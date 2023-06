EasyJet fa rotta sull’aeroporto di Comiso C’è l’aeroporto di Comiso nei piani di sviluppo di easyJet in Italia: la conferma ai rumors su una prossima apertura della compagnia sullo scalo del ragusano arriva dalla Sac, società di gestione dell’aeroporto, che annuncia una conferenza stampa per il prossimo lunedì, 19 giugno. Comiso diverrà quindi il terzo scalo servito da easyJet in Sicilia, dopo quelli di Palermo e Catania, con collegamenti che – presumibilmente – potrebbero essere operativi dalla prossima stagione invernale. Lo scalo ibleo si conferma quindi appetibile per più di una compagnia aerea, dopo il forfait di Ryanair: attualmente sono operative qui Aeroitalia e Wizz Air.

