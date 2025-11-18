Emirates: wi-fi Starlink disponibile sull’intera flotta operativa ed entro il 2027 su 232 velivoli La connessione wi-fi Starlink diventa disponibile per tutta la flotta Emirates attualmente operativa, con l’installazione prevista entro la metà del 2027 su tutti i Boeing 777. Il servizio – gratuito per tutti i passeggeri, in tutte le classi, sugli aerei equipaggiati, accessibile con un clic, senza bisogno di pagamenti o di un’iscrizione speciale a Skywards – garantisce una connettività a livello paragonabile a quella terrestre anche in quota. Grazie a Starlink, i passeggeri potranno guardare contenuti in streaming, giocare, effettuare chiamate, lavorare e navigare sui social media durante tutto viaggio, in contemporanea sia sugli schermi dei sedili sia sui dispositivi personali. Questa integrazione assicura un’esperienza di connessione uniforme in tutte le classi di cabina. Nei prossimi due anni, Emirates prevede di installare Starlink su tutta la flotta operativa, composta da 232 velivoli. Il primo aereo già equipaggiato è il Boeing 777-300Er A6-EPF, attualmente esposto al Dubai Airshow, dove i visitatori possono testare in prima persona la connettività ultraveloce. Il primo volo commerciale con Starlink decollerà al termine dell’Airshow, segnando l’inizio di un’accelerazione nell’installazione su tutta la flotta. La compagnia prevede di installare Starlink su circa 14 aeromobili al mese, con l’avvio dell’installazione sulla flotta Airbus A380 previsto per febbraio 2026. Ogni Boeing 777 sarà dotato di due antenne, mentre ogni Airbus A380 disporrà di tre antenne – una novità nel settore – per garantire la massima connettività, capacità e copertura in tutte le classi di cabina. La tv in diretta tramite Starlink sarà disponibile inizialmente sui dispositivi personali e, da fine dicembre 2025, anche sugli schermi dei sedili. Condividi

