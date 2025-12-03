Disneyland e Disney World: al via la nuova attrazione ispirata a Bluey Gli appassionati della serie televisiva animata “Bluey” incontreranno Bluey e Bingo nei resort Disneyland e Disney World e sulle navi di Disney Cruise Line. Un nuovo spettacolo, “Bluey’s Best Day Ever!“, debutterà il 22 marzo al Fantasyland Theatre di Disneyland in California. Il teatro diventerà la sede della scuola di Bluey. Il gioco interattivo, come riporta Travel Weekly, si svolgerà in un villaggio degli gnomi e in un giardino delle fate a grandezza naturale. Bluey e Bingo si esibiranno dal vivo sul palco per tutta la giornata, insieme ad attori e musicisti, condividendo la musica e i giochi che i fan conoscono bene. Cibo a tema sarà in vendita alla Troubadour Tavern. Durante l’estate Bluey e Bingo inizieranno a fare la loro comparsa al Disney’s Animal Kingdom Park in Florida. Le sorelle saranno presenti anche alla Conservation Station, dove giocheranno e balleranno con i visitatori. Il prossimo anno, le sorelle organizzeranno anche incontri di benvenuto e feste danzanti su alcune crociere Disney, tra cui la festa mattutina Wakey Wakey, il quiz per famiglie Who’s Behind the Curtain e il Pyjama Bash. Gli eventi In California e Florida, l’attrazione di Star Wars Millennium Falcon: Smugglers Run avrà una nuova storia basata sul film “The Mandalorian and Grogu” il 22 maggio. Il film debutterà quel fine settimana. A Disneyland, i festeggiamenti per il 70° anniversario del resort si concluderanno il 9 agosto. Il 2 luglio, l’attrazione Soarin’ debutterà con la nuova “Soarin’ Across America” ​​al Disney’s California Adventure, in occasione del 250° anniversario del Paese. Disney ha annunciato che l’esperienza arriverà anche al Disney World in Florida la prossima estate, ma non è stata ancora indicata una data precisa. Condividi

