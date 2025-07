Aeroporto di Genova: 5,5 mln i passeggeri trasportati da Ryanair in 26 anni Ryanair ha raggiunto i 5,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Genova, dove ha iniziato le operazioni di volo nel 1999. Oggi, l’operativo dell’estate 2025 comprende 11 rotte da/per Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo, con oltre 80 voli settimanali; la low cost supporta oltre 300 posti di lavoro locali. Per celebrare il traguardo sul Colombo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare da/per Genova fino alla fine di ottobre. “Ryanair opera su Genova da 26 anni, supportando lo sviluppo della regione e favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno – commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy -.Per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico in Italia, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Qualora l’addizionale municipale fosse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita che prevede 40 aeromobili basati aggiuntivi (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia”. Condividi

Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”. [post_title] => Bwh Italia & Malta: il fatturato dei primi 6 mesi 2025 vola oltre i 185 mln di euro [post_date] => 2025-07-22T12:13:56+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753186436000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha raggiunto i 5,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Genova, dove ha iniziato le operazioni di volo nel 1999. Oggi, l'operativo dell'estate 2025 comprende 11 rotte da/per Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo, con oltre 80 voli settimanali; la low cost supporta oltre 300 posti di lavoro locali. Per celebrare il traguardo sul Colombo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare da/per Genova fino alla fine di ottobre. “Ryanair opera su Genova da 26 anni, supportando lo sviluppo della regione e favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy -.Per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico in Italia, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Qualora l’addizionale municipale fosse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita che prevede 40 aeromobili basati aggiuntivi (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia". [post_title] => Aeroporto di Genova: 5,5 mln i passeggeri trasportati da Ryanair in 26 anni [post_date] => 2025-07-22T11:14:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753182855000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Regione Sardegna ha dato il via libera a finanziamenti fino a 3,5 milioni di euro per i lavori di riqualificazione dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax. Si tratta di un passaggio decisivo per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Enac e aprire l'aeroporto ai voli civili. L'obiettivo è quello di abilitare lo scalo non più solo all'aviazione generale, ma anche all'operatività di aerei commerciali da 80-100 posti. La riqualificazione potrà beneficiare sino al 95% del finanziamento dell’Ue creato per i Paesi dell’alleanza più remoti. I lavori prevedono l’adeguamento del perimetro d’atterraggio, la sistemazione delle aree di manovra, l’adeguamento del deposito carburanti e degli impianti tecnici, la messa in sicurezza dell’aerostazione, il potenziamento dei sistemi antincendio, la realizzazione degli impianti idrici e fognari e l’acquisto delle attrezzature aeroportuali necessarie all’operatività. “Abbiamo compiuto una scelta lungimirante e tecnicamente solida - afferma l’assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca - . Grazie al lavoro condiviso con i nostri uffici, con la presidenza e con gli organismi europei, abbiamo salvaguardato una misura cruciale per il rilancio della mobilità e del turismo in Ogliastra”. L’ultimo passaggio della Regione sarà rendere operativa l’erogazione dei fondi. Un passaggio di fondamentale importanza per il territorio ogliastrino, da anni in attesa di un’infrastruttura aeroportuale funzionante e all’altezza delle sue potenzialità economiche e turistiche. [post_title] => Sardegna, ok alla riqualificazione dell'aeroporto di Tortolì: stanziati 3,5 mln di euro [post_date] => 2025-07-22T10:14:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753179245000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494806 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la programmazione Mappamondo dedicata ai viaggi di gruppo. A cominciare dal Giappone, destinazione sempre più richiesta, con il nuovo itinerario Foliage Giapponese, in partenza il 23 e 24 novembre da Roma con voli diretti Ita Airways e accompagnatore Mappamondo dall’Italia. Il tour prevede tappe a Tokyo, Kamakura, Hakone, Kanazawa, Kaga Onsen, Shirazawa-Go, Osaka, Himeji, Hiroshima, Miyajima, Kyoto e Nara. Tra le novità spicca anche la partenza del 26 ottobre da Roma e da Milano per scoprire le meraviglie dell’Oman, in un viaggio dove il fascino delle dune che si rincorrono nel deserto, le suggestioni della capitale Muscat e un entroterra fatto di castelli, oasi e moschee, danno vita ad un’avventura che prevede anche un pernottamento all'Arabian Oryx Camp a Wahiba Sands, per sognare sotto le stelle nel deserto. “Abbiamo iniziato a lavorare sulle partenze di gruppo qualche anno fa - spiega Daniele Fornari, Direttore del Prodotto di Viaggi del Mappamondo - quindi si tratta di un prodotto relativamente giovane che però, di anno in anno, registra incrementi di vendite e fatturato importanti confermando un interesse crescente verso questa formula. La caratteristica distintiva del nostro prodotto è che sono tutte proposte estremamente personalizzate sia nell’itinerario che nella selezione dei servizi, con tanti accorgimenti che riescono a dare al viaggio tanta esclusività, come nel caso dei ristoranti, a cui dedichiamo sempre un’attenzione particolare selezionando location ricercate, autentiche e mai classiche. Cerchiamo di trovare insomma, unicità che caratterizzano il viaggio e lo differenziano da tutte le altre proposte sul mercato. Nella maggior parte dei casi è previsto l’accompagnatore Mappamondo dall’Italia e questo senza dubbio fa la differenza considerato che si tratta sempre di personale con una grande esperienza sulla destinazione”. Tra i viaggi di gruppo che il to prevede per Capodanno ci sono l’Argentina, il Brasile, l’Oman ed il Sudafrica, già disponibili sul sito, mentre per coloro che già guardano al 2026 è stata confezionata un’esclusiva proposta per ammirare la Fioritura dei Ciliegi in Giappone a marzo, con due partenze, il 16 ed il 30. [post_title] => Mappamondo: aumentano le proposte per i viaggi di gruppo, sempre più richiesti [post_date] => 2025-07-22T09:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753175723000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => eDreams odigeo vince la causa legale contro Ryanair. Il Tribunale commerciale n. 12 di Barcellona ha dichiarato Ryanair colpevole di concorrenza sleale e denigrazione nei confronti di eDreams Odigeo, aggiungendo un'ulteriore condanna al lungo elenco di comportamenti illeciti già contestati alla compagnia aerea. La sentenza ha stabilito in via definitiva che le dichiarazioni denigratorie di Ryanair nei confronti dell'ota e del suo abbonamento Prime - parte di una campagna aggressiva e continuativa iniziata dalla compagnia aerea nel 2023 - sono false. Come osservato dal Tribunale, questa campagna è stata diffusa attraverso i siti web di Ryanair, i comunicati stampa, i social media e le dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici della compagnia, incluso il ceo Michael O’Leary. La sentenza ha stabilito che queste affermazioni sono state in realtà rilasciate con l’obiettivo di danneggiare un concorrente diretto. Di conseguenza, il Tribunale ha emesso un’ingiunzione permanente che obbliga Ryanair a cessare la sua campagna denigratoria, rimuovere tutti i contenuti lesivi da ogni piattaforma e pubblicare una rettifica pubblica. Legittimo Come parte del risarcimento, il Tribunale ha ordinato a Ryanair di pubblicare una rettifica pubblica sul proprio sito web e sui canali social per un periodo di sei mesi. Questa ritrattazione forzata richiede esplicitamente a Ryanair di riconoscere il valore dell’abbonamento eDreams Prime dopo anni di campagne diffamatorie che hanno denigrato il servizio con affermazioni ora ritenute illegali e non veritiere. In particolare, il Tribunale ordina alla compagnia aerea di pubblicare: “Ryanair riconosce che eDreams Prime è un servizio di abbonamento legittimo che offre ai consumatori risparmi su voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto”. Questa sentenza fa seguito a un’ordinanza provvisoria emessa dallo stesso tribunale nell’estate precedente. In quell’occasione, il Tribunale aveva già definito gli attacchi di Ryanair come una "campagna perfettamente organizzata volta a promuovere il sito web di Ryanair per la prenotazione di voli e servizi associati" e aveva ordinato l’immediata cessazione della sua condotta. Tuttavia, in segno di sfida, Ryanair ha ripetutamente violato tali misure e ha proseguito la sua campagna diffamatoria, spingendo il Tribunale a emettere un formale avvertimento penale contro la compagnia aerea per disobbedienza, avvertendo di potenziali accuse penali se la sua condotta fosse continuata. Il ricorso di Ryanair contro queste misure cautelari è stato respinto anche da un tribunale superiore, la Corte Provinciale di Barcellona. Nella sua decisione di giugno, la Corte - basandosi sulle prove presentate - ha affermato che "nella maggior parte dei casi, [i prezzi di eDreams Prime] sono più vantaggiosi di quelli offerti da Ryanair." [post_title] => eDreams vince contro Ryanair. Il vettore dovrà fare una rettifica pubblica [post_date] => 2025-07-22T07:41:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753170079000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Genova diventa protagonista di una nuova strategia di promozione digitale che punta a rafforzarne il posizionamento internazionale e attrarre un turismo più consapevole. Il capoluogo ligure ha scelto Visit Italy per la nuova campagna internazionale di promozione al fine di raccontare nel mondo la città come simbolo di autenticità, bellezza stratificata e accoglienza fuori dalle rotte più battute. Il progetto prende avvio in un momento particolarmente favorevole per il capoluogo ligure, recentemente selezionato da Lonely Planet tra le Best in Travel 2025, unica città italiana presente in lista. L’obiettivo è raggiungere oltre 10 milioni di utenti entro il 2025 e posizionare Genova come destinazione autentica e sostenibile, attraverso una narrazione digitale mirata e multilingue, veicolata sui canali proprietari di Visit Italy e su media partner nazionali e internazionali. Genova è una città che si lascia scoprire poco a poco. Non è una meta da fotografia veloce o da visita frettolosa: è un luogo che ripaga chi sceglie di viverlo con lentezza, lasciandosi guidare dai suoi ritmi e dalla sua storia. Proprio questo spirito “slow” rappresenta la chiave per attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e meno omologate. Il progetto nasce da una forte sinergia tra Visit Italy e l’amministrazione comunale. La campagna punta alla valorizzazione di città con grande potenziale ancora inespresso, in grado di offrire esperienze di alto valore senza ricadere nelle logiche del turismo di massa. «Genova incarna ciò che oggi i viaggiatori cercano: autenticità, qualità dell’esperienza e un forte legame con il territorio - afferma Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy - È una città che non si esaurisce in uno sguardo veloce, ma che premia chi sceglie di viverla davvero. In un momento in cui il turismo globale si sta ridefinendo, Genova si propone come modello di equilibrio tra attrattività, sostenibilità e visione. È pronta per essere raccontata e scoperta da chi vuole viaggiare con più consapevolezza e meno fretta. Un’alternativa vera al turismo della checklist era». «Siamo davvero soddisfatti, come amministrazione comunale, di avere affidato a un portale - aggiunge l’assessora al turismo del comune di Genova, Tiziana Beghin - autorevole e conosciuto in tutto il mondo come Visit Italy la nuova campagna internazionale di promozione della nostra città. Già oggi tra le mete italiane più ricercate e amate dai turisti europei e internazionali, Genova ha ancora delle potenzialità inespresse in termini di valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Ecco perché, con il sostegno di Visit Italy, contiamo di incrementare ulteriormente i flussi di visitatori diretti nella nostra città, per far scoprire al grande pubblico la bellezza autentica e variegata del territorio genovese, nel segno di un turismo capace di convivere in maniera armoniosa con la nostra comunità e improntato ai fondamentali criteri di sostenibilità e accessibilità». [post_title] => Genova e Visit Italy, nuova campagna per rafforzare il posizionamento internazionale [post_date] => 2025-07-21T15:18:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753111135000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494813 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da oggi è ufficiale la nuova denominazione dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, che diventa quindi “Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”. Una scelta fortemente simbolica e strategica, che punta a valorizzare un territorio di straordinaria bellezza paesaggistica e culturale. L'ufficializzazione del nuovo nome è stata l'occasione per tracciare il bilancio del primo anno di attività, che - come anticipato - si è chiuso con 370.000 passeggeri, segnando la nascita del sistema aeroportuale campano gestito da un unico soggetto in una logica di sistema integrato e complementare. Questo modello ha consentito di sviluppare un imponente piano d’investimenti infrastrutturali e, al contempo, una significativa rete di collegamenti, grazie al know-how nella gestione aeroportuale e ai consolidati rapporti di partnership con le compagnie aeree già presenti a Napoli. In particolare, la prima fase di sviluppo ha comportato investimenti per circa 80 milioni di euro, su un totale programmato di 223 milioni. Tra i principali interventi realizzati e in corso: il prolungamento della pista di volo, il terminal di aviazione generale che sarà completato entro l’anno, l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco e interventi sul terminal esistente, parcheggi e viabilità. Parallelamente, è stato portato avanti un intenso lavoro di interlocuzione con le compagnie aeree per offrire una rete di collegamenti competitiva e attrattiva. Grazie alle solide relazioni con i vettori, costruite negli anni sullo scalo napoletano, lo scalo propone attualmente 16 destinazioni dirette, di cui 13 internazionali (Bergamo, Torino, Milano, Barcellona, Berlino, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Ginevra, Lione, Londra Gatwick, Londra Stansted, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Tirana e Vienna). Le rotte sono servite dai principali vettori low cost europei (easyJet, Ryanair, Volotea, Wizz Air) e da British Airways. [post_title] => 'Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento': ufficiale da oggi il nuovo nome [post_date] => 2025-07-21T15:05:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753110354000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 494788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways ha raggiunto, per la prima volta nella sua storia, quota 20 milioni di passeggeri trasportati nell'ultimo anno. "Dopo un primo trimestre da record, con un utile di 685 milioni di Aed, continuiamo la nostra traiettoria ascendente come parte di una più ampia storia di crescita che ha visto il nostro numero annuale di passeggeri più che raddoppiare da 10 milioni a 20 milioni in soli due anni e mezzo - commenta il ceo, Antonoaldo Neves -. Questa crescita sostenuta è guidata dall'espansione della domanda, da una rete globale dinamica e da un chiaro focus strategico. Siamo l'unica compagnia aerea della regione a crescere a questo ritmo e non abbiamo alcuna intenzione di rallentare. Il 2025 si sta rivelando il nostro anno più importante". Il vettore di Abu Dhabi, con l'aggiunta recente di altri tre aeromobili alla flotta, ha centrato un altro traguardo, arrivando a contare oltre 100 velivoli operativi. La compagnia aerea ha dato il benvenuto al settimo Airbus A380 e ha ricevuto un Boeing B787-9; infine Etihad ha anche ricevuto il primo dei tre nuovi Airbus 350-1000 consegnati lo scorso 18 luglio. Etihad conta di ricevere altri 18 nuovi aeromobili nel 2025, compresi i nuovi A321LR che entreranno in servizio dal 1° agosto. All'inizio di quest'anno, Etihad ha annunciato l'ordine di 28 aeromobili a fusoliera larga da Boeing. Di pari passi prosegue l'ampliamento del network, che quest'anno ha visto l'inserimento di 27 nuove rotte, in linea con gli obiettivi del vettore che puntano, entro il 2030, ad un totale di oltre 125 destinazioni, una flotta di 170 aeromobili e un numero di passeggeri pari a 38 milioni all'anno. [post_title] => Etihad Airways trasporta, per la prima volta, 20 milioni di passeggeri in un anno [post_date] => 2025-07-21T11:14:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753096440000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto di genova 55 mln i passeggeri trasportati da ryanair in 26 anni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3151,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494884","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In seguito alla recente delibera dell’Enac, che consente il trasporto in cabina degli animali domestici senza limiti di peso o dimensioni, e con l’avvicinarsi del periodo delle ferie estive, torna di grande attualità il tema della tutela degli animali domestici.\r

\r

Secondo l’Enpa (ente nazionale protezione animali), nel 2023 sono stati 384 gli animali abbandonati ogni giorno e recuperati dai volontari, per un totale annuo di circa 80.000 gatti e 50.000 cani (il 30% nel periodo estivo).\r

\r

In questo contesto, Locauto ha attivo il programma “bau the way”, un servizio pensato per semplificare ogni aspetto della mobilità pet-friendly, dedicato a tutti i proprietari di animali domestici.\r

\r

«Viaggiare con il proprio cane deve poter essere una scelta naturale, facile e favorita da tutti gli addetti ai lavori del settore turistico e della mobilità, ma purtroppo rappresenta spesso un ostacolo - dichiara Raffaella Tavazza, ceo di Locauto Group - Per questo motivo abbiamo accolto con favore la decisione dell’Enac di aiutare i viaggiatori, contribuendo a proteggere migliaia di animali domestici. Con il nostro programma “Bau the Way”, dal 2019 abbiamo anticipato i tempi e ci siamo impegnati per offrire a tutti i nostri clienti, italiani ma non solo, la possibilità di portare a bordo delle nostre auto i loro animali domestici, senza sorprese sui costi di pulizia alla restituzione del veicolo. Alla luce di questa recente decisione, l’importanza di contrastare l’abbandono è diventata urgenza, senza scuse per operatori e viaggiatori. Ognuno deve fare la sua parte»\r

\r

\"bau the way” è il servizio di Locauto pensato per offrire la migliore esperienza di noleggio a chi viaggia con il proprio cane. Con un costo aggiuntivo di 49,90€, i clienti Locauto possono trasportare il proprio cane a bordo dell'auto noleggiata senza alcun tipo di pensiero: la pulizia della vettura al termine del noleggio è infatti già compresa nel servizio, unitamente ad un kit contenente tutti gli strumenti necessari per far viaggiare il proprio animale domestico in totale sicurezza e nel pieno rispetto della normativa vigente.\r

\r

Il kit, messo a disposizione dei clienti, comprende: un telo agganciabile ai sedili posteriori, una cintura di sicurezza per permettere all’animale di viaggiare in sicurezza e una sacca, che rimarrà in dote al cliente una volta terminato il noleggio, insieme al resto degli accessori – così da permettere un utilizzo futuro anche sulla propria auto.\r

\r

Il servizio può essere prenotato online sul sito di Locauto, tramite l’App dedicata o tramite il call center.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Locauto, con \"bau the way\" grande attenzione al tema dell'abbandono degli animali","post_date":"2025-07-22T13:09:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1753189788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494878","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo semestre 2025 nel segno della crescita per Bwh Italia & Malta: oltre 185 milioni di euro il fatturato lordo b&b, tasso medio di occupazione delle camere disponibili al 73%, mentre il revPar registra una crescita del +2,4%, in linea con l’adr.\r

“I dati confermano la solidità del nostro modello e la capacità degli hotel del gruppo di rispondere con efficacia alle evoluzioni e le esigenze del mercato - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotels Italia & Malta -. La crescita di indicatori chiave come l’adr e il revPar, unita a un tasso di occupazione stabile, riflette il lavoro costante degli albergatori e la forza del nostro network, sempre più orientato alla qualità dell’esperienza e alla valorizzazione dei territori”.\r

In particolare, l’adr ha registrato un incremento medio del 2,2%, con picchi significativi in alcune destinazioni: Bologna (+10,5%), località di montagna (+6%), Genova (+6%), Napoli (+5%), Toscana (+3,5%) e Roma (+3,1%).\r

Il RevPar è aumentato mediamente del 2,4% su base annua, con performance particolarmente positive in: Puglia (+13%), località balneari (+12%), Umbria (+12%), Marche (+9%), Sicilia (+8%), Treviso (+8%), Torino (+6%), Emilia Romagna (+5%) e Milano (+4,2%). Eccellenti le performance di Gorizia, quest’anno Capitale europea della Cultura (+21%).\r

Le prospettive per i mesi a venire sono altrettanto positive, con un +4% delle camere già prenotate, crescita dell’adr pari al +2%. Aumenta anche la durata media dei soggiorni: le prenotazioni di almeno una settimana segnano un +15%, mentre oltre il 50% riguarda soggiorni di più notti. Ottima la risposta della clientela fidelizzata ai programmi Loyalty WorldHotels Rewards e BW Rewards, in crescita del +11,6%, anche per la stagione in corso.\r

Tendenzialmente stabile per l’estate il mix di provenienza delle prenotazioni dai diversi mercati internazionali, con lieve rafforzamento europeo e crescita domestica.\r

Le destinazioni più richieste per l’estate 2025 includono la Costiera Amalfitana e la Riviera Ligure, le città d’arte con Roma in particolare rilievo, le località balneari di Sicilia e Sardegna e le mete del Triveneto e delle Dolomiti. “Questi dati confermano la nostra competitività nelle destinazioni storicamente strategiche, quanto in quelle emergenti e nuove per il gruppo. Guardiamo al secondo semestre con ottimismo, sostenuti da un trend positivo nelle prenotazioni estive e da una domanda che continua a premiare le destinazioni italiane, sia leisure che business”.","post_title":"Bwh Italia & Malta: il fatturato dei primi 6 mesi 2025 vola oltre i 185 mln di euro","post_date":"2025-07-22T12:13:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753186436000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha raggiunto i 5,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Genova, dove ha iniziato le operazioni di volo nel 1999.\r

\r

Oggi, l'operativo dell'estate 2025 comprende 11 rotte da/per Bari, Brindisi, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra Stansted, Manchester, Napoli e Palermo, con oltre 80 voli settimanali; la low cost supporta oltre 300 posti di lavoro locali.\r

\r

Per celebrare il traguardo sul Colombo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare da/per Genova fino alla fine di ottobre.\r

\r

“Ryanair opera su Genova da 26 anni, supportando lo sviluppo della regione e favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno - commenta Fabrizio Francioni, head of communications Italy -.Per dare un ulteriore impulso alla crescita del turismo e del traffico in Italia, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di eliminare l’addizionale comunale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Qualora l’addizionale municipale fosse rimossa, Ryanair risponderebbe con un piano di crescita che prevede 40 aeromobili basati aggiuntivi (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, e il supporto a 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia\".","post_title":"Aeroporto di Genova: 5,5 mln i passeggeri trasportati da Ryanair in 26 anni","post_date":"2025-07-22T11:14:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753182855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

La Regione Sardegna ha dato il via libera a finanziamenti fino a 3,5 milioni di euro per i lavori di riqualificazione dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax. \r

\r

Si tratta di un passaggio decisivo per ottenere l'autorizzazione da parte dell'Enac e aprire l'aeroporto ai voli civili. L'obiettivo è quello di abilitare lo scalo non più solo all'aviazione generale, ma anche all'operatività di aerei commerciali da 80-100 posti.\r

La riqualificazione potrà beneficiare sino al 95% del finanziamento dell’Ue creato per i Paesi dell’alleanza più remoti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

I lavori prevedono l’adeguamento del perimetro d’atterraggio, la sistemazione delle aree di manovra, l’adeguamento del deposito carburanti e degli impianti tecnici, la messa in sicurezza dell’aerostazione, il potenziamento dei sistemi antincendio, la realizzazione degli impianti idrici e fognari e l’acquisto delle attrezzature aeroportuali necessarie all’operatività.\r

\r

“Abbiamo compiuto una scelta lungimirante e tecnicamente solida - afferma l’assessore ai Trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca - . Grazie al lavoro condiviso con i nostri uffici, con la presidenza e con gli organismi europei, abbiamo salvaguardato una misura cruciale per il rilancio della mobilità e del turismo in Ogliastra”.\r

\r

L’ultimo passaggio della Regione sarà rendere operativa l’erogazione dei fondi. Un passaggio di fondamentale importanza per il territorio ogliastrino, da anni in attesa di un’infrastruttura aeroportuale funzionante e all’altezza delle sue potenzialità economiche e turistiche.\r

\r

\r

","post_title":"Sardegna, ok alla riqualificazione dell'aeroporto di Tortolì: stanziati 3,5 mln di euro","post_date":"2025-07-22T10:14:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753179245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494806","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Cresce la programmazione Mappamondo dedicata ai viaggi di gruppo. A cominciare dal Giappone, destinazione sempre più richiesta, con il nuovo itinerario Foliage Giapponese, in partenza il 23 e 24 novembre da Roma con voli diretti Ita Airways e accompagnatore Mappamondo dall’Italia. Il tour prevede tappe a Tokyo, Kamakura, Hakone, Kanazawa, Kaga Onsen, Shirazawa-Go, Osaka, Himeji, Hiroshima, Miyajima, Kyoto e Nara.\r

\r

Tra le novità spicca anche la partenza del 26 ottobre da Roma e da Milano per scoprire le meraviglie dell’Oman, in un viaggio dove il fascino delle dune che si rincorrono nel deserto, le suggestioni della capitale Muscat e un entroterra fatto di castelli, oasi e moschee, danno vita ad un’avventura che prevede anche un pernottamento all'Arabian Oryx Camp a Wahiba Sands, per sognare sotto le stelle nel deserto. \r

\r

“Abbiamo iniziato a lavorare sulle partenze di gruppo qualche anno fa - spiega Daniele Fornari, Direttore del Prodotto di Viaggi del Mappamondo - quindi si tratta di un prodotto relativamente giovane che però, di anno in anno, registra incrementi di vendite e fatturato importanti confermando un interesse crescente verso questa formula.\r

\r

La caratteristica distintiva del nostro prodotto è che sono tutte proposte estremamente personalizzate sia nell’itinerario che nella selezione dei servizi, con tanti accorgimenti che riescono a dare al viaggio tanta esclusività, come nel caso dei ristoranti, a cui dedichiamo sempre un’attenzione particolare selezionando location ricercate, autentiche e mai classiche. Cerchiamo di trovare insomma, unicità che caratterizzano il viaggio e lo differenziano da tutte le altre proposte sul mercato. Nella maggior parte dei casi è previsto l’accompagnatore Mappamondo dall’Italia e questo senza dubbio fa la differenza considerato che si tratta sempre di personale con una grande esperienza sulla destinazione”. \r

\r

Tra i viaggi di gruppo che il to prevede per Capodanno ci sono l’Argentina, il Brasile, l’Oman ed il Sudafrica, già disponibili sul sito, mentre per coloro che già guardano al 2026 è stata confezionata un’esclusiva proposta per ammirare la Fioritura dei Ciliegi in Giappone a marzo, con due partenze, il 16 ed il 30.\r

\r

","post_title":"Mappamondo: aumentano le proposte per i viaggi di gruppo, sempre più richiesti","post_date":"2025-07-22T09:15:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753175723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" eDreams odigeo vince la causa legale contro Ryanair. Il Tribunale commerciale n. 12 di Barcellona ha dichiarato Ryanair colpevole di concorrenza sleale e denigrazione nei confronti di eDreams Odigeo, aggiungendo un'ulteriore condanna al lungo elenco di comportamenti illeciti già contestati alla compagnia aerea.\r

\r

La sentenza ha stabilito in via definitiva che le dichiarazioni denigratorie di Ryanair nei confronti dell'ota e del suo abbonamento Prime - parte di una campagna aggressiva e continuativa iniziata dalla compagnia aerea nel 2023 - sono false.\r

\r

Come osservato dal Tribunale, questa campagna è stata diffusa attraverso i siti web di Ryanair, i comunicati stampa, i social media e le dichiarazioni pubbliche rilasciate dai vertici della compagnia, incluso il ceo Michael O’Leary. La sentenza ha stabilito che queste affermazioni sono state in realtà rilasciate con l’obiettivo di danneggiare un concorrente diretto. Di conseguenza, il Tribunale ha emesso un’ingiunzione permanente che obbliga Ryanair a cessare la sua campagna denigratoria, rimuovere tutti i contenuti lesivi da ogni piattaforma e pubblicare una rettifica pubblica.\r

Legittimo\r

Come parte del risarcimento, il Tribunale ha ordinato a Ryanair di pubblicare una rettifica pubblica sul proprio sito web e sui canali social per un periodo di sei mesi. Questa ritrattazione forzata richiede esplicitamente a Ryanair di riconoscere il valore dell’abbonamento eDreams Prime dopo anni di campagne diffamatorie che hanno denigrato il servizio con affermazioni ora ritenute illegali e non veritiere.\r

In particolare, il Tribunale ordina alla compagnia aerea di pubblicare: “Ryanair riconosce che eDreams Prime è un servizio di abbonamento legittimo che offre ai consumatori risparmi su voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto”.\r

\r

Questa sentenza fa seguito a un’ordinanza provvisoria emessa dallo stesso tribunale nell’estate precedente. In quell’occasione, il Tribunale aveva già definito gli attacchi di Ryanair come una \"campagna perfettamente organizzata volta a promuovere il sito web di Ryanair per la prenotazione di voli e servizi associati\" e aveva ordinato l’immediata cessazione della sua condotta. Tuttavia, in segno di sfida, Ryanair ha ripetutamente violato tali misure e ha proseguito la sua campagna diffamatoria, spingendo il Tribunale a emettere un formale avvertimento penale contro la compagnia aerea per disobbedienza, avvertendo di potenziali accuse penali se la sua condotta fosse continuata.\r

\r

Il ricorso di Ryanair contro queste misure cautelari è stato respinto anche da un tribunale superiore, la Corte Provinciale di Barcellona. Nella sua decisione di giugno, la Corte - basandosi sulle prove presentate - ha affermato che \"nella maggior parte dei casi, [i prezzi di eDreams Prime] sono più vantaggiosi di quelli offerti da Ryanair.\" ","post_title":"eDreams vince contro Ryanair. Il vettore dovrà fare una rettifica pubblica","post_date":"2025-07-22T07:41:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1753170079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova diventa protagonista di una nuova strategia di promozione digitale che punta a rafforzarne il posizionamento internazionale e attrarre un turismo più consapevole.\r

\r

Il capoluogo ligure ha scelto Visit Italy per la nuova campagna internazionale di promozione al fine di raccontare nel mondo la città come simbolo di autenticità, bellezza stratificata e accoglienza fuori dalle rotte più battute.\r

\r

Il progetto prende avvio in un momento particolarmente favorevole per il capoluogo ligure, recentemente selezionato da Lonely Planet tra le Best in Travel 2025, unica città italiana presente in lista.\r

\r

L’obiettivo è raggiungere oltre 10 milioni di utenti entro il 2025 e posizionare Genova come destinazione autentica e sostenibile, attraverso una narrazione digitale mirata e multilingue, veicolata sui canali proprietari di Visit Italy e su media partner nazionali e internazionali.\r

\r

Genova è una città che si lascia scoprire poco a poco. Non è una meta da fotografia veloce o da visita frettolosa: è un luogo che ripaga chi sceglie di viverlo con lentezza, lasciandosi guidare dai suoi ritmi e dalla sua storia. Proprio questo spirito “slow” rappresenta la chiave per attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche e meno omologate.\r

\r

Il progetto nasce da una forte sinergia tra Visit Italy e l’amministrazione comunale. La campagna punta alla valorizzazione di città con grande potenziale ancora inespresso, in grado di offrire esperienze di alto valore senza ricadere nelle logiche del turismo di massa.\r

\r

«Genova incarna ciò che oggi i viaggiatori cercano: autenticità, qualità dell’esperienza e un forte legame con il territorio - afferma Ruben Santopietro, ceo di Visit Italy - È una città che non si esaurisce in uno sguardo veloce, ma che premia chi sceglie di viverla davvero. In un momento in cui il turismo globale si sta ridefinendo, Genova si propone come modello di equilibrio tra attrattività, sostenibilità e visione. È pronta per essere raccontata e scoperta da chi vuole viaggiare con più consapevolezza e meno fretta. Un’alternativa vera al turismo della checklist era».\r

\r

«Siamo davvero soddisfatti, come amministrazione comunale, di avere affidato a un portale - aggiunge l’assessora al turismo del comune di Genova, Tiziana Beghin - autorevole e conosciuto in tutto il mondo come Visit Italy la nuova campagna internazionale di promozione della nostra città. Già oggi tra le mete italiane più ricercate e amate dai turisti europei e internazionali, Genova ha ancora delle potenzialità inespresse in termini di valorizzazione del suo straordinario patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico. Ecco perché, con il sostegno di Visit Italy, contiamo di incrementare ulteriormente i flussi di visitatori diretti nella nostra città, per far scoprire al grande pubblico la bellezza autentica e variegata del territorio genovese, nel segno di un turismo capace di convivere in maniera armoniosa con la nostra comunità e improntato ai fondamentali criteri di sostenibilità e accessibilità».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova e Visit Italy, nuova campagna per rafforzare il posizionamento internazionale","post_date":"2025-07-21T15:18:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753111135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da oggi è ufficiale la nuova denominazione dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, che diventa quindi “Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”. Una scelta fortemente simbolica e strategica, che punta a valorizzare un territorio di straordinaria bellezza paesaggistica e culturale.\r

L'ufficializzazione del nuovo nome è stata l'occasione per tracciare il bilancio del primo anno di attività, che - come anticipato - si è chiuso con 370.000 passeggeri, segnando la nascita del sistema aeroportuale campano gestito da un unico soggetto in una logica di sistema integrato e complementare.\r

Questo modello ha consentito di sviluppare un imponente piano d’investimenti infrastrutturali e, al contempo, una significativa rete di collegamenti, grazie al know-how nella gestione aeroportuale e ai consolidati rapporti di partnership con le compagnie aeree già presenti a Napoli.\r

In particolare, la prima fase di sviluppo ha comportato investimenti per circa 80 milioni di euro, su un totale programmato di 223 milioni. Tra i principali interventi realizzati e in corso: il prolungamento della pista di volo, il terminal di aviazione generale che sarà completato entro l’anno, l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco e interventi sul terminal esistente, parcheggi e viabilità. Parallelamente, è stato portato avanti un intenso lavoro di interlocuzione con le compagnie aeree per offrire una rete di collegamenti competitiva e attrattiva.\r

Grazie alle solide relazioni con i vettori, costruite negli anni sullo scalo napoletano, lo scalo propone attualmente 16 destinazioni dirette, di cui 13 internazionali (Bergamo, Torino, Milano, Barcellona, Berlino, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Ginevra, Lione, Londra Gatwick, Londra Stansted, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Tirana e Vienna). Le rotte sono servite dai principali vettori low cost europei (easyJet, Ryanair, Volotea, Wizz Air) e da British Airways.","post_title":"'Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento': ufficiale da oggi il nuovo nome","post_date":"2025-07-21T15:05:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753110354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"494788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha raggiunto, per la prima volta nella sua storia, quota 20 milioni di passeggeri trasportati nell'ultimo anno. \r

\r

\"Dopo un primo trimestre da record, con un utile di 685 milioni di Aed, continuiamo la nostra traiettoria ascendente come parte di una più ampia storia di crescita che ha visto il nostro numero annuale di passeggeri più che raddoppiare da 10 milioni a 20 milioni in soli due anni e mezzo - commenta il ceo, Antonoaldo Neves -. Questa crescita sostenuta è guidata dall'espansione della domanda, da una rete globale dinamica e da un chiaro focus strategico. Siamo l'unica compagnia aerea della regione a crescere a questo ritmo e non abbiamo alcuna intenzione di rallentare. Il 2025 si sta rivelando il nostro anno più importante\".\r

\r

Il vettore di Abu Dhabi, con l'aggiunta recente di altri tre aeromobili alla flotta, ha centrato un altro traguardo, arrivando a contare oltre 100 velivoli operativi. La compagnia aerea ha dato il benvenuto al settimo Airbus A380 e ha ricevuto un Boeing B787-9; infine Etihad ha anche ricevuto il primo dei tre nuovi Airbus 350-1000 consegnati lo scorso 18 luglio.\r

\r

Etihad conta di ricevere altri 18 nuovi aeromobili nel 2025, compresi i nuovi A321LR che entreranno in servizio dal 1° agosto. All'inizio di quest'anno, Etihad ha annunciato l'ordine di 28 aeromobili a fusoliera larga da Boeing.\r

\r

Di pari passi prosegue l'ampliamento del network, che quest'anno ha visto l'inserimento di 27 nuove rotte, in linea con gli obiettivi del vettore che puntano, entro il 2030, ad un totale di oltre 125 destinazioni, una flotta di 170 aeromobili e un numero di passeggeri pari a 38 milioni all'anno.","post_title":"Etihad Airways trasporta, per la prima volta, 20 milioni di passeggeri in un anno","post_date":"2025-07-21T11:14:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753096440000]}]}}