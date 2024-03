American Airlines: dal 1° aprile sulla Roma-New York Jfk debutta la prima classe Dal prossimo 1° aprile American Airlines introdurrà la Flagship® First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, diventando così l’unica compagnia aerea statunitense a proporre la prima classe sulle rotte fra l’Italia e Stati Uniti. «Considerando la forte richiesta del mercato per la prossima stagione estiva, è giusto che sia Roma Fiumicino a ricevere questo prestigioso servizio» ha commentato José Freig, vice president international operations del vettore. I plus inclusi nel biglietto di first class garantiscono un accesso esclusivo a servizi personalizzati sui voli internazionali, accelerando le procedure ai controlli di sicurezza e offrendo l’accesso a servizi esclusivi come il wi-fi ad alta velocità e gli amenity kit firmati Shinola and D.S. & Durga per rendere il viaggio ancora più confortevole. La Flagship® First sarà dunque disponibile per tutta la stagione estiva 2024 sulla Roma-New York, operata da aeromobili Boeing 777-300 che offrono ai passeggeri la scelta tra quattro esperienze di viaggio: Flagship® First, Flagship® Business, Premium Economy e Main Cabin. Dal 6 giugno, i collegamenti tra Fiumicino e il Jfk raddoppieranno grazie all’introduzione del secondo volo giornaliero tra le due città. «La decisione di American Airlines di scegliere Roma come prima destinazione dell’Europa Continentale ad accogliere il servizio di First Class è motivo di grande orgoglio – ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questa novità conferma un trend che sta posizionando saldamente il mercato romano nelle preferenze dei segmenti più premium della domanda, in piena coerenza con il percorso di eccellenza qualitativa intrapreso dal nostro aeroporto ed è un’ulteriore dimostrazione del ruolo centrale che Roma ricopre per i viaggiatori americani, in costante crescita negli ultimi anni.” Nell’estate 2024 American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma Fiumicino agli Stati Uniti d’America. Condividi

\r

L’offerta del tour operator è di 240 itinerari e più di 1000 partenze lungo tutto l'arco dell’anno verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo.\r

\r

Partendo dall’Asia Orientale, una esclusiva new entry è il Bhutan (Gran Tour Bhutan & Nepal Prestige) , uno dei paesi meno accessibili al turismo e allo stesso tempo depositario di una grande ricchezza naturale e spirituale. In Thailandia, gli itinerari proposti sono aumentati a 5, coniugando le attrazioni più belle della capitale e del nord del paese con le meraviglie dell’arcipelago thailandese (Gran Tour Thailandia, Thailandia & Phuket, Bangkok & Ko Samui, Bangkok e Khao Lak, Meraviglie della Natura).\r

\r

Anche nella vicina Indonesia la programmazione ha visto ampliare il numero di itinerari: Gran Tour Indonesia - Java & Bali, Amazing Bali -, l’isola degli Dei e la novità Bali & Lombok. Grande rientro la Cina, presente anche in un combinato con il Tibet.\r

\r

Spostandoci in America Latina, le Galapagos impreziosiscono un nuovo tour in Ecuador, mentre il Cile si allarga a comprendere anche l’Isola di Pasqua, una delle destinazioni più remote del pianeta.\r

\r

In Africa e nel Vicino Oriente, le novità sono rispettivamente l’Algeria e l’Arabia Saudita.\r

\r

I primi mesi dell’anno sono più che promettenti e confermano in larga parte le proiezioni di fine 2023: il mercato è sicuramente in netta ripresa, con alcune destinazioni in particolare sulla cresta dell’onda. Il Giappone continua a registrare numeri da sold-out, gli Usa sono in costante ascesa e l’Europa attira sempre con i suoi evergreen.","post_title":"In casa Guiness tante novità sulle destinazioni Mondo nel 2024-2025","post_date":"2024-03-28T15:57:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711641444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 1° aprile American Airlines introdurrà la Flagship® First sui voli tra Roma Fiumicino e New York Jfk, diventando così l'unica compagnia aerea statunitense a proporre la prima classe sulle rotte fra l'Italia e Stati Uniti.\r

\r

«Considerando la forte richiesta del mercato per la prossima stagione estiva, è giusto che sia Roma Fiumicino a ricevere questo prestigioso servizio» ha commentato José Freig, vice president international operations del vettore.\r

\r

I plus inclusi nel biglietto di first class garantiscono un accesso esclusivo a servizi personalizzati sui voli internazionali, accelerando le procedure ai controlli di sicurezza e offrendo l'accesso a servizi esclusivi come il wi-fi ad alta velocità e gli amenity kit firmati Shinola and D.S. & Durga per rendere il viaggio ancora più confortevole.\r

\r

La Flagship® First sarà dunque disponibile per tutta la stagione estiva 2024 sulla Roma-New York, operata da aeromobili Boeing 777-300 che offrono ai passeggeri la scelta tra quattro esperienze di viaggio: Flagship® First, Flagship® Business, Premium Economy e Main Cabin. Dal 6 giugno, i collegamenti tra Fiumicino e il Jfk raddoppieranno grazie all’introduzione del secondo volo giornaliero tra le due città.\r

\r

«La decisione di American Airlines di scegliere Roma come prima destinazione dell’Europa Continentale ad accogliere il servizio di First Class è motivo di grande orgoglio - ha sottolineato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Questa novità conferma un trend che sta posizionando saldamente il mercato romano nelle preferenze dei segmenti più premium della domanda, in piena coerenza con il percorso di eccellenza qualitativa intrapreso dal nostro aeroporto ed è un'ulteriore dimostrazione del ruolo centrale che Roma ricopre per i viaggiatori americani, in costante crescita negli ultimi anni.\"\r

\r

Nell'estate 2024 American opererà fino a 7 voli al giorno da Roma Fiumicino agli Stati Uniti d’America. ","post_title":"American Airlines: dal 1° aprile sulla Roma-New York Jfk debutta la prima classe","post_date":"2024-03-28T13:48:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711633722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps è ufficialmente pronta al decollo sulla pista di Ancona: dal prossimo 1° aprile la compagnia aerea subentrerà infatti ad Aeroitalia e garantirà un volo al giorno per Roma, due voli al giorno per Milano dal lunedì al venerdì e un volo al giorno nei weekend e due voli a settimana per Napoli. \r

\r

Il vettore altoatesino posizionerà un aeromobile sullo scalo dorico: «SkyAlps è lieta di essersi aggiudicata il bando per i voli di continuità dall’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona e di poter continuare a garantire i voli per Milano, Roma e Napoli, trattandosi di connessioni molto importanti per il territorio - commenta il presidente di SkyAlps, Josef Gostner -. Dal 1° aprile, opereremo i voli con aerei molto efficienti del tipo Dash-8 Q-400 che garantiranno la continuità territoriale fino a metà maggio».\r

\r

«Siamo felici che SkyAlps abbia colto l’occasione di collegare il nostro territorio con le città di Roma, Milano e Napoli e ci auguriamo che questa partnership possa svilupparsi nel tempo. A tal fine stiamo lavorando fianco a fianco con la compagnia aerea per fornire il servizio di qualità ai nostri passeggeri», dichiara Alexander D’Orsogna, ceo di Ancona International Airport.","post_title":"SkyAlps decollerà il 1° aprile sulle rotte in continuità territoriale da Ancona","post_date":"2024-03-28T12:33:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711629184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ripartono da oggi i collegamenti tra la città toscana di Livorno e la corsa Bastia operati da Moby. Il tutto per una una stagione che si allunga ulteriormente rispetto agli scorsi anni, arrivando fino al prossimo 3 novembre. Per permettere ai passeggeri di godere dal primo fino all’ultimo minuto le giornate in Corsica, l’andata da Livorno sarà la mattina alle 8, mentre il ritorno da Bastia il pomeriggio, ottimizzando tempi e permanenza sull’isola. Con anche partenze pomeridiane in particolari date di aprile e maggio, sempre per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei passeggeri.\r

\r

Il domino virtuoso innescato dall’ingresso contemporaneo in flotta delle Moby Fantasy e Legacy, i due traghetti più grandi e green del mondo, porta miglioramenti su tutte le tratte, collegate da navi più capienti e moderne. In particolare, sulla Livorno-Bastia-Livorno saranno schierate prima la Orli, poi la Corse e nei mesi estivi la Zazà, che offriranno servizi di bordo sempre migliori, con self service, caffetteria, show lounge e shop.\r

\r

","post_title":"Moby: torna da oggi il collegamento tra Livorno e Bastia, in Corsica","post_date":"2024-03-28T12:29:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711628995000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La primavera dei Travel Open Day si è aperta a Torino, il 21 marzo scorso, con un atteso b2b che ha visto la presenza di oltre 30 espositori. “Torino è una città che risponde sempre bene”, dichiara Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo, accanto a Levente Gyorgy, da pochi mesi responsabile dei mercati per Vaud Promotion, che dichiara: “Da due anni, il canton Vaud punta alla multi-settorialità e coinvolge settori diversi: turismo, economia, prodotti tipici, imprese… Tutti ambasciatori del Cantone. Per il 2024 il focus è su gastronomia e vini, su musei e la frizzante city-life di Losanna, sulla riviera di Montreaux e i paesaggi Unesco del Lavaux, Glacier 3000 e le piste di Villars sur Ollons. Ma anche sulle terme e la Vallée du Joux, culla dell’orologeria Svizzera”.\r

\r

Primo Tod per Asatours, to britannico attivo da 35 anni, specializzato in Gran Bretagna e Irlanda per individuali, gruppi e mice: “Approccio più che positivo – afferma Sara Lasca – ho colto interesse per la versatilità del nostro prodotto, classico ma che contempla percorsi meno battuti, esperienze e autentiche chicche. Come la Battersea Power Station di Londra, ex centrale a carbone eternata da un lp dei Pink Floyd, ora fulcro di un’area trendy molto vivace, o Belfast capitale nordirlandese che ha ancora molto da esprimere”.\r

\r

Rappresentata sul mercato italiano da poco più di un anno da JoyCò, Ayada è la nuova frontiera delle Maldive.“Per noi questo confronto con il trade è fondamentale - dichiara Gioja Tresoldi, managing director di JoyCò -. Ayada, nelle Maldive del Sud, dista 60 chilometri dall’isola più vicina, aspetto che ne garantisce privacy e relax. Riporta alle Maldive delle origini, ma con confort e servizi all’avanguardia, sistemazioni, 112 in tutto, di varia tipologia, attività per ospiti di ogni età. La proprietà è di una famiglia che sta investendo molto in Europa e ora guarda con interesse all’Italia”\r

\r

A due passi da Trieste, Lipica è una meta slovena di grande appeal. “Per noi l’Italia è una priorità e il 2024 dà già segnali di ulteriore crescita - afferma Kristina Mamić Mikša -. Sempre più apprezzata, e non solo dagli sportivi, è immersa in 300 ettari di verde, con un maneggio appena rinnovato, allevamento di 30 cavalli, golf a 9 buche, hotel in piena sintonia con l’ambiente, centro congressi... Di certo il treno diretto Milano – Lubjana, che fermerà anche a Lipica, segnerà una svolta”. Novità anche per il Girasole, con una “Islanda in versione fly and drive - dichiara Claudio Parisi –, a cui si aggiungeranno mete insolite. In uscita pure il nuovo catalogo Azzorre, tour per Madeira e la Rota Vicentina, in Portogallo, il cammino dei Fari e quello di Santiago, in Spagna. In tema ferroviario, da segnalare i viaggi a bordo dei treni spagnoli di lusso e la grande ripresa dell’Interrail: formula per anni dimenticata e oggi molto richiesta dagli agenti di viaggi per l’utenza più giovane”.\r

\r

[gallery ids=\"464528,464529,464530,464531\"]","post_title":"Al Travel Open Day di Torino molti debutti e tante novità","post_date":"2024-03-28T12:18:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711628319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Discover Airlines riprenderà a volare sulle rotte a breve e medio raggio da Monaco di Baviera per l'estate 2024 con un network di 23 destinazioni e quasi 70 partenze settimanali.\r

\r

La compagnia aerea leisure del gruppo Lufthansa baserà su Monaco cinque Airbus A320 che voleranno dalle Isole Canarie a numerose destinazioni nel Mediterraneo e a Bodrum in Turchia. \r

\r

Gli highlights dell'operativo includono ben 11 frequenze alla settimana su Ibiza, 9 su Maiorca, come pure per Heraklion e Chania sull'isola di Creta. Gli appassionati della Grecia possono contare sul maggior numero di scelte: con un totale di 11 destinazioni e circa 30 voli settimanali, la gamma di proposte è più varia che mai, con una novità assoluta nel portafoglio del Gruppo Lufthansa: l'isola di Cefalonia, che con la sua versatilità è una delle mete preferite per le vacanze al mare e le escursioni.\r

\r

Discover Airlines è anche l'unica compagnia aerea a offrire voli diretti da Monaco a Varna (Bulgaria), Marrakesh e Samos; e per la fine dell'estate è già prevista l'aggiunta al network di Hurghada e Funchal sull'isola di Madeira.\r

\r

«Siamo impazienti di decollare nuovamente da Monaco e di ampliare la nostra presenza in questo importante hub - ha dichiarato Bernd Bauer, ceo di Discover Airlines -. Questo completa l'offerta del Gruppo Lufthansa a Monaco e offre ai viaggiatori una scelta ancora più ampia, anche verso destinazioni leisure che in precedenza non erano servite da voli diretti».\r

\r

","post_title":"Discover Airlines basa cinque A320 a Monaco di Baviera: 70 partenze settimanali verso 23 destinazioni","post_date":"2024-03-28T11:54:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711626885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Lo sviluppo sia economico che finanziario è stato la chiave fondamentale che ha consentito all’azienda di crescere»: Antonino Turicchi, presidente di Ita Airways, commenta il bilancio 2023 della compagnia aerea, che ha riservato più di una buona notizia.\r

\r

Di fatto Ita ha raggiunto il breakeven con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del piano industriale, per chiudere poi all'ultima riga di bilancio con una perdita di soli 5 milioni di euro: dato praticamente azzerato se paragonato al rosso di 481 milioni sul 2022.\r

\r

Nel 2023 Ita Airways ha operato oltre 124,000 voli e trasportato 15 milioni di passeggeri (+47% rispetto al 2022), e per i primi mesi del 2024 Turicchi ha sottolineato che l’andamento positivo sta continuando con l’80.5% di regolarità e 88.9% di puntualità, mentre la customer satisfaction, sempre nello stesso periodo, è pari a 80,5%. E non si fermerà la crescita quest’anno, ha spiegato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways, «grazie all’ingresso nella flotta di 26 nuovi aeromobili, portiamo il numero complessivo - dopo l’uscita di velivoli di vecchia generazione - a 96, di cui 22 wide body e 74 narrow body, e con il 67% di aerei di nuova generazione».\r

\r

Per l’estate la compagnia opererà su 57 destinazioni di cui 16 domestiche, 28 internazionali e 15 intercontinentali e con l’introduzione di nuovi collegamenti su Nord America con Chicago, Africa con Accra e Dakar, e Medio Oriente, con Riyadh, Gedda e Kuwait City. Inoltre, sempre durante l'estate, Ita introdurrà voli stagionali verso 11 destinazioni tra le meta più richieste del Mediterraneo tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane.\r

\r

Le nozze con Lufthansa\r

\r

Commentando l’attesa per la via libera all’accordo con Lufthansa, ancora in fase di discussione all’Unione europea, Turicchi ha lasciato trapelare una buona dose di ottimismo: «Questa non è un’operazione per il salvataggio di Ita, l’azionista Mef la vede come un’operazione di mercato per fare crescere la compagnia. Non abbiano un 'Piano B', l’accordo si farà. Io credo fortemente nel piano A, cioè in questo matrimonio che vede Ita come la promessa sposa».\r

\r

Turicchi ha concluso con l’auspicio che venga rispettata la scadenza del 6 giugno per la decisione ultima della Commissione, «anche se potrebbe slittare al 26-27 giugno».","post_title":"Ita Airways, conti in netto miglioramento. Turicchi su Lh: «L'accordo si farà»","post_date":"2024-03-28T11:43:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1711626221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464500","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da meta quasi esclusivamente balneare a destinazione turistica fruibile lungo tutto l'arco dell'anno: questo il concetto alla base della nuova campagna di promozione varata da VisitRimini, #riminigoodvibes.\r

\r

Scopri la Rimini che non ti aspetti - Discover the city you don't expect - è il primo claim che introduce alla scoperta della città: un format video (1 teaser e 10 pillole-reel) girato nei luoghi simbolo della destinazione, al centro della scena la città, da Castel Sismondo al Parco del Mare, dalla Darsena col Porto Turistico al Ponte di Tiberio e all’avveniristico Palacongressi.\r

\r

‘Take it easy and be yourself’, ‘two millennia of history’, ‘natural born greener’: sono gli altri messaggi che la nuova campagna lancia al mercato del turismo nazionale e internazionale per raccontare come oggi la città romagnola può davvero essere la seconda casa di tantissime persone in arrivo da tutto il mondo, 365 giorni all’anno. \r

\r

Una Rimini ideale per ogni tipo di visitatore: per gli appassionati di storia e per chi vuole vivere a contatto con la natura e col mare, o ancora per chi cerca gli eventi e le manifestazioni internazionali. \r

\r

Protagonista del video è lo sport, insieme ai luoghi iconici della città grazie alla presenza emozionale di pattinatori professionisti della Federazione Italiana Sport Rotellistici che si allenano a Rimini – Micol Mills e Tommaso Cortini; Micol Zangoli; Alice Esposito e Federico Rossi – che stanno lavorando per la qualificazione ai Mondiali di Pattinaggio Artistico a Rotelle inseriti nel cartellone dei World Skate Games 2024 a settembre a Rimini.\r

\r

In un calendario sportivo di grande impatto internazionale, questo atteso campionato è però solo uno dei ben 87 eventi sportivi che durante tutto il corso dell'anno 2024 accenderanno su Rimini i riflettori internazionali. In aprile, la grande novità dei Campionato del Mondo Formula E, Misano E-Prix (13-14 aprile) e dei Campionati europei di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile) cui eguiranno a maggio quelli Femminili (2-5 maggio).\r

\r

Dal 30 maggio al 2 giugno sarà la volta del Rimini Wellness mentre il Tour de France raggiungerà Rimini il 29 giugno, partendo dall'Italia per la prima volta nella storia; ancora, il World Ducati Week (26-28 luglio) e il motomondiale col Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre) al Misano World Circuit.\r

\r

","post_title":"Rimini: la nuova campagna promuove una città da visitare lungo tutto l'arco dell'anno","post_date":"2024-03-28T10:37:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1711622232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 26 marzo al 24 aprile, a Roma e Milano, si svolgerà una campagna outdoor per promuovere la Romania come destinazione turistica, che beneficerà della massima visibilità durante le festività pasquali. L'iniziativa mira a richiamare l'attenzione del pubblico italiano sulla diversità dell'offerta turistica in Romania, valorizzando il turismo culturale e d'avventura.\r

\r

Naturalmente rivolgendosi alle agenzie di viaggio si possono avere tante proposte concrete ed informazioni turistiche dettagliate e, soprattutto, professionalità, sarebbe meglio per la mia categoria tanto bistrattata.\r

\r

Nell'ambito della campagna, 90 autobus urbani di Roma sono stati ricoperti con immagini rappresentative della Romania, generando oltre 23 milioni di visualizzazioni in 21 giorni. A Milano, 100 cartelloni in 67 stazioni della metropolitana presentano le attrazioni turistiche della Romania e 2 tram sono interamente ricoperti di immagini suggestive, che prevedono oltre 40 milioni di visualizzazioni.\r

\r

Le attrazioni turistiche selezionate per la promozione sono Transfăgărășan, Monastero di Sucevița e Castello Peleș, e ogni immagine è accompagnata da un codice QR che consente di accedere a informazioni dettagliate sulle destinazioni turistiche della Romania.\r

Destinazioni in foto\r

La foto che illustra Transfăgărășan, una delle strade più spettacolari del mondo, è rappresentativa del turismo d'avventura e naturalistico.\r

\r

L'immagine del Monastero di Sucevita, iscritto nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, mette in risalto il turismo culturale, in quanto i monasteri del nord della Romania sono mete di grande interesse per i turisti italiani.\r

\r

Il Castello Peles, residenza estiva dei re della Romania, rappresenta una delle attrazioni turistiche più visitate, facilmente raggiungibile da Bucarest.\r

Nel 2023, l'Italia è stata il secondo Paese di provenienza dei turisti stranieri ospiti in Romania, con un numero di visitatori superiore del 50% rispetto all'anno precedente. Roma e Milano sono tra i centri culturali ed economici più vivaci e influenti d'Europa, con un flusso turistico costante durante tutto l'anno.\r

\r

La vicinanza geografica, i forti legami storici e le affinità culturali tra la Romania e l’Italia, nonché i numerosi collegamenti aerei diretti tra Milano e 7 città romene, rispettivamente Roma e 9 città della Romania, assicurano le condizioni per incrementare il flusso di turisti italiani verso destinazioni turistiche della Romania.\r

La campagna di promozione turistica della Romania a Roma e Milano è organizzata dal Ministero romeno dell'Economia, dell'Imprenditoria e del Turismo","post_title":"A Roma e Milano la campagna outdoor per promuovere la Romania","post_date":"2024-03-28T10:16:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711620987000]}]}}