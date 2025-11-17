Egyptair fa coppia con Trenitalia: disponibile il biglietto combinato aereo+treno Nuova iniziativa in casa Egyptair grazie alla partnership con Trenitalia per l’offerta di un biglietto integrato in grado di unire rotte aeree e tratte ferroviarie tra Italia ed Egitto. L’accordo aereo+treno, valido fino al 30 giugno 2026, si applica ai viaggi ferroviari in partenza dalle principali città italiane per arrivi e partenze di voli internazionali Egyptair da Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Il biglietto combinato, disponibile solo per determinate tariffe e classi di prenotazione, può essere acquistato presso gli uffici del vettore a Roma e Milano e le agenzie di viaggio presenti sul territorio. Dopo l’acquisto, il passeggero riceverà il biglietto integrato via mail e dovrà poi effettuare il check-in del treno direttamente online entro 72 ore prima della partenza. Sulla piattaforma, il check-in sul treno sarà quindi disponibile in concomitanza con l’apertura del check-in aereo. Le informazioni su prezzi, regole e condizioni per la prenotazione di questo servizio sono già presenti nel sistema di tariffazione e possono essere visualizzate e utilizzate seguendo le normali procedure di prenotazione. Condividi

