Fincantieri vara Seven Seas Prestige, il lusso firmato Regent Fincantieri ha festeggiato il varo di Seven Seas Prestige al cantiere di Marghera, nuovo traguardo nel settore delle crociere ultra-lusso. Si tratta, come riporta Veneziatoday, della prima di due unità di nuova generazione che il gruppo sta costruendo per Regent Seven Seas Cruises, la cui consegna è prevista per il 2026. I progetti futuri Una seconda nave seguirà nel 2030. Fincantieri e Regent Seven Seas Cruises condividono una partnership solida e duratura: le due società hanno firmato un ordine per una nuova nave da crociera ultra-lusso, la cui consegna è programmata per il 2033. Con una stazza lorda di 76.550 tonnellate e una lunghezza di 257 metri, la nave potrà ospitare 822 passeggeri in 411 spaziose suite, offrendo uno dei più alti rapporti spazio-ospite del settore. A bordo saranno introdotte nuove tipologie di sistemazioni, esperienze gastronomiche d’eccellenza e servizi esclusivi. Condividi

