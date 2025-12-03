Continuità territoriale in Sardegna: slitta al 12 dicembre il termine per presentare le offerte Il termine per la presentazione delle offerte per la continuità aerea in Sardegna è stato prorogato alle ore 13.00 del 12 dicembre 2026. Lo ha stabilito la Regione Sardegna dopo che Ita Airways e Volotea hanno chiesto chiarimenti su alcuni aspetti della documentazione di gara ritenuti di difficile interpretazione con conseguente richiesta di posticipo del termine. Si vuole così consentire ai potenziali concorrenti di valutare al meglio la partecipazione e formulare un’offerta conforme, ma anche agevolare la più ampia partecipazione alla procedura nell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale. In questa fase transitoria, i collegamenti sono garantiti grazie alle proroghe delle convenzioni scadute a ottobre e ora estese sino a marzo 2026. Attualmente, sulla base degli oneri di servizio stabiliti dalla Regione: Aeroitalia opera le tratte Cagliari – Milano Linate, Cagliari – Roma Fiumicino e Olbia – Milano Linate, tutte con compensazione economica.

Sulla Olbia – Roma Fiumicino, invece, operano sia Aeroitalia che Volotea, ma senza oneri di servizio: entrambe le compagnie, infatti, hanno accettato di effettuare la rotta senza compensazione pubblica.

Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate sono state assegnate a Ita Airways (con compensazione). Condividi

