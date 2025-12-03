Virgin Voyages: in vendita l’Alaska Summer Season Pass Virgin Voyages ha introdotto abbonamenti mensili per la sua stagione di debutto in Alaska programmata il prossimo anno. Gli abbonamenti sono già in vendita, com riporta Travel Weekly. L’Alaska Summer Season Pass offre una crociera di 30 giorni per due persone con una serie di servizi inclusi, tra cui escursioni a terra, il servizio premium “Work from sea wifi” di Virgin, pass per le terme e attrezzatura per escursioni turistiche, tra cui una macchina fotografica Canon G7X e un binocolo. Le cabine Gli alloggi con abbonamento stagionale sono le cabine Central Sea Terrace. Gli ospiti hanno diritto al servizio lavanderia e a buoni giornalieri per le bevande. Sono previste quattro finestre di partenza per i titolari di pass, ciascuna con prezzi diversi: dal 28 maggio al 23 giugno; dal 23 giugno al 23 luglio; dal 30 luglio al 27 agosto; dal 27 agosto al 26 settembre. L’estate 2026 segna il debutto di Virgin Voyages in Alaska, con partenze da Seattle a bordo della sua nuovissima nave, la Brilliant Lady. Gli itinerari vanno dalle sette alle dodici notti. Condividi

