Zambezi Cruise & Safaris, nuova nave di lusso sullo Zambesi Zambezi Cruise & Safaris ha aggiunto una nave di lusso sul fiume Zambesi. L’operatore di crociere e safari ha affermato che il debutto dello Zambezi Trader segna “una nuova era del turismo fluviale” in Zimbabwe. La nave da 66 passeggeri offre crociere in stile safari da due a quattro notti dall’isola di Msuna al lago Kariba. Turismo di alto livello in Zimbabwe «Siamo orgogliosi di lanciare The Zambezi Trader come nuovo standard di eccellenza per il turismo in Zimbabwe – ha dichiarato Gavin Rennie, direttore generale vendite e marketing -. Questa imbarcazione esplora il fiume Zambesi in un modo mai visto prima». Come riporta Travel Weekly, lo Zambezi Trader dispone di 29 cabine con balcone privato, aria condizionata e zanzariere. La compagnia organizzerà escursioni su imbarcazioni più piccole, portando gli ospiti alle baie e agli affluenti del fiume. L’itinerario include safari, birdwatching, pesca con rilascio e visite ai villaggi locali, tra cui un tour del villaggio tongano. Le prenotazioni per le crociere a partire da gennaio sono aperte. Condividi

