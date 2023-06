EasyJet collega Catania a Edimburgo con due voli alla settimana EasyJet ha inaugurato la nuova rotta da Catania verso Edimburgo. Il nuovo collegamento, disponibile per tutta la stagione estiva con due voli settimanali ogni lunedì e venerdì, si aggiunge così al vasto network del vettore da Fontanarossa, che conta 17 destinazioni: dalle nazionali Milano Malpensa e Napoli Capodichino (due basi italiane di easyJet) alle numerose mete internazionali distribuite su tutto il continente, tra cui figurano Amsterdam, Berlino, Parigi, Nizza, Bordeaux, Londra, Manchester e Zurigo. L’inedita Catania-Edimburgo si aggiunge alle oltre 220 rotte che la compagnia arancione opera da e verso 20 aeroporti italiani. «Dall’inizio delle operazioni dall’aeroporto di Catania abbiamo già trasportato quasi 12 milioni di passeggeri e con il lancio di questa rotta inedita intendiamo rinnovare il nostro impegno e il nostro investimento per la Sicilia, aumentando il numero di destinazioni raggiungibili dai nostri passeggeri siciliani, ma anche contribuendo allo sviluppo turistico dell’isola” ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia. «Il nuovo e attesissimo collegamento con Edimburgo, inedito per la Sicilia orientale mai collegata fino a oggi direttamente con la Scozia, è l’ennesima conferma del ruolo centrale del nostro aeroporto, anche per quanto riguarda i collegamenti con il nord Europa – ha sottolineato Nico Torrisi, ad della Sac -. La Scozia, meta ambita e molto richiesta, rappresenta una destinazione ricca di suggestioni per viaggiatori amanti della storia e della cultura, ma anche della natura. Inoltre, la nuova rotta permetterà ad ancora più turisti di raggiungere facilmente la Sicilia».

