".\r

\r

Tutto ciò ovviamente comporterà pure delle sfide. E di questo Sir Rocco Forte è perfettamente consapevole: \"Oggi la nostra è una società ancora a controllo familiare, visto che ne deteniamo il 51%. E' certo però che il raddoppio del numero degli hotel imporrà un ripensamento dei nostri processi organizzativi, per adattare il nostro format di conduzione a trazione familiare alle nuove dimensioni\". Il tutto però, ha sottolineato il presidente della compagnia, sforzandosi di non perdere quella capacità di relazione con i singoli collaboratori che da sempre ha caratterizzato la gestione Rocco Forte: \"Perché le persone amano lavorare per qualcuno che capiscono e che sentono vicino, piuttosto che per un astratto headquarter lontano \".","post_title":"Rocco Forte pronto a raddoppiare il portfolio in cinque anni","post_date":"2024-10-22T14:47:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729608459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477373","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già ventilata in occasione dell'ultima fiera di Rimini, arriva ora l'ufficializzazione dell'accordo in esclusiva per il mercato italiano del 5 stelle Atmosphere Kanifushi Maldives. Protagonista dell'operazione, il to Naar Bespoke Travel che in questo modo decide di presidiare maggiormente il prodotto mare.\r

\r

“Siamo entusiasti di poter intraprendere questa collaborazione con un importante partner, punto di riferimento nel panorama italiano per la costruzione di viaggi su misura e l’approccio innovativo – sottolinea Silvia Collepardi, vice president sales & marketing Colours of Oblu e Atmosphere Hotels & Resorts (due brand del gruppo Atmosphere Core, ndr) -. Questa partnership rappresenta per noi un’occasione preziosa di consolidare la nostra presenza sul mercato italiano e di far conoscere a un pubblico più ampio il nostro concetto di ospitalità”.\r

\r

\"L'accordo con Atmosphere è un passo che arriva in un momento di grande fermento per noi - aggiunge il ceo e titolare del to milanese, Frederic Naar -. La nostra reputazione come operatore specializzato nel tailor made, capace di gestire pratiche complesse e altamente strutturate, ci dà la certezza che otterremo grandi soddisfazioni con il prodotto mare e, in particolare, con le Maldive. La tecnologia è un alleato fondamentale. E l'Atmosphere Kanifushi Maldives rappresenta la scelta ideale per i nostri clienti, che cercano esclusività e servizi personalizzati”.\r

\r

Per coinvolgere nel nuovo progetto le agenzie del mercato italiano, dal 23 ottobre al 7 novembre Naar ha organizzato un roadshow di 19 tappe che toccherà le principali località italiane, da sud a nord, con il coinvolgimento di circa 700 tra le migliori agenzie di viaggio.\r

\r

“La destinazione Maldive è molto amata dalla clientela italiana e l’offerta sul mercato vede diversi eccellenti prodotti - conclude il general manager di Naar, Luca Battifora -. L'Atmosphere Kanifushi però racchiude diverse peculiarità che rendono questo resort unico: ampiezza e vivibilità della spiaggia, dimensioni delle camere che a tutti gli effetti si possono definire ville (a partire da 100 mq), offerta culinaria declinata in cinque ristoranti, un modello di all- inclusive che davvero contempla qualsiasi consumo fino al frigo bar in camera, molteplici opportunità di sport e attività, benessere e trattamenti spa ma anche privacy e relax grazie alla configurazione dell’isola. Concludo evidenziando una particolare attenzione all’ospite Naar attraverso la presenza di una nostra guest relation che si integrerà con lo staff del resort”.\r

\r

","post_title":"Naar investe nel prodotto mare: firmata l'esclusiva per l'Atmosphere Kanifushi Maldives","post_date":"2024-10-22T13:04:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1729602243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477345","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477346\" align=\"aligncenter\" width=\"475\"] Buyer alle Grotte di Frasassi[/caption]\r

\r

Grande successo per il fam trip di ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano che ha permesso a buyer provenienti da tutto il mondo di scoprire la bellezza di alcuni dei territori meno conosciuti dell’Italia e di confrontarsi direttamente con gli operatori.\r

\r

Dall’8 al 13 ottobre, 19 buyer provenienti da diversi Paesi europei, America e Asia hanno potuto conoscere da vicino la storia e la cultura di Emilia-Romagna e Marche, scoprendone l’unicità ed autenticità attraverso enogastronomia, tradizioni e leggende.\r

\r

Terre per pochi, fuori dai circuiti più classici, ideali per chi cerca esperienze esclusive. Ricche di bellezza, paesaggi mozzafiato, buon cibo, turismo all’aria aperta e benessere. Caratteristiche che tutti i buyer hanno saputo cogliere con entusiasmo: “Sono molto grata a ItaliAbsolutely per avermi invitata in questo fantastico fam trip che mi ha dato l’opportunità di scoprire la ricchezza del patrimonio storico-culturale italiano. Credo che questa destinazione sia perfetta da abbinare come pre o post-tour ad una città più turistica come Firenze” sottolinea Jun Jessia Yingh di China Travel Service Artic AB, Stoccolma.\r

\r

Durante il fam trip sono state intervallate visite e attività di conoscenza del territorio a spunti e momenti di confronto con numerosi professionisti del settore con i quali si sono potute gettare le basi per future collaborazioni: Gardaland, alla presenza dell’International Sales Manager Alberto Maffizzoli, Hard Rock, alla presenza di Simona Pampaloni - Sales & Marketing Manager, DMO Castelli Romani alla presenza del Segretario del CTO Marco Benazzi. E ancora Consorzio Valli del Canavese, alla presenza del Presidente Silvio Bertero (con esperienza di degustazione di prodotti tipici), Bluserena alla presenza di Marco Masserini, Corporate Director of Sales, I Grandi Viaggi alla presenza di Andrea Ragusa, direttore villaggio Baia Samuele e coordinatore prodotto villaggi estero. Appuntamento e assaggio di eccellenze locali anche con Regione Puglia, alla presenza di Francesco Muciaccia, Responsabile Promozione Mercati Extra UE e Città Metropolitana di Messina.\r

\r

“Confrontarmi con la Città Metropolitana di Messina è stato particolarmente rilevante per me, abbiamo anche potuto conoscere il Sindaco Federico Basile, il che è stato davvero apprezzabile, e l’Assessore al Turismo Vincenzo Caruso. Credo che li incontrerò quando verrò in Sicilia fra due settimane” dichiara Filomena Lofranco di LDV&CO, Toronto, specializzata nella destinazione Italia – e prosegue, riferendosi alla sua clientela – “Credo che il tour che abbiamo fatto questi giorni sia perfetto per coloro che sono già stati in Italia e che vogliono scoprire località nascoste ricche di storia, cultura, buon cibo, atmosfera. È un tour adatto anche a chi desidera esplorare destinazioni oltre le città più turistiche. Se ItaliAbsolutely non ci avesse invitato a questo fam trip non avremmo mai scoperto, ad esempio, che Pesaro è stata nominata Capitale italiana della cultura 2024. Mi piacerebbe anche sviluppare il ‘turismo delle radici’ per far conoscere il Paese a chi ha origini italiane”.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"477277,477280,477275,477274\"]\r

\r

Tra i momenti salienti, il workshop di Visit Brescia, la presentazione delle strutture di Club Del Sole e il pranzo all’Imperial Beach Hotel con la presentazione delle strutture appartenenti a Dada Hotels.\r

\r

“Ho trovato particolarmente utile la presentazione della Regione Marche. Mi sono confrontata anche con diversi tour operator: per me è molto importante entrare in contatto con loro perché loro conoscono bene le Regioni, sono una garanzia e sanno indicarmi il modo migliore per promuovere la destinazione” rivela Letitia Raducea di Edelweiss Tours, tour operator romeno dall’esperienza ventennale.\r

\r

\r

\r

Apprezzate anche le site inspection di alcuni hotel delle zone visitate, come rivela Fabrice Noyelle di SFX Groupe, Parigi: “Noi siamo un gruppo composto da sei strutture diverse, io mi occupo del MICE. Sono venuto qui senza conoscere nulla del posto e sinceramente ho scoperto molte cose che credo siano perfette da inserire in un viaggio business di sei giorni”.\r

\r

Le tappe del fam trip\r

\r

\r

\r

Dopo aver conosciuto Rimini e aver esplorato alcune zone dell’entroterra romagnolo con un’escursione in bicicletta messa a disposizione da Decathlon per tutti i partecipanti, il gruppo si è spostato a Pesaro, capoluogo marchigiano e Capitale italiana della cultura 2024, con un tour organizzato da Inside Marche Live che, alla presenza del Presidente Federico Scaramucci e dei comuni per la promozione del territorio, ha inoltre deliziato gli ospiti con una cena di gala a base di tartufo e prodotti tipici.\r

\r

[gallery ids=\"477351,477352,477353,477354,477355,477356\"]\r

\r

Il tour delle regioni è proseguito con la scoperta della Valle del Savio partendo da Cesena, città malatestiana di grande interesse artistico e culturale con la sua Rocca e Biblioteca malatestiana, prima biblioteca civica europea, dichiarata Patrimonio dell’Unesco come “Memoria del Mondo”. A seguire, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, Bagno di Romagna, località nota per le sue acque termali e curative, ideale anche per percorsi in bicicletta o trekking di ogni difficoltà. Si conclude il tour organizzato con la collaborazione di Giratlantide, Percorsi del Savio e Comune di Cesena con la scoperta di Sarsina, patria del celebre commediografo romano Plauto, e un’esclusiva esperienza di degustazione di vino in una delle cantine più rinomate di Mercato Saraceno, “Città del vino” dal 2022.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"477357,477358,477359,477360,477361,477362,477363,477364\"]\r

\r

Nel Comune di Genga, nelle Marche, i buyer sono stati accolti da Grotte di Frasassi srl nelle spettacolari grotte omonime, scoprendo i diversi percorsi e le esperienze che il sito offre ai propri ospiti. A seguire, la visita all’Abbazia di San Vittore, uno dei monasteri benedettini più importanti del centro Italia, risalente all’XI secolo, e la scoperta delle radici ancestrali del territorio nel Museo Speleopaleontologico e Archeologico. Si è proseguito con la visita di Pierosara, piccolo borgo arroccato su un colle a ridosso di due gole, quella di Frasassi e della Rossa, per terminare con il Santuario della Madonna di Frasassi, del 1828, conosciuto anche come Tempio del Valadier, incastonato nella roccia della montagna e l’eremo di Santa Maria Infra Saxa. Innovativa, coinvolgente e decisamente apprezzata l’esperienza con visore nel Museo Arte Storia Territorio di Genga, che ha permesso agli ospiti di “volare” sulle località visitate nelle Marche e di avere una diversa prospettiva delle grotte.\r

\r

Scopri di più sui fam trip di ItaliAbsolutely. Per informazioni scrivere a marketing@italiabsolutely.com\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"ItaliAbsolutely, il fam trip con i buyer un successo in Emilia-Romagna e Marche","post_date":"2024-10-22T11:34:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729596844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono tre i nuovi aeroporti internazionali che verranno aperti nel breve termine in Groenlandia: si comincia dalla capitale, Nuuk, che per la prima volta sarà raggiungibile con velivoli più grandi, provenienti direttamente da Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Questo è il primo di tre progetti il cui costo complessivo supera gli 800 milioni di dollari. Attualmente chi desidera volare oltreoceano deve prima viaggiare a bordo di piccoli aerei a elica da 35 posti che decollano e atterrano da una pista asfaltata situata a oltre 300 km a nord fino al remoto ex aeroporto militare di Kangerlussuaq, per poi passare a un aereo più grande. Costruito dagli americani durante la Seconda Guerra Mondiale, Kangerlussuaq è attualmente una delle due sole piste in Groenlandia sufficientemente lunghe per i grandi aeromobili.\r

\r

Ma dalla fine di novembre, per la prima volta, gli aerei di grandi dimensioni potranno atterrare a Nuuk, grazie a una nuova pista più lunga e a un nuovo terminal. E dal 28 novembre, da Copenaghen partiranno voli diretti per Nuuk, che trasporteranno più di 300 passeggeri; la prossima estate, inoltre, United Airlines aprirà un collegamento diretto da New York.\r

\r

Nel 2026 verrà aperto un secondo aeroporto internazionale nella destinazione turistica più popolare della Groenlandia, la città di Ilulissat, 350 miglia a nord di Nuuk; seguirà quindi un nuovo aeroporto regionale a Qaqartoq, la più grande città del sud della Groenlandia.","post_title":"La Groenlandia diventa più raggiungibile con tre nuovi aeroporti internazionali","post_date":"2024-10-22T10:15:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1729592130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477340\" align=\"alignleft\" width=\"287\"] Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi[/caption]\r

\r

Città natale di San Francesco, con i suoi itinerari e luoghi religiosi, la città di Assisi dice “Sì” all’arte, alla cultura, alla natura e al divertimento.La stagione estiva appena conclusa ad Assisi è stata una stagione legata all’outdoor.\r

\r

La città umbra sorge nel Parco del Monte Subasio, nel quale è possibile cimentarsi in numerose attività. Fra queste, il parapendio, con una delle più belle postazioni di lancio del centro Italia. “Stiamo investendo molto in percorsi, sentieri, biking per proporci come meta alternativa alle Dolomiti” rivela Fabrizio Leggio, Assessore al Turismo di Assisi. Si punta su esperienze che uniscano l’aria aperta a una dimensione culturale e spirituale. Numerosi sono stati gli eventi della scorsa stagione: dalla sessione di yoga all’alba sulla cima del monte ai concerti al tramonto nel bosco con una folta programmazione di spettacoli serali in luoghi storici come la Rocca Maggiore.\r

\r

“L’enogastronomia è un altro step fondamentale della nostra strategia di crescita” prosegue l’Assessore. Nel 2025 Assisi ospiterà la manifestazione enogastronomica “Umbriamoci”: “Offriremo il nostro palcoscenico a tutti i borghi e le città dell’Umbria che, per una settimana, verranno ad Assisi a presentare le loro eccellenze enogastronomiche”.\r

\r

La città promuove il Natale 2024 con “AsSìsi”, la nuova campagna multicanale firmata dall’agenzia Armando Testa. \r

\r

Carico di emozioni, ricco di eventi e pieno di luce, Assisi ospiterà un Natale che dice “SÌ” a natura, bellezza, arte, musica, cultura, divertimento e magiche atmosfere. La città sarà avvolta da suggestive illuminazioni scenografiche sul tema del Cantico delle Creature, scritto da San Francesco nel 1225.\r

\r

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, ci saranno circa 200 eventi fra mercatini, spettacoli itineranti, concerti, presepi, teatro, visite guidate al patrimonio UNESCO, trekking urbano e sul monte Subasio, “DeMusicAssisi Winter Edition”, primo festival di musica medievale con repertorio natalizio, festa di Capodanno in piazza. Il 2 gennaio il concerto gospel con “Benedict Gospel Choir”, coro icona di eccellenza proveniente dal South Carolina, negli Stati Uniti, e che ha calpestato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Ci saranno anche divertimento e tante attrazioni per famiglie e bambini, con la Casa di Babbo Natale, giochi e laboratori, il Trenino del Natale e tanto altro.\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"“Sì” ad un’Assisi oltre San Francesco","post_date":"2024-10-22T09:44:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1729590268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"477285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cominciano ad arrivare i primi frutti del processo di riposizionamento verso l'alto del prodotto Mangia's, attivato a seguito della joint venture con Blackstone di fine 2021. \"Al siciliano Brucoli, che ha riaperto quest'anno sotto le insegne della Autograph Collection di casa Marriott e al Santa Teresa Sardinia della Curio Collection del gruppo Hilton le tariffe medie (adr) sono pressoché raddoppiate - ha spiegato il presidente e ceo Marcello Mangia, durante un incontro con la stampa tenutosi in occasione della Italian Hospitality Investment Conference organizzata a Roma da Thrends e Teamwork -. La crescita ha riguardato però anche le strutture che non sono andate incontro a un processo di rebranding. Assicurando loro un mix di mercato più internazionale, abbiamo infatti visto l'adr salire di circa il 17% e i ricavi totali per camera disponibile del 15% (trevpar)\".\r

\r

Valori e percentuali che quest'anno garantiranno un incremento attorno al 30% sia del fatturato, sia dei margini operativi lordi (ebitda) della compagnia siciliana, la quale si appresta a raggiungere la soglia dei 130 milioni di euro di revenue (ritoccando in questo modo leggermente al rialzo le già ottime stime di inizio settembre, ndr). La joint venture sta insomma funzionando, tanto che il gruppo prosegue pure nel suo processo di sviluppo. Oltre alle già annunciate new entry del Grand Hotel et Des Palmes di Palermo per il 2025 e dell’ex Club Med di Kamarina per l'anno successivo (quest'ultimo parte di una ulteriore collaborazione con la società di asset management Arrow Global), la compagnia sta al momento guardando sempre in Sicilia e in Sardegna, nonché in altre località leisure tra cui Puglia, Toscana e Liguria. Per quanto riguarda la nuova linea di city hotel, che sarà inaugurata proprio con il palermitano Des Palmes, gli obiettivi sono invece Roma e Milano.","post_title":"Mangia's: al Brucoli e al Santa Teresa adr quasi doppie dopo il rebranding","post_date":"2024-10-21T15:26:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1729524409000]}]}}