Dct Abu Dhabi ed Etihad Airways fanno coppia sull’Abu Dhabi Stopover Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi ed Etihad Airways alleati per incentivare gli arrivi nell’emirato: le due parti hanno siglato durante l’Arabian Travel Market un memorandum d’intesa focalizzato sull’ “Abu Dhabi Stopover”. Prenotando i voli con Etihad, i passeggeri hanno ora la possibilità di aggiungere uno scalo e di selezionare un hotel per un soggiorno gratuito di una o due notti in una serie di location di prima classe in tutta la città. I pacchetti con scalo sono disponibili solo prenotando direttamente sul sito del vettore. «I nostri partner sono parte integrante del nostro obiettivo di condividere il meglio di Abu Dhabi con i viaggiatori internazionali – ha dichiarato Saleh Mohamed Al Geziry, direttore generale del turismo, Dct Abu Dhabi -. Il nostro programma Stopover in collaborazione con Etihad offre un’interessante opportunità per i visitatori più curiosi e fornisce loro un’istantanea delle diverse esperienze disponibili – dall’intrattenimento alla cultura, passando per il tempo libero e oltre – ispirandoli a tornare per immergersi nell’esperienza completa di Abu Dhabi». «Prevediamo di portare più di 100.000 visitatori ad Abu Dhabi attraverso il programma Stopover nel corso del prossimo anno, e siamo sicuri che una volta che avranno avuto un assaggio di ciò che la capitale ha da offrire, torneranno per un soggiorno più lungo» ha sottolineato Antonoaldo Neves, ceo di Etihad. La carta d’imbarco di Etihad funge anche da Abu Dhabi pass, per ottenere sconti in molte delle principali attrazioni della città e in ristoranti. Condividi

