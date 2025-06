Flynas debutta a Milano Malpensa con la nuova rotta verso Riyadh

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turespaña ha varato la nuova campagna internazionale “Think You Know Spain? Think Again”, una visione inedita della Spagna, dove vivere esperienze differenti in luoghi ancora poco conosciuti e sorprendenti per i viaggiatori internazionali. La campagna nasce dall’esigenza di rispondere alle nuove necessità strategiche di marketing di Turespaña, affrontando le sfide imposte dal contesto turistico e sociale attuale, nel quale si discute sui limiti della crescita del turismo e del suo impatto sulle destinazioni. È in linea con la strategia “España Turismo 2030” del Segretariato di Stato per il Turismo, che punta a un nuovo modello turistico più sostenibile, più responsabile e maggiormente vantaggioso per le comunità locali. La campagna punta a far percepire la Spagna come meta ideale per lo slow travel, uno stile di viaggio che permette di scoprire il patrimonio culturale e naturale con calma. L’intento è attrarre turisti fuori stagione verso luoghi meno conosciuti, favorendo soggiorni più lunghi e contribuendo così allo sviluppo sostenibile. Da evidenziare che si tratta della prima campagna internazionale di Turespaña realizzata in collaborazione con le Comunità Autonome, coinvolte sia nella fase di produzione e riprese sia nella diffusione internazionale. Le riprese sono avvenute in 12 comunità della Spagna peninsulare, toccando più di 60 località. La prima fase della campagna mediatica parte a giugno, con una strategia social a pagamento su Instagram, YouTube e TikTok, rivolta a 21 mercati in Europa, Nord America e America Latina. Sono previsti anche progetti di co-marketing con le comunità autonome partecipanti. L’obiettivo è raggiungere oltre 47 milioni di potenziali turisti, con oltre 50 milioni di visualizzazioni complete e 29 milioni di minuti di attenzione. Tutto il traffico sarà diretto verso una landing page dedicata in italiano dove sarà disponibile un video interattivo della campagna e si potranno esplorare gli itinerari dei protagonisti. L'investimento di Turespaña nei prossimi tre anni ammonta a circa 30 milioni di euro in marketing e pubblicità. [post_title] => Spagna, al via la nuova campagna internazionale: focus sul turismo slow e responsabile [post_date] => 2025-06-27T11:03:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751022189000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493490 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flynas ha aperto ieri, 26 giugno, il primo volo diretto da Milano Malpensa verso Riyadh , segnando l’inizio di un nuovo collegamento strategico tra l’Italia e l’Arabia Saudita. La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso il Terminal 1 di Malpensa alla presenza di rappresentanti di Flynas, Sea Aeroporti di Milano. Questo nuovo collegamento - che viene operato tre volte alla settimana, il martedì, giovedì e sabato, con un Airbus A320neo - rafforza ulteriormente il network di voli diretti da Malpensa e offre nuove opportunità per viaggi d’affari, turismo e scambi culturali. Il volo rappresenta un importante traguardo per l’espansione del network internazionale di Flynas e per il rafforzamento delle relazioni turistiche e commerciali tra i due Paesi. [post_title] => Flynas debutta a Milano Malpensa con la nuova rotta verso Riyadh [post_date] => 2025-06-27T10:40:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751020801000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493477 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 è l'anno in cui Delta Air Lines celebra i suoi primi 100 anni: un'occasione speciale che vede la compagnia rinsaldare il legame con Roma Fiumicino, dove ha inaugurato la nuova rotta stagionale per Minneapolis, operata quattro volte a settimana. Minneapolis diventa così la quinta città - dopo New York, Atlanta, Boston e Detroit – ad essere servita dalla capitale da Delta, la compagnia americana che opera in assoluto il più alto numero di voli da Roma verso gli Stati Uniti. “Il nuovo collegamento per Minneapolis/St. Paul ci permette di ampliare ulteriormente il nostro network di destinazioni dall’aeroporto di Fiumicino, e di rinsaldare così nuovamente la nostra partnership di successo con Aeroporti di Roma - ha sottolineato Ilse Janssens, Delta general manager Europe – Emeai sales -. Quest’estate arriveremo ad operare fino a 8 voli giornalieri da Fiumicino: si tratta di un risultato importante, che raggiungiamo nell’anno in cui Delta celebra il suo centenario. Roma è una meta ambitissima per i turisti americani che, secondo un recente sondaggio Delta, si posiziona al terzo posto in assoluto fra le destinazioni più desiderate dagli statunitensi per le vacanze estive 2025. Viceversa, sono molti gli italiani che scelgono i nostri voli per raggiungere gli Usa per turismo, ma anche per studiare o lavorare”. “Rivolgiamo i nostri più sentiti auguri a Delta Air Lines per il prestigioso traguardo dei 100 anni che ne testimonia il ruolo chiave nel connettere persone e culture in tutto il mondo - ha dichiarato Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. In questa occasione così significativa festeggiamo anche l’avvio del nuovo collegamento aereo per Minneapolis e il più ampio network mai operato da Delta Air Lines da Roma, con voli verso cinque città statunitensi. Nell’ambito della connettività intercontinentale, l’ulteriore espansione della compagnia americana conferma il ruolo strategico del nostro aeroporto, insignito dei più importanti premi di qualità, ultimo dei quali quello di migliore scalo d’Europa per la settima volta dal 2018”. [post_title] => Delta celebra il sodalizio con Roma Fiumicino: Minneapolis sotto i riflettori [post_date] => 2025-06-27T10:15:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751019337000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rilancio Nile Air da Milano Bergamo: a un anno di distanza dal lancio della rotta per Il Cairo (aperta a fine giugno 2024) la compagnia ha introdotto un quarto volo settimanale, operativo da ieri, 26 giugno e fino al prossimo 25 settembre. La nuova frequenza partirà da Milano Bergamo il giovedì alle ore 16:00 con arrivo a Il Cairo alle 20:40, andando ad arricchire l’operativo estivo e portando a quattro i collegamenti settimanali tra Italia ed Egitto, attivi ogni mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Per celebrare questo traguardo, Nile Air ha organizzato uno speciale evento per gli agenti di viaggio presso lo scalo orobico promosso da Global Gsa - agente generale del vettore in Italia - con il supporto di Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare l’area check-in dedicata al vettore, assistere a una presentazione delle ultime novità e salire a bordo dell’aeromobile per una visita guidata, con particolare attenzione alla confortevole cabina di Business Class. [post_title] => Nile Air aggiunge un quarto volo settimanale sulla Milano Bergamo-Il Cairo [post_date] => 2025-06-27T09:36:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1751016975000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto al cinema per Msc Crociere grazie all'uscita del film F1® The Movie, con Brad Pitt e Damson Idris, con il logo della compagnia che compare in numerose scene. Nel film Brad Pitt è il protagonista di un cast stellare e indossa i panni di un ex pilota che decide di tornare in pista ed entra a far parte del team Apxgp che vede, tra i principali sponsor, Msc Crociere. Il brand della compagnia è infatti presente sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti, assumendo un ruolo centrale nella storia ad alta velocità del film. Il film è stato girato durante i weekend di gara dei Gran Premi di Formula 1® delle scorse stagioni, e quindi include anche il marchio Msc Crociere presente presso i circuiti, risultato della partnership globale della compagnia con la Formula 1® attiva fin dal 2022. «Il film incarna perfettamente i valori che ispirano ogni giorno il nostro personale, a bordo come a terra: impegno per l’eccellenza, rigore operativo e spirito di squadra - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc -. Lo spirito che anima la Formula 1® e Msc Crociere nasce da valori comuni: innovazione, passione e una costante ricerca dell’eccellenza, in pista come in mare. Siamo orgogliosi di vedere questa visione condivisa prendere vita sul grande schermo». La divisione crociere Msc ha recentemente annunciato un'estensione pluriennale che la vedrà continuare a essere Global Partner di Formula 1® fino al 2030. Il rinnovo dell’accordo conferma tutti i diritti precedentemente acquisiti, inclusa la presenza del brand in occasione delle gare per il titolo, la visibilità a bordo pista e i servizi di hospitality. Nell’ambito della partnership globale, anche Explora Journeys - brand lusso del Gruppo Msc, - sarà protagonista, con la presenza del proprio logo in selezionati Gran Premi per tutta la durata della collaborazione. F1® The Movie è disponibile solo nei cinema e negli Imax® dal 25 giugno in tutto il mondo e dal 27 giugno in Nord America. [post_title] => Msc Crociere nei cinema di tutto il mondo grazie al film F1® The Movie [post_date] => 2025-06-26T11:17:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750936670000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493404 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutta ufficialmente il Nist, il National Intelligence System for Tourism che consentirà al settore turistico sloveno di orientare le cruciali scelte dei prossimi anni in una maniera più consapevole e coordinata. «Il NiST è molto più di una semplice raccolta di indicatori - sottolinea Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia -: è uno strumento sofisticato che offre una comprensione profonda delle dinamiche complesse del turismo». Obiettivo del progetto è offrire, già entro fine anno, una visione completa degli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, facilitare il monitoraggio delle tendenze e supportare la pianificazione strategica. Con un sistema basato su 60 indicatori, 30 casi d’uso e 70 interfacce, Nist andrà oltre i tradizionali parametri di arrivi, pernottamenti e fatturato. Per la prima volta si assiste, quindi, a un monitoraggio effettuato in modo sistematico e centralizzato su criteri come la soddisfazione di ospiti e residenti, gli effetti ambientali e le variazioni stagionali degli andamenti turistici. A beneficiarne saranno, pertanto, i processi decisionali di ogni livello – dalla politica nazionale alla gestione delle destinazioni fino alle singole imprese. “L’introduzione di Nist segna un passo strategico fondamentale verso una visione olistica e data‑driven del nostro settore, basata su analisi accurate, interpretazioni informate e un impegno concreto a misurare l’impatto del turismo su ambiente, economia e società. Non solo ci aiuterà a seguire con più precisione gli obiettivi strategici del turismo sloveno, ma diventerà anche uno strumento essenziale per delineare strategie future più consapevoli e orientate alla sostenibilità». Nist è attualmente in versione beta su nist.slovenia.info, è già attivo con un set limitato di indicatori e funzionalità, e verrà progressivamente potenziato nei prossimi mesi grazie al feedback degli utenti coinvolti. [post_title] => Slovenia: debutto ufficiale per il Nist, raccolta dati al servizio dello sviluppo turistico [post_date] => 2025-06-26T11:02:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750935769000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa sbarca in Medio Oriente grazie al primo volo operato in wet-lease con Etihad Airways, sulla rotta Abu Dhabi-Madrid: operato con un Boeing 787-9, il volo segna un’evoluzione nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione del code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer. Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. «L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale». «Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa - sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina». L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna. Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network. [post_title] => Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid [post_date] => 2025-06-26T10:24:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750933455000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493378 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aci Europe annuncia importanti progressi nell'azione climatica del settore aeronautico, annunciando che è salito a 314 il numero di aeroporti che aderiscono all'impegno per raggiungere il Net Zero entro il 2050, fissando scadenze più ravvicinate e rendendo note le loro roadmap. Si tratta di 11 scali in più rispetto allo scorso anno. Di questi, 122 scali puntano anche ad anticipare l’obiettivo al 2030 o ancora prima, 4 scali in più rispetto allo scorso anno. Complessivamente, gli aeroporti che hanno sottoscritto l'impegno e presentato la roadmap gestiscono l'87% del traffico passeggeri europeo. "L'industria aeroportuale sta compiendo passi concreti per rendere l'aviazione carbon neutral. In questo importante momento per il settore, gli aeroporti stanno dimostrando una vera leadership, con obiettivi ambiziosi per accelerare la transizione verso un trasporto aereo più sostenibile e resiliente", commenta Apostolos Tzitzikostas, Commissario Europeo per i Trasporti Sostenibili e il Turismo, aggiungendo "gli aeroporti non stanno solo facendo promesse, stanno agendo concretamente, dando un forte esempio". Per Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, "ribadire il nostro impegno verso il net zero con progressi tangibili è più importante che mai, considerando i recenti warning della comunità scientifica sul cambiamento climatico e le resistenze all'azione climatica in alcuni contesti. Gli aeroporti europei sono consapevoli che si tratta di un imperativo non negoziabile, necessario non solo per crescere ma per continuare a operare". [post_title] => Aci Europe, sono 314 gli aeroporti che aderiscono a Net Zero entro il 2050 [post_date] => 2025-06-26T09:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750931401000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet è operativa sulla nuova rotta tra Napoli e Fuerteventura, seconda meta servita nell'arcipelago spagnolo dopo Gran Canaria: grazie al collegamento settimanale, i viaggiatori partenopei hanno la possibilità di raggiungere facilmente una delle isole più ambite durante tutte le stagioni dell’anno. Nel 2025 la compagnia aerea offre da e per Napoli circa 3,6 milioni di posti verso 51 destinazioni in 16 paesi grazie agli otto aeromobili basati a Capodichino, confermando il ruolo strategico dell’hub partenopeo come gateway nel Mediterraneo. La nuova destinazione si aggiunge al ricco portafoglio di rotte disponibili da Napoli, che include collegamenti con Mykonos, Dubrovnik, Spalato, Bordeaux, Alicante e Marrakech, offrendo ai passeggeri napoletani e campani un ventaglio sempre più ampio di opportunità di viaggio verso destinazioni affascinanti. «Con l'aggiunta di Fuerteventura rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Napoli, dove operiamo da 25 anni e da 10 abbiamo una base che oggi conta 8 aeroplani. Con questa nuova rotta, confermiamo la volontà di rendere la Campania sempre più accessibile e connessa, continuando ad ampliare l’offerta di destinazioni da e per la città verso le mete di mare più ambite», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia. «L’inaugurazione del nuovo collegamento diretto tra Napoli e Fuerteventura rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra strategia di sviluppo del network mirata ad arricchire l’offerta per i nostri passeggeri e facilitare flussi turistici con comode soluzioni di viaggio. Con le sue spiagge incontaminate, il clima mite tutto l’anno e un patrimonio naturale unico, Fuerteventura è la meta ideale per i cittadini campani alla ricerca di relax e sport all’aria aperta”, ha commentato Margherita Chiaramonte, direttore commerciale aviation di Gesac. Think Again”, una visione inedita della Spagna, dove vivere esperienze differenti in luoghi ancora poco conosciuti e sorprendenti per i viaggiatori internazionali.\r

La campagna nasce dall’esigenza di rispondere alle nuove necessità strategiche di marketing di Turespaña, affrontando le sfide imposte dal contesto turistico e sociale attuale, nel quale si discute sui limiti della crescita del turismo e del suo impatto sulle destinazioni. È in linea con la strategia “España Turismo 2030” del Segretariato di Stato per il Turismo, che punta a un nuovo modello turistico più sostenibile, più responsabile e maggiormente vantaggioso per le comunità locali.\r

La campagna punta a far percepire la Spagna come meta ideale per lo slow travel, uno stile di viaggio che permette di scoprire il patrimonio culturale e naturale con calma. L’intento è attrarre turisti fuori stagione verso luoghi meno conosciuti, favorendo soggiorni più lunghi e contribuendo così allo sviluppo sostenibile.\r

Da evidenziare che si tratta della prima campagna internazionale di Turespaña realizzata in collaborazione con le Comunità Autonome, coinvolte sia nella fase di produzione e riprese sia nella diffusione internazionale. Le riprese sono avvenute in 12 comunità della Spagna peninsulare, toccando più di 60 località.\r

La prima fase della campagna mediatica parte a giugno, con una strategia social a pagamento su Instagram, YouTube e TikTok, rivolta a 21 mercati in Europa, Nord America e America Latina. Sono previsti anche progetti di co-marketing con le comunità autonome partecipanti.\r

L’obiettivo è raggiungere oltre 47 milioni di potenziali turisti, con oltre 50 milioni di visualizzazioni complete e 29 milioni di minuti di attenzione.\r

Tutto il traffico sarà diretto verso una landing page dedicata in italiano dove sarà disponibile un video interattivo della campagna e si potranno esplorare gli itinerari dei protagonisti.\r

L'investimento di Turespaña nei prossimi tre anni ammonta a circa 30 milioni di euro in marketing e pubblicità.","post_title":"Spagna, al via la nuova campagna internazionale: focus sul turismo slow e responsabile","post_date":"2025-06-27T11:03:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1751022189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flynas ha aperto ieri, 26 giugno, il primo volo diretto da Milano Malpensa verso Riyadh , segnando l’inizio di un nuovo collegamento strategico tra l’Italia e l’Arabia Saudita.\r

\r

La cerimonia di inaugurazione si è svolta presso il Terminal 1 di Malpensa alla presenza di rappresentanti di Flynas, Sea Aeroporti di Milano.\r

\r

Questo nuovo collegamento - che viene operato tre volte alla settimana, il martedì, giovedì e sabato, con un Airbus A320neo - rafforza ulteriormente il network di voli diretti da Malpensa e offre nuove opportunità per viaggi d’affari, turismo e scambi culturali.\r

Il volo rappresenta un importante traguardo per l’espansione del network internazionale di Flynas e per il rafforzamento delle relazioni turistiche e commerciali tra i due Paesi. ","post_title":"Flynas debutta a Milano Malpensa con la nuova rotta verso Riyadh","post_date":"2025-06-27T10:40:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751020801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 è l'anno in cui Delta Air Lines celebra i suoi primi 100 anni: un'occasione speciale che vede la compagnia rinsaldare il legame con Roma Fiumicino, dove ha inaugurato la nuova rotta stagionale per Minneapolis, operata quattro volte a settimana. \r

\r

Minneapolis diventa così la quinta città - dopo New York, Atlanta, Boston e Detroit – ad essere servita dalla capitale da Delta, la compagnia americana che opera in assoluto il più alto numero di voli da Roma verso gli Stati Uniti. \r

\r

“Il nuovo collegamento per Minneapolis/St. Paul ci permette di ampliare ulteriormente il nostro network di destinazioni dall’aeroporto di Fiumicino, e di rinsaldare così nuovamente la nostra partnership di successo con Aeroporti di Roma - ha sottolineato Ilse Janssens, Delta general manager Europe – Emeai sales -. Quest’estate arriveremo ad operare fino a 8 voli giornalieri da Fiumicino: si tratta di un risultato importante, che raggiungiamo nell’anno in cui Delta celebra il suo centenario. Roma è una meta ambitissima per i turisti americani che, secondo un recente sondaggio Delta, si posiziona al terzo posto in assoluto fra le destinazioni più desiderate dagli statunitensi per le vacanze estive 2025. Viceversa, sono molti gli italiani che scelgono i nostri voli per raggiungere gli Usa per turismo, ma anche per studiare o lavorare”. \r

\r

“Rivolgiamo i nostri più sentiti auguri a Delta Air Lines per il prestigioso traguardo dei 100 anni che ne testimonia il ruolo chiave nel connettere persone e culture in tutto il mondo - ha dichiarato Federico Scriboni, director aviation business development di Aeroporti di Roma -. In questa occasione così significativa festeggiamo anche l’avvio del nuovo collegamento aereo per Minneapolis e il più ampio network mai operato da Delta Air Lines da Roma, con voli verso cinque città statunitensi. Nell’ambito della connettività intercontinentale, l’ulteriore espansione della compagnia americana conferma il ruolo strategico del nostro aeroporto, insignito dei più importanti premi di qualità, ultimo dei quali quello di migliore scalo d’Europa per la settima volta dal 2018”. \r

\r

","post_title":"Delta celebra il sodalizio con Roma Fiumicino: Minneapolis sotto i riflettori","post_date":"2025-06-27T10:15:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751019337000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rilancio Nile Air da Milano Bergamo: a un anno di distanza dal lancio della rotta per Il Cairo (aperta a fine giugno 2024) la compagnia ha introdotto un quarto volo settimanale, operativo da ieri, 26 giugno e fino al prossimo 25 settembre.\r

\r

La nuova frequenza partirà da Milano Bergamo il giovedì alle ore 16:00 con arrivo a Il Cairo alle 20:40, andando ad arricchire l’operativo estivo e portando a quattro i collegamenti settimanali tra Italia ed Egitto, attivi ogni mercoledì, giovedì, venerdì e domenica.\r

\r

Per celebrare questo traguardo, Nile Air ha organizzato uno speciale evento per gli agenti di viaggio presso lo scalo orobico promosso da Global Gsa - agente generale del vettore in Italia - con il supporto di Sacbo, la società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo.\r

\r

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare l’area check-in dedicata al vettore, assistere a una presentazione delle ultime novità e salire a bordo dell’aeromobile per una visita guidata, con particolare attenzione alla confortevole cabina di Business Class.","post_title":"Nile Air aggiunge un quarto volo settimanale sulla Milano Bergamo-Il Cairo","post_date":"2025-06-27T09:36:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751016975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto al cinema per Msc Crociere grazie all'uscita del film F1® The Movie, con Brad Pitt e Damson Idris, con il logo della compagnia che compare in numerose scene.\r

Nel film Brad Pitt è il protagonista di un cast stellare e indossa i panni di un ex pilota che decide di tornare in pista ed entra a far parte del team Apxgp che vede, tra i principali sponsor, Msc Crociere. Il brand della compagnia è infatti presente sulle auto da corsa, sulle uniformi del team e sulle tute dei piloti, assumendo un ruolo centrale nella storia ad alta velocità del film.\r

Il film è stato girato durante i weekend di gara dei Gran Premi di Formula 1® delle scorse stagioni, e quindi include anche il marchio Msc Crociere presente presso i circuiti, risultato della partnership globale della compagnia con la Formula 1® attiva fin dal 2022.\r

«Il film incarna perfettamente i valori che ispirano ogni giorno il nostro personale, a bordo come a terra: impegno per l’eccellenza, rigore operativo e spirito di squadra - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc -. Lo spirito che anima la Formula 1® e Msc Crociere nasce da valori comuni: innovazione, passione e una costante ricerca dell’eccellenza, in pista come in mare. Siamo orgogliosi di vedere questa visione condivisa prendere vita sul grande schermo».\r

La divisione crociere Msc ha recentemente annunciato un'estensione pluriennale che la vedrà continuare a essere Global Partner di Formula 1® fino al 2030.\r

Il rinnovo dell’accordo conferma tutti i diritti precedentemente acquisiti, inclusa la presenza del brand in occasione delle gare per il titolo, la visibilità a bordo pista e i servizi di hospitality. Nell’ambito della partnership globale, anche Explora Journeys - brand lusso del Gruppo Msc, - sarà protagonista, con la presenza del proprio logo in selezionati Gran Premi per tutta la durata della collaborazione.\r

F1® The Movie è disponibile solo nei cinema e negli Imax® dal 25 giugno in tutto il mondo e dal 27 giugno in Nord America.","post_title":"Msc Crociere nei cinema di tutto il mondo grazie al film F1® The Movie","post_date":"2025-06-26T11:17:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1750936670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutta ufficialmente il Nist, il National Intelligence System for Tourism che consentirà al settore turistico sloveno di orientare le cruciali scelte dei prossimi anni in una maniera più consapevole e coordinata.\r

\r

«Il NiST è molto più di una semplice raccolta di indicatori - sottolinea Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia -: è uno strumento sofisticato che offre una comprensione profonda delle dinamiche complesse del turismo».\r

\r

Obiettivo del progetto è offrire, già entro fine anno, una visione completa degli impatti ambientali, sociali ed economici del turismo, facilitare il monitoraggio delle tendenze e supportare la pianificazione strategica.\r

\r

Con un sistema basato su 60 indicatori, 30 casi d’uso e 70 interfacce, Nist andrà oltre i tradizionali parametri di arrivi, pernottamenti e fatturato.\r

\r

Per la prima volta si assiste, quindi, a un monitoraggio effettuato in modo sistematico e centralizzato su criteri come la soddisfazione di ospiti e residenti, gli effetti ambientali e le variazioni stagionali degli andamenti turistici. A beneficiarne saranno, pertanto, i processi decisionali di ogni livello – dalla politica nazionale alla gestione delle destinazioni fino alle singole imprese.\r

\r

“L’introduzione di Nist segna un passo strategico fondamentale verso una visione olistica e data‑driven del nostro settore, basata su analisi accurate, interpretazioni informate e un impegno concreto a misurare l’impatto del turismo su ambiente, economia e società. Non solo ci aiuterà a seguire con più precisione gli obiettivi strategici del turismo sloveno, ma diventerà anche uno strumento essenziale per delineare strategie future più consapevoli e orientate alla sostenibilità».\r

\r

Nist è attualmente in versione beta su nist.slovenia.info, è già attivo con un set limitato di indicatori e funzionalità, e verrà progressivamente potenziato nei prossimi mesi grazie al feedback degli utenti coinvolti.","post_title":"Slovenia: debutto ufficiale per il Nist, raccolta dati al servizio dello sviluppo turistico","post_date":"2025-06-26T11:02:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1750935769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Air Europa sbarca in Medio Oriente grazie al primo volo operato in wet-lease con Etihad Airways, sulla rotta Abu Dhabi-Madrid: operato con un Boeing 787-9, il volo segna un’evoluzione nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione del code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer.\r

\r

Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. \r

\r

«L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale».\r

\r

«Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa - sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina».\r

\r

L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna.\r

\r

Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid","post_date":"2025-06-26T10:24:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750933455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493378","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Aci Europe annuncia importanti progressi nell'azione climatica del settore aeronautico, annunciando che è salito a 314 il numero di aeroporti che aderiscono all'impegno per raggiungere il Net Zero entro il 2050, fissando scadenze più ravvicinate e rendendo note le loro roadmap. Si tratta di 11 scali in più rispetto allo scorso anno. Di questi, 122 scali puntano anche ad anticipare l’obiettivo al 2030 o ancora prima, 4 scali in più rispetto allo scorso anno. Complessivamente, gli aeroporti che hanno sottoscritto l'impegno e presentato la roadmap gestiscono l'87% del traffico passeggeri europeo.\r

\r

\"L'industria aeroportuale sta compiendo passi concreti per rendere l'aviazione carbon neutral. In questo importante momento per il settore, gli aeroporti stanno dimostrando una vera leadership, con obiettivi ambiziosi per accelerare la transizione verso un trasporto aereo più sostenibile e resiliente\", commenta Apostolos Tzitzikostas, Commissario Europeo per i Trasporti Sostenibili e il Turismo, aggiungendo \"gli aeroporti non stanno solo facendo promesse, stanno agendo concretamente, dando un forte esempio\".\r

\r

Per Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, \"ribadire il nostro impegno verso il net zero con progressi tangibili è più importante che mai, considerando i recenti warning della comunità scientifica sul cambiamento climatico e le resistenze all'azione climatica in alcuni contesti. Gli aeroporti europei sono consapevoli che si tratta di un imperativo non negoziabile, necessario non solo per crescere ma per continuare a operare\".","post_title":"Aci Europe, sono 314 gli aeroporti che aderiscono a Net Zero entro il 2050","post_date":"2025-06-26T09:50:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750931401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet è operativa sulla nuova rotta tra Napoli e Fuerteventura, seconda meta servita nell'arcipelago spagnolo dopo Gran Canaria: grazie al collegamento settimanale, i viaggiatori partenopei hanno la possibilità di raggiungere facilmente una delle isole più ambite durante tutte le stagioni dell’anno. \r

Nel 2025 la compagnia aerea offre da e per Napoli circa 3,6 milioni di posti verso 51 destinazioni in 16 paesi grazie agli otto aeromobili basati a Capodichino, confermando il ruolo strategico dell’hub partenopeo come gateway nel Mediterraneo. La nuova destinazione si aggiunge al ricco portafoglio di rotte disponibili da Napoli, che include collegamenti con Mykonos, Dubrovnik, Spalato, Bordeaux, Alicante e Marrakech, offrendo ai passeggeri napoletani e campani un ventaglio sempre più ampio di opportunità di viaggio verso destinazioni affascinanti.\r

«Con l'aggiunta di Fuerteventura rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Napoli, dove operiamo da 25 anni e da 10 abbiamo una base che oggi conta 8 aeroplani. Con questa nuova rotta, confermiamo la volontà di rendere la Campania sempre più accessibile e connessa, continuando ad ampliare l’offerta di destinazioni da e per la città verso le mete di mare più ambite», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia. \r

«L’inaugurazione del nuovo collegamento diretto tra Napoli e Fuerteventura rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra strategia di sviluppo del network mirata ad arricchire l’offerta per i nostri passeggeri e facilitare flussi turistici con comode soluzioni di viaggio. Con le sue spiagge incontaminate, il clima mite tutto l’anno e un patrimonio naturale unico, Fuerteventura è la meta ideale per i cittadini campani alla ricerca di relax e sport all’aria aperta”, ha commentato Margherita Chiaramonte, direttore commerciale aviation di Gesac.","post_title":"EasyJet raddoppia da Napoli verso le Canarie con il volo diretto a Fuerteventura","post_date":"2025-06-26T09:24:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750929899000]}]}}