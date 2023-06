EasyJet aprirà la rotta Milano Malpensa-Comiso dall’inverno con due voli settimanali EasyJet collegherà dal prossimo inverno Milano Malpensa all’aeroporto di Comiso-Ragusa, con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì. L’annuncio – come anticipato lo scorso 16 giugno – è arrivato questa mattina durante un incontro al “Pio la Torre” in collaborazione con Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso-Ragusa. La città di Catania rappresenta per easyJet un mercato chiave, dove la compagnia ha iniziato a operare nel luglio 2007 arrivando a trasportare, in un arco di sedici anni, un totale di 12 milioni di passeggeri su 17 rotte in sei Paesi, di cui due domestiche e 15 internazionali. Tra queste, anche l’inedita rotta avviata lo scorso 2 giugno, partita dall’aeroporto di Catania alla volta di Edimburgo. “Con questa nuova rotta sbarchiamo ufficialmente al Pio la Torre – ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -, un aeroporto che non solo ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sicilia, ma anche di consolidare la nostra collaborazione con la Sac, società con cui condividiamo una storia lunga 15 anni. Era l’estate del 2007 quando atterravamo per la prima volta all’aeroporto Fontanarossa di Catania e, anno dopo anno, abbiamo continuato a rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento in Sicilia, dove voliamo anche da e per Palermo e Lampedusa: quest’estate arriveremo a trasportare fino a 1,8 milioni di passeggeri da e verso l’isola, il numero più alto di sempre”. La Comiso-Milano si somma alle oltre 220 rotte del network easyJet operative da e verso 21 aeroporti italiani e si aggiungerà

anche alla programmazione estiva a partire dal 2024. “Con l’arrivo di easyJet, player internazionale che ha confermato l’interesse manifestato già prima del Covid e che ha deciso di investire sullo scalo ibleo – ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac – il territorio potrà beneficiare di una nuova destinazione strategica verso uno degli hub internazionali più importanti d’Europa, da cui si vola in tutto il mondo. La tratta per Milano Malpensa, oltre tutto, è molto richiesta sia dai turisti sia dal comparto business, che potranno contare su voli diretti per la capitale economica del Paese”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447960 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet collegherà dal prossimo inverno Milano Malpensa all'aeroporto di Comiso-Ragusa, con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì. L'annuncio - come anticipato lo scorso 16 giugno - è arrivato questa mattina durante un incontro al "Pio la Torre" in collaborazione con Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso-Ragusa. La città di Catania rappresenta per easyJet un mercato chiave, dove la compagnia ha iniziato a operare nel luglio 2007 arrivando a trasportare, in un arco di sedici anni, un totale di 12 milioni di passeggeri su 17 rotte in sei Paesi, di cui due domestiche e 15 internazionali. Tra queste, anche l’inedita rotta avviata lo scorso 2 giugno, partita dall’aeroporto di Catania alla volta di Edimburgo. "Con questa nuova rotta sbarchiamo ufficialmente al Pio la Torre - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -, un aeroporto che non solo ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sicilia, ma anche di consolidare la nostra collaborazione con la Sac, società con cui condividiamo una storia lunga 15 anni. Era l’estate del 2007 quando atterravamo per la prima volta all’aeroporto Fontanarossa di Catania e, anno dopo anno, abbiamo continuato a rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento in Sicilia, dove voliamo anche da e per Palermo e Lampedusa: quest’estate arriveremo a trasportare fino a 1,8 milioni di passeggeri da e verso l’isola, il numero più alto di sempre". La Comiso-Milano si somma alle oltre 220 rotte del network easyJet operative da e verso 21 aeroporti italiani e si aggiungerà anche alla programmazione estiva a partire dal 2024. "Con l'arrivo di easyJet, player internazionale che ha confermato l'interesse manifestato già prima del Covid e che ha deciso di investire sullo scalo ibleo - ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac - il territorio potrà beneficiare di una nuova destinazione strategica verso uno degli hub internazionali più importanti d’Europa, da cui si vola in tutto il mondo. La tratta per Milano Malpensa, oltre tutto, è molto richiesta sia dai turisti sia dal comparto business, che potranno contare su voli diretti per la capitale economica del Paese”. [post_title] => EasyJet aprirà la rotta Milano Malpensa-Comiso dall'inverno con due voli settimanali [post_date] => 2023-06-19T14:16:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687184172000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447954" align="alignleft" width="300"] Lo staff Sand Tour ad Amman con al centro Maria Teresa Ruta, affezionata viaggiatrice dell’operatore fiorentino[/caption] Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. "Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l'Egitto - spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell'Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L'anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati". Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: "Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata - sottolinea Dell'Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano". Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. "La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue - racconta il presidente Saleh Helalat -. All'Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme". [gallery ids="447955,447956,447957"] [post_title] => Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022 [post_date] => 2023-06-19T13:25:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687181130000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447945 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424672" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption] Prosegue l’impegno di Aiav volto a contrastare le condotte vessatorie messe in atto dalla compagnia aerea Ryanair nei confronti delle agenzie di viaggio e, di conseguenza, dei loro clienti. Nel corso di una recente audizione presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il presidente Aiav Fulvio Avataneo ha presentato un dossier nel quale si evidenziano gli elementi necessari affinché l’Autorità possa aprire un’istruttoria in merito al vettore irlandese. Come si evince chiaramente dai dati Enac, Ryanair occupa una posizione dominante nel traffico aereo italiano, sia in termini di numero dei passeggeri trasportati, sia in termini di numero di tratte operate, molte delle quali gestite in esclusiva e senza concorrenza di altri vettori. Se di per sé la posizione dominante non è da considerare illegittima, nel documento presentato in audizione da Aiav si sottolinea come il vettore irlandese assuma una condotta abusiva nei confronti degli agenti di viaggio e dei loro clienti, imponendo prezzi e condizioni contrattuali particolarmente gravose. Inibizione A essere attenzionata, in particolare, è la pratica di inibire l’utilizzo del sito ryanair.com agli intermediari per la prenotazione di voli e servizi ancillari (bagagli, imbarco prioritario, selezione del posto a bordo, ecc…) a favore di un canale dedicato (cosiddetti sistemi gds) sul quale la compagnia applica, a parità di servizi, prezzi decisamente più alti. Secondo le analisi condotte da Aiav, gli incrementi di prezzo oscillano tra il 20% e il 30%, spingendosi anche oltre in alcuni casi e rendendo, di fatto, del tutto non competitive le quotazioni praticabili dalle agenzie ai loro clienti. Fulvio Avataneo, presidente Aiav, dichiara: «Il Garante si è dimostrato molto ricettivo, soffermandosi in particolare sugli aspetti che, più di altri, recano danno potenziale al consumatore, come il maggior costo dei biglietti e dei servizi accessori acquistati in agenzia. Non dimentichiamo che la vendita di servizi turistici è attività propria delle agenzie ed è un diritto dei consumatori avvalersi di tale servizio. Non tutti i consumatori possono o vogliono acquistare i biglietti online: si pensi alle persone più anziane o poco avvezze all’utilizzo di internet, a chi non possiede una carta di credito o ai gruppi, come gite scolastiche, società sportive e aziende, per i quali la prenotazione tramite agenzia è l’unica alternativa praticabile. Pacchetti Ultimo, ma non meno importante, il caso dei pacchetti di viaggio, che non permettono di slegare la prenotazione del volo da tutti gli altri servizi, anche per una questione di responsabilità dell’organizzatore e quindi di tutela nei confronti del consumatore stesso. Auspichiamo che il nostro lavoro possa portare nel breve periodo ad una soluzione definitiva, a vantaggio non solo delle agenzie, ma di tutto il sistema del turismo organizzato e dei suoi milioni di clienti, italiani e stranieri». [post_title] => Aiav all'Agcom per la condotta di Ryanair ai danni delle agenzie [post_date] => 2023-06-19T12:31:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687177884000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447833 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è l'aeroporto di Comiso nei piani di sviluppo di easyJet in Italia: la conferma ai rumors su una prossima apertura della compagnia sullo scalo del ragusano arriva dalla Sac, società di gestione dell'aeroporto, che annuncia una conferenza stampa per il prossimo lunedì, 19 giugno. Comiso diverrà quindi il terzo scalo servito da easyJet in Sicilia, dopo quelli di Palermo e Catania, con collegamenti che - presumibilmente - potrebbero essere operativi dalla prossima stagione invernale. Lo scalo ibleo si conferma quindi appetibile per più di una compagnia aerea, dopo il forfait di Ryanair: attualmente sono operative qui Aeroitalia e Wizz Air. [post_title] => EasyJet fa rotta sull'aeroporto di Comiso [post_date] => 2023-06-16T11:35:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686915305000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France riapre oggi le porte della lounge dell'aeroporto di San Francisco, completamente rinnovata e situata al gate A del terminal internazionale. Dedicata ai clienti La Première, Business e Flying Blue Elite Plus di Air France, Klm e delle compagnie aeree partner Skyteam, la lounge è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30. Più grande di 90 metri quadrati, ha ora una superficie totale di 565 m2 e 117 posti a sedere. Completamente riprogettata dai team di Air France in collaborazione con l'agenzia SGK Brandimage, questa lounge celebra l'esperienza di viaggio francese, fin dal momento dell'arrivo in aeroporto. Grazie alla scelta di materiali nobili come il legno e la pelle e ai colori di Air France, con sfumature di blu, bianco e tocchi di rosso, vanta un design raffinato e chic. L'arredamento presenta creazioni di designer francesi come le sedie Little Tulip di Pierre Paulin, gli sgabelli da bar Ester di Patrick Jouin e le sedie Softshell dei fratelli Bouroullec. La lounge offre un'atmosfera calda ed elegante, combinando alcove private e spazi conviviali. Panchine, sedie comode e tavoli alti sono il luogo ideale per rilassarsi o lavorare in tranquillità. Durante la stagione estiva 2023 la compagnia opererà fino a 12 voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e l'aeroporto di San Francisco. [post_title] => Air France: riapre oggi i battenti la lounge all'aeroporto di San Francisco [post_date] => 2023-06-16T11:09:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686913765000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447776 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, a cominciare da Washington dove la compagnia - che ha inaugurato il collegamento da Roma lo scorso 2 giugno - ha presentato alla stampa Usa il network invernale 2023-24 e la collaborazione con Confindustria “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” che vede la compagnia di bandiera come official carrier. “Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte. Alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington – ha dichiarato Emiliana Limosani cco di Ita Airways e ceo di Volare” - Per la nostra compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo” Il volo diretto Roma - Washington prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto ad un operativo giornaliero; la rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli USA che in quelli di ritorno in Italia. Ita Airways e Washington si legano anche grazie al progetto “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” di Confindustria, che ha inaugurato la nuova sede nella capitale Usa. La mostra monografica presenta 12 tavole, selezionate tra le 1119 che compongono il Codice Atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington D.C. che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. Ita supporterà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le Tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico. Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per ITA Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con 3 nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il 1° luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro. [post_title] => Ita Airways a Washington diventa sempre più ambasciatrice del Made in Italy nel mondo [post_date] => 2023-06-16T09:23:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686907438000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air rilancia sulle rotta Italia-Egitto con la programmazione di un nuovo collegamento da Milano Malpensa a Hurgada oltre che all'inaugurazione (ieri, 15 giugno) dei suoi primi voli per l'aeroporto internazionale Sphinx del Cairo da Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Nel dettaglio, i voli da Milano Malpensa a Hurgada decolleranno il prossimo 31 ottobre e verranno operati il martedì e il sabato, mentre entrambe le rotte per Sphinx partono tre volte a settimana. Tutti i voli sono operati con l'aereo A321neo, il più efficiente e sostenibile della compagnia. La low cost complessivamente quindi propone ai viaggiatori dieci rotte tra l'Italia e l'Egitto con 27 frequenze settimanali e oltre 700.000 posti annuali in vendita. "Con la nuova rotta da Milano a Hurgada e quelle per il Cairo che abbiamo lanciato ieri, ora offriamo opzioni di viaggio convenienti, convenienti e sostenibili su 10 rotte tra i due paesi" ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group. [post_title] => Wizz Air avanza sulle rotte Italia-Egitto: nuovi voli per Hurgada e lo Sphinx Airport del Cairo [post_date] => 2023-06-16T09:10:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686906627000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447786 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha lanciato una serie di rescue fares dedicate ai passeggeri interessati dalle cancellazioni di easyJet delle sue rotte Milano-Lisbona e Milano-Madeira per l'inverno 2023. La low cost irlandese opererà 32 voli settimanali tra Milano e Lisbona e 4 voli settimanali tra Milano e Madeira durante la prossima winter. “Ryanair sta salvando ancora una volta la situazione dopo la cancellazione dei voli da Milano per Lisbona e Madeira da parte di easyJet per la stagione invernale '23 - ha dichiarato il country manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla -. Per accogliere i passeggeri easyJet interessati da queste cancellazioni, Ryanair, la compagnia aerea più affidabile e a basso costo d'Europa, ha lanciato tariffe di salvataggio a partire da 29,99 euro che possono essere prenotate ora". [post_title] => Ryanair: rescue fares per i passeggeri easyJet dei voli da Milano a Lisbona e Madeira [post_date] => 2023-06-16T09:09:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686906599000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma. L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità. Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato». Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti». Gli aiuti alle compagnie aeree Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub». Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024. [gallery ids="447757,447758,447755"] Le crociere sul Nilo Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel. Le altre strategie Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028». I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura. [post_title] => La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia» [post_date] => 2023-06-15T14:34:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ahmed-issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie-aeree [3] => crociera-sul-nilo [4] => egitto [5] => in-evidenza [6] => ministro-del-turismo [7] => voli ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ahmed Issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie aeree [3] => crociera sul Nilo [4] => egitto [5] => In evidenza [6] => ministro del turismo [7] => voli ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686839683000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "easyjet aprira la rotta milano malpensa comiso dallinverno con due voli settimanali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":60,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1924,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet collegherà dal prossimo inverno Milano Malpensa all'aeroporto di Comiso-Ragusa, con due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì. L'annuncio - come anticipato lo scorso 16 giugno - è arrivato questa mattina durante un incontro al \"Pio la Torre\" in collaborazione con Sac, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso-Ragusa.\r

\r

La città di Catania rappresenta per easyJet un mercato chiave, dove la compagnia ha iniziato a operare nel luglio 2007 arrivando a trasportare, in un arco di sedici anni, un totale di 12 milioni di passeggeri su 17 rotte in sei Paesi, di cui due domestiche e 15 internazionali. Tra queste, anche l’inedita rotta avviata lo scorso 2 giugno, partita dall’aeroporto di Catania alla volta di Edimburgo.\r

\r

\"Con questa nuova rotta sbarchiamo ufficialmente al Pio la Torre - ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -, un aeroporto che non solo ci permette di rafforzare la nostra presenza in Sicilia, ma anche di consolidare la nostra collaborazione con la Sac, società con cui condividiamo una storia lunga 15 anni. \r

\r

Era l’estate del 2007 quando atterravamo per la prima volta all’aeroporto Fontanarossa di Catania e, anno dopo anno, abbiamo continuato a rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento in Sicilia, dove voliamo anche da e per Palermo e Lampedusa: quest’estate arriveremo a trasportare fino a 1,8 milioni di passeggeri da e verso l’isola, il numero più alto di sempre\".\r

\r

La Comiso-Milano si somma alle oltre 220 rotte del network easyJet operative da e verso 21 aeroporti italiani e si aggiungerà\r

anche alla programmazione estiva a partire dal 2024.\r

\r

\"Con l'arrivo di easyJet, player internazionale che ha confermato l'interesse manifestato già prima del Covid e che ha deciso di investire sullo scalo ibleo - ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac - il territorio potrà beneficiare di una nuova destinazione strategica verso uno degli hub internazionali più importanti d’Europa, da cui si vola in tutto il mondo. La tratta per Milano Malpensa, oltre tutto, è molto richiesta sia dai turisti sia dal comparto business, che potranno contare su voli diretti per la capitale economica del Paese”.","post_title":"EasyJet aprirà la rotta Milano Malpensa-Comiso dall'inverno con due voli settimanali","post_date":"2023-06-19T14:16:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687184172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447954\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lo staff Sand Tour ad Amman con al centro Maria Teresa Ruta, affezionata viaggiatrice dell’operatore fiorentino[/caption]\r

\r

Giordania in grande spolvero per Sand Tour, che a metà giugno raggiunge già i numeri più che buoni del 2022 e punta ora a raddoppiarne le cifre. \"Abbiamo investito da sempre in questo Paese che per noi rappresenta la seconda destinazione più importante dopo l'Egitto - spiega ad Amman il sales marketing director, Dario Dell'Aversana, in occasione del fam trip di sette giorni in corso di svolgimento -. L'anno scorso per la sola Giordania abbiamo infatti registrato oltre 2 milioni di euro di fatturato e movimentato più di 1.500 passeggeri. Numeri che abbiamo già raggiunto in questo mese di giugno. Per il 2023 contiamo quindi di toccare la soglia dei 4 milioni, per oltre 3 mila passeggeri trasportati\".\r

Il prodotto è vario e include sei pacchetti dalle quattro alle sette notti con opzione combinati e voli charterizzati da Fiumicino, Malpensa e Venezia: \"Tutte le nostre partenze settimanali sono garantite minimo un passeggero con conferma immediata - sottolinea Dell'Aversana -. In bassa stagione abbiamo circa una cinquantina di posti garantiti distribuiti nei tre scali da noi serviti, mentre in alta viaggiamo full-charter, arrivando a mettere a disposizione sino a 50o posti nei periodi di picco, come le festività agostane, la Pasqua, il Natale e il Capodanno. La nostra proposta spazia dai prodotti più commercialmente aggressivi sino agli itinerari a 5 stelle, mentre i tour sono massimo 35 persone, sempre con guida e assistenza in italiano\".\r

\r

Tra i partner locali di Sand Tour spicca quindi in particolare la dmc JordanExperience: fondata nel 1989 a Petra, è ora basta proprio ad Amman ed è la numero uno nel Paese per numero di turisti serviti. \"La nostra azienda vanta una sessantina di collaboratori, in grado di parlare una molteplicità di lingue - racconta il presidente Saleh Helalat -. All'Italia, primo mercato occidentale in Giordania nel 2022 e di conseguenza mercato chiave per noi, dedichiamo una divisione ad hoc. Abbiamo un prodotto già piuttosto variegato, che include itinerari classic, adventure, mice e relax. Con Sand Tour siamo però costantemente al lavoro per ideare proposte nuove e originali insieme\".\r

\r

[gallery ids=\"447955,447956,447957\"]","post_title":"Sand Tour: boom della Giordania che raddoppia rispetto al 2022","post_date":"2023-06-19T13:25:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1687181130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption]\r

\r

Prosegue l’impegno di Aiav volto a contrastare le condotte vessatorie messe in atto dalla compagnia aerea Ryanair nei confronti delle agenzie di viaggio e, di conseguenza, dei loro clienti. Nel corso di una recente audizione presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il presidente Aiav Fulvio Avataneo ha presentato un dossier nel quale si evidenziano gli elementi necessari affinché l’Autorità possa aprire un’istruttoria in merito al vettore irlandese.\r

\r

Come si evince chiaramente dai dati Enac, Ryanair occupa una posizione dominante nel traffico aereo italiano, sia in termini di numero dei passeggeri trasportati, sia in termini di numero di tratte operate, molte delle quali gestite in esclusiva e senza concorrenza di altri vettori. Se di per sé la posizione dominante non è da considerare illegittima, nel documento presentato in audizione da Aiav si sottolinea come il vettore irlandese assuma una condotta abusiva nei confronti degli agenti di viaggio e dei loro clienti, imponendo prezzi e condizioni contrattuali particolarmente gravose.\r

\r

Inibizione\r

A essere attenzionata, in particolare, è la pratica di inibire l’utilizzo del sito ryanair.com agli intermediari per la prenotazione di voli e servizi ancillari (bagagli, imbarco prioritario, selezione del posto a bordo, ecc…) a favore di un canale dedicato (cosiddetti sistemi gds) sul quale la compagnia applica, a parità di servizi, prezzi decisamente più alti. Secondo le analisi condotte da Aiav, gli incrementi di prezzo oscillano tra il 20% e il 30%, spingendosi anche oltre in alcuni casi e rendendo, di fatto, del tutto non competitive le quotazioni praticabili dalle agenzie ai loro clienti.\r

\r

Fulvio Avataneo, presidente Aiav, dichiara: «Il Garante si è dimostrato molto ricettivo, soffermandosi in particolare sugli aspetti che, più di altri, recano danno potenziale al consumatore, come il maggior costo dei biglietti e dei servizi accessori acquistati in agenzia. Non dimentichiamo che la vendita di servizi turistici è attività propria delle agenzie ed è un diritto dei consumatori avvalersi di tale servizio. Non tutti i consumatori possono o vogliono acquistare i biglietti online: si pensi alle persone più anziane o poco avvezze all’utilizzo di internet, a chi non possiede una carta di credito o ai gruppi, come gite scolastiche, società sportive e aziende, per i quali la prenotazione tramite agenzia è l’unica alternativa praticabile.\r

Pacchetti\r

Ultimo, ma non meno importante, il caso dei pacchetti di viaggio, che non permettono di slegare la prenotazione del volo da tutti gli altri servizi, anche per una questione di responsabilità dell’organizzatore e quindi di tutela nei confronti del consumatore stesso. Auspichiamo che il nostro lavoro possa portare nel breve periodo ad una soluzione definitiva, a vantaggio non solo delle agenzie, ma di tutto il sistema del turismo organizzato e dei suoi milioni di clienti, italiani e stranieri».","post_title":"Aiav all'Agcom per la condotta di Ryanair ai danni delle agenzie","post_date":"2023-06-19T12:31:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687177884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è l'aeroporto di Comiso nei piani di sviluppo di easyJet in Italia: la conferma ai rumors su una prossima apertura della compagnia sullo scalo del ragusano arriva dalla Sac, società di gestione dell'aeroporto, che annuncia una conferenza stampa per il prossimo lunedì, 19 giugno.\r

\r

Comiso diverrà quindi il terzo scalo servito da easyJet in Sicilia, dopo quelli di Palermo e Catania, con collegamenti che - presumibilmente - potrebbero essere operativi dalla prossima stagione invernale.\r

\r

Lo scalo ibleo si conferma quindi appetibile per più di una compagnia aerea, dopo il forfait di Ryanair: attualmente sono operative qui Aeroitalia e Wizz Air.\r

\r

","post_title":"EasyJet fa rotta sull'aeroporto di Comiso","post_date":"2023-06-16T11:35:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686915305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France riapre oggi le porte della lounge dell'aeroporto di San Francisco, completamente rinnovata e situata al gate A del terminal internazionale.\r

\r

Dedicata ai clienti La Première, Business e Flying Blue Elite Plus di Air France, Klm e delle compagnie aeree partner Skyteam, la lounge è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.30. Più grande di 90 metri quadrati, ha ora una superficie totale di 565 m2 e 117 posti a sedere.\r

\r

Completamente riprogettata dai team di Air France in collaborazione con l'agenzia SGK Brandimage, questa lounge celebra l'esperienza di viaggio francese, fin dal momento dell'arrivo in aeroporto. Grazie alla scelta di materiali nobili come il legno e la pelle e ai colori di Air France, con sfumature di blu, bianco e tocchi di rosso, vanta un design raffinato e chic. L'arredamento presenta creazioni di designer francesi come le sedie Little Tulip di Pierre Paulin, gli sgabelli da bar Ester di Patrick Jouin e le sedie Softshell dei fratelli Bouroullec.\r

\r

La lounge offre un'atmosfera calda ed elegante, combinando alcove private e spazi conviviali. Panchine, sedie comode e tavoli alti sono il luogo ideale per rilassarsi o lavorare in tranquillità.\r

\r

Durante la stagione estiva 2023 la compagnia opererà fino a 12 voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e l'aeroporto di San Francisco.","post_title":"Air France: riapre oggi i battenti la lounge all'aeroporto di San Francisco","post_date":"2023-06-16T11:09:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686913765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, a cominciare da Washington dove la compagnia - che ha inaugurato il collegamento da Roma lo scorso 2 giugno - ha presentato alla stampa Usa il network invernale 2023-24 e la collaborazione con Confindustria “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” che vede la compagnia di bandiera come official carrier.\r

“Ita Airways è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, dalla nostra nascita abbiamo voluto rappresentare e far conoscere le eccellenze italiane nel mondo, contribuendo ad esportare lo stile e l’immagine dell’Italia, riconosciuta a livello internazionale come culla di cultura e arte. Alla luce di tale naturale inclinazione e posizionamento, siamo orgogliosi di essere stati scelti da Confindustria come official carrier dell’evento legato all’apertura della sede di Washington – ha dichiarato Emiliana Limosani cco di Ita Airways e ceo di Volare” - Per la nostra compagnia è un onore poter offrire il nostro contributo a questo storico avvenimento, e mi piace ricordare che non è un caso che il nostro hub di riferimento porti il nome proprio di Leonardo Da Vinci, genio riconosciuto in tutto il mondo”\r

Il volo diretto Roma - Washington prevede inizialmente 5 frequenze settimanali per arrivare in alta stagione, dal 1° agosto ad un operativo giornaliero; la rotta appena partita registra già ottimi risultati operativi, con un coefficiente di riempimento molto alto sia nei voli verso gli USA che in quelli di ritorno in Italia. Ita Airways e Washington si legano anche grazie al progetto “Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius” di Confindustria, che ha inaugurato la nuova sede nella capitale Usa. La mostra monografica presenta 12 tavole, selezionate tra le 1119 che compongono il Codice Atlantico di Leonardo, presso la Martin Luther King Jr. Memorial Library di Washington D.C. che aprirà le porte al pubblico il 20 giugno e si concluderà il 20 agosto. Ita supporterà l’iniziativa trasportando sui propri voli dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino a Washington Dulles, la delegazione di Confindustria e le Tavole di Leonardo, opere di ineguagliabile valore artistico, storico e simbolico.\r

Washington è solo il primo passo per l’espansione del network per ITA Airways, il 2023 sarà infatti l’anno del grande investimento verso il mercato intercontinentale, con 3 nuove destinazioni con partenza da Roma Fiumicino: oltre a Washington, il 1° luglio sarà inaugurato il collegamento con San Francisco e ad ottobre quello con Rio de Janeiro.","post_title":"Ita Airways a Washington diventa sempre più ambasciatrice del Made in Italy nel mondo","post_date":"2023-06-16T09:23:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686907438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air rilancia sulle rotta Italia-Egitto con la programmazione di un nuovo collegamento da Milano Malpensa a Hurgada oltre che all'inaugurazione (ieri, 15 giugno) dei suoi primi voli per l'aeroporto internazionale Sphinx del Cairo da Roma Fiumicino e Milano Malpensa. \r

Nel dettaglio, i voli da Milano Malpensa a Hurgada decolleranno il prossimo 31 ottobre e verranno operati il martedì e il sabato, mentre entrambe le rotte per Sphinx partono tre volte a settimana. Tutti i voli sono operati con l'aereo A321neo, il più efficiente e sostenibile della compagnia.\r

La low cost complessivamente quindi propone ai viaggiatori dieci rotte tra l'Italia e l'Egitto con 27 frequenze settimanali e oltre 700.000 posti annuali in vendita.\r

\"Con la nuova rotta da Milano a Hurgada e quelle per il Cairo che abbiamo lanciato ieri, ora offriamo opzioni di viaggio convenienti, convenienti e sostenibili su 10 rotte tra i due paesi\" ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group.","post_title":"Wizz Air avanza sulle rotte Italia-Egitto: nuovi voli per Hurgada e lo Sphinx Airport del Cairo","post_date":"2023-06-16T09:10:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686906627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447786","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha lanciato una serie di rescue fares dedicate ai passeggeri interessati dalle cancellazioni di easyJet delle sue rotte Milano-Lisbona e Milano-Madeira per l'inverno 2023. \r

\r

La low cost irlandese opererà 32 voli settimanali tra Milano e Lisbona e 4 voli settimanali tra Milano e Madeira durante la prossima winter.\r

\r

“Ryanair sta salvando ancora una volta la situazione dopo la cancellazione dei voli da Milano per Lisbona e Madeira da parte di easyJet per la stagione invernale '23 - ha dichiarato il country manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla -. Per accogliere i passeggeri easyJet interessati da queste cancellazioni, Ryanair, la compagnia aerea più affidabile e a basso costo d'Europa, ha lanciato tariffe di salvataggio a partire da 29,99 euro che possono essere prenotate ora\".","post_title":"Ryanair: rescue fares per i passeggeri easyJet dei voli da Milano a Lisbona e Madeira","post_date":"2023-06-16T09:09:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686906599000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma.\r

\r

L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità.\r

\r

Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato».\r

Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti».\r

\r

Gli aiuti alle compagnie aeree\r

\r

Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub».\r

\r

Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024.\r

\r

[gallery ids=\"447757,447758,447755\"]\r

\r

Le crociere sul Nilo\r

\r

Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel.\r

\r

Le altre strategie\r

\r

Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028».\r

I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura.","post_title":"La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia»","post_date":"2023-06-15T14:34:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ahmed-issa","ambasciatore","compagnie-aeree","crociera-sul-nilo","egitto","in-evidenza","ministro-del-turismo","voli"],"post_tag_name":["Ahmed Issa","ambasciatore","compagnie aeree","crociera sul Nilo","egitto","In evidenza","ministro del turismo","voli"]},"sort":[1686839683000]}]}}